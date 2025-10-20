ETV Bharat / opinion

ભારતનો આગામી ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી યોદ્ધા છે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, શું AI રોકી શકશે ભારતમાં કરપ્શન!

અલ્બેનિયામાં પ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ મંત્રી ડિયલાની નિમણૂક સાથે, ભારત સમક્ષ પ્રશ્ન એ છે કે શું ટેકનોલોજી જૂના દુશ્મનને હરાવી શકશે.

ભારતનો આગામી ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી યોદ્ધા છે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ
ભારતનો આગામી ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી યોદ્ધા છે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 2:35 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ડૉ. પ્રીતિ કાર્લાપુડી અને પ્રો. એસ.વી. સત્યનારાયણ, હૈદરાબાદ: ભ્રષ્ટાચાર લાંબા સમયથી ભારતના સૌથી ગંભીર ઘામાંથી એક રહ્યો છે. તે જાહેર નાણાંનો બગાડ કરે છે, વિકાસમાં વિલંબ કરે છે અને નાગરિકોનો સરકાર પરનો વિશ્વાસ ખતમ કરે છે. ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલના 2024ના ભ્રષ્ટાચાર ધારણા સૂચકાંક અનુસાર, ભારત 180 દેશોમાં 93મા ક્રમે છે - જે એ વાતનો પુરાવો છે કે પ્રગતિ થઈ હોવા છતાં, ભ્રષ્ટાચારના મૂળ હજુ પણ ઊંડે સુધી છે.

વિશ્વ બેંકનો અંદાજ છે કે ભ્રષ્ટાચારથી ભારતને દર વર્ષે તેના GDPના આશરે 3% નુકસાન થાય છે. ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટિગ્રિટીએ 2019 માં અહેવાલ આપ્યો હતો કે, છેલ્લા દાયકામાં ગેરકાયદેસર નાણાકીય વ્યવહારોમાં ભારતે વાર્ષિક $83 બિલિયનથી વધુનું નુકસાન કર્યું છે. પરંતુ આ ફક્ત મોટા કૌભાંડો સુધી મર્યાદિત નથી.

લોકલસર્કલ દ્વારા 2023 માં કરાયેલા સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, 10 માંથી 7 ભારતીયોને મૂળભૂત સેવાઓ મેળવવા માટે લાંચ આપવી પડી હતી અથવા કનેક્શનનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. સામાન્ય નાગરિકો માટે, ભ્રષ્ટાચાર એ કોઈ અમૂર્ત મુદ્દો નથી. તે રોજિંદા જીવનનો એક ભાગ છે.

બંગાળની ખાડીના કિનારે લોકો ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરી રહ્યા છે.
બંગાળની ખાડીના કિનારે લોકો ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરી રહ્યા છે. (AP)

ઘર નજીક ભ્રષ્ટાચાર: જ્યારે મોટાભાગની હેડલાઇન્સ રાષ્ટ્રીય સ્તરના કૌભાંડોને પ્રકાશિત કરે છે, ત્યારે મોટાભાગનો ભ્રષ્ટાચાર ઘરમાં થાય છે. રાજ્ય સરકારો, જે શાળાઓ, હોસ્પિટલો, રસ્તાઓ અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર ખર્ચ નિયંત્રિત કરે છે, તે ઘણીવાર ભ્રષ્ટાચારનું કેન્દ્ર હોય છે.

મધ્યપ્રદેશમાં વ્યાપમ ભરતી કૌભાંડ, કર્ણાટક અને ગોવામાં ગેરકાયદેસર ખાણકામ કૌભાંડ, અને બિહાર અને ઉત્તરપ્રદેશમાં રેતી માફિયા દર્શાવે છે કે સ્થાનિક ભ્રષ્ટાચાર રાષ્ટ્રીય કૌભાંડો જેટલો જ નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. ઝારખંડ અથવા છત્તીસગઢમાં પણ ખાદ્ય રેશન સિસ્ટમમાં આવા નકલી લાભાર્થી જોવામાં આવ્યા છે, જે ગરીબો માટે નિર્ધારિત સંસાધનોનો દુરુપયોગ કરે છે.

રાજ્ય સરકારો લોકોના રોજિંદા જીવન પર સીધી અસર કરતી હોવાથી, તેમનો ભ્રષ્ટાચાર તેમને સૌથી વધુ અસર કરે છે. આનો સામનો કરવા માટે માત્ર દેખરેખ અને ટેકનોલોજી જ નહીં, પરંતુ જનમત નિર્માણની પણ જરૂર છે. નાગરિકોને પારદર્શક શાસનની માંગ કરવા, દેખરેખ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા અને ભ્રષ્ટ નેટવર્ક્સ સામે બોલવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ.

બંગાળની ખાડીના કિનારે લોકો ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરી રહ્યા છે.
બંગાળની ખાડીના કિનારે લોકો ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરી રહ્યા છે. (AP)

ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કો-ઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (OECD) ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અને સત્યનિષ્ઠા પરિદૃશ્ય (2024) એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે માત્ર ટેકનોલોજી જ ભ્રષ્ટાચારને કાબુમાં લઈ શકતી નથી સિવાય કે તેની સાથે નાગરિક દેખરેખ અને રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ હોય. પરંતુ એક અસહજ સત્ય છે. સમસ્યા તો બધા જાણે છે, છતાં તેને ઉકેલવા માટે થોડા પગલાં આગળ વધે છે. જેમ જૂની કહેવત છે, "બિલાડીના ગળા પર ઘંટ કોણ બાંધે?" ભારતના કિસ્સામાં, શું તે નાગરિકો, નાગરિક સમાજ કે ટેકનોલોજી પોતે હશે?

