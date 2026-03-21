Explained: વિદેશી ભાડૂતી સૈનિકો ભારત માટે નવો ખતરો છે, જાણો તેની અસર
ભારતીય ભૂમિ પર વિદેશી ભાડૂતી સૈનિકો એક નવો ખતરો બની ગયા છે, જે વૈશ્વિક સંઘર્ષ વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોને જટિલ બનાવી રહ્યા છે.
Published : March 21, 2026 at 4:39 PM IST
નવી દિલ્હી : માર્ચ મહિનામાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દ્વારા મેથ્યુ વાનડાઇક અને છ યુક્રેનિયન નાગરિકોની ધરપકડથી ભારતના સુરક્ષા વાતાવરણના એક ઉભરતા અને મોટાભાગે ઓછી તપાસ કરાયેલા પાસા તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે.
આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં સૌથી મોટી એજન્સી, નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA)એ 13 માર્ચે કોલકાતામાં અમેરિકન નાગરિક વાનડાઇકની ધરપકડ કરી હતી. તેના પર ડ્રોન ઓપરેશન્સ સાથે સંકળાયેલી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓના કાવતરામાં ભાગ લેવાનો આરોપ છે. દિલ્હીની કોર્ટમાં NIA દ્વારા દાખલ કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, વાનડાઇક ધરપકડ કરાયેલા સાત વિદેશી નાગરિકોમાંનો એક છે, જેમાં છ યુક્રેનિયન નાગરિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપીઓ યુરોપથી ડ્રોનના કન્સાઇનમેન્ટ મેળવવા અને નિકાલ કરવામાં સામેલ હતા, જે કથિત રીતે ભારતના ઉત્તરપૂર્વીય ક્ષેત્ર અને મ્યાનમારમાં સરહદ પાર કાર્યરત જૂથોને પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. ગુરુવારે નવી દિલ્હીમાં સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે આ વિકાસને "કાનૂની બાબત" ગણાવી.
ધરપકડ કરાયેલા યુક્રેનિયન નાગરિકો સુધી રાજદ્વારીઓ અથવા કોન્સ્યુલર અધિકારીઓને પહોંચવાની મંજૂરી આપવા માટે યુક્રેન તરફથી ભારતને વિનંતી મળી છે કે કેમ તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, જયસ્વાલે કહ્યું: "હા, અમને કોન્સ્યુલર એક્સેસ વિનંતી મળી છે અને આ ચોક્કસ કેસમાં સામેલ કાનૂની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેની તપાસ કરવામાં આવશે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ મામલો હજુ તપાસ હેઠળ છે અને સરકાર નિર્ણય લેશે કે કેવી રીતે આગળ વધવું. જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે કાયદાકીય જરૂરિયાતો અનુસાર આ મામલાની તપાસ કરીશું." આ દરમિયાન, નવી દિલ્હી સ્થિત યુએસ દૂતાવાસે કહ્યું કે તે પરિસ્થિતિથી વાકેફ છે. યુએસ દૂતાવાસના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "ગોપનીયતાના કારણોસર, અમે યુએસ નાગરિકોને લગતા મામલાઓ પર ટિપ્પણી કરી શકતા નથી."
NIAની FIR મુજબ, કેટલાક આરોપીઓ પ્રવાસી વિઝા પર ભારતમાં પ્રવેશ્યા હતા અને આસામ અને મિઝોરમ જેવા રાજ્યોની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં વિદેશી નાગરિકો માટે પ્રોટેક્ટેડ એરિયા પરમિટ (PAP) વિના મુસાફરી કરવી ગેરકાયદેસર છે. તેઓ જરૂરી પરમિટ વિના મ્યાનમારમાં પ્રવેશ્યા હોવાનું પણ કહેવાય છે.
એજન્સીનો વધુમાં આરોપ છે કે તેઓએ મ્યાનમારમાં વંશીય સશસ્ત્ર જૂથોને ડ્રોન ઓપરેશન તાલીમ આપી હતી, જેનો NIA દાવો કરે છે કે તેઓ ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં બળવાખોર જૂથો સાથે જોડાયેલા છે.
PAP શું છે?
PAP એ વિદેશી નાગરિકો માટે ભારતના અમુક વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરવા માટે જરૂરી એક ખાસ પરમિટ છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદોની નજીક હોવાને કારણે સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. PAP સિસ્ટમ અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, રાજસ્થાન અને ઉત્તરાખંડ રાજ્યોના સમગ્ર અથવા તેના ભાગોને આવરી લે છે.
