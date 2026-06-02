ચીન, રશિયા અને અમેરિકા: તાજેતરના શિખર સંમેલનો ભારતને ખરેખર શું સંદેશ આપે છે?

ચીન અને રશિયા બંને એક વધુ બહુધ્રુવીય વિશ્વની હિમાયત કરે છે જ્યાં સત્તા વોશિંગ્ટનમાં કેન્દ્રિત થવાને બદલે અનેક મુખ્ય રાજ્યોમાં વહેંચવામાં આવે (ANI)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : June 2, 2026 at 6:08 PM IST

ચીન, રશિયા અને અમેરિકાને લગતા તાજેતરના રાજદ્વારી સંપર્કોએ ભવિષ્યમાં વૈશ્વિક શક્તિના સંતુલન અંગે નવી ચર્ચા જગાવી છે. આ ચર્ચા 14 થી 15 મે, 2026 દરમિયાન બેઇજિંગમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે યોજાયેલા શિખર સંમેલન બાદ વધુ તેજ બની હતી. તેના એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછા સમયમાં શી જિનપિંગ અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે પણ બેઠક યોજાઈ હતી.

કેટલાક વિશ્લેષકો માને છે કે આ ઘટનાઓનો ક્રમ એ વાતનો પુરાવો છે કે અમેરિકા સામે ચીન-રશિયાનું એક શક્તિશાળી ગઠબંધન ઊભું થઈ રહ્યું છે.

બીજી તરફ, કેટલાકનું માનવું છે કે અમેરિકાની શક્તિ અને તેના વૈશ્વિક ગઠબંધનો હજુ પણ બેજોડ છે. હકીકત આ બંને વિરોધાભાસી દૃષ્ટિકોણોની વચ્ચે ક્યાંક રહેલી છે.

ચીન અને રશિયા બંને એક વધુ બહુધ્રુવીય વિશ્વની હિમાયત કરે છે જ્યાં સત્તા વોશિંગ્ટનમાં કેન્દ્રિત થવાને બદલે અનેક મુખ્ય રાજ્યોમાં વહેંચવામાં આવે (AP)

બે શિખર સંમેલનો, બે અલગ ઉદ્દેશ્યો

ટ્રમ્પ-શી શિખર સંમેલન પાસેથી કોઈ ઐતિહાસિક સફળતાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી નહોતી. તેનો મુખ્ય હેતુ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને સ્થિર બનાવવાનો અને તેમને અનિયંત્રિત ટકરાવ તરફ સરકતા અટકાવવાનો હતો. બંને પક્ષો મર્યાદિત અપેક્ષાઓ સાથે ચર્ચામાં જોડાયા હતા. તાઇવાન, વેપાર, ટેક્નોલોજી પરના પ્રતિબંધો અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પરના મતભેદો યથાવત રહ્યા હતા.

શી-પુતિન બેઠકનું સ્વરૂપ અલગ હતું. તેનું મુખ્ય ધ્યાન પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં રહેલી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતું. બંને નેતાઓએ સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કર્યું અને સહકાર સંબંધિત અનેક કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તેમણે આર્થિક, ટેક્નોલોજીકલ અને રાજદ્વારી ક્ષેત્રોમાં વધુ ગાઢ સંકલન માટેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાની જાહેરમાં પુનઃપુષ્ટિ કરી.

આ સ્પષ્ટ પરિણામોને કારણે ઘણા નિરીક્ષકો એવા નિષ્કર્ષે પહોંચ્યા કે ટ્રમ્પ-શી સંમેલનની મર્યાદિત સિદ્ધિઓની સરખામણીએ ચીન-રશિયાના સંબંધો વધુ મજબૂત અને વધુ સબળ દેખાય છે.

શું ચીન-રશિયાની ભાગીદારી ગઠબંધનમાં પરિવર્તિત થઈ રહી છે?

