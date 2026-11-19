ચૂંટણીના એક વર્ષ પહેલા જ્ઞાતિગત રાજકીય નિવેદનો પક્ષો માટે કેમ બની રહેશે પડકાર?
એકબાજુ પબુભા માણેકે કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી હોવો જોઈએ તેવી વાત કરી, બીજી બાજુ દિનેશ બાંભણિયાએ આનંદીબેનનો ઉલ્લેખ કરીને સમાજને એક થવા હાકલ કરી છે.
Published : November 19, 2026 at 7:00 AM IST
પરેશ દવેઃ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2027ને હજુ એક વર્ષનો સમય બાકી છે અને એક વર્ષ પહેલા જ જ્ઞાતિ આધારિત રાજકારણના નિવેદનોએ ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. એક તરફ કોળી સમાજના આગેવાન અને દ્વારકાના ધારાસભ્ય પબુભા માણેકે એવું નિવેદન કર્યું છે કે, મુખ્યમંત્રી કોળી સમાજના હોવા જોઈએ અને તેમની આ વાતને સરખેજ ભારતી આશ્રમના મહંત ઋષિભારતી બાપુએ પણ સમર્થન આપ્યું છે. બીજી બાજુ પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવનારા દિનેશ બાંભણિયાએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના રાજીનામાનો ઉલ્લેખ કરીને પાટીદાર સમાજને એક થવાની હાકલ કરી છે.
પબુભા માણેકના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો
ગુજરાતમાં 2027ના વિધાનસભા ચૂંટણીને હજુ એક વર્ષ કરતા વધુ સમય છે. રાજ્યના રાજકીય પ્રભાવક કોળી અને પાટીદાર સમાજના કેટલાક નેતાઓએ જ્ઞાતિ આધારિત નિવેદનો કરીને રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. દ્વારકાના ધારાસભ્ય પબુભા માણેકે કોળી સમાજના કાર્યક્રમમાં હવેનો મુખ્યમંત્રી કોળી સમાજથી આવે એવી માંગ કરીને રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો છે. 12 નવેમ્બરના રોજ આયોજિત દ્વારકા ખાતે કોળી સમાજની વાડીમાં માતાજીના માંડવા પ્રસંગે ધાસાસભ્ય પબુભા માણેકે 2027માં કોળી સમાજથી મુખ્યમંત્રી આવે એવી રાજકીય માંગણી કરી છે.પબુભાના આ એક નિવેદનથી ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ સહિતના મહત્વના રાષ્ટ્રીય પક્ષો ખૂબ જ સતર્ક બની ગયા છે અને તેનું કારણ એ છે કે, રાજ્યમાં કોળી સમાજ OBC જ્ઞાતિ અન્વયે આવે છે.
ઋષિભારતી બાપુનું નિવેદન પણ ચર્ચામાં
દ્વારકા જેવું પબુભા માણેકે કહ્યું, એવું જ કંઈક બોટાદમાં આયોજિત કોળી સમાજના સંમેલનમાં ઋષિભારતી બાપુએ પુનરાવર્તન કર્યું. ઋષિભારતી બાપુએ કહ્યું કે, કોળી સમાજ રાજ્યમાં વધુ વસ્તી ધરાવે છે એટલે મુખ્યમંત્રીના ચહેરા તરીકે કોળી સમાજનો પ્રતિનિધિ હોવો જોઇએ. જો કે કોળી સમાજનું રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ વધે અને રાજકીય શક્તિ વધે એ માટે 2022ની ચૂંટણી સમયે પણ નામે સંગઠન બન્યું હતું. જેને વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો પર અસર કરી હતી.
કોળી સમાજનું રાજકીય પ્રભુત્વ
છેલ્લી બે ચૂંટણીઓ પર નજર કરીએ તો, વર્ષ 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોળી સમાજના 18 ધારાસભ્યો અને વર્ષ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 27 જેટલા ધારાસભ્યો ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. વર્ષ 2017ની પાટીદાર અનામત આંદોલનની અસરથી પ્રભાવિત થયેલા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામમાં પાટીદાર અને કોળી સમાજે ભાજપને 99 બેઠકો સુધી સિમિત રાખવા માટે અસરકારક ભૂમિકા ભજવી હતી.
ચૂંટણી પરિણામો પર કોળી સમાજની અસર નિર્ણાયક
રાજ્યમાં કોળી સમાજની વસ્તી સમગ્ર રાજ્યમાં છે. રાજકીય દ્રષ્ટિએ કોળી સમાજ પ્રભાવક રહ્યો છે. કોળી-ઠાકોર સમાજ ઉત્તર ગુજરાતથી લઈ સોરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વસ્તીની દ્રષ્ટીએ ફેલાયેલો સમાજ છે. રાજ્યમાં લેઉઆ પાટીદાર સમાજ બાદ મોટી વસ્તી ધરાવતો કોળી સમાજ છે. દેશ અને રાજ્યમાં OBC સમાજની વધતી તાકાત અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થામાં પણ ઓબીસી જિલ્લાની દ્રષ્ટીએ જોઈએ, તો કોળી સમાજની વસ્તી ભાવનગર જિલ્લામાં 18%, સુરેન્દ્રનગરમાં 15%, જૂનાગઢમાં 15%, અમરેલી 12%, નવસારી 10%, વલસાડ 8% છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણામાં ઠાકોર સમાજની વસ્તી પ્રભાવક રહી છે.
