કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી કાર્નીની ભારત યાત્રા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સુધારવાનો સંકેત
કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી માર્ક કાર્નીની ભારતની પહેલા ઔપચારિક યાત્રા બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો સંકેત છે.
Published : February 27, 2026 at 4:07 PM IST
નવી દિલ્હી: ઓટાવા અને નવી દિલ્હી વચ્ચેના સંબંધો સૌથી મુશ્કેલ તબક્કામાં પહોંચ્યાના લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી, કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્ની ફેબ્રુઆરીમાં ચાર દિવસની મુલાકાત માટે ભારત આવી રહ્યા છે, જેનું સાંકેતિક અને વ્યૂહાત્મક મહત્વ છે.
સંબંધોને સુધારવાના પ્રયાસરૂપે, આ મુલાકાત મહિનાઓ સુધી ચાલતી રાજદ્વારી વાતચીત બાદ થઈ રહી છે, જેમાં G7 સમિટ દરમિયાન ઉચ્ચ-સ્તરીય જોડાણ અને વાતચીત શામેલ છે, જેનો હેતુ પરસ્પર વિશ્વાસને અમુક અંશે પુનઃસ્થાપિત કરવાનો છે.
વડા પ્રધાન તરીકે કાર્નીની આ ભારતની પ્રથમ સત્તાવાર મુલાકાત છે અને તે એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે થઈ રહી છે. તે ત્રણ દેશોના પ્રવાસ (ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને જાપાન)નો એક ભાગ છે જે ઓટાવાની ઇન્ડો-પેસિફિક રણનીતિ અને વેપાર વૈવિધ્યકરણ લક્ષ્યોમાં ભારતના મહત્વને દર્શાવે છે.
ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારત અને કેનેડા વચ્ચે તણાવ વધ્યો હતો, ખાસ કરીને 2023 માં કેનેડામાં શીખ અલગતાવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યા પછી, જેના કારણે રાજદ્વારી તણાવ થયો હતો. ત્યારથી, વાટાઘાટો સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધી રહી છે, અને સંબંધો સામાન્ય કરવાની દિશામાં પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. વડા પ્રધાન માર્ક કાર્નીની મુલાકાત પહેલાં, કેનેડાએ ભારતને તેની ધરતી પર હિંસા સાથે જોડતા આરોપો પર જાહેરમાં પોતાનું વલણ બદલ્યું હતું, જે રાજદ્વારી સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં અવરોધો દૂર કરવાના ઓટાવાના પ્રયાસોનો સંકેત આપે છે.
અહીં એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કાર્ની એક અલગ પ્રકારના રાજકીય નેતા છે. તેઓ માર્ચ 2025 માં કેનેડાના વડા પ્રધાન બન્યા હતા, તેમણે પહેલાં ક્યારેય ચૂંટણી લડી ન હતી, જે કેનેડિયન રાજકારણમાં ખૂબ ઓછું બને છે. રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા, તેમણે બેંક ઓફ કેનેડા અને બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડના ગવર્નર તરીકે સેવા આપી હતી, અને બાદમાં વૈશ્વિક નાણાં અને આબોહવા વિભાગમાં વરિષ્ઠ ભૂમિકાઓ સંભાળી હતી. તેમનું નેતૃત્વ વૈચારિક અથવા સંઘર્ષાત્મક રાજદ્વારી કરતાં આર્થિક સ્થિતિસ્થાપકતા, વેપાર વૈવિધ્યકરણ અને રોકાણ ભાગીદારી પર કેન્દ્રિત છે.
ગુરુવારે સત્તાવાર રીતે મુલાકાતની જાહેરાત કરતા, વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન કાર્ની 27 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈ પહોંચશે અને વિવિધ બિઝનેસ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે, ભારતીય અને કેનેડિયન સીઈઓ, ઉદ્યોગ અને નાણાકીય નિષ્ણાતો, ઈનોવેટર્સ, શિક્ષકો તેમજ ભારતમાં હાજર કેનેડિયન પેન્શન ફંડ્સ સાથે વાતચીત કરશે.
