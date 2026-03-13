પાઈપલાઈનથી લઈને ગુપ્તચર ચેનલ સુધી, ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં પરિવર્તનના સંકેત
બાંગ્લાદેશમાં BNP સરકારનું સત્તામાં પુનરાગમન ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં એક વ્યવહારિક પરિવર્તન દર્શાવે છે.
Published : March 13, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 1:31 PM IST
નવી દિલ્હી : ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં મહિનાઓ સુધી અનિશ્ચિતતા રહ્યા પછી, શરૂઆતના સંકેતો સૂચવે છે કે બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) સત્તામાં પાછા ફર્યા પછી નવી દિલ્હી અને ઢાકા સાવચેતીપૂર્વક સંબંધોને ફરીથી ગરમ કરી શકે છે.
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં તારિક રહેમાન વડાપ્રધાન બન્યા પછી, બાંગ્લાદેશ-ભારત ફ્રેન્ડશીપ પાઇપલાઇન દ્વારા ડીઝલ સપ્લાય સહિત શાંત ગુપ્ત માહિતી શેરિંગ અને ઉર્જા સહયોગમાં વધારો, સંભવિત રાજદ્વારી કરારના પાયા તરીકે ઉભરી રહ્યા છે.
ઢાકામાં સરકાર બદલાયા પછી બાંગ્લાદેશની ઇંધણ પુરવઠા શૃંખલામાં, ખાસ કરીને ડીઝલમાં ભારતની વધતી ભૂમિકાને નવું વ્યૂહાત્મક મહત્વ મળ્યું છે. ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાની અવામી લીગ સરકારને હટાવ્યા પછી મહિનાઓની રાજકીય અનિશ્ચિતતા પછી, BNPના રહેમાન સત્તામાં આવ્યા પછી, નવી દિલ્હી અને ઢાકા સાવચેતીપૂર્વક તેમના સંબંધોને ફરીથી માપી રહ્યા છે.
ઉર્જા સહયોગ એ સૌથી વધુ સક્ષમ સ્તંભોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જેના દ્વારા બંને દેશો તેમના સંબંધોને સ્થિર કરી શકે છે. બાંગ્લાદેશ તેના અર્થતંત્રને શક્તિ આપવા માટે ડીઝલ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. આ બળતણ પરિવહન કાફલા, કૃષિ સિંચાઈ પંપ, આંતરિક જળમાર્ગ જહાજો, ઔદ્યોગિક જનરેટર અને વીજળીની અછત દરમિયાન કેટલાક પાવર પ્લાન્ટને પણ શક્તિ આપે છે. બાંગ્લાદેશના કુલ પેટ્રોલિયમ વપરાશમાં ડીઝલનો હિસ્સો આશરે 63 ટકા છે, જે તેને દેશની બળતણ પ્રણાલીનો કરોડરજ્જુ બનાવે છે.
અગાઉ, ઢાકા ડીઝલની આયાત માટે કુવૈત જેવા પશ્ચિમ એશિયાઈ સપ્લાયર્સ પર ખૂબ આધાર રાખતું હતું. જોકે, છેલ્લા બે દાયકામાં, દેશે તેના સ્ત્રોતોને સિંગાપોર, મલેશિયા, ચીન અને ભારતનો સમાવેશ કરવા માટે ખસેડ્યા છે. આ પરિવર્તન બંગાળની ખાડી અને હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાં સપ્લાય વિક્ષેપો અને વૈશ્વિક શિપિંગ રૂટમાં વધઘટ અંગેની ચિંતાઓને કારણે થયું હતું. આ નવા સપ્લાયર્સમાં, ભારત સૌથી વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દેશ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, ભલે તે હંમેશા સૌથી વધુ વોલ્યુમ સપ્લાય કરતું નથી.
આ મુખ્યત્વે માળખાગત જોડાણને કારણે છે. બાંગ્લાદેશ-ભારત ફ્રેન્ડશીપ પાઇપલાઇન, જે ડિસેમ્બર 2022માં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે, તે બંને દેશો વચ્ચે પ્રથમ સીધો ક્રોસ-બોર્ડર પેટ્રોલિયમ સપ્લાય રૂટ બનાવશે. આ પાઇપલાઇન આસામના નુમાલીગઢ રિફાઇનરી લિમિટેડથી ઉત્તર બાંગ્લાદેશના પરબતીપુર ડેપો સુધી ડીઝલનું પરિવહન કરે છે.
આ માર્ગ દ્વારા, ડીઝલ લગભગ બે દિવસમાં બાંગ્લાદેશ પહોંચે છે, જે દરિયાઈ શિપમેન્ટ કરતા ઘણું ઝડપી છે. આનાથી શિપિંગ ખર્ચ અને દરિયાઈ અવરોધોનું જોખમ ઘટે છે. તાજેતરમાં, આ પાઇપલાઇન દ્વારા 5,000 ટન ડીઝલનું શિપમેન્ટ બાંગ્લાદેશ પહોંચ્યું છે.
