જર્મનીમાં કટ્ટર દક્ષિણપંથી રાજનીતિનું પુનરુત્થાન
પૂર્વ જર્મનીના ચૂંટણી પરિણામો યુરોપના ઉગ્રવાદી ભૂતકાળ અને સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતાજનક કટ્ટર-દક્ષિણપંથી રાજકારણના પુનરુત્થાનની યાદ અપાવે છે.
By Bilal Bhat
Published : September 14, 2026 at 9:50 PM IST
જર્મનીના પૂર્વીય રાજ્યોમાં તાજેતરના ચૂંટણી પરિણામો અને ફ્રાન્સમાં જોવા મળતા ચૂંટણીકીય વલણો 20મી સદીના યુરોપની યાદ અપાવે છે, જ્યારે સરમુખત્યારશાહીનો ઉદય થઈ રહ્યો હતો અને ચરમપંથી વિચારધારા તેની પરાકાષ્ઠાએ હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધના કેન્દ્રસ્થાને હિટલરનું નાઝી જર્મની હતું. ફ્રાન્સમાં, જીન જાઉરેસ જેવા યુદ્ધ-વિરોધી કાર્યકરો અને નેતાઓની ભરબપોરે હત્યા કરવામાં આવતી હતી.
ઇતિહાસકાર એરિક હોબ્સબોમે તેમના પુસ્તક 'ધ એજ ઓફ એક્સ્ટ્રીમ્સ' (The Age of Extremes) માં બીજા વિશ્વયુદ્ધનું કારણ માત્ર બે શબ્દોમાં દર્શાવ્યું હતું: એડોલ્ફ હિટલર. તે એવો સમય હતો જ્યારે યહૂદીઓ પ્રત્યેની નફરત સમગ્ર વિશ્વમાં ચૂપચાપ, છતાં દાવાનળની ગતિએ ફેલાઈ રહી હતી. યહૂદીઓ ખ્રિસ્તી બાળકોની બલિ ચડાવે છે તેવી યહૂદી-વિરોધી ભ્રામક માન્યતા આજે પણ વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં પ્રવર્તે છે.
જ્યારે આપણે આ પરિસ્થિતિની તુલના નાઝી જર્મનીના યુગ, ફાસીવાદ, રાજકીય હત્યાઓ અને આપણા સમકાલીન વિશ્વના સંઘર્ષો સાથે કરીએ છીએ, ત્યારે એવું લાગે છે કે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે હવે તેમાં વધુ કપટી પાત્રો સામેલ છે. ચરમપંથની મશાલ ફરી સળગી છે, ચરમપંથનો ધુમાડો ફરી એકવાર ઊઠી રહ્યો છે અને કટ્ટર-જમણેરી વિચારધારા પુનરાગમન કરી રહી છે.
જો ઉપરછલ્લા સુધારાઓ કે રાજકીય ગેરમાર્ગે દોરતી વાતોને બાજુ પર મૂકવામાં આવે, તો મૂળભૂત બાબતો જેમની તેમ છે. જે પક્ષો ફાસીવાદ કે નાઝીવાદ સાથે જોડાવાનું ટાળવા માંગે છે, તેઓ સગવડતાપૂર્વક પોતાની ઓળખ માત્ર "જમણેરી" તરીકે આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સ્પેનનો રાજકીય પક્ષ 'વોક્સ' (Vox) પોતાને ફાસીવાદ-વિરોધી, નાઝીવાદ-વિરોધી અને જમણેરી પક્ષ તરીકે વર્ણવે છે.
આ વિરોધાભાસ વ્યાપક છે અને આ બેવડું વલણ તેમના પક્ષમાં કામ કરી રહ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે યુદ્ધ લડવાનો અમેરિકાનો દાવો એટલો જ પોકળ છે જેટલો અફઘાનિસ્તાનમાં શાંતિ સ્થાપવાનો તેનો દાવો હતો, જેના પછી તે ત્યાં વધુ શક્તિશાળી તાલિબાનને છોડી ગયું અથવા ગાઝાના પુનર્નિર્માણ અંગેના તેના દાવા, જ્યાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિતના નાગરિકો હજુ પણ બંદૂકો અને બોમ્બના ઓછાયા હેઠળ જીવી રહ્યા છે.
સદ્દામ હુસૈનની હત્યાએ ઈરાનને પહેલાં કરતાં વધુ શક્તિશાળી બનાવ્યું અને સમગ્ર પ્રદેશને ISIS જેવા જૂથો માટેનું ઉછેરસ્થળ બનાવી દીધું.
20મી સદીના વિશ્વયુદ્ધો દરમિયાન લોકોએ રજૂ કરેલી દલીલો અને આજે તેઓ જે દલીલો રજૂ કરે છે તે ખરેખર વ્યાજબી છે કે કેમ તે ચર્ચાનો વિષય છે. જોકે, એકમાત્ર સ્પષ્ટ તફાવત એ છે કે અમુક વર્તણૂકો એટલી હદે સામાન્ય બની ગઈ છે કે જે વાસ્તવમાં અસામાન્ય છે, તેને હવે તે રીતે જોવામાં આવતું નથી.