ઘણા વિશ્લેષણોમાં ચીન અને રશિયાને પશ્ચિમ વિરોધી એકીકૃત ગઠબંધન તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. જોકે, વ્યૂહાત્મક અભ્યાસ કરતી અગ્રણી સંસ્થાઓ જેમ કે, સેન્ટર ફોર સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝ અને કેથમ હાઉસે નિર્દેશ કર્યો છે કે ચીન અને રશિયા ભાગીદારો છે, પરંતુ ઔપચારિક સંધિ-આધારિત સહયોગીઓ (Treaty Allies) નથી. NATO ના સભ્ય દેશોની જેમ, કોઈપણ દેશ બીજા દેશને સંઘર્ષ દરમિયાન લશ્કરી મદદ આપવા માટે બંધાયેલો નથી.

આને સમજવા માટે તાઇવાનનો મુદ્દો એક ઉપયોગી કસોટી છે. જો તાઈવાન સ્ટ્રેટમાં કોઈ સંકટ ઊભું થાય, તો રશિયાએ ચીનની સાથે લડી જવું પડે એવી કોઈ ઔપચારિક પ્રતિબદ્ધતા નથી. તેવી જ રીતે, યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન મોસ્કોને રાજકીય અને આર્થિક સમર્થન આપવા છતાં, ચીને સીધી લશ્કરી ભાગીદારીથી સાવચેતીપૂર્વક દૂર રહેવાનું પસંદ કર્યું છે. આ દર્શાવે છે કે બંને દેશો હજુ પણ કડક ગઠબંધન કરતાં વ્યૂહાત્મક લવચીકતાને વધુ મહત્વ આપે છે.

ભાગીદારી શા માટે મજબૂત રહી છે?

ઔપચારિક ગઠબંધનની ગેરહાજરી હોવા છતાં, ચીન-રશિયાના સંબંધો આજે કોલ્ડ વૉર પછીના કોઈપણ સમય કરતાં વધુ મજબૂત છે. બંને દેશો અમેરિકાના વૈશ્વિક પ્રભાવ અંગે ચિંતિત છે. બંને તે બાબતનો વિરોધ કરે છે જેને તેઓ અમેરિકા-પ્રભુત્વવાળી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા તરીકે વર્ણવે છે. બંને એવી વધુ બહુકેન્દ્રીય (Multipolar) વિશ્વ વ્યવસ્થાની તરફેણ કરે છે જેમાં શક્તિ માત્ર વોશિંગ્ટનમાં કેન્દ્રિત ન રહે, પરંતુ અનેક મુખ્ય રાષ્ટ્રો વચ્ચે વહેંચાયેલી હોય.

ચીન અને રશિયા બંને એક વધુ બહુધ્રુવીય વિશ્વની હિમાયત કરે છે જ્યાં સત્તા વોશિંગ્ટનમાં કેન્દ્રિત થવાને બદલે અનેક મુખ્ય રાજ્યોમાં વહેંચવામાં આવે (AP)

આર્થિક હિતો પણ સંબંધોને મજબૂત બનાવે છે

આર્થિક હિતો પણ ચીન-રશિયાના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવે છે. ચીનને રશિયાની ઊર્જા, કાચો માલ અને વ્યૂહાત્મક સુરક્ષાની જરૂર છે. બીજી તરફ, રશિયાને ચીનના બજારો, ટેક્નોલોજી, નાણાકીય સહાય અને રોકાણની જરૂર છે. આ પરસ્પર પૂરક હિતો સતત સહકાર માટે મજબૂત પાયો પૂરો પાડે છે.

