પરંપરાગત યુદ્ધથી ડેટા યુદ્ધ સુધી: ભારતના ભવિષ્યની સૈન્ય રણનીતિને પુનર્ગઠિત કરવાની દિશામાં
સ્વાયત પ્રણાલીઓ, ડ્રોન અને સેન્સરનો વ્યાપક ઉછાળો લશ્કરી વ્યૂહરચનામાં સ્થિતિસ્થાપક ડેટા પ્રોસેસિંગને એક અનિવાર્ય સાધન બનાવશે.
By DR Ravella Bhanu Krishna Kiran
Published : November 24, 2026 at 8:48 PM IST
પરંપરાગત શસ્ત્રોની સ્પર્ધાથી યુદ્ધ અલ્ગોરિધમ્સ, કમ્પ્યુટિંગ નિયંત્રણ, ડેટા અને માહિતી પરની સ્પર્ધા તરફ વધી રહ્યું છે. ડેટા યુદ્ધ એક વ્યૂહાત્મક સાધન તરીકે ઉભરી આવ્યું છે જેમાં વ્યૂહાત્મક હેતુઓ માટે માહિતીના સંગ્રહ, ચોરી, વિક્ષેપ, રક્ષણ અને હેરફેર માટે વિવિધ પ્રકારના સાયબર ઓપરેશન્સનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, ડેટા યુદ્ધ વ્યૂહાત્મક લાભ અને ઓપરેશનલ અસર માટે ભારતની ભાવિ લશ્કરી વ્યૂહરચનાનો મુખ્ય ઘટક અને પાસું બનવાની સંભાવના છે.
બે મોરચે યુદ્ધભૂમિ, સાયબર ધમકીઓ, દરિયાઇ સુરક્ષા, આતંકવાદ અને ડિજિટલ સંચારની સુરક્ષાને સંડોવતા જટિલ સુરક્ષા વાતાવરણની અપેક્ષા રાખીને, ભારતને લડ્યા વિના દુશ્મના પ્રતિકારને તોડવા માટે માહિતી સશસ્ત્રીકરણની જરૂર છે. આવા વ્યૂહાત્મક પગલાથી સન ત્જૂ (Sun Tzu)ના તે સિદ્ધાંતને લાગુ કરવાની તક આપશે, જેને લડ્યા વગર દુશ્મનને હરાવવાની સર્વોચ્ચ કલા માનવામાં આવે છે, તેના માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), સાયબર સ્થિતિસ્થાપકતા, ડેટા નિયંત્રણ, ડેટાની ઝડપી પ્રક્રિયા અને વિશ્લેષણ, પોતાના ડેટા નેટવર્કને સુરક્ષિત કરવા તથા ડેટામાં હેરફેર અને વિક્ષેપ સામે રક્ષણની જરૂર છે.
ડેટા વ્યૂહાત્મક હથિયાર
રશિયા-યુક્રેન અને ઇરાન-ઇઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચે સંઘર્ષો તેના લશ્કરી પરિણામો દર્શાવે છે. 2020માં ભારત-ચીન સરહદી તણાવ દરમિયાન, ચીની ગ્રુપ રેઇડકોએ ભારતના પાવર સેક્ટરને નિશાન બનાવ્યું હતું. જ્યારે 2025માં ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષમાં સાયબર હુમલાઓ અને ખોટી માહિતીનો વધારો થયો હતો. 2026માં, FBI કર્મચારીઓના ડેટા, ઇરાની યુનિવર્સિટી સિસ્ટમ્સ, ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને તાઇવાનની સરકારી સંસ્થાઓ પરના સાયબર હુમલાઓ આર્થિક ગુપ્તચર અને લશ્કરી વ્યૂહરચનાઓના હથિયાર તરીકે સમકાલીન સંઘર્ષ વાતાવરણમાં ડેટાની ભૂમિકા દર્શાવે છે.
સાયબર જાસૂસી, સાયબર અભિયાન અને ડેટા સાથે છેડછાડનો મુકાબલો
ભારત સાયબર જાસૂસી, સાયબર અભિયાન અને ડેટા સાથે છેડછાડ જેવા પડકાર સામે લડવા માટે પોતાના સુરક્ષા માળખાને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. તેના માટે સંસ્થાકીય અને ઓપરેશનલ મિકેનિઝમ્સ અને ભવિષ્યની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.