જાન્યુઆરી 2011માં મણિપુર, મિઝોરમ અને નાગાલેન્ડમાંથી પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે PAP સિસ્ટમ દૂર કરવામાં આવી હતી. જોકે, પડોશી દેશોમાંથી આવતા ધસારાને કારણે વધતી સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે, ગૃહ મંત્રાલયે બે વર્ષ પહેલાં આ ત્રણ રાજ્યોમાં PAP સિસ્ટમ ફરીથી લાગુ કરી હતી. ફોરેનર્સ (પ્રોટેક્ટેડ એરિયાઝ) ઓર્ડર, 1958 હેઠળ, આ રાજ્યોની મુલાકાત લેતા વિદેશી નાગરિકોએ પ્રવેશ માટે PAP મેળવવું જરૂરી છે.
વાનડાઇક અને યુક્રેનિયન નાગરિકો પર ભારતના ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં આતંકવાદી કાવતરામાં ભાગ લેવાના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે. મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે રશિયન અધિકારીઓ દ્વારા ભારતીય એજન્સીઓ સાથે શેર કરાયેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદોની ધરપકડ પહેલાં ભારતના ઉત્તરપૂર્વીય ક્ષેત્રમાં લગભગ ત્રણ મહિના સુધી ટ્રેકિંગ કરવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે.
તપાસ અધિકારીઓનો આરોપ છે કે આ જૂથે 2024થી મ્યાનમારની ઘણી યાત્રાઓ કરી છે, ડ્રોન અને સિગ્નલ-જામિંગ સાધનો પૂરા પાડ્યા છે, અને વંશીય સશસ્ત્ર જૂથોને તાલીમ આપી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આરોપીઓ પર ઘણી વખત આવી તાલીમ આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જોકે વિગતવાર પુરાવા જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. તપાસ વિદેશી નાગરિકોને મદદ કરતા સ્થાનિક નેટવર્ક્સને ઓળખવા પર પણ કેન્દ્રિત છે.
ભારતમાં વિદેશી ભાડૂતી પ્રવૃત્તિઓનો ઇતિહાસ
પશ્ચિમ એશિયા અથવા આફ્રિકા જેવા પ્રદેશોની તુલનામાં ભારતના રાજકીય અને સુરક્ષા વાતાવરણમાં વિદેશી અથવા પશ્ચિમી ભાડૂતી સૈનિકોની સંડોવણી અગાઉ પ્રમાણમાં ઓછી રહી છે. જોકે, ઉભરતા દાખલાઓ - ખાસ કરીને ભારતના પડોશમાં - સૂચવે છે કે આ મુદ્દાને હવે દૂરની શક્યતા તરીકે નકારી શકાય નહીં. જ્યારે ભારત પરંપરાગત રીતે વિદેશી ભાડૂતી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર રહ્યું નથી, બદલાતા સંઘર્ષના દાખલાઓ, ખુલ્લી સરહદો અને યુદ્ધનું વૈશ્વિકરણ નવા જોખમો ઉભા કરી રહ્યા છે.
1947 પછીના દાયકાઓમાં, ભારતના સુરક્ષા પડકારો મોટાભાગે રાજ્ય-સંચાલિત અથવા આંતરિક હતા. 1947-48ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ જેવા સંઘર્ષોમાં કામચલાઉ લશ્કર સામેલ હતું, પરંતુ આ મોટાભાગે પાકિસ્તાન સમર્થિત આદિવાસી લડવૈયાઓ હતા, આજના સ્વતંત્ર ભાડૂતી સૈનિકો નહીં.
1980ના દાયકાના અંતથી ભારતમાં વિદેશી લડવૈયાઓની સૌથી મોટી હાજરી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં છે. જોકે, આ વ્યક્તિઓ પશ્ચિમી ભાડૂતી સૈનિકોથી અલગ છે. આમાંના ઘણા આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને પશ્ચિમ એશિયાથી આવ્યા હતા. તેઓ સામાન્ય રીતે નફા કરતાં વૈચારિક અથવા ધાર્મિક હેતુઓથી જોડાયેલા હતા. આ જૂથોને ઘણીવાર સરહદ પાર સરકારી અથવા બિન-સરકારી નેટવર્ક્સ તરફથી ટેકો મળતો હતો.
ભારતીય પ્રદેશમાં પશ્ચિમી ભાડૂતી સૈનિકો કેમ જોવા મળી રહ્યા છે?
વેનડાઇકની ધરપકડ એક નવા વલણને પ્રતિબિંબિત કરે છે: વિદેશી લડવૈયાઓ ભારતીય પ્રદેશનો ઉપયોગ ટ્રાન્ઝિટ અથવા કામચલાઉ આધાર તરીકે વધુને વધુ કરી રહ્યા છે. આ પરિવર્તન રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની અસર સાથે જોડાયેલું છે, જેણે પ્રશિક્ષિત અને મોબાઇલ લડવૈયાઓનો સમૂહ બનાવ્યો છે.
વેનડાઇક એનજીઓ સન્સ ઓફ લિબર્ટી ઇન્ટરનેશનલ (SOLI)ના સ્થાપક છે. તેઓ સૌપ્રથમ લિબિયન ગૃહયુદ્ધ દરમિયાન મુઅમ્મર ગદ્દાફી સામેના બળવામાં વિદેશી સેનાની અને યુદ્ધ કેદી તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા.
