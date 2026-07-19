ભારત માટે કેમ મહત્વનું છે ઈરાનનું ચાબહાર બંદર? પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરીને મધ્ય એશિયા સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર માર્ગ
ચીનના સીપેક (CPEC) અને પાકિસ્તાનના ગ્વાદર બંદરનો મજબૂત સામનો કરવા માટે ભારત માટે ચાબહાર અત્યંત નિર્ણાયક વ્યૂહાત્મક કડી
Published : July 19, 2026 at 4:57 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકી પ્રતિબંધો છતાં ઈરાનના ચાબહાર બંદરના વિકાસને આગળ વધારવાની ભારતની ઇચ્છા દર્શાવે છે કે ભારત આ પ્રોજેક્ટને કેટલું વ્યૂહાત્મક મહત્વ આપે છે. પણ અમેરિકી પ્રતિબંધો અને હવે આ બંદર પર થયેલા હવાઈ હમલાઓ વચ્ચે, એ જોવાનું બાકી છે કે શું ભારત આ પ્રોજેક્ટ પર આગળ વધી શકે છે કે નહીં.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે ભારત પ્રતિબંધોની અવધિ પછી આગળના રસ્તા માટે સંબંધિત પક્ષો સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા જયસ્વાલે શુક્રવારે એક નિયમિત મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન કહ્યું, "(ચાબહાર બંદર પર અમેરિકી પ્રતિબંધોની) તે છૂટ થોડા સમય પહેલા જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. તે પછીથી, અમે સંબંધિત પક્ષો સાથે આ ચર્ચામાં સંકળાયેલા છીએ કે આ ખાસ મુદ્દાને આગળ કેવી રીતે વધારવો."
જયસ્વાલની આ ટિપ્પણી એ સમયે આવી છે જ્યારે અમેરિકી યુદ્ધ સચિવ પીટ હેગસેથે શુક્રવારે એક તસવીર શેર કરી, જેમાં હવાઈ હમલા પછી એક પોર્ટ ટાવર પડતો દેખાઈ રહ્યો છે. જોકે તેમણે જગ્યાનું નામ આપ્યું નહીં.
પણ, એસોસિએટેડ પ્રેસ (AP) ના અહેવાલ મુજબ આ ઢાંચો ઈરાનના ચાબહાર બંદરનો જ લાગતો હતો. ઈરાની સરકારી મીડિયાએ પણ એ સ્વીકાર્યું કે આ બંદર પર ત્રણ અલગ-અલગ દૌરના હમલા થયા છે. જોકે, જયસ્વાલે કહ્યું કે ભારત દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ શહીદ બેહશ્તી ટર્મિનલને કોઈ નુકસાન થયું નથી.
ભારત માટે ચાબહાર માત્ર એક બંદર નથી. તે યુરેશિયા માટે એક વ્યૂહાત્મક પ્રવેશદ્વાર, તેની કનેક્ટિવિટી વ્યૂહરચનાનો પાયાનો પથ્થર અને તેની વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતાનું પ્રતીક છે. અમેરિકી પ્રતિબંધોએ ફંડિંગ, લોજિસ્ટિક્સ (સામાન લાવવા-લઈ જવા) અને વેપારી પ્રવૃત્તિઓને ઉલઝાવીને આ પ્રોજેક્ટની પ્રગતિને અસર કરી છે.
વર્ષ 2018માં અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર ફરીથી પ્રતિબંધ લગાવ્યા પછી, ચાબહારને એક ખાસ છૂટ મળી હતી. કારણ કે, તે અફઘાનિસ્તાનની અર્થવ્યવસ્થાને સહારો આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું હતું. પછીથી આ છૂટને સમયાંતરે વધારવામાં આવતી રહી. ઓક્ટોબર 2025માં ભારતને આપવામાં આવેલી સૌથી તાજેતરની છ મહિનાની છૂટ આ વર્ષે 26 એપ્રિલે સમાપ્ત થઈ ગઈ.
