અલ નીનોનો ડબલ અટેક: નબળા ચોમાસા બાદ 2027 માટે હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની મોટી ચેતવણી
કોટેશ્વરરાવ કુંડેતીનો લેખ આગામી દુષ્કાળના દાવા કરતા ઉપલબ્ધ સંશાધનોને આધારે સંભવિત જોખમોનું મૂલ્યાંકન રજૂ કરે છે.
Published : October 22, 2026 at 9:05 PM IST
ભારતમાં વર્ષ 2026નું દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું સમાપ્ત થઇ ચુક્યું છે, ત્યાર બાદ દેશભરમાં વરસાદની ભારે ઘટ જોવા મળી રહી છે. તેની સાથે જ અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદના સ્તરમાં મોટું અંતર જોવા મળી રહ્યું છે, જેથી ખેતી માટે માટીમાં ભેજની ઉણપ સ્પષ્ટ દેખાઇ રહી છે.
ઝડપથી મજબૂત થઇ રહેલા અલ નીનો (El Niño)ના કારણે વર્ષ 2027ની શરુઆત સુધીમાં હવામાનની સ્થિતિને લઇને ચિંતા વધી છે. જો કે ખેડૂતો અને પાણીનું મેનેજમેન્ટ કરનારા માટે અસલ સવાલ માત્ર અલ નીનોની તાકાત નહીં પરંતુ શું ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર સુધીમાં વરસાદ માટીના ભેજને પાછો લાવી શકશે, સ્થાનીક જળ સ્રોતોને ફરી ભરી શકે અને શિયાળામાં રવી સિઝનને મદદ કરી શકશે.
વરસાદની 13 ટકાની ઘટ, અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં મોટું અંતર
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના રિપોર્ટ અનુસાર જૂનથી સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન ભારતમાં 759.4 મિલીમીટર વરસાદ નોંધયો. જ્યારે લાંબા સમયગાળાની સરેરાશ 868.6 મિલીમીટર રહ્યો. આ રીતે કુલ મળીને 109.2 મિલીમીટર (12.6 ટકા)ની ઘટ રહી.
વિસ્તાર પ્રમાણે જોઇએ તો દક્ષિણ ભારતમાં સામાન્યની સરખામણીએ માત્ર 76 ટકા અને પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં 74 ટકા વરસાદ થયો. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં 94 ટકા અને મધ્ય ભારતમાં 97 ટકા વરસાદ નોંધાયો. સમગ્ર દેશ અને આ વિસ્તારોના આ સરેરાશ આંકડા જિલ્લા સ્તર પર હાલના મોટા અંતરને છૂપાવી દે છે, કારણ કે ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોની અંદર પણ કેટલાક વિસ્તાર એવા છે જ્યાં સામાન્ય કે તેની વધુ વરસાદ થયો.
અલ નીનો મજબૂત થયું, પરંતુ માત્ર એક જ કારણ નથી
અલ નીનો (El Niño) દરમિયાન ઉષ્ણકટિબંધના મધ્ય અને પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન અસામાન્ય રીતે ગરમ થઇ રહ્યું છે, જેથી ત્યાંની હવાઓના ચક્રમાં ફેરફાર આવે છે. આ પરિવર્તિત હવાઓના દાબણ અને દિશાને પ્રભાવિત કરી ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભેજને ઓછો કરી દે છે, જેથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું નબળું થવાની શક્યાતા વધી જાય છે.
જો કે ચોસામા દરમિયાન બનનારા હળવા દબાણના વિસ્તાર, હવામાનમાં વચ્ચે વચ્ચે થતી ચડ ઉતર, હિન્દ મહાસાગર દ્રિધ્રુવ અને સ્થાનિક હવાઓ પણ એ નક્કી કરે છે કે ક્યાં અને કેટલો વરસાદ થશે. હિન્દ મહાસાગરની સ્થિતિઓ આ પ્રકારના ફેરફારને સમજવામાં મદદ કરે છે. પોતાની સ્થિતિ અને મજબૂતીના આધારે આઇઓડી (IOD-Indian Ocean Dipole) અલ નીનોથી થનારા હવાઓના ફેરફારને કાં તો વધારી શકે છે અથવા તેની અસરને ઓછી કરી શકે છે. હવામાન વિભાગના સપ્ટેમ્બરના પૂર્વાનુમાન અનુસાર ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન આઇઓડી સામાન્ય રહેવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
અમેરિકન હવામાન એજન્સી (NOAA)ના ક્લાઇમેટ પ્રીડિક્શન સેન્ટરના રિપોર્ટ અનુસાર ભૂમધ્યરેખા પ્રશાંત મહાસાગરના પૂર્વ-મધ્ય અને પૂર્વ ભાગોમાં દરિયાની સપાટીનું તાપમાન (SST) સામાન્યથી વધુ છે. પ્રશાંત મહાસાગરની ઉપર હવાઓનું ચક્ર અલ નીનોને અનુકૂળ બનેલી છે. અલ નીનો સતત મજબૂત થઇ રહ્યું છે અને જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2027 સુધી તેના મજબૂતથી વધુ મજબૂત થવાની 90 ટકાથી વધુ શક્યતા છે.
