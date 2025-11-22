ભારતના કૃષિ વિકાસમાં એક નવો અધ્યાય છે, 'જીનોમ-એડિટેડ ચોખા'
બે નવી ચોખાની જાતો, DRR ધન 100 (કમલા) અને પુસા DST ચોખા 1, ભારતીય ખેડૂતોનું નસીબ બદલી શકે છે.
Published : November 22, 2025 at 10:18 PM IST
હૈદરાબાદ : ચોખા એ ફક્ત સામાન્ય પાક નથી. તે વિશ્વની અડધાથી વધુ વસ્તીનો મુખ્ય ખોરાક છે. સમગ્ર એશિયામાં, તે આપણા આહાર, સંસ્કૃતિ અને આજીવિકામાં ઊંડાણપૂર્વક વણાયેલું છે. અબજો લોકો માટે, ખાસ કરીને વિકાસશીલ દેશોમાં, ચોખા એટલે ખાદ્ય સુરક્ષા, આવક અને આજીવિકા. વધતા તાપમાન, અનિયમિત વરસાદ અને માટીના ધોવાણ સાથે આબોહવા વધુ કઠોર બનતી જાય છે.
ચોખાના ઉત્પાદનને સુરક્ષિત રાખવું એ કોઈ વિકલ્પ નથી, પરંતુ એક જરૂરિયાત છે. તેથી, ભારતમાં તાજેતરમાં બે આબોહવા-પ્રતિરોધક, જીનોમ-સંપાદિત ચોખાની જાતોનું પ્રકાશન એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. તે માત્ર વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિનો સંકેત જ નથી આપતા પરંતુ આગામી દાયકાઓમાં ટકાઉ કૃષિ અને ખાદ્ય સુરક્ષા માટે આશા પણ આપે છે.
ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ
હૈદરાબાદ સ્થિત ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ ભારતીય ચોખા સંશોધન સંસ્થા (ICAR-IIRR) દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી 2 નવી ચોખાની જાતો - DRR ધન 100 (કમલા) અને નવી દિલ્હી સ્થિત ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થા (ICAR-IARI) દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી પુસા DST ચોખા 1, આધુનિક સંવર્ધન સાધન, જીનોમ એડિટિંગ (GE)નો ઉપયોગ કરીને વિકસાવવામાં આવી છે. આ જાતો દુષ્કાળ અને ખારાશ સહન કરવા, ઝડપથી પરિપક્વ થવા અને પાણીનો વધુ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા માટે રચાયેલ છે.
ઉદાહરણ તરીકે, DRR ધાન 100 તેની મૂળ જાત, સામ્બા મહસુરી કરતાં 20 દિવસ વહેલા પાકે છે અને 19% સુધી વધુ અનાજ આપે છે. પુસા DST ચોખા 1 ખારા અને ક્ષારયુક્ત જમીનમાં અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કરે છે. જેનાથી ઉપજમાં 10-30% વધારો થાય છે. એકસાથે, આ જાતો અંદાજે 7,500 મિલિયન ક્યુબિક મીટર સિંચાઈ પાણી બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે. જે એવા દેશમાં એક નોંધપાત્ર ફાયદો છે. જ્યાં કૃષિ ઉપલબ્ધ મીઠા પાણીના 80%થી વધુનો ઉપયોગ કરે છે. નિઃશંકપણે, ICAR સિસ્ટમમાં ભારતીય કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની આ સિદ્ધિઓ પ્રભાવશાળી છે.
જીનોમ એડિટિંગ (GE) શું છે અને તે શા માટે અલગ છે?
દાયકાઓથી, વૈજ્ઞાનિકો ઇચ્છિત લક્ષણો ધરાવતા છોડને પાર કરીને પાકમાં સુધારો કરી રહ્યા છે. આ એક સમય માંગી લે તેવી પ્રક્રિયા રહી છે, ક્યારેક 10-15 વર્ષ લાગે છે. પાછળથી આનુવંશિક ફેરફાર (GM) આવ્યો, જેમાં એક જીવમાંથી બીજા જીવમાં જનીનો દાખલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. GM પાકોએ ખેડૂતોને ઘણી રીતે મદદ કરી છે, પરંતુ તેમણે સલામતી અને નીતિશાસ્ત્ર વિશે પણ ચર્ચાઓ શરૂ કરી છે.