વાનડાઇકે 2007 થી 2011 સુધી મોટરસાઇકલ દ્વારા ઉત્તર આફ્રિકા અને મધ્ય પૂર્વમાં પ્રવાસ કર્યો. આ ચાર વર્ષ દરમિયાનના તેમના અનુભવો અને અવલોકનોએ તેમને બળવાખોર ફાઇટર તરીકે લિબિયન ગૃહયુદ્ધમાં જોડાવા માટે પ્રેરણા આપી. વાનડાઇકે મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકામાં ક્રાંતિને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો છે, અને ફિલ્મ નિર્માતા તરીકે કામ કર્યું છે અને સીરિયન ગૃહયુદ્ધમાં સશસ્ત્ર લડવૈયા તરીકે લડ્યા છે.
વેનડાઇક અને તેમનું સંગઠન માર્ચ 2022થી યુક્રેનમાં કાર્યરત છે, રશિયા સામેની લડાઈમાં યુક્રેનિયન સૈન્યને મદદ કરી રહ્યા છે. મ્યાનમારમાં વધતી જતી અસ્થિરતા વચ્ચે SOLI જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક ઉભરી આવ્યા છે, જેના કારણે પ્રશિક્ષિત લડવૈયાઓની માંગ વધી છે. ભારત કોઈ ગંતવ્ય સ્થાન નથી - પરંતુ તે કોરિડોર બનવાનું જોખમ ધરાવે છે.
ગયા વર્ષે માર્ચમાં, મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી લાલદુહોમાએ કહ્યું હતું કે 2024 માં "હજારો" પશ્ચિમી ભાડૂતી સૈનિકો રાજ્યમાં પ્રવેશ્યા હતા અને ત્યાં વંશીય બળવાખોરોને તાલીમ આપવા માટે ભારત-મ્યાનમાર સરહદ પાર કરી હતી. લાલદુહોમાએ કહ્યું, "અમારી પાસે વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતી છે કે યુક્રેનિયન યુદ્ધના ભૂતપૂર્વ સૈનિકો લશ્કરી જુન્ટા સામે લડતા બળવાખોર જૂથોને તાલીમ આપવા માટે મિઝોરમ થઈને મ્યાનમારના ચિન રાજ્ય ગયા હતા."
એશિયા લિંક વેબસાઇટ પરના એક અહેવાલમાં એક ભારતીય વિવેચકને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ મ્યાનમારમાં જુન્ટા (લશ્કરી શાસન) ને અસ્થિર કરવા માટે યુએસ અને યુકે દ્વારા "સંભવિત ગુપ્ત કામગીરી"નો એક ભાગ હતો.
શું પડોશમાં વિદેશી ભાડૂતી સૈનિકોની હાજરી ભારત માટે ચિંતાનો વિષય છે?
ભારત-મ્યાનમાર સરહદ, ખાસ કરીને મિઝોરમ અને મણિપુર દ્વારા, વિદેશી ભાડૂતી પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રવેશ બિંદુ તરીકે કામ કરે છે. આ મુખ્યત્વે સરહદ પર વંશીય આકર્ષણને કારણે છે, જે હિલચાલને સરળ બનાવે છે, અને વિસ્તારની ઓછી દેખરેખને કારણે બનાવેલા અંતરને કારણે છે.
મ્યાનમારના લશ્કરી જુન્ટા અને વંશીય સશસ્ત્ર જૂથો વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં વિદેશી રસ વધી રહ્યો છે. જો પશ્ચિમી નિવૃત્ત સૈનિકો મ્યાનમારમાં બળવાખોર જૂથોને તાલીમ આપે છે, તો તેમની કુશળતા ઉત્તરપૂર્વમાં ભારતીય બળવાખોર નેટવર્ક સુધી ફેલાઈ શકે છે.
ભારત માટે તેના વ્યૂહાત્મક પરિણામો
વિદેશી ભાડૂતી સૈનિકો હજુ સુધી ભારતના આંતરિક સુરક્ષા વાતાવરણમાં મુખ્ય પરિબળ નથી, પરંતુ તે ઉભરી રહ્યા છે. વેનડાઇકને સંડોવતા જેવી ઘટનાઓ મોટા પરિવર્તનના પ્રારંભિક ચેતવણી સંકેતો છે. જેમ જેમ સંઘર્ષો વૈશ્વિક બનતા જશે, તેમ તેમ ભારત માટે પડકાર એ રહેશે કે તેના પ્રદેશ અને તેના પડોશને ટ્રાન્સનેશનલ લશ્કરી નેટવર્કમાં ફસાતા અટકાવવું, અને પહેલાથી જ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સ્થિરતા જાળવી રાખવી.