બાંગ્લાદેશ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન (BPC)ના ચેરમેન મુહમ્મદ રેઝાનુર રહેમાને જણાવ્યું હતું કે આ શિપમેન્ટ લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થા હેઠળ પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું, જેના હેઠળ ભારત દર વર્ષે ક્રોસ બોર્ડર પાઇપલાઇન દ્વારા બાંગ્લાદેશને લગભગ 180,000 મેટ્રિક ટન ડીઝલ સપ્લાય કરે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ડિલિવરી ખાસ કરીને એવા સમયે મહત્વપૂર્ણ છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષને લગતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે વૈશ્વિક તેલ બજારમાં અસ્થિરતા આવી છે, જેના કારણે મુખ્ય દરિયાઈ માર્ગો પર શિપમેન્ટ ખોરવાઈ ગયું છે. આશા છે કે આ નવી શિપમેન્ટ ઉત્તર બાંગ્લાદેશમાં વીજળી ઉત્પાદન, પરિવહન અને કૃષિ માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ઇંધણ સ્ટોક જાળવવામાં મદદ કરશે.
બાંગ્લાદેશ, જે વાર્ષિક આશરે 4.3 મિલિયન ટન ડીઝલની આયાત કરે છે, તેના માટે આ પાઇપલાઇન દરિયાઈ આયાતને બદલતી નથી પરંતુ વિશ્વસનીય કટોકટી બફર અને વ્યૂહાત્મક અનામત પુરવઠા ચેનલ તરીકે કામ કરે છે.
ભારતની સરકારી કંપની, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, આ નિકાસને સરળ બનાવતી મુખ્ય સપ્લાયર્સમાંની એક છે. ભારત અને બીએનપી વચ્ચેના સંબંધો પહેલાથી જ તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. નવી દિલ્હીના ખાસ કરીને અવામી લીગના નેતા હસીનાની પાછલી સરકાર સાથે ગાઢ સંબંધો હતા. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ઢાકાએ સુરક્ષા બાબતોમાં ભારત સાથે વ્યાપક સહયોગ કર્યો હતો, જેમાં ભારતના ઉત્તરપૂર્વમાં બળવાખોર જૂથો સામેની કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે જે એક સમયે બાંગ્લાદેશી પ્રદેશમાંથી કાર્યરત હતા.
બીએનપી સત્તામાં પાછા ફર્યા બાદ, ભારત ખાતરી કરવા માંગે છે કે સહકારના વ્યવહારુ ક્ષેત્રો, ખાસ કરીને વેપાર, સહયોગ અને ઊર્જા, કોઈપણ મુશ્કેલીઓ વિના ચાલુ રહે.
આ હેતુ માટે ઇંધણ પુરવઠામાં સહકાર ઘણા કારણોસર આદર્શ છે
ડીઝલની અછત પરિવહન, કૃષિ અને ઉદ્યોગને ઝડપથી અસર કરશે. ભારતમાંથી વિશ્વસનીય આયાત પુરવઠાના જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ભારતના ઉત્તરપૂર્વીય રિફાઇનરીઓ ઘણા દરિયાઈ સપ્લાયર્સ કરતાં બાંગ્લાદેશની નજીક છે. ક્રોસ-બોર્ડર એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્થિર રાજકીય સંબંધો જાળવવા માટે પરસ્પર લાભો પ્રદાન કરે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં હાલના દરિયાઈ નાકાબંધીને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત તરફથી પાઇપલાઇન સપ્લાય બીજો માર્ગ પૂરો પાડે છે. તેથી, રાજકીય સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ હોવા છતાં, ઊર્જા પર પરસ્પર નિર્ભરતા સ્થિરતા પરિબળ તરીકે કામ કરે છે.
આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, આ મહિનાની શરૂઆતમાં એક ગુપ્ત સુરક્ષા બેઠકે વ્યૂહાત્મક વર્તુળોમાં નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, બાંગ્લાદેશના ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોર્સિસ ઇન્ટેલિજન્સ (DGFI) ના નવનિયુક્ત ડિરેક્ટર જનરલ મેજર જનરલ મોહમ્મદ કૈસર રશીદ ચૌધરીએ પદ સંભાળ્યા પછી તરત જ નવી દિલ્હીની લો-પ્રોફાઇલ મુલાકાત લીધી હતી.
મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે ભારતના વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથે મુલાકાતો કરી, જેમાં ભારતના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સ (DGMI) લેફ્ટનન્ટ જનરલ આરએસ રમન અને ભારતના રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ (RAW) ના વડા પરાગ જૈનનો સમાવેશ થાય છે.
આ બેઠકોની જાહેરમાં જાહેરાત કરવામાં આવી ન હતી અને અધિકારીઓએ તેમને નિયમિત ગુપ્તચર પરામર્શ તરીકે વર્ણવ્યા હતા, પરંતુ સમય તેમને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ બનાવતો હતો.
નવી દિલ્હીમાં રિસર્ચ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ ફોર ડેવલપિંગ નેશન્સ (RIS) થિંક ટેન્કના પ્રોફેસર અને બાંગ્લાદેશના અર્થતંત્ર અને રાજકારણના નિષ્ણાત પ્રબીર ડેના મતે, ભારત-બાંગ્લાદેશ દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં આ ખૂબ જ નવા અને સકારાત્મક વિકાસ છે.
"બાંગ્લાદેશની નવી સરકારે યોગ્ય રીતે સમજ્યું છે કે ભારત એક વિશ્વસનીય મિત્ર છે," પ્રબીર ડેએ ETV ભારતને જણાવ્યું. "બાંગ્લાદેશના DGFI ની મુલાકાત હોય કે ઢાકામાં ભારતીય હાઈ કમિશનરની નવી સરકારના મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત હોય, આ બધા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સંદર્ભમાં ખૂબ જ સકારાત્મક વિકાસ છે."
તેમણે કહ્યું કે ભારત દ્વારા ડીઝલનો વધતો પુરવઠો આ મુશ્કેલ સમયમાં તેના પૂર્વીય પાડોશીને ઊર્જા સહાયનો સંકેત છે. પ્રબીર ડેએ કહ્યું, "દ્વિપક્ષીય સંબંધો સુધારવા માટે આ પગલાવાર પગલાં છે." બાંગ્લાદેશી શૈક્ષણિક અને રાજકીય નિરીક્ષક શરીન શાજહાન નાઓમીએ જણાવ્યું હતું કે BNPનો હંમેશા ભારત સાથે કાર્યાત્મક સંબંધ રહ્યો છે, જોકે આવામી લીગના શાસન દરમિયાન આવું નહોતું.
નાઓમીએ ઢાકાથી ફોન દ્વારા જણાવ્યું હતું કે તારિક રહેમાને આ વખતે ખૂબ જ પરિપક્વ નેતૃત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેઓ ભારતનો ટેકો શોધી રહ્યા છે, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધને કારણે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બાંગ્લાદેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બાંગ્લાદેશમાં ટોળાની હિંસા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે, જે હસીનાની હકાલપટ્ટી પછી વચગાળાની સરકાર દરમિયાન જોવા મળી હતી. "તેથી, બાંગ્લાદેશની ગુપ્તચર વ્યવસ્થાને ભારતની ગુપ્તચર એજન્સીઓના સમર્થનની જરૂર છે," નાઓમીએ કહ્યું. "આતંકવાદ સામે લડવા અને મ્યાનમારની પરિસ્થિતિ અને રોહિંગ્યા મુદ્દાને સંભાળવામાં ભારતને પણ બાંગ્લાદેશના સમર્થનની જરૂર છે."
તેણીએ કહ્યું કે મુખ્ય સલાહકાર મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકાર સામાન્ય બાંગ્લાદેશીઓમાં ખૂબ લોકપ્રિય નહોતી. "અહીંના આપણા લોકો ભારત પ્રત્યે ખૂબ સારી લાગણીઓ ધરાવે છે," નાઓમીએ કહ્યું. "તેમને ભારત સાથે કોઈ સમસ્યા નથી. વર્તમાન સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા સુરક્ષા બાબતોમાં ભારતનો ટેકો મેળવવાની છે."
એકસાથે, ઇંધણ વેપારમાં સતત વૃદ્ધિ અને નવી દિલ્હીમાં શાંત ગુપ્તચર જોડાણ સૂચવે છે કે ઢાકામાં રાજકીય પરિવર્તન પછી ભારત અને બાંગ્લાદેશ સાવધાનીપૂર્વક તેમના સંબંધોને ફરીથી ગોઠવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
સરકારો વચ્ચે મતભેદો ચાલુ રહી શકે છે, પરંતુ બંને પક્ષો એ વાત સ્વીકારે છે કે ઊર્જા પર પરસ્પર નિર્ભરતા, સરહદ સુરક્ષામાં સહયોગ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતા એવા ક્ષેત્રો છે જ્યાં સહયોગ પરસ્પર ફાયદાકારક છે. આ ખાતરી કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય પરિવર્તન ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોના મોટા માર્ગને પાટા પરથી ઉતારે નહીં.
