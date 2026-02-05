ભારત-EU ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ: યુરોપિયન ઉત્પાદનોને મળશે બજાર, પણ ભારતીય ખેડૂતોને શું મળ્યું?
ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા છે. ભારતીય ખેડૂતો માટે આનો શું અર્થ થાય છે? નિષ્ણાત પાસેથી જાણો.
Published : February 5, 2026 at 7:25 PM IST
ટ્રમ્પના ટેરિફથી પરેશાન થયા પછી, એવું લાગે છે કે યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને ભારત જેવા લાંબા સમયથી સાથી દેશો હવે એકબીજાની નજીક આવી રહ્યા છે. લગભગ બે દાયકાની વાટાઘાટો પછી, યુરોપિયન કમિશનના ટોચના નેતાઓએ નવી દિલ્હીની મુલાકાત લીધી અને ભારત અને EU વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ને સફળતાપૂર્વક અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું.
નીચા ટેરિફથી લઈને ભારતીય ઉત્પાદનો માટે પસંદગીના વ્યવહાર સુધી, આ સોદો EU માટે આશાસ્પદ લાગે છે, પરંતુ ભારતીય ખેડૂતો માટે તેનો શું મતલબ છે?
ચાલો પહેલા આ કરારની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ સમજીએ. આશરે US$24 ટ્રિલિયન અને લગભગ બે અબજ ગ્રાહકોના સંયુક્ત બજાર સાથે, આ FTA બંને પક્ષો માટે વેપાર, રોકાણ અને નવીનતા માટેનો અવકાશ નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરે છે.
આ કરાર લગભગ સમગ્ર યુરોપિયન બજારને ભારતીય નિકાસ માટે ખોલે છે, જે વેપાર મૂલ્યના 99 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. તે જ સમયે, ભારતે તેના સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો (જેમ કે કૃષિ અને ડેરી) માટે નિયમોમાં સુગમતા જાળવી રાખી છે જેથી દેશની વિકાસ પ્રાથમિકતાઓ સાથે સમાધાન ન થાય. આ સંતુલન આ મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ના વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશ્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે: સ્થાનિક આર્થિક લક્ષ્યોને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના વેપારનો વિસ્તાર કરવો.
ભારત અને EU વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર સતત વધ્યો છે:
વસ્તુઓનો વેપાર: 2024-25માં તે આશરે $136.5 બિલિયન સુધી પહોંચ્યો, જેમાં ભારતે આશરે $75.9 બિલિયનની નિકાસ કરી.
સેવાઓનો વેપાર: જે વિકાસનું મુખ્ય એન્જિન છે, તે આશરે $83.1 બિલિયન રહ્યું હતું.
બંને અર્થતંત્રોના વિશાળ કદને જોતાં, વર્તમાન વેપાર તેની ક્ષમતા કરતાં ઘણો ઓછો છે. આ FTA બંને દેશો વચ્ચેની ભાગીદારીને ફક્ત વ્યવહારિક નહીં, પણ ઊંડા આર્થિક એકીકરણમાં પરિવર્તિત કરવા માટે વિશ્વસનીય અને લાંબા ગાળાનું માળખું પૂરું પાડીને આ અંતરને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
બજારની પહોંચ વિરુદ્ધ સુરક્ષા સાથે વૃદ્ધિ
આ કરાર હેઠળ, ભારત યુરોપિયન યુનિયન (EU) માંથી કૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ખાદ્ય ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી પર આયાત શુલ્ક (ટેરિફ) નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે અથવા સંપૂર્ણપણે દૂર કરશે. ઓલિવ ઓઈલ અને અન્ય વનસ્પતિ ઓઈલ પરના 45% સુધીના ટેરિફ દૂર કરવામાં આવશે.
એ જ રીતે, ફળોના રસ અને બિન-આલ્કોહોલિક બીયર પરના 55% સુધીના ટેક્સ પણ દૂર કરવામાં આવશે. EU માંથી આયાત થતા ઘેટાં અને ઘેટાંના માંસ પર પણ કોઈ ડ્યુટી રહેશે નહીં, જેના પર અગાઉ 33% ડ્યુટી લાગતી હતી.
બ્રેડ, બિસ્કિટ, પાસ્તા, ચોકલેટ અને પાલતુ ખોરાક જેવા પ્રોસેસ્ડ ખોરાક, જે અગાઉ 50% સુધીનો ટેક્સ લાગતો હતો, તે હવે શૂન્ય ડ્યુટી પર ભારતમાં પ્રવેશ કરશે.