આનો મતલબ એ થયો કે તે ખાસ અમેરિકી કાનૂની સુરક્ષા સમાપ્ત થઈ ગઈ, જે ભારતના પોર્ટ ઓપરેશન્સ (બંદરના કામકાજ) ને પ્રતિબંધોના દંડથી બચાવી રહી હતી. તે તારીખ સુધી, ચાબહાર બંદરને ચલાવવા અને તેના વિકાસમાં સામેલ ભારતીય કંપનીઓ આ માન્યતા પ્રાપ્ત છૂટ હેઠળ કામ કરી શકતી હતી.
26 એપ્રિલ પછી, જો વોશિંગ્ટન (અમેરિકી સરકાર) આ નિયમોને કડકાઈથી લાગુ કરવાનો નિર્ણય લે છે, તો તે ભારતીય કંપનીઓ પર અમેરિકી પ્રતિબંધ કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી થવાનો ખતરો વધી ગયો છે.
ભારત પર તેની અસરના સંકેત એ હકીકત પરથી મળે છે કે આ વર્ષના ભારતના કેન્દ્રીય બજેટમાં ચાબહાર બંદર માટે કોઈ રકમ નક્કી કરવામાં આવી નથી, જે આ પોર્ટ પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવામાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓ દર્શાવે છે. દંડથી બચવા માટે, ભારતે તેના 120 મિલિયન ડોલર (લગભગ 12 કરોડ ડોલર)ના રોકાણનું પહેલેથી જ ભુગતાન કરી દીધું છે અને સમાચારો મુજબ, તે શહીદ બેહશ્તી ટર્મિનલમાં પોતાનો હિસ્સો થોડા સમય માટે એક સ્થાનિક ઈરાની કંપનીને સોંપવાના વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહ્યું છે.
ચાબહારમાં ભારતની ભાગીદારી વર્ષ 2003થી છે, જ્યારે નવી દિલ્હી અને તેહરાન ઈરાનના દક્ષિણ-પૂર્વીય કાંઠે આ બંદરને મળીને વિકસાવવા પર સહમત થયા હતા. આ પ્રોજેક્ટને મે 2016માં ત્યારે ઝડપ મળી જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, તત્કાલીન ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ હસન રૂહાની અને ભૂતપૂર્વ અફઘાન રાષ્ટ્રપતિ અશરફ ગનીએ ત્રિપક્ષીય પારગમન અને પરિવહન કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
ભારતે શહીદ બેહશ્તી ટર્મિનલને વિકસાવવા અને અફઘાનિસ્તાન સુધી સડક અને રેલ કનેક્ટિવિટીને મજબૂત બનાવવાનું વચન આપ્યું હતું. જોકે, મે 2018માં ઈરાન પરમાણુ કરારમાંથી અમેરિકા પાછું ખસી ગયું તેનાથી આ પ્રોજેક્ટની દિશા સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ.
ઈરાન પરમાણુ કરાર (JCPOA) માંથી પાછા ખસ્યા પછી, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટી તંત્રએ તેના "મહત્તમ દબાણ" અભિયાન હેઠળ ઈરાન પર વ્યાપક પ્રતિબંધો ફરીથી લગાવી દીધા. આ પ્રતિબંધોએ ઈરાનના બેંકિંગ ક્ષેત્ર, શિપિંગ ઉદ્યોગ, બંદરના કામકાજ, ઊર્જા નિકાસ, વીમા સેવાઓ, વિદેશી રોકાણ અને ઈરાન સાથે સંકળાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય લેવડ-દેવડને નિશાન બનાવ્યું.