તેઓ 1 માર્ચે નવી દિલ્હી પહોંચશે અને 2 માર્ચે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો કરશે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓ ભારત-કેનેડા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અત્યાર સુધી થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે, જે જૂન 2025માં કેનેડાના કનાનાસ્કિસ અને નવેમ્બર 2025માં દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહનિસબર્ગમાં તેમની અગાઉની બેઠકો પર આધારિત છે.
વિદેશ મંત્રાલયના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેઓ વેપાર અને રોકાણ; ઊર્જા; મહત્વપૂર્ણ ખનિજો; કૃષિ; શિક્ષણ, સંશોધન અને ઇનોવેશન; અને લોકો વચ્ચે મજબૂત સંબંધો જેવા ખાસ મુદ્દૈ પર સહયોગની સમીક્ષા કરશે. બંને નેતાઓ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક વિકાસ પર પણ વિચારોનું આદાનપ્રદાન કરશે."
મોદી અને કાર્ની ભારત-કેનેડા સીઈઓ ફોરમમાં પણ હાજરી આપશે. મંત્રાલયના નિવેદનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ મુલાકાત ભારત-કેનેડા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સામાન્ય બનાવવામાં એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે થઈ રહી છે."
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "પહેલેથી જ, બંને વડા પ્રધાનો એકબીજાની ચિંતાઓ અને ભાવનાઓનો આદર કરવા, લોકો વચ્ચે મજબૂત સંબંધો અને વધતા આર્થિક સંબંધોને આગળ વધારવા માટે સંમત થયા છે. નેતાઓ વચ્ચેની મુલાકાત ભારત અને કેનેડાના સકારાત્મક વલણ અને ભવિષ્યલક્ષી ભાગીદાર બનાવવા માટે સહિયારા દ્રષ્ટિકોણને ફરીથી સ્થાપિત કરવાની તક પૂરી પાડશે."
આર્થિક જોડાણ એ કાર્નીની મુલાકાતનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. બંને પક્ષો પાસેથી વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર (CEPA) પર વાટાઘાટો ફરી શરૂ થાય તેવી અપેક્ષા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને લગભગ $70 બિલિયન સુધી બમણો કરવાનો છે - આ નવી દિલ્હી અને ઓટાવા બંને માટે એક મુખ્ય આર્થિક ધ્યેય છે.
વાતચીત વેપાર, ઊર્જા, ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજો પર કેન્દ્રિત હશે - આ એવા ક્ષેત્રો છે જ્યાં કેનેડા ભારતને એક વિકસતા બજાર અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર બંને તરીકે જુએ છે. દિલ્હીમાં તેમની વાતચીત પહેલાં મુંબઈમાં બિઝનેસ લીડર્સ સાથે કાર્નીની મુલાકાતો વ્યાપારી જોડાણો અને રોકાણ પ્રોત્સાહન પર ભાર મૂકે છે. આ ફેરફાર ઓટાવાના પરંપરાગત ભાગીદારો, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી આગળ કેનેડાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને વિસ્તૃત કરવાના અને ભારતના ઝડપથી વિકસતા અર્થતંત્રનો લાભ લેવાના મોટા ધ્યેયને દર્શાવે છે.
આર્થિક એજન્ડા કેન્દ્રસ્થાને હોવા છતાં, આ મુલાકાતમાં વ્યૂહાત્મક પાસાઓ પણ છે. ખબર છે કે રક્ષા અને તકનીકી સહયોગને મજબૂત કરવો, જેમાં AI જેવી નવી ટેકનોલોજી પર સહયોગ સામેલ છે, જે એજન્ડામાં છે. આ ભવિષ્યના સુરક્ષા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે સહિયારા હિતોને દર્શાવે છે.