EU માટે મુખ્ય વેપાર કેન્દ્ર, આલ્કોહોલ પરના નિયમો પણ ધીમે ધીમે હળવા કરવામાં આવશે:
વાઇન: પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ્સ પરના કર 150% થી ઘટાડીને 20% અને મધ્યમ શ્રેણીના ઉત્પાદનો પર 30% કરવામાં આવશે.
સ્પિરિટ્સ: સ્પિરિટ્સ પરના કર 150% થી ઘટાડીને 40% કરવામાં આવશે.
યુરોપિયન અધિકારીઓને આશા છે કે આ છૂટછાટો ભારતમાં યુરોપિયન કૃષિ-ખાદ્ય ઉત્પાદનોની હાજરીમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે, જેનાથી EU માં રોજગારીની નવી તકો ઊભી થશે.
બીજી તરફ, EU એ તેના સંવેદનશીલ કૃષિ ક્ષેત્રોની આસપાસ સ્પષ્ટ સીમાઓ નક્કી કરી છે. ખાંડ, ઇથેનોલ, ચોખા, ઘઉં, બીફ, મરઘાં, દૂધ પાવડર, કેળા અને મધ જેવા ઉત્પાદનોને કોઈપણ મુક્તિમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. ભારતમાંથી નિકાસ કરવામાં આવતા દ્રાક્ષ અને કાકડીઓને પણ કડક ક્વોટા નિયમોનો સામનો કરવો પડશે. EU એ પણ ભાર મૂક્યો છે કે તેના આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાના ધોરણો સંપૂર્ણપણે જાળવવામાં આવશે, એટલે કે નિયમોમાં કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહીં.
ભારત માટે, કૃષિ ક્ષેત્રમાં લાભોનો અવકાશ કંઈક અંશે મર્યાદિત છે, પરંતુ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતે ચા, કોફી, મસાલા, દ્રાક્ષ, કાકડી, ડ્રાય ડુંગળી, તાજા ફળો અને શાકભાજી અને પસંદગીના પ્રોસેસ્ડ ખોરાક માટે યુરોપિયન બજારમાં પસંદગીની પહોંચ મેળવી છે. આનાથી ભારતીય ખેડૂતો યુરોપના પ્રીમિયમ બજારને લક્ષ્ય બનાવી શકશે. સૌથી અગત્યનું, ભારતે તેના સૌથી સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો, જેમ કે ડેરી, અનાજ, મરઘાં અને સોયાબીન ભોજનનું રક્ષણ કર્યું છે, જેથી દેશની ખાદ્ય સુરક્ષા અને ગ્રામીણ આજીવિકા સાથે ચેડા ન થાય.
કરારમાં ગુણવત્તા સાથે સમાધાન કર્યા વિના વેપારને સરળ બનાવવા માટે કડક નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. જો આ કરારને મંજૂરી આપવામાં આવે તો, કૃષિ વેપારમાં પરિવર્તન આવશે, જેનાથી ભારતીય બજાર યુરોપિયન ઉત્પાદકો માટે વધુ ખુલશે અને ભારતીય કૃષિને યુરોપમાં વધુ માપદંડથી પ્રવેશ મળશે.
ભારતની પ્રતિબદ્ધતાઓ અને આયાત લાભો
બદલામાં, ભારત તેની 92 ટકાથી વધુ વેપાર શ્રેણીઓ પર ટેરિફ છૂટ આપી રહ્યું છે, જે યુરોપિયન યુનિયન (EU) ને થતી નિકાસના લગભગ 97.5 ટકાને આવરી લે છે. આ ટેરિફમાંથી લગભગ અડધા તાત્કાલિક નાબૂદ કરવામાં આવશે, જ્યારે અન્ય પાંચથી દસ વર્ષના સમયગાળામાં ધીમે ધીમે દૂર કરવામાં આવશે. કેટલાક મર્યાદિત ઉત્પાદનો, ખાસ કરીને પસંદગીના ફળો માટે, ડ્યુટી ઘટાડો અથવા ક્વોટા-આધારિત ઍક્સેસ આપવામાં આવશે.