ખેતી પર જોખમ, આંધ્ર પ્રદેશ પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરુરિયાત
ICAR ના ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન (IARI) ખાતે આવેલી 'CREAMS Lab', પાકની સ્થિતિ અને ભેજની અછતનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક વિશિષ્ટ દુષ્કાળ સૂચકાંક (MHADI) નો ઉપયોગ કરે છે.
ઓગસ્ટના અંતથી સપ્ટેમ્બરના મધ્ય 2026ના આ રિપોર્ટમાં તપાસવામાં આવેલા કુલ વિસ્તારનો 19.34 ટકા ભાગ (લગભગ 2.9 કરોડ હેક્ટર) મધ્યમથી લઇને ભારે કૃષિ દુષ્કાળની ઝપટમાં આવ્યો છે. આ સિવાય 55.6 ટકા ભાગમાં સામાન્ય ભેજ જોવા મળ્યો. આ આંકડા માત્ર રિપોર્ટના સમયગાળા દરમિયાનની સ્થિતિ દર્શાવે છે, તેમાં કોઇપણ આંકડા કપાયેલ પાકના અંતિમ નુકશાનનું પાક્કુ અનુમાન નથી.
રાજ્ય સ્તર પર સૌથી ચોંકાવનારા આંકડા આંધ્ર પ્રદેશથી સામે આવ્યા છે. આ રિપોર્ટનના સમયગાળા દરમિયાન આંધ્ર પ્રદેશનો 74.1 ટકા ભાગ મધ્યમથી ભારે દુષ્કાળની શ્રેણીમાં આવી ગયો હતો. જ્યારે તેની સરખામણીમાં તમિલનાડુમાં 40.3 ટકા અને કર્ણાટકમાં 38.1 ટકા ભાગ દુષ્કાળની ઝપટમાં આવ્યો છે. આ આંકડાનો અર્થ એવો બિલકુલ નથી કે આંધ્ર પ્રદેશમાં ત્રણ-ચતુર્થાંશ પાક નાશ પામ્યો છે, અને તે એવું પણ સાબિત કરતું નથી કે ઓક્ટોબર મહિના દરમિયાન દુષ્કાળની આવી જ સ્થિતિ યથાવત રહી છે.
હવામાનલક્ષી દુષ્કાળ અને કૃષિ દુષ્કાળ વચ્ચે તફાવત છે; તે બંને એક સમાન નથી
ચોમાસામાં ઓછો વરસાદ હોવાનો અર્થ માત્ર ઓછું પાણી મળવું છે, જ્યારે ખેતીમાં દુષ્કાળનો અર્થ માટીમાં ભેજની ઉણપ, વિવિધ પાકની હાલત, પાકની સંવેદનશીલતા અને સિંચાઇના સાધનોની ઉપલબ્ધતાની અસરથી થાય છે.
એક એવું ખેતર જેને નહેરથી નિયમિત પાણી મળી રહ્યું છે, તે દુષ્કાળના દિવસોમાં પણ લીલું રહી શકે છે, જ્યારે માત્ર વરસાદ પર આધારિત રહેનારા ખેતર જ્યાં માટીની ઉંડાઇ ઓછી છે અને પાક ફૂલ આવવા કે દાણા બેસવાના તબક્કામાં છે ત્યાં ભારે નુકશાન થઇ શકે છે. તેથી વરસાદ ક્યારે અને કેવા સમયાંતરે આવે છે, એ વાત પર પણ એટલું જ મહત્વનું છે જેટલું સમગ્ર સિઝનમાં થનાર કુલ વરસાદ.