જે લોકો યુક્રેનને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવાનો વિરોધ કરે છે તેઓ માને છે કે તેઓ ઇતિહાસની સાચી બાજુએ છે, જે આવી સહાયનું આંધળું સમર્થન કરનારાઓથી વિપરીત છે.
યુદ્ધમાં ફસાયેલા દેશોનીને લઈને લોકોનું મંતવ્ય અલગ અલગ છે, પછી તે યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ હોય કે પશ્ચિમ એશિયાનું યુદ્ધ, કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે તટસ્થ રહેવું યોગ્ય છે, કેટલાકનું કહેવું છે કે ચુપ રહીને પણ ગુનામાં શામેલ થવા જેવું છે, અને કેટલાક લોકો કોઈ એકનો પક્ષ લે છે અને તેમાં દરેક પાસે પોતાને સાચા સાબિત કરવા માટે પોતાની જ એક અલગ કહાણી છે.
આની તુલના એવા સમયગાળા સાથે કરો જ્યારે હિટલરને તેના કાર્યો માટે સર્વત્ર ધિક્કારવામાં આવતો હતો, એવો સમય જ્યારે આ બાબતે સ્પષ્ટ સર્વસંમતિ હતી. આજે, તે વિભાજન રેખાઓ ઝાંખી પડી ગઈ છે, અથવા એમ કહી શકાય કે નબળી પડી ગઈ છે અને પૂર્વ જર્મનીના ચૂંટણી પરિણામો આ બદલાવનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
દક્ષિણપંથી વિચારધારા ધરાવતો પક્ષ 'ઓલ્ટરનેટિવ ફોર જર્મની' (AfD) હવે સત્તા મેળવવાના પ્રયાસમાં છે. તેણે સેક્સોની-અન્હાલ્ટમાં જીત મેળવી છે, જ્યાં તેણે 2002થી રાજ્યમાં શાસન કરી રહેલા મધ્ય-દક્ષિણપંથી પક્ષને હરાવ્યો છે.
AfD એવો પક્ષ છે જેને રાજ્યની ગુપ્તચર એજન્સી દ્વારા 'ચરમપંથી જૂથ' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યો હતો; આ પગલાને કારણે કાનૂની કાર્યવાહી પણ થઈ હતી. જોકે અદાલતે પક્ષને સત્તાવાર રીતે ચરમપંથી સંગઠન જાહેર કરવા પર રોક લગાવી હતી, તેમ છતાં ગુપ્તચર એજન્સીએ નોંધ્યું હતું કે, આ પક્ષ ચોક્કસ સમુદાયો પ્રત્યે તીવ્ર નફરત ધરાવે છે, જેવી નફરત નાઝીઓએ યહૂદીઓ પ્રત્યે બતાવી હતી.
સમગ્ર જર્મનીના એક ડઝનથી વધુ શહેરોમાં AfD પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા છે. કારણ કે સરકાર બનાવવા માટે બહુમતીથી 3 ઓછી સીટ હોવાના કારણે AfD સેક્સોની-અન્હાલ્ટમાં ગઠબંધન સરકાર બનાવવા માટે અન્ય પક્ષો સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યો છે. તેના જવાબમાં, AfD ના સમર્થકોએ વિવિધ શહેરોમાં વળતા વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ કર્યા છે.
જો તેઓ સફળ થશે, તો બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી પ્રથમ વખત તેઓ રાજ્ય સરકારની રચના કરશે. યુરોપમાં ઉભરી રહેલી નવી વ્યવસ્થા 20મી સદીની સ્થિતિ સાથે ઘણી સામ્યતા ધરાવે છે; માત્ર તફાવત એટલો છે કે કેટલાક જૂથોએ પક્ષ બદલ્યો છે. નાઝીઓના અત્યાચારથી બચવા માટે જીવ બચાવીને ભાગી ગયેલા અને રાજ્યવિહોણા બનેલા યહૂદીઓ હવે પોતાનો દેશ મેળવ્યા પછી ગાઝાના લોકોનો શિકાર કરી રહ્યા છે.
નાઝીઓના હાથે ભારે અત્યાચાર સહન કર્યા પછી, તેઓ પોતે જ અત્યાચાર કરનારની ભૂમિકામાં આવી ગયા છે. આ બદલાવ ફ્રાન્ત્ઝ ફેનનના પુસ્તક 'ધ રેચ્ડ ઓફ ધ અર્થ' (The Wretched of the Earth) ની યાદ અપાવે છે, જે એ વાત પર પ્રકાશ પાડે છે કે કેવી રીતે પીડિત લોકો અત્યાચાર કરનારની ભૂમિકા ભજવવાની ઈચ્છા રાખવા લાગે છે.