સંસ્થાકીય માળખામાં ભારતીય કોમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (CERT-In)નો સમાવેશ થાય છે, જે સાયબર ઘટનાઓનું નિરીક્ષણ કરે છે અને તેનો જવાબ આપે છે; નેશનલ સાયબર કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (NCCC) ખતરાની દેખરેખ અને સમન્વયમાં મદદ કરે છે. વધુમાં, નેશનલ ક્રિટિકલ ઇન્ફર્મેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોટેક્શન સેન્ટર (NCIIPC) મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી માળખાના રક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને સાયબર મલ્ટી એજન્સી સેન્ટર (CyMAC) સાયબર સુરક્ષા ધમકીઓ અને સાયબર જાસૂસી પર ગુપ્ત માહિતી શેર કરવાની સુવિધા આપે છે.
ભારત રેન્સમવેરર, DDoS હુમલા, માલવેર, વેબસાઇટ ડિફેસમેન્ટ અને ડેટા લીક જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. 2025માં સાયબર સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી કૂલ 29,44,248 ઘટનાઓ સામે આવી હતી. ઓગસ્ટ 2025માં ભારતે જોઇન્ટ ડૉક્ટ્રિન ફોર સાયબરસ્પેસ ઓપરેશન્સ જાહેર કર્યું હતું, તેનાથી આક્રમક અને સંરક્ષણાત્મક સાયબર ક્ષમતાઓ વચ્ચે તાલમેલ મજબૂત થયો છે જેને સાયબર સુરક્ષા અભ્યાસ દ્વારા વધુ પ્રભાવી બનાવવામાં આવ્યું છે.
ભારત સ્વદેશી સાયબર સુરક્ષા ક્ષમતાઓ, AI-આધારિત ખતરાની ઓળખ અને મહત્ત્વપૂર્ણ ડિજિટલ માળખાની મજબૂત સુરક્ષાને પ્રોસ્તાહન આપી રહ્યું છે. 2026માં, CERT-INએ "ફ્રન્ટિયર AI ડ્રિવન સાયબર રિસ્ક" ટાઇટલ સાથે એક સલાહ જારી કરી છે જેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે અદ્યતન AI સ્વાયત રીતે નબળાઇઓ શોધી શકે છે, ફિશિંગ હુમલાઓ કરી શકે છે અને માહિતી એકત્રિત કરી શકે છે. તેણે AI આસિસ્ટેડ વલ્નરેબિલિટી એક્સપ્લોઇટેશન સામે બચાવ માટે બ્લુપ્રિન્ટ જારી કર્યું છે.
ટેકનોલોજીની રીતે, ફેબ્રુઆરી 2025માં એરો ઇન્ડિયાએ સ્વદેશી સ્વાયત અને AI અને મશીન લર્નિંગ-આધારિત ટેકનિકો, C4ISR અને ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધનું પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે સંરક્ષણ મંત્રાલયે ડેટા-કેન્દ્રિત સ્પર્ધામાં બહુપરીમાણીય કામગીરીને પ્રકાશિત કરી. 2026માં, સંરક્ષણ માહિતી ટેકનોલોજી સલાહકાર સમિતિએ સાયબર સુરક્ષા, ચિપ ઉત્પાદન, ડેટાબેઝ, સંરક્ષણ ડેટા સેન્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ, સાર્વભૌમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ, સર્વેલન્સ અને ખતરાની ગુપ્તચરતામાં સ્વદેશી AI/ML એપ્લિકેશનોના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
ભવિષ્યની તૈયારી
ભારતના ભવિષ્યની તૈયારી AI, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, IoT,5G અને ક્વોન્ટમ તકનીકો જેવી તકનીકોથી ઉભરતા જોખમો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ડિફેન્સ ફોર્સિસ વિઝન 2047માં વિશ્વસનીય AI, સ્વદેશી સ્વાયત સિસ્ટમ, માનવરહિત હવાઇ વાહનો (UAVs) અને તેમની કાઉન્ટર સિસ્ટમ્સ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
ભારત ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર્સ દ્વારા હાલના એન્ક્રિપ્શનને તોડવાના ભવિષ્યના ખતરા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. ભારતનું "નેશનલ ક્વોન્ટમ મિશન" જેના માટે ₹6,003.65 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે, સંવેદનશીલ ડેટાના ભવિષ્યને ક્વોન્ટમ ખતરાથી બચાવવા માટે સુરક્ષિત ક્વોન્ટમ સંચાર અને ક્વોન્ટમ કી વિતરણ તકનીકો વિકસાવી રહ્યું છે. ભારતે ક્વોન્ટમ સેફ ઇકોસિસ્ટમ વ્યૂહરચના પણ વિકસાવી છે, જેમાં મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી માળખામાં વિક્ષેપનો સામનો કરવા માટે ક્વોન્ટમ ક્ષમતાના લક્ષ્યોનો સમાવેશ થાય છે.