સંબંધોની છુપાયેલી નબળાઈઓ

છતાં ભાગીદારીમાં નબળાઈઓ છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ પડકાર વધતી જતી અસમપ્રમાણતા છે. ચીનનું અર્થતંત્ર હવે રશિયા કરતા અનેક ગણું મોટું છે. યુક્રેન યુદ્ધ પછી પશ્ચિમી પ્રતિબંધોએ મોસ્કોની બેઇજિંગ પર નિર્ભરતા વધારી છે. ચીન રશિયાનું સૌથી મોટું વેપારી ભાગીદાર છે અને ટેકનોલોજી અને ઔદ્યોગિક ઇનપુટ્સનો મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત છે. આ સંબંધમાં, જ્યારે મોસ્કોને ચીની સમર્થનથી ફાયદો થાય છે, ત્યારે વધુ પડતી નિર્ભરતા ધીમે ધીમે રશિયાની વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતાને ઘટાડી શકે છે. આ અસંતુલન ભવિષ્યમાં ઘર્ષણનું કારણ બની શકે છે.

આજે ચીન રશિયાનું સૌથી મોટું વેપારી ભાગીદાર છે અને ટેક્નોલોજી તેમજ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોનો મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત પણ છે. આ સંબંધમાં મોસ્કોને ચીનના સમર્થનથી લાભ થાય છે, પરંતુ અતિશય નિર્ભરતા ધીમે ધીમે રશિયાની વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતાને મર્યાદિત કરી શકે છે. ભવિષ્યમાં આ અસંતુલન બંને દેશો વચ્ચે મતભેદોનું કારણ બની શકે છે.

ઇતિહાસમાં, ચીન અને રશિયા વચ્ચે સરહદી અથડામણો, વિચારધારાત્મક હરીફાઈ અને પૂર્વ તથા મધ્ય એશિયામાં પ્રભાવ માટેની સ્પર્ધા રહી છે. હાલના નેતૃત્વ વચ્ચેના સંબંધો ખૂબ સારા હોવા છતાં, ઐતિહાસિક અવિશ્વાસ સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થયો નથી. તે હાલમાં માત્ર સુષુપ્ત (Dormant) અવસ્થામાં છે અને યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં ફરીથી સામે આવી શકે છે.

શું ટ્રમ્પનો ચીન અને રશિયાને અલગ પાડવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો?

26 મે, 2026 ના રોજ ધ ડિપ્લોમેટમાં પ્રકાશિત લિંગગોંગ કોંગના એક લેખમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની કેટલીક નીતિઓ અજાણતાં ચીન અને રશિયાને ફાયદો પહોંચાડી શકે છે. સાથીઓ સાથેના વેપાર વિવાદો અને યુરોપિયન ભાગીદારો સાથેના મતભેદોએ પશ્ચિમી ગઠબંધનમાં તણાવ પેદા કર્યો. વધુ એકપક્ષીય યુએસ અભિગમે અમેરિકન નેતૃત્વની ધારણાને નબળી બનાવી. લેખકના મતે, આનાથી બેઇજિંગ અને મોસ્કોને સ્થિરતા, બહુપક્ષીયતા અને સંતુલિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાના હિમાયતી તરીકે પોતાને દર્શાવવાની તક મળી. આનાથી વૈશ્વિક મંચ પર તેમની રાજદ્વારી સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે.

શું અમેરિકાનો પ્રભાવ ઘટી રહ્યો છે?

તાજેતરના રાજદ્વારી વિકાસોને અમેરિકાના ઘટતા પ્રભાવના પુરાવા તરીકે જોવું હજુ ઉતાવળભર્યું ગણાશે. અમેરિકાનો પ્રભાવ હજુ પણ મજબૂત છે, અને તેની સૌથી મોટી શક્તિ તેના અદ્વિતીય ગઠબંધનો તથા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીઓનું વિશાળ નેટવર્ક છે. આજે કોઈપણ અન્ય મહાસત્તા પાસે યુરોપ અને ઇન્ડો-પેસિફિક વિસ્તારમાં ફેલાયેલા ઔપચારિક સહયોગી દેશોનું એટલું વ્યાપક ગઠબંધન નથી. જાપાન. ઉત્તર કોરિયા, ઑસ્ટ્રેલિયા અને NATO ના સભ્ય દેશો સાથેના સંબંધો વોશિંગ્ટનને રાજકીય, લશ્કરી અને આર્થિક સમર્થનની ઊંડી શક્તિ પ્રદાન કરે છે. ચીન કે રશિયા હાલમાં આ પ્રકારનું વૈશ્વિક ગઠબંધન ઊભું કરી શકતા નથી. આ ગઠબંધન માળખું અમેરિકાની સૌથી લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક તાકાતોમાંનું એક છે અને તેના વૈશ્વિક પ્રભાવનો મુખ્ય આધારસ્તંભ પણ છે.

