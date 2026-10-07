અમેરિકન આર્મીએ ઇરાક છોડ્યા બાદ જશ્ન, પણ શું હથિયારધારી જૂથો સામે દેશનું સાર્વભૌમત્વ જળવાઇ રહેશે?
સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં ઇરાકી વિસ્તારમાંથી સીરિયામાં ઇસ્લામિક સ્ટેટ વિરુદ્ઘ ઓપરેશન માટે મદદ જારી રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
Published : October 7, 2026 at 7:03 PM IST
30 સપ્ટેમ્બરે ઇરાકમાંથી અમેરિકન સૈનિકોનો છેલ્લો જથ્થો રવાના થયા બાદ આ દેશમાં એક લાંબો સૈન્ય અધ્યાય સમાપ્ત થયા છે. 2003થી વિદેશી દખલની વચ્ચે જીવી રહેલા ઇરાકી લોકો માટે આ ક્ષણ ખૂબ જ મહત્વની છે. પરંતુ તેનું મહત્વ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે આગળ શું થાય છે. શું બગદાદ બહારના સૈન્યની હાજરી સમાપ્ત થયા બાદ પોતાના વિસ્તારો અને હથિયારથી સજ્જ જૂથો પર અસરદાર કંટ્રોલ મેળવી શકે છે કે નહીં. અમેરિકન સૈન્ય પોતાના દેશમાં પરત જઇ રહ્યાનું કારણ છે ઇરાક અને અમેરિકા વચ્ચે 2024માં થયેલી તબક્કાવાર વાતચીત. આ કરારમાં સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં ઇરાકમાં ગઠબંધન સૈન્ય મિશનને સમાપ્ત કરવાની વાત કરવામાં આવી હતી. સાથે જ સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં ઇરાકી વિસ્તારમાંથી સીરિયામાં ઇસ્લામિક સ્ટેટ વિરુદ્ઘ ઓપરેશન માટે મદદ જારી રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. જેમાં બંને દેશો વચ્ચે સુરક્ષા ભાગીદારીની પણ જોગવાઇ હતી.
ગઠબંધનની તૈનાતી સમાપ્ત થવાનો મતલબ સુરક્ષા સહયોગ કે વોશિંગ્ટન સાથે ઇરાકના સંબંધ સમાપ્ત થવાનો નથી. અમેરિકન દખલગીરી પહેલા પણ ઘણીવાર સમાપ્ત થઇ ચુકી છે. 2003ના હુમલાએ સદ્દામ હુસેનને હટાવી દીધા પરંતુ દેશ તૂટવા અને વિદ્રોહનો ખતરનાક સિલસિલો શરુ થઇ ગયો. અમેરિકન સૈન્ય 2011માં પરત જતું રહ્યું હતું, પરંતુ 2014માં ઇસ્લામિક સ્ટેટના ઇરાકના મોટાભાગ પર કબજો કર્યા બાદ ઇરાકે અમેરિકન સૈન્યને પરત બોલાવ્યું હતું. આ અલગ-અલગ હેતુ માટે જુદી-જુદી સૈન્ય તૈનાતી હતી. તેનાથી સતત એક ધાર્યો કબજો જમાવી રાખવો માનવાથી હુમલાના પરિણામ અને બાદમાં મદદ માટે ઇરાકની માંગ બંને વાતો છૂપાઇ જાય છે. ઇતિહાસનો વિરોધાભાસ સ્પષ્ટ છે. અમેરિકાએ એક એવી સરકારને તોડી પાડી જે ઇરાનની સૌથી મોટી દુશ્મન હતી અને આવી રીતે એવી સ્થિતિ પેદા કરવામાં મદદ કરી જેથી તેહરાન પોતાની અસર વધારી શક્યું.