ભારત સાયબર સ્થિતિસ્થાપકતાને ઉત્તેજીત કરવા માટે ક્ષમતા નિર્માણ, સંશોધન, કુશળ કર્મચારીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, CERT-Inએ સાયબર સુરક્ષા પ્રોફેશનલ તાલીમ માટે BITS પિલાની સાથે ભાગીદારી કરી છે, જ્યારે ભારત NCX વ્યવહારૂ સાયબર ઘટના પ્રતિક્રિયા અભ્યાસ પૂર્ણ કરે છે.
ભારત, નેશનલ ફોરેન્સિક યૂનિવર્સિટી (NFSU) અને યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા સાયબર સુરક્ષા સંશોધનને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે, અને CERT-In વિદેશી સાયબર સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે સહયોગ કરે છે, જેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સાયબર સુરક્ષા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુરક્ષા એજન્સી (CISA),જાપાન કમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ/ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (JPCERT/CC), ઓસ્ટ્રેલિયાનું ઓસ્ટ્રેલિયન સાયબર સુરક્ષા કેન્દ્ર (ACSC) અને સિંગાપોર કમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (SingCERT)નો સમાવેશ થાય છે. ક્ષમતા નિર્માણ, સંકલિત ઘટના પ્રતિભાવ, સાયબર ધમકી સામે લડવામાં મદદ મળે છે.
આ ઘટનાક્રમ જણાવે છે કે ભારતની ભવિષ્યની રણનીતિમાં AI, સાયબર સુરક્ષા, સ્વદેશી ટેકનિક, ક્વોન્ટમ-સુરક્ષિત એન્ક્રિપ્શન અને મહત્ત્વપૂર્ણ સંરક્ષણ માળખા પર નિયંત્રણને જોડશે.
અન્ય મુખ્ય દેશો પાસેથી શીખવાની યોગ્ય વાતો
2026 સુધીમાં, અમેરિકા અને ચીન બે મુખ્ય હિસ્સેદારો અને પ્રભાવશાળી દેશ છે જ્યારે ભારત, ઇઝરાયેલ, યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK), દક્ષિણ કોરિયા અને રશિયા જેવા દેશ પોતાના ડેટાવોરફેર ક્ષમતાઓને મજબૂત કરી રહ્યું છે. આ તમામ દેશોએ ડેટા-કેન્દ્રિત સૈન્ય ક્ષમતા વિકસિત કરવા માટે અલગ અલગ રીતે અપનાવ્યા છે. ભારત આ દેશો પાસેથી કઇ ખાસ પાઠ શીખી શકે છે પણ શરત એટલી કે ભારતની સુરક્ષાની જરૂરિયાતો અને રણનીતિક ગણના અનુકૂળ હોય.
ભારત યુકે દ્વારા સંકલિત સ્વાયત ડ્રોન અને SAPIENTમાં કરવામાં આવેલી પ્રગતિ પર ધ્યાન આપી શકે છે, જે દેખરેખને સરળ બનાવે છે અને વિવિધ સેન્સરમાંથી માહિતીને જોડીને માનવ સંચાલકોના કાર્યભારને ઘટાડે છે. ઇઝરાયેલી પ્રણાલીઓ જેવા હેબસોરા, લવંડર, પેગાસસ, સ્ટક્સનેટ અને વ્હેર'સ ડેડી સહિતની ઇઝરાયલી સિસ્ટમોનો અભ્યાસ ભારતને વિશાળ ગુપ્ત માહિતીને કાર્યક્ષણ માહિતીમાં પરિવર્તિત કરવાના પાઠ આપે છે.
ઇઝરાયેલના લવંડર અને બ્રિટનના SAPIENTની તુલનામાં, રશિયાનું ઓર્લાન-10 અને માર્કર વધુ સુસંગત અને ઉપયોગી છે, કારણ કે તેમાં માત્ર સ્વાયત શસ્ત્રો બનવાને બદલે યુદ્ધ ક્ષેત્રની જાણકારી એકત્રિત કરવી, પ્રક્રિયા કરવી અને તેનો ઉપયોગ સામેલ છે. ભારત, અમેરિકા PRISM સર્વેલન્સ પ્રોગ્રામમાંથી શીખી શકે છે, જે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે મોટા પાયે ડેટા કલેક્શન ગુપ્ત માહિતીના પ્રભુત્વને સક્ષમ કરી શકે છે અને અન્ય બે મહત્ત્વપૂર્ણ નવીનતાઓ VENOM (વાઇપર એક્સપેરિમેન્ટેશન એન્ડ નેકસ્ટ-જનરેશન ઓપરેશન્સ મોડેલ) અને AI ફોર્જ, ડેટા વોરફેરના સુરક્ષા એપ્લિકેશનો માટે વિશ્વસનીય અને સુરક્ષિત AI સિસ્ટમ વિકસાવી શકે છે.