વધુમાં, ચીનના સૌથી મોટા વેપારી સંબંધોમાં હજુ પણ અમેરિકા, યુરોપીયન યુનિયન અને એશિયાની મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેથી બેઇજિંગ પાસે મોસ્કોના ભૂરાજકીય એજન્ડા સાથે સંપૂર્ણપણે જોડાઈ જવાનું ટાળવા માટે મજબૂત આર્થિક પ્રેરણાઓ છે. ચીન માટે પશ્ચિમી બજારો અને વૈશ્વિક વેપાર વ્યવસ્થામાં પ્રવેશ જાળવી રાખવો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

ઉભરતી વૈશ્વિક વ્યવસ્થા માટે આનો શું અર્થ થાય છે?

આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ હવે એવી અવસ્થામાં પ્રવેશી રહ્યું છે જ્યાં અનેક મહાસત્તાઓ વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધા જોવા મળશે. ચીન અને રશિયા પોતાના પ્રભાવમાં વધારો કરવા અને વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાના કેટલાક પાસાઓને પડકારવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે.

બીજી તરફ, અમેરિકા હજુ પણ આર્થિક, લશ્કરી, ટેક્નોલોજીકલ અને ગઠબંધન સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં વિશાળ શક્તિ ધરાવે છે. હાલમાં કોઈપણ પક્ષ પાસે એટલી પૂરતી શક્તિ નથી કે તે એકલા હાથે સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાને પોતાની ઇચ્છા મુજબ આકાર આપી શકે.

પરિણામે, વ્યૂહાત્મક સ્પર્ધા હજુ ઘણા વર્ષો સુધી ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે, જે વિશ્વને વધુ બહુકેન્દ્રીય, વિવાદાસ્પદ (Contested) અને અનિશ્ચિત બનાવશે.

ભારત માટે આનો અર્થ

ભારત માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે લાંબા ગાળે રશિયાની ચીન પરની વધતી જતી નિર્ભરતા. જો મોસ્કો વેપાર, ટેક્નોલોજી અને નાણાકીય સહાય માટે વધુને વધુ ચીન પર આધારિત બનશે, તો તેની સ્વતંત્ર વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતા ધીમે ધીમે ઘટી શકે છે.

સાથે જ, ભારતે ચીન-રશિયાના સંબંધોને એક અતૂટ અને ક્યારેય ન તૂટનારા ગઠબંધન તરીકે પણ જોવું જોઈએ નહીં. બંને દેશો વચ્ચે હજુ પણ નોંધપાત્ર અસમાનતા અને છુપાયેલા તણાવો અસ્તિત્વમાં છે, જે ભવિષ્યમાં બહાર આવી શકે છે.

નવી દિલ્હી માટે સૌથી યોગ્ય માર્ગ વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા જાળવવાનો છે. તેનો અર્થ એ છે કે: રશિયા સાથે મજબૂત સંબંધો જાળવી રાખવા, અમેરિકા અને તેના ભાગીદારો સાથે સહકારનો વિસ્તાર કરવો અને પોતાની આર્થિક તથા લશ્કરી ક્ષમતાઓને સતત મજબૂત બનાવવી.

આ સંતુલિત અભિગમ ભારતને બદલાતી વૈશ્વિક શક્તિ-સ્પર્ધામાં પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતોને સુરક્ષિત રાખવામાં અને વધુ પ્રભાવશાળી ભૂમિકા ભજવવામાં મદદ કરશે

(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો લેખકના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV ભારતના વિચારને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી.)