કારણ કે તેમાં વિદેશી જનીનો શામેલ છે. GE GM થી તદ્દન અલગ છે, જોકે તે સમાન લાગે છે, ખાસ કરીને જ્યારે આપણી પાસે સ્પષ્ટ માહિતી ન હોય. GE વૈજ્ઞાનિકોને બીજી પ્રજાતિના જનોમ ઉમેર્યા વિના છોડના પોતાના DNAમાં ચોક્કસ, લક્ષિત ફેરફારો કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે મોટા પુસ્તકમાં ટાઇપો સુધારવા જેવું છે. પુસ્તક એ જ રહે છે, ફક્ત નાની ભૂલ સુધારેલ છે.ઉપલબ્ધ સાધનોમાં, CRISPR-Cas9 સૌથી પ્રખ્યાત અને વ્યાપક રૂપે ઉપયોગમાં લેવાવા માટેનું સાધન બન્યું છે. જેનિફર ડુડના અને ઇમેન્યુએલ ચાર્પેન્ટિયર દ્વારા એક દાયકાથી વધુ સમય પહેલા શોધાયેલ, જેમણે 2020 માં રસાયણ વિજ્ઞાનનો નોબેલ પુરસ્કાર જીત્યો, CRISPR-Cas9 એક જીપીએસ દ્વારા નિર્દેશિત કાતરની જોડીની જેમ કામ કરે છથે. આરએનએનો એક નાનો ટુકડો Cas એંજાઈમને ડીએનએમાં ચોક્કસ સ્થાન પર નિર્દેશિત કરે છે, જેને બદલવાની આવશ્યક્તા હોય છે અને એંઝાઇમ તેને કાપી શકે છે. કોશિકાની પ્રાકૃતિક વ્યવસ્થા પછી સુધારો અથવા વાંછિત પરિવર્તન કરે છે. આ તકનીકી વિજ્ઞાનીઓને દુષ્કાળ, કીટો અથવા બિમારીઓ સામે પાકને મજબૂત બનાવે છે અને અહીં સુધી પોષણમાં સુધારો કરે છે.
ખેડૂતો અને ગ્રાહકો માટે GE શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે: જીનોમ એડિટિંગ ખેડૂતો અને પર્યાવરણ બંને માટે ઘણા ફાયદા ધરાવે છે.
- જંતુનાશકો અને ખાતરોની જરૂરિયાત ઘટાડી શકે છે, ખર્ચ અને પ્રદૂષણ ઘટાડી શકે છે.
- તે પાકને ગરમી, દુષ્કાળ અને ખારાશ (જે બધા આબોહવા પરિવર્તનને કારણે વધી રહેલા જોખમો છે) થી બચવામાં મદદ કરી શકે છે.
- પોષક ગુણવત્તા અને શેલ્ફ લાઇફ વધારી શકે છે, ખોરાકનો બગાડ ઘટાડી શકે છે.
- સંવર્ધન કાર્યક્રમોને વેગ આપી શકે છે, જેનાથી વૈજ્ઞાનિકો નવા પડકારોનો વધુ ઝડપથી (માત્ર થોડા વર્ષોમાં) પ્રતિભાવ આપી શકે છે.
ભારત માટે, જ્યાં નાના ખેડૂતો કૃષિનો આધાર છે, આવી નવીનતાઓ ગેમ ચેન્જિંગ બની શકે છે. જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, જીનોમ એડિટિંગ પાકને વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનાવીને અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ સ્થિર પાક સુનિશ્ચિત કરીને સરકારના આત્મનિર્ભર ભારતના વિઝનને ટેકો આપી શકે છે.
બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો (IPR) પડકાર
આ વાતની બીજી બાજુ જોઈએ તો ટેકનોલોજી કોની માલિકીની છે. મુખ્ય CRISPR-Cas9 પેટન્ટ કેટલીક યુએસ સંસ્થાઓ પાસે છે, જેમાં MIT અને હાર્વર્ડની બ્રોડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી, બર્કલેનો સમાવેશ થાય છે. આ પેટન્ટનું સંચાલન ચાર્પેન્ટિયર દ્વારા સ્થાપિત ERS Genomics જેવી કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેની પાસે 2022 સુધી ભારતમાં CRISPR લાઇસન્સ છે. ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો સંશોધન માટે મુક્તપણે CRISPRનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ઉત્પાદનનું વ્યાપારીકરણ (જેમ કે બીજ વેચવા) માટે સામાન્ય રીતે મોંઘા લાઇસન્સ જરૂરી છે. ICAR અને તેની વ્યાપારીકરણ શાખા, AgrInnovate India Limited, હવે રાષ્ટ્રીય લાઇસન્સ મેળવવા માટે વાટાઘાટો કરી રહી છે જેથી આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ભારતીય કૃષિમાં મોટા પાયે થઈ શકે.
આ મુદ્દો મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ઊંચી લાઇસન્સિંગ ફી ટેકનોલોજીને મોંઘી બનાવી શકે છે અને તેનો ઉપયોગ મોટી કંપનીઓ સુધી મર્યાદિત કરી શકે છે, જેના કારણે નાના ખેડૂતો પાછળ રહી શકે છે. આ ચિંતા પાયાવિહોણી નથી. વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક સંશોધન પરિષદ (CSIR) સિકલ સેલ રોગ માટે CRISPR-આધારિત સારવાર વિકસાવવા માટે લાઇસન્સ મેળવી શક્યું ન હતું કારણ કે તેની કિંમત ખૂબ વધારે હતી.
CSIR-ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ જીનોમિક્સ એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટિવ બાયોલોજી (IGIB) ના ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ આવી અસરકારક સારવારને સસ્તી બનાવવા માટે અમારી પોતાની CRISPR સિસ્ટમ્સ બનાવી. 19 નવેમ્બરના રોજ 'ટ્રાઇબલ પ્રાઇડ ડે' પર, CSIR-IGIB સિકલ સેલ રોગની સારવાર માટે સ્વદેશી રીતે વિકસિત CRISPR-આધારિત જનીન સંપાદન ઉપચારના ટ્રાન્સફર માટે સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે લાઇસન્સિંગ કરારનું વિનિમય કરી રહ્યું છે.
ICAR, રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ અથવા અન્ય પ્રયોગશાળાઓના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વદેશી, ઓપન-એક્સેસ જીનોમ-એડિટિંગ ટૂલ્સ બનાવીને તેનું પાલન કરવાની જરૂર પડી શકે છે જે સસ્તા અને ભારતીય જરૂરિયાતો માટે મફતમાં ઉપલબ્ધ હોય. હકીકતમાં, જો ICAR, UGC, DBT, DST અને CSIR જેવી બધી ભંડોળ એજન્સીઓ આપણી ઉર્જા અને સંસાધનો બંનેને ડ્રેઇન કરતા પાસાઓ પર સાથે મળીને કામ કરે અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે 'જય સંશોધન'ની ઉજવણી કરે તો તે વધુ અર્થપૂર્ણ બનશે
ભારતે કાળજીપૂર્વક પગલું ભરવું જોઈએ, ખેડૂતોના અધિકારો અને રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરતી વખતે નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. થોડા પગલાં મોટો ફરક લાવી શકે છે. સરકાર "એક દેશ, એક લાઇસન્સ" નીતિ અપનાવી શકે છે, જેમાં જાહેર ક્ષેત્રના તમામ સંશોધન માટે એક જ, સસ્તું લાઇસન્સ મેળવવાની વાટાઘાટો કરી શકાય છે.
જાહેર રોકાણમાં વિદેશી પેટન્ટ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે CSIR-IGIB દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી સ્વદેશી જીનોમ-એડિટિંગ ટેકનોલોજી વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. જીનોમ-સંપાદિત પાક (જેમાં વિદેશી ડીએનએ નથી) ને આનુવંશિક રીતે સંશોધિત (જીએમ) પાકોથી સ્પષ્ટ રીતે અલગ પાડતા નિયમોનો વ્યાપકપણે પ્રચાર થવો જોઈએ, જેનાથી મંજૂરી ઝડપી બને અને જાહેર સ્વીકૃતિ વધે.