કઈ કઈ બેઠકો પર કોળી સમાજનું પ્રભુત્વ?
વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતથી કોંગ્રેસના ફક્ત એક જ સાંસદ વિજયી બન્યા એ બનાસકાંઠાના ગેનીબેન ઠાકોર છે. જે કોળી-ઠાકોર સમાજના છે. રાજ્યમાં વિધાનસભા બેઠકની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રની ચોટીલા, વઢવાણ, લીંબડી, ઊના, જસદણ, બોટાદ, કેશોદ, સોમનાથ, ભાવનગર ગ્રામ્ય, રાજુલા અને ગઢડા બેઠકો પર કોળી સમાજનો દબદબો રહ્યો છે. લોકસભા બેઠકોમાં જૂનાગઢ, ભાવનગર અને સુરેન્દ્રનગર બેઠક પર કોળી સમાજ જીતતો આવે છે અને રાજકીય પક્ષો પણ કોળી સમાજના ઉમેદવાર ઉપર પસંદગી ઉતારે છે.
પાટીદાર આગેવાનોના નિવેદનોએ પણ જગાવી રાજકીય ચર્ચા
કોળી સમાજના ધારાસભ્ય અને ત્યારબાદ ઋષિભારતી બાપુએ કરેલા કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રી અંગેના નિવેદનો સાથે પાટીદાર અનામત આંદોલન સાથે સંકળાયેલા નેતાઓના નિવેદનોએ પણ ખાસ્સી રાજકીય ચર્ચા જગાવી છે. જેનાથી રાજ્યમાં જ્ઞાતિવાદી રાજકારણની ચર્ચા જામી છે. હવે પાટીદાર સમાજના નેતાઓ પાટીદાર મુખ્યમંત્રીની ખુરશી બચાવવા અંગે નિવેદનો કરી રહ્યા છે. વિશેષ તો પાટીદાર આગેવાન અને પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં આગળ પડતા રહેલા દિનેશ બાંભણિયાએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલનો ઉલ્લેખ કરીને જે વાત કરી તેના તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું છે.
આપણે આનંદીબેન જેવા સારા મુખ્યમંત્રી ગુમાવ્યાઃ દિનેશ બાંભણિયા
રાજકોટના જસદણ ખાતે યોજાયેલા પાટીદાર સમાજના સંમેલનમાં દિનેશ બાંભણિયાએ કહ્યું કે, હું સ્વીકારું છું કે, પાટીદાર અનામત આંદોલનના કારણે પાટીદાર સમાજે આનંદીબેન જેવા સારા મુખ્યમંત્રી ગુમાવ્યા છે. પાટીદાર સમાજને આ આંદોલનથી ઘણું મળ્યું છે, પરંતુ એક સારા મુખ્યમંત્રીને હટાવવા અમે નિમિત્ત બન્યા તેનું દુઃખ છે. બાંભણિયાએ એવો પણ અફસોસ વ્યક્ત કર્યો કે, અમે છેલ્લા ચાર વર્ષથી આનંદીબેનને મળીને તેમની માફી માંગવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ આનંદીબેન સમય ફાળવી શક્યા નથી. જસદણના આ જ મંચ ઉપરથી આનંદીબેનના પુત્રી અને ખોડલધામ સાથે સંકળાયેલા અનાર પટેલે દિનેશ બાંભણિયાને જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે, આ મુદ્દે મારા માતાના મનમાં કોઈ ખટાશ નથી. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ એ હવે આ બાબતે ચિંતા કરવાની જરુર નથી. હું ઝડપથી એમની સાથે તમારી (દિનેશ બાંભણિયા)ની મુલાકાત કરાવીશ.