પાક અને ગ્રામ્ય આજીવિકા પર શું અસર થશે
કૃષિ મંત્રાલયના સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતના વાવણીના રિપોર્ટ અનુસાર ખરીફ પાક હેઠળ 1,086.31 લાખ હેક્ટર વિસ્તાર નોંધાયો હતો. જે વર્ષ 2025ના આ સમયગાળાની સરખામણીમાં 17.69 લાખ હેક્ટર ઓછું છે. આ તફાવતનું એક મુખ્ય કારણ ડાંગરના વાવેતરમાં થયેલો ઘટાડો હતો, જોકે કઠોળના વાવેતર હેઠળના વિસ્તારમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. આ વાવેતરના પ્રારંભિક અને કામચલાઉ આંકડા છે, લણણી કરાયેલા પાકના અંતિમ ઉત્પાદન ડેટા નથી.
પાકની સ્થિતિ, વાવણીનો વિસ્તાર, સિંચાઇ અને લણણીના પરિણામ જોયા વિના માત્ર વરસાદની ઘટના આધારે અનાજનું ઉત્પાદન સીધી રીતે કેટલું ઘટી શકે છે કે તેનું ચોક્કસ અનુમાન લગાવી શકાતું નથી.
આંધ્ર પ્રદેશની વાત કરીએ તો નહેરોમાંથી સિંચાઇ કરનારા ડેલ્ટા વિસ્તારો અને વરસાદ પર વધુ આધારિત રહેનારા અંતરિયાળ વિસ્તારોની પાણીની જરુરિયાત અલગ-અલગ છે. જે ઉભા પાકે લાંબા સમય સુધી દુષ્કાળનો સામનો કર્યો છે જો ત્યાં પાણી ઉપલબ્ધ રહે તો પાકને વધવાની સંવેદનશીલ તબક્કામાં સુરક્ષાત્મક સિંચાઇ આપી નુકશાનને ઓછું કરી શકાય છે. રવી પાક વિશે વિચારી રહેલા ખેડૂતોએ માટીમાં બચેલા ભેજ, સંભવિત વરસાદ, બીજની ઉપયોગીતા અને પાકને સમયની સમયસર જાણકારી હોવી જોઇએ.
સ્થાનિક સ્તર પર આપવામાં આવેલી સલાહોમાં હવામાન વિભાગની વરસાદની જાણકારી સાથે સાથે આઇડીએઆરની પાકની સ્થિતિ પર નજર અને જમીનનું મૂલ્યાંકનને પણ સામેલ કરવું જોઇએ. તેની સાથે જ જ્યાં સિઝનના છેલ્લે ભારે વરસાદના કારણે પૂર કે પાણી ભરાવાની સ્થિતિ બની છે તેના પર પણ ધ્યાન આપવું જોઇએ.
જળ સંસાધનો: વરસાદનો અભાવ હોય તેનો અર્થ એવો નથી કે જળાશયો પણ સુકાઈ જશે
જૂન અને સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ની વચ્ચે, સમગ્ર ભારતમાં ચોમાસાના વરસાદમાં 109.2 મિમીની ઘટ નોંધાઈ હતી; જોકે, જળાશયો અને ભૂગર્ભ જળ પર તેની અસર અનેક પરિબળો પર આધાર રાખે છે—જેમ કે વરસાદ કયા ચોક્કસ સ્થળોએ પડ્યો, જળસંગ્રહ વિસ્તારોમાં ભેજનું વર્તમાન પ્રમાણ, પાણીના વહેવાની પદ્ધતિઓ, જળાશયોમાં આવતું કે ત્યાંથી કાઢવામાં આવતું પાણીનું પ્રમાણ, અને સ્થાનિક પાણીની માંગ. જળસ્તરમાં ઘટાડો (જળવિષયક દુષ્કાળ) થાય તે પહેલાં કૃષિ-દુષ્કાળ આવી શકે છે, અને છૂટાછવાયા વરસાદ પછી પણ જળસ્તરમાં ઘટાડાની સ્થિતિ યથાવત રહી શકે છે.
બીજી બાજુ, યોગ્ય સ્થળે પડેલો એક ભારે વરસાદ કોઈ ચોક્કસ નદી-ખીણ વિસ્તારમાં જળસ્તરમાં નોંધપાત્ર સુધારો લાવી શકે છે. તેથી, સમગ્ર દેશમાં થયેલા વરસાદની ટકાવારીના આધારે ન તો દેશવ્યાપી અછતની તીવ્રતાનું માપ કાઢવું જોઈએ, ન તો પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સુધરી ગઈ હોવાનો દાવો કરવો જોઈએ.