EU માંથી હાઇ-ટેક માલની વધુ સારી ઍક્સેસ ભારતના આયાત સ્ત્રોતોને વૈવિધ્યસભર બનાવવાની અપેક્ષા છે. આનાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગો માટે ખર્ચ ઘટશે અને સામાન્ય ગ્રાહકોને ફાયદો થશે. સૌથી અગત્યનું, તે ભારતીય કંપનીઓને અદ્યતન વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનનો ભાગ બનવામાં મદદ કરશે, ખાસ કરીને ઉત્પાદન અને સ્વચ્છ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં.
માલ અને સેવાઓથી આગળ
આ મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) TRIPS સાથે સુસંગત બૌદ્ધિક સંપદા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવે છે અને ભારતના પરંપરાગત જ્ઞાન ડિજિટલ લાઇબ્રેરીને માન્યતા આપે છે. તે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરમાં પરસ્પર સહયોગને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય ધોરણો અને વેપારમાં તકનીકી અવરોધો પર વધતો સહકાર નિયમોમાં પારદર્શિતા લાવશે. આનાથી ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા સરળ બનશે અને બંને પક્ષો માટે બજાર ઍક્સેસ સરળ બનશે.
શું આ ભારતીય ખેડૂતો પર વધારાનો બોજ છે?
આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારતે યુરોપિયન યુનિયનને કૃષિ ક્ષેત્રમાં આટલી મોટી છૂટ આપી છે, અને તે ભારતીય ખેડૂતો માટે રક્ષણાત્મક કવચ દૂર કરવાની શરૂઆત હોય તેવું લાગે છે. અત્યાર સુધી, ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્રને વિશ્વ વેપાર સંગઠન (WTO) અને સરકાર દ્વારા સુરક્ષિત રાખવામાં આવતું હતું. આ રક્ષણ હેઠળ, સ્થાનિક ઉત્પાદકોને ટેકો આપવા માટે વિદેશી કૃષિ ઉત્પાદનો પર ભારે કર (ટેરિફ) લાદવામાં આવતા હતા.
જ્યારે ભારતે તેના મુખ્ય કૃષિ ક્ષેત્રોને સંપૂર્ણપણે ખોલ્યા નથી, ત્યારે તેણે યુરોપિયન યુનિયનમાંથી વધારાના કૃષિ ઉત્પાદનોને કોઈપણ કર વિના ભારતીય બજારોમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી છે. સ્વાભાવિક રીતે, આ સ્થાનિક અર્થતંત્રને અસર કરશે અને યુરોપિયન ઉત્પાદકોને એકપક્ષીય લાભ આપશે.
આનું કારણ એકદમ સરળ છે: યુરોપિયન ઉત્પાદનો ખૂબ જ કડક ફાયટો-સેનિટરી (સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય) ધોરણો હેઠળ ઉગાડવામાં આવે છે અને નિકાસ કરવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતમાં હાલમાં EU જેવી કડક પદ્ધતિનો અભાવ છે, જેના પરિણામે ભારતમાંથી ઘણા ખાદ્ય ઉત્પાદનો યુરોપમાં નિકાસ માટે નકારી કાઢવામાં આવે છે. આના મુખ્ય કારણો ઘણીવાર પાક પર ઉચ્ચ જંતુનાશક અવશેષો (કૃષિ-રસાયણો) અથવા નબળા આરોગ્ય ધોરણો છે.
ભારતીય ખેડૂતોએ હવે તેમની ખેતી પદ્ધતિઓને વધુ ટકાઉ પદ્ધતિઓ તરફ વાળવી પડશે. આ પહેલું પગલું ઘણો સમય લેશે, કારણ કે આ કરારનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવવા માટે, આપણે સૌ પ્રથમ આપણી સંસ્થાઓ અને સિસ્ટમોમાં મોટા ફેરફારો કરવાની જરૂર પડશે.
EU માંથી આવતા સસ્તા ઉત્પાદનો સ્થાનિક ઉત્પાદનને અસર કરશે, જેનાથી ભારતીય નાણાં યુરોપિયન ખેડૂતોના ખિસ્સામાં જશે. પરંતુ વાત ત્યાં પૂરી થતી નથી; ભારતે EU માટે પોતાના દરવાજા ખોલી નાખ્યા હોવાથી, "કૃષિ ઉદારીકરણ" ની આ નીતિ લાંબા ગાળે ભારતીય કૃષિ માટે સારી રહેશે નહીં, જોકે ટૂંકા ગાળામાં તેના કેટલાક ભૂ-રાજકીય ફાયદા થઈ શકે છે.
(અસ્વીકરણ: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા વિચારો લેખકના પોતાના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV Bharat ના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી)