લોકો વચ્ચે સારા સંબંધ, ટેલેન્ટનું આદાન પ્રદાન અને અભ્યાસમાં સહયોગ પણ ભારતીય અને કેનેડિયન હિતધારકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર રહેવાનું છે. આ પણ સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે કે, બંને પક્ષો આર્થિક હિસાબથી આગળ વધીને બહુપક્ષીય જોડાણમાં રસ ધરાવે છે.
કિંગ્સ કોલેજ લંડન ખાતે કિંગ્સ ઈન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોના પ્રોફેસર અને થિંક ટેન્ક ઓબ્ઝર્વર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનના ઉપપ્રમુખ (અભ્યાસ અને વિદેશ નીતિ) હર્ષ વી. પંતના મતે, અર્થવ્યવસ્થા, વેપાર અને લોકો વચ્ચેના સંબંધોને કારણે ભારત અને કેનેડાના લાંબા સમયથી સારા સંબંધોનો રહ્યા છે.
પંતે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "બંને દેશો બહુસાંસ્કૃતિક લોકશાહી છે. જો કે, ખાલિસ્તાન અને આતંકવાદને લગતા પડકારો રહ્યા છે. પરંતુ ટ્રુડો દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં સ્થાનિક રાજકારણ લાવ્યા. તે સમસ્યાનો ભાગ બન્યા."
તેમણે કહ્યું કે, ટ્રુડોના પદ છોડ્યા પછી, કાર્ની સંબંધોને ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે આગળ વધશે. પંતે કહ્યું, "કાર્નેની મુલાકાત ઘણા સ્તરો પર મહત્વપૂર્ણ છે. તે વેપાર અને અર્થતંત્રને ફરીથી આગળ લાવવાનો પ્રયાસ છે. કાર્નીએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં સ્થાનિક રાજકીય ચર્ચાઓને ઓછી કરી છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટમાં, કાર્ની અન્ય દેશો સાથે સંબંધોને વિસ્તારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "ટેકનોલોજી, ઊર્જા અને લોકો વચ્ચે સંબંધો મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મહત્વપૂર્ણ ખનિજોમાં સહયોગ સંવાદનો મુખ્ય ભાગ રહેશે."
પંતે એમ પણ કહ્યું કે, દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં પડકારો ચાલુ રહેશે. તેમણે કહ્યું, "ભારત આ મુદ્દાઓ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખશે. કાર્નીએ આ પડકારોની વધુ સારી સમજણ દર્શાવી છે."
નવી દિલ્હી સ્થિત થિંક ટેન્ક ઈમેજ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અને વ્યૂહાત્મક બાબતોના નિષ્ણાત રોબિન્ડર સચદેવે કહ્યું કે, તેઓ ભારત-કેનેડા સંબંધોને ત્રણ રીતે જુએ છે. સચદેવે કહ્યું, "એક કેરિયર અમેરિકા-કેનેડા સંબંધ છે. બીજું કેરિયર કેનેડાના ઉભરતા નવા વર્લ્ડ મેટ્રિક્સમાં ભાગીદારો માટેની શોધ છે. ત્રીજું, તેમના મતે, કાર્ની ભારત-કેનેડા સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય લખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."
સચદેવે કહ્યું, "તેઓ (કાર્ની) ફક્ત ટ્રુડો દ્વારા થયેલા નુકસાનને સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા નથી, પરંતુ કેનેડાને એક નવા યુગમાં ઢાળવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેમાં વિશ્વ અસ્થિર સ્થિતિમાં છે."
એકંદરે, કાર્નીની ભારત મુલાકાત સંબંધોને ફરીથી પાટા પર લાવવા, મુખ્ય આર્થિક ભાગીદારીને આગળ વધારવા અને કેનેડાના મોટા વેપાર અને વ્યૂહાત્મક જોડાણમાં ભારતને મજબૂત રીતે એકીકૃત કરવાનો એક મુખ્ય પ્રયાસ છે.