દરમિયાન, ચીનના માહિતીકરણ અને બુદ્ધિશાળી યુદ્ધની વિભાવનાઓ પ્રત્યે ચીનની પસંદગીનો અભ્યાસ કરવો આકર્ષક છે જેમાં મલ્ટી-ડોમેન પ્રિસિઝન યુદ્ધ (MDPW) અને AI-સક્ષમ ડેટા-ફ્યૂઝન સિસ્ટમ્સ (AI-DSS) સામેલ છે, જે ગુપ્ત માહિતી, પરિસ્થિતિગત જાગૃતિ, લક્ષ્યીકરણ અને લશ્કરી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધારવા માટે બહુવિધ ડોમેન્સમાં માહિતીને એકીકૃત કરે છે. દક્ષિણ કોરિયાના કોરિયન એર એરોસ્પેસ ડિવિઝનનું KUS-FS માનવરહિત હવાઇ પ્રણાલી, સર્વેલન્સ અને રિકોનિસન્સ ક્ષમતાઓ સાથે સંકલિત, ઉદાહરણ તરીકે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે તકનીકી રીતે અદ્યતન મધ્યમ શક્તિ AI,C4ISR અને માનવરહિત સિસ્ટમોને એકીકૃત કરી શકે છે. આવી સાયબર ક્ષમતાઓ અને નવીનતા ભારતીય આધુનિક લશ્કરી કામગીરીને ટેકો આપી શકે છે.
બદલાતા સુરક્ષા પડકારો માટે તૈયાર રહેવા માટે, ભારત માટે ટેકનોલોજીકલ પ્રગતિનો ઉપયોગ કરવા અને કાર્યકારી ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા માટે ઉભરતી નવીનતાઓ અપનાવવી જરૂરી છે. જો અન્ય દેશની ઉપરોક્ટ કોઇપણ ટેકનોલોજી ભારતીય વ્યૂહાત્મક વાતાવરણ માટે યોગ્ય હોય અને જો તેઓ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરને મંજૂરી આપે, તો ભારત જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરી શકે છે અને તેને અપનાવી શકે છે. અન્યથા, તે "આત્મનિર્ભર ભારત"ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્વદેશી ક્ષમતાઓ, શિક્ષણ, સંરક્ષણ ઉદ્યોગ, DRDO અને સ્ટાર્ટઅપ્સ સાથે ભાગીદારીને મજબૂત બનાવી શકે છે.
2040 સુધીમાં, ભારતના સંરક્ષણ લેન્ડસ્કેપને સૈન્ય રણનીતિની જરૂરિયાત પડશે જે પશ્ચિમી સીમા, હિમાલય સરહદ અને ઇન્ડો-પેસિફિક સાથે ડેટા માગણી કરતા યુદ્ધક્ષેત્રોમાં કામ કરવામાં સક્ષમ હોય. સ્વાયત પ્રણાલીઓ, ડ્રોન, ઉપગ્રહો અને સેન્સરનો વ્યાપક ઉછાળો લશ્કરી વ્યૂહરચનામાં સૈન્ય રણનીતિમાં અનિવાર્ય સાધન બનાવશે.
તેમનો સામનો કરવા માટે સફળ અભિગમ માટે, ભારતે અમેરિકન કેપ્ટન મેથ્યૂ મોલેરિંગ, આંદ્રે મિશેલ અને ટેલર મિશેલના 2040 યુદ્ધભૂમિ તૈનાતી પડકારો પર કેન્દ્રિત ડેટા વોરફેર રેજિમેન્ટના અભિનવ વિચારને અપનાવવાનો વિચાર કરવો જોઇએ. નિ:શંકપણે તેમાં AI નિષ્ણાતો, ડેટા વૈજ્ઞાનિકો, ઇજનેરો અને સૈન્ય કર્મચારીઓનો સમાવેશ થઇ શકે છે જે કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિક ડેટા પ્રોસેસિંગ અને નિર્ણય સહાય પૂરી પાડે છે.
(નોંધ: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્ય અને મંતવ્યો લેખકના છે અને ETV ભારતના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.)
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