સૈન્ય શ્રેષ્ઠતાથી સત્તા તો બદલાઇ ગઇ પરંતુ જે રાજકીય સ્થિતિ ન બની શકે જેવી અમેરિકન નીતિ-નિર્માતાઓને આશા હતી. આ બોધપાઠ ઇરાકની પહેલા પણ લાગુ પડે છે. કોઇ સરકારને હટાવવી એ એવી સંસ્થાઓ બનાવવાની સરખામણીએ ઘણું સરળ છે જે જનતાનો ભરોસો જીતી શકે અને સત્તાના પ્રતિસ્પર્ધી કેન્દ્રો પર નિયંત્રણ રાખી શકે. આ અધૂરા સંઘર્ષ મિલિશિયા (સશસ્ત્ર સમૂહો)ના મુદ્દામાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. એસોસિયેટેડ પ્રેસના જણાવ્યા અનુસાર ઇરાકની સરકારે શરુઆતમાં અમેરિકન સૈન્યના પુનરાગમનની સમયમર્યાદાને બિન-સરકારી સશસ્ત્ર સમૂહોના નિરસ્ત્રીકરણ સાથે જોડાયેલા હતા. ત્યારથી નિરસ્ત્રીકરણની સમય મર્યાદા જૂન 2027 સુધી વધી છે.
વિદેશી સૈનિકો તો જઇ રહ્યા છે પરંતુ ઇરાન-સમર્થક શક્તિશાળી જૂથો પાસે હજું પણ હથિયાર છે. તેથી તેમના સાર્વભૌમત્વની ઉજવણી કરવાની વાત પર ધ્યાન આપવું જોઇએ. કોઇ દેશ ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ રીતે અધિકાર નથી વ્યક્ત કરી શકતો જ્યાં સુધી સશસ્ત્ર સંગઠનો તેના આદેશોને માનવાથી ઇનકાર કરી દે કે તેની સરકારને ધમકાવી શકે. અમેરિકન આર્મી પાછા જવાથી સાર્વભૈમત્વ ત્યારે જ મજબૂત થઇ શકે છે જ્યારે ઇરાકને બળ પ્રયોગ સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો પર વધુ નિયંત્રણ હાસંલ થાય.
કુર્દ વિસ્તાર આ પરિવર્તનું વધુ એક પાસું બતાવે છે. કુર્દ અધિકારીઓએ અમેરિકન એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને હટાવવા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમની ચિંતાનું કારણે આર્મીના પરત જવા પર સમગ્ર દેશની ખુશીના ક્ષણના રુપમાં દેખાવો મુશ્કેલ બની જાય છે.
હિંસાના અનુભવ અને ફેડરલ સુરક્ષા પર ભરોસના આધારે ઇરાકના લોકો વિદેશી લશ્કરના પરત જવાને અલગ-અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોઇ રહ્યા છે. બગદાદે એ સાબિત કરવું પડશે કે કુર્દ વિસ્તારની સુરક્ષા એક રાષ્ટ્રીય જવાબદારી છે, નહીં કે કોઇ એક સમસ્યા જેને સ્થાનિક અધિકારીઓ પર છોડી દેવામાં આવે. ઇસ્લામિક સ્ટેટ વધુ એક પડકાર ફેંક છે. વિસ્તારમાં હાર છતાં તેનું સ્લીપર નેટવર્ક હજું પણ હાજર છે જે સુરક્ષામાં ક્ષતિઓનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે.
અમેરિકન સૈન્યએ જાસૂસી નેટવર્ક અને હવાઇ નિરિક્ષણ ઉપલબ્ધ કરાવ્યું હતું.જેથી ઇરાકી અભિયાનોને મદદ મળી, તે ક્ષમતાઓને જાળવી રાખવા માટે સતત સંશાધનો અને ફેડલર તેમજ કુર્દ સેનાઓ વચ્ચે સહયોગની જરુર છે. વિદ્રોહીઓનું ફરી માથું ઉચવું કોઇ નક્કી વાત નથી. સાથે જ કોઇ મિશન સમાપ્ત થયાની જાહેરાત કરવાથી એ સાબિત નથી થતું કે જોખમ સમાપ્ત થઇ ગયું છે. સફળતાને એ આધારે માપવી જોઇએ કે ઇરાક સમયની સાથે તેમને ફરી સંગઠિત થવાથી કેટલું રોકી શકે છે.