આજે, યહૂદી-વિરોધી ભાવનાઓ ઝાયનવાદ-વિરોધી (anti-Zionism) સાથે વણાઈ ગઈ છે, કારણ કે વિશ્વભરમાં ઘણા યહૂદીઓને ગાઝામાં બની રહેલી ઘટનાઓના સમર્થક તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. ઇઝરાયેલી રાજ્ય પ્રત્યેની દુશ્મનાવટ સમય જતાં બદલાઈ છે. હોલોકોસ્ટની સ્મૃતિઓ ઝાંખી પડી રહી છે અને ધીમે ધીમે તેમનો પ્રભાવ ઓછો થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન સંઘર્ષ મુખ્યત્વે એક રાષ્ટ્ર-રાજ્ય તરીકે ઇઝરાયેલની કાર્યવાહી પર કેન્દ્રિત છે, જે તે સમયગાળાથી તદ્દન વિપરીત છે જ્યારે યહૂદીઓ વિસ્થાપિત લોકો હતા અને પોતાના જીવ બચાવવા માટે ભાગી રહ્યા હતા.
ભલે ઇઝરાયલ હવે પોતાનું રાષ્ટ્ર, સુરક્ષા અને માતૃભૂમિ ધરાવે છે, પણ યુએનના ઘણા સભ્ય દેશો આટલા મોટા પાયે વંચિતતા અને હુમલાઓ સહન કર્યા પછી, તેના જુલમી ભૂમિકામાં પરિવર્તનને ટીકાત્મક નજરે જુએ છે. ઇઝરાયલ એક અલગ કેસ નથી; ઉગ્રવાદ એક સ્વીકૃત વાસ્તવિકતા તરીકે ફેલાઈ રહ્યો છે.
ઉગ્રવાદી જૂથોને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપવો અથવા કટ્ટર-જમણેરી જૂથોની હિમાયત કરવી હવે નિષેધ નથી; લોકો હવે ખુલ્લેઆમ કટ્ટર-જમણેરી જૂથોને સમર્થન આપે છે. પરંપરાગત વિભાજન રેખાઓ ઝાંખી પડી ગઈ છે, અને રાજકીય ઝુકાવ અંગેની અસ્પષ્ટતા મોટાભાગે અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે. AfD જેવા જમણેરી જૂથો તેમની વિચારધારાઓના બળ પર ખીલી રહ્યા છે, પછી ભલે તે ઇમિગ્રન્ટ વિરોધી હોય, લઘુમતી વિરોધી હોય કે યુક્રેન વિરોધી હોય.
ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં, આ વિચારધારા જર્મનીમાં શાસનની ભાષા બનશે. તેવી જ રીતે, ફ્રાન્સના જમણેરી નેતા મરીન લે પેન સરમુખત્યારશાહી રેટરિક આગળ વધી રહ્યા છે. દાયકાઓની નિષ્ફળતા, ભ્રષ્ટાચાર અને અધૂરા વચનો પછી, ઉદારવાદીઓ જમણેરી સામે પોતાનું સ્થાન ગુમાવી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકો પાસે થોડા વિકલ્પો બાકી છે.
જમણેરી એકમાત્ર વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જેને "ઓછા ખરાબ" તરીકે જોવામાં આવે છે. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી ગઈ છે કે ઇટાલીના જ્યોર્જિયા મેલોની જેવા અતિ-જમણેરી નેતાઓને પણ વધુ કટ્ટરપંથી વ્યક્તિઓ તરફથી પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ પડકાર આપનારાઓ ફક્ત રાજકીય રીતે જ નહીં, પણ તેમની રૂઢિચુસ્ત ઓળખ પર પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.
કટ્ટરપંથી વિચારો હવે ખરાબ નથી મનાતા, પરંતુ જાહેરમાં તેમનું સમર્થન કરવું સામાન્ય બની ગયું છે. વિશ્વનો દરેક ભાગ આ ખતરાનો સામનો કરે છે, અને ભારતીય ઉપખંડ પણ તેનો અપવાદ નથી. એવી આશા છે કે આવનારી પેઢી ફરી એકવાર આ વલણોને તિરસ્કારથી જોશે અને વિશ્વને વધુ રહેવા યોગ્ય સ્થળ બનાવશે, જેનાથી લોકોને આ પરિસ્થિતિમાંથી થોડી રાહત મળશે.
આશા આગામી પેઢી (Gen Next) સાથે રહેલી છે, કારણ કે તેઓ 1914 ના ઓક્સફોર્ડ અને કેમ્બ્રિજના 25 ટકા વિદ્યાર્થીઓ જેવા વ્યક્તિઓ પાસેથી પ્રેરણા લે છે જેમણે વિશ્વમાં શાંતિ લાવવા માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું.
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