ભલે તકનીકી રીતે પ્રતિબંધોમાં છૂટ અસ્તિત્વમાં હતી, પણ ઘણી વ્યવહારિક સમસ્યાઓ સામે આવી. આંતરરાષ્ટ્રીય બેંકોએ ઈરાન સાથે સંકળાયેલા ભુગતાનોને પ્રોસેસ કરવામાં આનાકાની કરવાનું શરૂ કરી દીધું. જે લેવડ-દેવડને છૂટ મળી હતી તેમાં પણ વિલંબ થવા લાગ્યો કારણ કે બેંકોને ડર હતો કે તેઓ અજાણતામાં અમેરિકી પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન ન કરી બેસે.
શિપિંગ કંપનીઓને ઈરાની સમુદ્રી ક્ષેત્રમાં ચાલતા જહાજો માટે વીમો મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. વીમો ન હોવાને કારણે, વેપારી કંપનીઓ આ બંદરનો ઉપયોગ કરવાથી કતરાવા લાગી. ખાનગી કંપનીઓએ અમેરિકી 'સેકન્ડરી પ્રતિબંધો'ના જોખમને કારણે રોકાણ કરવાનું ટાળ્યું, કારણ કે તેનાથી અમેરિકી બજાર સુધી તેમની પહોંચ પર અસર પડી શકતી હતી.
ક્રેન, મશીનરી અને બંદરના ખાસ સાધનોની આયાત કરવી વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ કારણ કે ઘણા સપ્લાયર્સે ઈરાની પ્રોજેક્ટ્સથી પોતાના હાથ પાછા ખેંચી લીધા. પરિણામે, કાગળી (ઔપચારિક) છૂટ હોવા છતાં કામની ગતિ ધીમી પડી ગઈ.
ઓગસ્ટ 2021માં અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનની સત્તામાં પાછા ફર્યા પછી, અમેરિકા દ્વારા આપવામાં આવતી છૂટનો વ્યૂહાત્મક આધાર નબળો પડી ગયો. આ છૂટને મુખ્યત્વે અફઘાનિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સરકાર અને ત્યાંના આર્થિક વિકાસને સહારો આપવાના નામે યોગ્ય ઠેરવવામાં આવી હતી.
બીજી બાજુ, ચાબહારમાં ભારતની વ્યૂહાત્મક રુચિ એવી જ રહી. આ બંદર અફઘાનિસ્તાન સુધી માનવીય સહાય પહોંચાડવા, મધ્ય એશિયા સાથે જોડાવા, પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરવાનો રસ્તો આપવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ પરિવહન કોરિડોર સાથે જોડાવાનું માધ્યમ બની રહ્યું.
મે 2024માં, ભારતે 'ઇન્ડિયા પોર્ટ્સ ગ્લોબલ લિમિટેડ' દ્વારા ચાબહારના શહીદ બેહશ્તી ટર્મિનલને ચલાવવા અને વિકસાવવા માટે 10 વર્ષના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આના તુરંત પછી, અમેરિકી અધિકારીઓએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ઈરાન સાથે વેપાર કરનારી કોઈ પણ સંસ્થા અથવા કંપનીને હાલના અમેરિકી કાયદાઓ હેઠળ પ્રતિબંધોના સંભવિત જોખમ વિશે જાણ હોવી જોઈએ.
જોકે વોશિંગ્ટને ખાસ કરીને ચાબહાર માટે કોઈ નવા પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી નહીં, પણ આ નિવેદનએ રોકાણકારો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ વચ્ચે પ્રોજેક્ટના ભવિષ્યને લઈને અનિશ્ચિતતા પેદા કરી દીધી. ભારત સતત આ વલણ અપનાવી રહ્યું છે કે ચાબહાર એક વ્યાવસાયિક અને કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ છે, ન કે કોઈ દેશ માટે કોઈ ભૂ-રાજકીય પડકાર.
નવી દિલ્હીનો તર્ક છે કે આ બંદર ક્ષેત્રીય આર્થિક એકીકરણને પ્રોત્સાહન આપે છે, માનવીય સહાય પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે, અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સાથે વેપાર વધારે છે, અને ક્ષેત્રીય સ્થિરતામાં યોગદાન આપે છે. ભારતે આ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો છે કે ચાબહાર ક્ષેત્રીય કનેક્ટિવિટી (સંપર્ક) ને બહેતર બનાવવાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસોને પૂર્ણ કરે છે.