કેન્દ્રીય જળ આયોગ (Central Water Commission) ના જળાશય બુલેટિન અને કૃષ્ણા, ગોદાવરી તથા પેન્નાર જેવી નદી ખીણો માટેના રાજ્ય-સ્તરીય આંકડાઓના આધારે જળ ઉપયોગ માટેની એક વ્યવહારુ યોજના તૈયાર કરવી જોઈએ. આ પ્રક્રિયામાં, વર્તમાન જળ ભંડાર અને નવા આવતા જળના જથ્થાની સરખામણી અગાઉના વર્ષોમાં તે જ તારીખના આંકડાઓ તેમજ લાંબા ગાળાની સરેરાશ સાથે કરવામાં આવવી જોઈએ.
તે જ રીતે, ખેત-તળાવો, જળાશયો, નહેરો અને ભૂગર્ભ જળના સ્તર પર દેખરેખ રાખવી આવશ્યક છે. જે વિસ્તારોમાં સપાટી પરના પાણીનો (નદીઓ અને તળાવોમાંથી મળતું પાણી) પુરવઠો અપૂરતો હોય, ત્યાં બોરવેલ દ્વારા વધુ પાણી કાઢવાથી ટૂંકા ગાળા માટે પાકને બચાવી શકાય છે; પરંતુ, આનાથી લાંબા ગાળે ભૂગર્ભ જળ સ્ત્રોતો (એક્વિફર્સ) પર દબાણ વધી શકે છે અને સિંચાઈ માટે વીજળીની માંગમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. જિલ્લા સ્તરની આપાતકાલીન યોજનાઓમાં પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને પશુધનની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટેની જોગવાઈઓનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.
ઉત્તર-પૂર્વ ચોમાસાનું અનુમાન: ઓક્ટોબર–ડિસેમ્બર 2026
હવામાન વિભાગ દ્વારા સપ્ટેમ્બરના અંતમાં જાહેર કરાયેલા મોસમી પૂર્વાનુમાન મુજબ, ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બરના સમયગાળા દરમિયાન ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
જોકે, વાયવ્ય અને કેટલાક દક્ષિણી વિસ્તારોમાં વધુ સારા વરસાદના સંકેતો મળી રહ્યા છે. ઈશાન ચોમાસા (નોર્થ-ઈસ્ટ મોન્સૂન) હેઠળ આવતા પાંચ પેટા-વિભાગો—તમિલનાડુ-પુડુચેરી-કારાઈકલ, દરિયાકાંઠાનું આંધ્રપ્રદેશ-યાનમ, રાયલસીમા, કેરળ-માહે અને દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક—માં આ સીઝન દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે; અહીં 'સામાન્ય' એટલે 'લોંગ પિરિયડ એવરેજ' (LPA) ના 88% થી 112% જેટલો વરસાદ.
ઉત્તર-પૂર્વ ચોમાસું આંધ્રપ્રદેશ સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં જમીનમાં ભેજ અને જળ ભંડારોને પુનઃભરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ તક પૂરી પાડે છે. 'એલ નીનો' (El Niño) ની સ્થિતિમાં, દક્ષિણ-પૂર્વીય દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે ક્યારેક સારો વરસાદ થઈ શકે છે; જોકે, આ સંબંધ અનિશ્ચિત છે અને તેનાથી નોંધપાત્ર વરસાદ થશે જ તેની કોઈ ખાતરી હોતી નથી.
વિનાશક વાવાઝોડાને બદલે, યોગ્ય અંતરાલે થતો હળવો વરસાદ જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ પુનઃસ્થાપિત કરવા અને રવિ પાકની ખેતી માટે અત્યંત લાભદાયી નીવડે છે. બીજી તરફ, બંગાળની ખાડીમાં ઉદ્ભવતા લો-પ્રેશર (હવાનું ઓછું દબાણ), ડિપ્રેશન અને ચક્રવાત જેવી પ્રણાલીઓને કારણે ભારે વરસાદ, પૂર, પાકને નુકસાન અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોખમો ઊભા થઈ શકે છે, જેના માટે અગાઉથી સજ્જ રહેવું જરૂરી છે. આવી કેટલી પ્રણાલીઓ સર્જાશે અથવા તેમનો માર્ગ કેવો હશે, તેનો નિર્ણય માત્ર 'એલ નીનો' (El Niño) દ્વારા જ થતો નથી.