આર્મી પર ગયા બાદ પણ એક મહત્વપૂર્ણ આર્થિક સંબંધ બની રહે છે. રોયટર્સનો રિપોર્ટ છે કે ઇરાકની ઓઇલમાંથી થતી કમાણી ફેડરલ રિઝર્વ બેંક ઓફ ન્યૂયોર્કમાં તેના સેન્ટ્રલ બેંકના કાતામાં જમા રહે છે. ઓઇલથી સરકારી બજેટની લગભગ 90 ટકા આવક થાય છે. આ વ્યવસ્થા વોશિંગ્ટનને પોતાની આર્મી પરત ગયા બાદ પણ ધણી આર્થિક તાકાત આપે છે. તેથી ડોલર સુધી પહોંચ અને આર્થિક સ્થિરતા પણ બની રહે છે. પરિણામે બગદાદ સામે એક મુશ્કેલ કામ છે. તે આર્થિક વ્યવસ્થાઓને બગાડ્યા વિના નિર્ભરતા ઓછી કરવી, જેના પર સરકારી ખર્ચ અને આયાત નિર્ભર કરે છે.
ઇરાન અને તેના સહયોગી અમેરિકન આર્મીના પરત જવાને લઇને એક રાજકીય જીતના રૂપમાં રજૂ કરશે. આ આર્મી એવા સમયે પરત જઇ રહી છે જ્યારે અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે આ વર્ષે યુદ્ઘના કારણે આ વિસ્તારોમાં ઉથલ-પાથલ થઇ છે. ઇરાકના નેતાઓ પાસે હજું પણ વિકલ્પ છે અને તહેરાનની અસરનો અર્થ એ નથી કે કોઇ પડકાર વિના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. જોખમ એ વાતમાં છે કે કોઇ એવી રાજકીય સમજૂતી તઇ જાય જેથી હથિયારથી સજ્જ જૂથો સૈન્ય પરત જવાની પ્રક્રિયામાં પોતાની ભૂમિકાનો ફાયદો ઉઠાવી સરકારી અધિકારથી વધુ છૂટ હાંસલ કરી લે.
ઇરાક પાસે આગળ વધવાની ઘણી તકો હશે પરંતુ તે એ વાત પર નિર્ભર હશે કે તે આ પરિવર્તનને રોકી શકે છે કે નહીં. ભારત માટે તેમાં વ્યવહારિક હિત જોડાયેલા છે. ઇરાક ક્રૂડ ઓઇલનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્રોત છે અને ભારતીય કામદારો અને તીર્થયાત્રીઓ માટે એક ગંતવ્ય પણ છે. ભારતને ઇરાકની સંસ્થાગત ક્ષમતાઓનું સમર્થન કરવું જોઇએ અને સમગ્ર દેશમાં પોતાના સંપર્ક બનાવી રાખવા જોઇએ. એક સ્થિર ઇરાક, જેને પોતાના નિર્ણય કરવાની લેવાની આઝાદી હોય, ભારતના હિત માટે તે સ્થિતિ શ્રેષ્ઠ છે જ્યાં વિરોધી તાકાતો સ્થાનિક હથિયાર સજ્જ જૂથો દ્વારા એકબીજા સામે લડતી હોય. 30 સપ્ટેમ્બર એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક સાબિત થઇ શકે છે. અસલી પરીક્ષા એ હશે કે શું ઇરાકી સંસ્થાઓ વિદેશી આર્મીના ગયા બાદ નાગરિકોની સુરક્ષા કરી શકે છે કે નહીં અને પોતાના નિર્ણયો અમલી બનાવી શકે છે કે નહીં. આ સિદ્ધિ આજે ઉજવવામાં આવી રહેલી સાર્વભૌમત્વની ભાવનાને સાચો અર્થ પ્રદાન કરશે.
(લેખક જામિયા મિલ્લિયા ઇસ્લામિયા, નવી દિલ્હીના સેન્ટર ફોર વેસ્ટ એશિયન સ્ટડીઝમાં પ્રોફેસર છે.)
(ડિસ્કેલમર: આ લેખમાં વક્ત કરવામાં આવેલા મંતવ્ય લેખકના પોતાના અંગત છે. અહીં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા તથ્યો કે વિચાર ઇટીવી ભારતના વિચાર દર્શાવતા નથી.)
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