ખેડૂતો અને ગ્રાહકોને જણાવવાની જરૂર છે કે જીનોમ એડિટિંગ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને તે GM થી કેવી રીતે અલગ છે; પારદર્શિતા વિશ્વાસ વધારશે.
વિજ્ઞાન, નિખાલસતા અને હિંમત
કેટલાક ટીકાકારો અણધારી અસરો અથવા પર્યાવરણીય જોખમોથી ડરે છે. GM-મુક્ત ભારત માટે ગઠબંધન (COALITION for a GM-Free India) એ આ GE ચોખાની જાતોના પ્રકાશનને "કહેવાતા વૈશ્વિક સફળતાની આસપાસના પ્રચારમાં ઢંકાયેલી, પરીક્ષણ ન કરાયેલ, નબળી કામગીરી કરતી અને અસુરક્ષિત જાતોનો ઉતાવળમાં પ્રચાર" તરીકે વર્ણવ્યું હતું. ભારતની ખાદ્ય પ્રણાલીમાં જોખમી જનીન ટેકનોલોજી સામે જાહેર પ્રતિકારને બાયપાસ કરવાનો પ્રયાસ સિવાય બીજું કંઈ નહીં."
આ જૂથે CRISPR-Cas9 ના ઉપયોગ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી, તેના વિદેશી મૂળ અને બીજ અધિકારો માટે ભારત બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનો (MNCs) પર નિર્ભર બનવાના જોખમને પ્રકાશિત કર્યું. આ વાસ્તવિક ચિંતાઓ છે અને સખત પરીક્ષણ અને સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન દ્વારા તેનું નિરાકરણ લાવવું જોઈએ. જોકે, એ યાદ રાખવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે કે કોઈ પણ ટેકનોલોજી પહેલા દિવસે સંપૂર્ણ હોતી નથી. પ્રગતિમાં સમય લાગે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, આજે આપણે જે મોબાઇલ ફોન, કમ્પ્યુટર અને કારનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે તેમના મૂળ મોડેલોના ખૂબ જ સુધારેલા સંસ્કરણો છે. આ શક્ય બન્યું કારણ કે સમાજે નવીનતાને વિકાસ અને વિકાસ કરવાની મંજૂરી આપી. જ્યારે આપણે જવાબદારીપૂર્વક શોધ કરીએ છીએ ત્યારે વિજ્ઞાન પ્રગતિ કરે છે, જ્યારે આપણે પરિવર્તનનો પ્રતિકાર કરીએ છીએ ત્યારે નહીં. ખેડૂતો જાતે નક્કી કરી શકે છે કે નવી ચોખાની જાતો તેમના માટે કામ કરે છે કે નહીં. જો નવી જાતો સારી કામગીરી બજાવે છે, તો તે રહેશે; જો નહીં, તો તે કુદરતી રીતે ખેતરોમાંથી અદૃશ્ય થઈ જશે.
ભારતને તેની વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓમાં વિશ્વાસ અને ભવિષ્ય તરફ બોલ્ડ પરંતુ જાણકાર પગલાં લેવાની હિંમતની જરૂર છે. જીનોમ-એડિટેડ ચોખાનું પ્રકાશન ફક્ત બે નવી જાતો વિશે નથી; તે ગ્રહનું રક્ષણ કરતી વખતે વધતી જતી વસ્તીને ખવડાવી શકે તેવી આબોહવા-સ્માર્ટ કૃષિની નવી પેઢી માટે દ્વાર ખોલવા વિશે છે.
સંશોધનમાં રોકાણ કરીને, ખુલ્લાપણાને પ્રોત્સાહન આપીને અને સમાન સુલભતા સુનિશ્ચિત કરીને, ભારત જીનોમ સંપાદનને સશક્તિકરણનું સાધન બનાવી શકે છે, નિર્ભરતા નહીં, ખેડૂતોને સમૃદ્ધ થવામાં મદદ કરી શકે છે, સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરી શકે છે અને આપણા દેશના ખાદ્ય ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરી શકે છે.