IMD (ભારતીય હવામાન વિભાગ) ના ઓક્ટોબર મહિનાના મોસમી પૂર્વાનુમાન મુજબ, સમગ્ર ભારતમાં વરસાદનું પ્રમાણ 'લોંગ પિરિયડ એવરેજ' (LPA - લાંબા ગાળાની સરેરાશ) ના ૮૫% કરતા ઓછું નોંધાયું હતું, જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં દિવસ અને રાત્રિનું તાપમાન સામાન્ય કરતા ઊંચું રહ્યું હતું. જે વિસ્તારોમાં જમીન પહેલેથી જ સૂકી છે, ત્યાં સતત બાષ્પીભવનની માંગ (evaporative demand) જળવાઈ રહેવાની સ્થિતિ ચિંતાનો વિષય છે. જોકે, ઓક્ટોબર મહિના માટેનું પૂર્વાનુમાન અને ઈશાન ચોમાસા (Northeast Monsoon) માટેના ત્રણ મહિનાના અંદાજો અલગ-અલગ ભૌગોલિક અને તાપમાન-આધારિત સરેરાશ દર્શાવે છે.
વર્ષ 2027ની ચોમાસા પૂર્વેની ઋતુ દરમિયાન કયા પરિબળો પર નજર રાખવી પડશે?
સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અમેરિકન હવામાન એજન્સી (NOAA/NCEP) દ્વારા જાહેર કરાયેલા 'CFSv2' મોસમી પૂર્વાનુમાન મુજબ, માર્ચથી મે ૨૦૨૭ દરમિયાન ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જમીનની નજીકના હવાનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાના સંકેતો છે. આ માત્ર એક પ્રારંભિક અનુમાન છે, જે એક જ મોડેલ પર આધારિત છે અને મોસમી સરેરાશ દર્શાવે છે.
આ ભારત હવામાન વિભાગ (India Meteorological Department) તરફથી હીટવેવ (લૂ) અંગેની કોઈ સત્તાવાર આગાહી નથી. તેમજ, આ માહિતી એ પણ દર્શાવતી નથી કે માર્ચથી મે મહિનાની વચ્ચે કેટલા દિવસો સુધી હીટવેવ રહેશે અથવા તેની તીવ્રતા કેટલી હશે. વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ તે સમયગાળા દરમિયાન પવનની દિશા અને ગતિ, શિયાળા અને વસંત ઋતુ દરમિયાન થયેલો વરસાદ, આકાશમાં વાદળોની હાજરી, જમીનનો ઉપયોગ, સિંચાઈ વ્યવસ્થાઓ અને જમીનમાં રહેલા ભેજનું પ્રમાણ જેવા વિવિધ પરિબળો પર આધારિત રહેશે.
આંધ્ર પ્રદેશ માટે તૈયારીઓનો એક એજન્ડા
આગામી મહિનામાં વરસાદ, પાક અને પાણીની સ્થિતિ પર એક સાથે મળીને નજર રાખવાની જરુર છે. તેના માટે જિલ્લા સ્તર પર વરસાદ અને દુષ્કાળના તબક્કાનું નવી રીતે મૂલ્યાંકન કરવું જોઇએ. પાકના વિકાસના તબક્કાઓ અને જમીનમાં મૂળના વિસ્તારમાં રહેલા ભેજનું પ્રમાણ તપાસતા રહેવું જોઈએ. આ ઉપરાંત, જળાશયોમાં પાણીનો વર્તમાન સંગ્રહ, સિંચાઈ માટે છોડવામાં આવતા પાણીનો જથ્થો, તળાવોની સ્થિતિ અને ભૂગર્ભ જળના સ્તર પર પણ નજર રાખવી જોઈએ.
રવિ પાક માટેની કટોકટીની સલાહ દરેક પ્રદેશની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને જારી કરવી જોઈએ. જે વિસ્તારોમાં વરસાદ આધારિત ખેતી, સિંચાઈની મર્યાદિત સુવિધાઓ, જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવાની ઓછી ક્ષમતા અને અપૂરતા જળ ભંડાર જેવા પડકારો એકસાથે જોવા મળે છે, ત્યાં વિશેષ ધ્યાન આપવું આવશ્યક છે. દુષ્કાળનો સામનો કરવાની તૈયારીઓ સાથે, સંભવિત પૂરની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટેના પગલાં પણ તૈયાર રાખવા જોઈએ—ખાસ કરીને એવા પ્રદેશોમાં જ્યાં બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતી લો-પ્રેશર (હવાનું ઓછું દબાણ ધરાવતી) પ્રણાલીઓને કારણે ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
લેખક વિશે: લેખક, કોટેશ્વરરાવ કુંડેટી, અબુ ધાબી (સંયુક્ત આરબ અમીરાત) સ્થિત નેશનલ સેન્ટર ઓફ મેટિયોરોલોજીમાં વરિષ્ઠ આબોહવા વિશ્લેષક છે.
ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા તથ્ય અને વિચાર લેખકના અંગત વિચાર છે. તે ઇટીવી ભારતના દ્રષ્ટિકોણનું પ્રતિનિધિત્વ નથી કરતા.