દિનેશ બાંભણિયાએ કેમ કહ્યું, "હવે પહેલા જેવી ભૂલ નહીં કરીએ"
દિનેશ બાંભણિયાએ પોતાના નિવેદનમાં પાટીદાર સમાજના હયાત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સમર્થનમા જણાવ્યું હતું કે, હવે આપણે પહેલા જેવી ભૂલ ન કરીએ ધ્યાને રાખીએ. પણ હવે આપણે પાટીદાર મુખ્યમંત્રી નથી ગુમાવવા. દિનેશ બાંભમણિયાએ આ નિવેદન કરીને એક રીતે હયાત મુખ્યમંત્રીના સમર્થનમાં પાટીદાર સમાજ સાથે છે એવી ટકોર કરી છે. જેનાથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની છેલ્લી મુલાકાતથી રાજ્યની રાજનીતિમાં નવા-જૂની થવાની આશંકા સામે પાટીદાર સમાજની અગમચેતી આપી હાલની રાજનીતિમાં પાટીદાર પાવરને પ્રદર્શિત કર્યો છે. દિનેશ બાંભણિયાની આ ટકોર સામે પાસની (પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ) સાથે સંકળાયેલા વરુણ પટેલે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલની માફી માગવા અંગે પોતાનો મત આપ્યો હતો. સાથે જ દિનેશ બાંભણિયાના નિવેદન અને રાજનીતિ સામે સખ્ત પ્રતિભાવ આપતા કહ્યું કે, આંદોલનના કારણે નેતા બનેલા નેતાઓ હવે પોતાની જાતને સક્રિય નેતા માની રહ્યા છે.
પાટીદાર અને કોળી સમાજનું સામાજિક ગણિત અને સત્તાનું રાજકારણ
2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ્ઞાતિગત રાજકારણનો ગણગણાટ તેજ થયો છે. એક તરફ કોળી સમાજ તેમના મુખ્યમંત્રીની માગણી કરી રહ્યો છે, બીજી બાજુ ત્યારે પાટીદાર સમાજ પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના રાજીનામા અંગે અફસોસ વ્યક્ત કરતા હાલના પાટીદાર મુખ્યમંત્રી સત્તાકાળ પુરો કરે એ માટે તત્પર જણાય છે. રાજ્યમાં કોળી સમાજની કુલ વસ્તી 20થી 24 ટકા અંદાજવામાં આવે છે, જ્યારે પાટીદાર સમાજની વસ્તી 12થી 15 ટકા આસપાસ હોવાનો અંદાજ છે.
પાટીદાર સમાજનું રાજકીય પ્રભુત્વ
છેલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિવિધ પક્ષો અને સ્વતંત્ર ઉમેદવારો સાથે કુલ 135 પાટીદાર ઉમેદવારો મેદાને હતા, તે પૈકી 45 પાટીદાર ઉમેદવારો જીત્યા હતા. રાજ્યની વાત કરીએ તો ભાજપ અને કોંગ્રેસ પક્ષે 25 બેઠકો એવી હતી, જ્યાં પાટીદાર ઉમેદવાર સામે પાટીદાર ઉમેદવારો ઉતાર્યા હતા. રાજ્યની કુલ 50 વિધાનસભા બેઠકો એવી છે, જ્યાં પાટીદાર મતદારો પરિણામ પર પ્રભાવ પાડે છે. આ 50 બેઠકો પૈકી સૌરાષ્ટ્રની 23, ઉત્તર ગુજરાતની 8, મધ્ય ગુજરાતની 10 અને દક્ષિણ ગુજરાતની 9 બેઠકો પર પાટીદારોનું પ્રભુત્વ રહ્યું છે. પાટીદાર સમાજની વસ્તી અને તેના ભૌગોલીક વ્યાપના કારણે તેનો રાજકારણ અને સત્તાકારણમાં હંમેશાથી પ્રભુત્વ રહ્યું છે.
રાજ્યની સ્થાપનાને 66 વર્ષના સમયગાળામાં હાલ સુધી કુલ પાંચ પાટીદાર મુખ્યમંત્રીએ શાસન કર્યું છે, જ્યારે ઓબીસી સમાજથી આવતા નરેન્દ્ર મોદીએ કુલ 13 વર્ષ મુખ્યમંત્રી તરીકે શાસન કર્યું છે. હાલ સુધી રાજ્યને બે ઓબીસી મુખ્યમંત્રી મળ્યા છે, જેમાં માધવસિંહ સોલંકી અને નરેન્દ્ર મોદીનો સમાવેશ થાય છે. વર્ષ-2012માં રાજ્યમાં કુલ 36 અને 2017માં 28 ધારાસભ્યો પાટીદાર સમાજના હતા. રાજ્યની બે મહત્વની જ્ઞાતિઓની સંખ્યા અને ભૌગોલિક વ્યાપના કારણે વર્ષ-2027ના મુખ્યમંત્રી તરીકે પોતાના સમાજના વ્યક્તિનો દાવો પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યા છે. હાલના રાજકીય નિવેદનો જ્ઞાતિ કેન્દ્રીત રાજકારણને વધુ તેજ બનાવશે. જેના કારણે રાજકીય પક્ષો માટે પહેલા જ્ઞાતિ ગણિતથી ટિકિટ વહેંચણી અને ત્યાર બાદ સત્તાના સમીકરણો રચવા માટે પડકારો બની રહેશે. હાલના રાજકીય નિવેદનો ભલે સૂચક છે, પણ આ જ્ઞાતિ આધારિત પ્રતિનિધિત્વની માંગણી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મોટો મુદ્દો બનશે એવું હાલ જણાય છે.
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