પાકિસ્તાન સતત ભારતને અફઘાનિસ્તાન સુધી જમીનના રસ્તે જવાની મંજૂરી આપવાની મનાઈ કરતું રહ્યું છે. ચાબહાર ભારતીય માલને પાકિસ્તાની ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કર્યા વિના અફઘાનિસ્તાન પહોંચવામાં સક્ષમ બનાવે છે. આ બંદર ભારતને કઝાકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, તુર્કમેનિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન અને કિર્ગિસ્તાન સુધી પહોંચ પ્રદાન કરે છે. આ દેશો પાસે હાઇડ્રોકાર્બન, યુરેનિયમ અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોનો વિશાળ ભંડાર છે.
ચાબહાર ગ્વાદર બંદરથી લગભગ 170 કિલોમીટર દૂર છે, જેને ચીને ચીન-પાકિસ્તાન આર્થિક કોરિડોર (CPEC) હેઠળ વિકસાવ્યું છે. એક સફળ ચાબહાર પ્રોજેક્ટ ભારતને અરબ સાગરમાં એક વ્યૂહાત્મક વિકલ્પ આપે છે.
આ બંદર આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ પરિવહન કોરિડોર (INSTC) માં એક મુખ્ય સમુદ્રી બિંદુ છે, જે ભારતને ઈરાન, કોકેશસ, રશિયા અને યુરોપ સાથે જોડે છે. તેમાં સ્વેઝ નહેર દ્વારા જતા પારંપરિક વેપારી રસ્તાઓની તુલનામાં મુસાફરીના સમયને ઘટાડવાની અને માલ ઢોળવાની કિંમતને ઘટાડવાની ક્ષમતા છે.
વ્યૂહાત્મક બાબતોના નિષ્ણાત અને નવી દિલ્હી સ્થિત 'ઇમેજિન્ડિયા' થિંક ટેન્કના અધ્યક્ષ રોબિન્દર સચદેવે કહ્યું કે ચાબહાર ભારત માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
સચદેવે ઈટીવી ભારત સાથે કહ્યું, "અમે પાકિસ્તાનના રસ્તે મધ્ય એશિયા સુધી પહોંચી શકતા નથી અને તેના ઉપર ત્યાં સીપેક (CPEC) પણ અસ્તિત્વમાં છે. સીપેક ભારત માટે એક લોખંડની દિવાલ જેવું છે, જેના કારણે ભારત મધ્ય એશિયામાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી. જો આપણી પાસે ચાબહાર દ્વારા મધ્ય એશિયાના મુખ્ય ક્ષેત્ર સુધી પહોંચવાનો રસ્તો નહીં હોય, તો ભારત વેપારની દૃષ્ટિએ તો સમગ્ર મધ્ય એશિયાને ગુમાવી જ બેસશે. સાથે જ ત્યાં પોતાનું ભૂ-રાજકીય મહત્વ પણ ગુમાવી બેસશે."
તેમણે કહ્યું કે થોડા મહિના પહેલા ભારત દ્વારા અચાનક ચાબહારની સત્તાવાર સંસ્થા પાસેથી પોતાનો તમામ હિસ્સો પાછો ખેંચી લેવો, એ એક કદમ પાછળ હટવા જેવું હતું. પ્રોજેક્ટમાં સંબંધિત હિસ્સેદારો સાથે વાતચીત વિશે વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા જયસ્વાલની ટિપ્પણી પર સચદેવે કહ્યું- "મુખ્યત્વે આનો મતલબ એ છે કે અમે ઈરાન સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ અને અમે અમેરિકા સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં આ જ બંને મુખ્ય કિરદારો છે."
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં આપેલા તથ્યો અને મંતવ્યો લેખકના પોતાના છે.)
આ પણ વાંચો...