જ્યારે રોબોટ મંત્રી બને છે: સપ્ટેમ્બર 2025 માં, અલ્બેનિયાએ તેના પ્રથમ AI કેબિનેટ મંત્રી, ડીએલાને નિયુક્ત કરીને વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. આનું નામ આલ્બેનિયમ ભાષાના શબ્દ "સૂર્ય"ના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. ડીએલાએ માનવ નથી, પરંતુ દેશના શાસનમાં સીધી રીતે સંકળાયેલી ડિજિટલ એન્ટિટી છે. તેના "પ્રમોશન" પહેલાં પણ, તેણે 36,000 દસ્તાવેજો પર પ્રક્રિયા કરી હતી અને 1,000 થી વધુ નાગરિક સેવાઓનું સંચાલન કર્યું હતું. હવે, તેને ટેન્ડરોનું નિરીક્ષણ કરવાનું, ખર્ચમાં વધારાને રોકવાનું, મિલીભગત શોધવાનું અને ખરીદી પારદર્શક રહે તેની ખાતરી કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.

અલ્બેનિયાના વડા પ્રધાને તો એવું પણ જાહેર કર્યું હતું કે ડીએલાના નેતૃત્વ હેઠળ, જાહેર કરારો "100% ભ્રષ્ટાચારમુક્ત" હશે. માનવ અધિકારીઓ પાસેથી ખરીદી શક્તિને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત અલ્ગોરિધમ તરફ ખસેડીને, દેશ દાયકાઓથી ચાલી આવતી પક્ષપાત અને ભ્રષ્ટાચારને દૂર કરવાની આશા રાખે છે.

૧૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ ના રોજ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં એક વિક્રેતા મીઠી મકાઈ તૈયાર કરી રહ્યો છે.
૧૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ ના રોજ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં એક વિક્રેતા મીઠી મકાઈ તૈયાર કરી રહ્યો છે. (AP)

આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ વર્ષોથી સરકારોને આ દિશામાં વિનંતી કરી રહી છે. OECDએ જણાવ્યું છે કે, "AI-સંચાલિત વિશ્લેષણ ખરીદી દેખરેખમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે, મિલીભગત અને છેતરપિંડીનો અવકાશ ઘટાડી શકે છે." વિશ્વ બેંક દલીલ કરે છે કે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ "સંવેદનશીલ નિર્ણયોમાં માનવ વિવેકબુદ્ધિને મર્યાદિત કરે છે, ભાડા-માંગના જોખમ ઘટાડે છે." અલ્બેનિયાએ હમણાં જ એક પગલું ભર્યું છે જેના પર મોટા દેશો હજુ પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

ભારતના અબજો ડોલર દાવ પર: જો 30 લાખની વસ્તી ધરાવતો દેશ શાસનમાં AIનો ઉપયોગ કરી શકે છે, તો કલ્પના કરો કે 1.4 અબજની વસ્તી ધરાવતા દેશ માટે શું જોખમ છે. ભારત વાર્ષિક ધોરણે તેના GDP ના 20-22% જાહેર ખરીદી પર ખર્ચ કરે છે, જેમાં લાખો કરોડ રૂપિયાના હજારો કરારો છે. અહીં એક નાની ભૂલ પણ મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

2G સ્પેક્ટ્રમ કેસ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ કૌભાંડ અને તાજેતરના ₹50,000 કરોડના નકલી GST ઇન્વોઇસ કૌભાંડ એ યાદ અપાવે છે કે ભ્રષ્ટાચાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંસાધનોને કેવી રીતે લૂંટી રહ્યો છે. રાજ્યો પણ આવી જ ઘટના છે: મહારાષ્ટ્રમાં સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સ, પશ્ચિમ બંગાળમાં શિક્ષક ભરતી કૌભાંડ, અથવા પંજાબમાં વીજળી વિતરણ કરાર. મનરેગા ઓડિટમાં નકલી મજૂરોને ચૂકવણી જાહેર થઈ, જ્યારે પીએમ-કિસાન યોજનાને નકલી લાભાર્થીઓની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો.

બંગાળની ખાડીના કિનારે એક માણસ ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરી રહ્યો છે.
બંગાળની ખાડીના કિનારે એક માણસ ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરી રહ્યો છે. (AP)

અને છતાં, ભારત પાસે પહેલાથી જ AI-સંચાલિત સિસ્ટમનો પાયો છે. ઓળખ માટે આધાર, ટેક્સ ડેટા માટે GST, ચુકવણી માટે UPI, અને ઈ-ખરીદી પોર્ટલ. ફક્ત એક બુદ્ધિશાળી એન્જિનનો અભાવ છે જે વાસ્તવિક સમયમાં બધા બિંદુઓને જોડી શકે.

જેમ કે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઑફિસ ઓન ડ્રગ્સ એન્ડ ક્રાઇમ (UNODC) એ જણાવ્યું છે, "AI અને મોટા ડેટા એનાલિટિક્સ સરકારોને વિશાળ ડેટાસેટ્સમાં શંકાસ્પદ પેટર્ન શોધવા માટે સક્ષમ બનાવે છે જે માનવ ઓડિટર્સ ક્યારેય શોધી શકશે નહીં."

સરહદ પાર નેપાળમાં, તાજેતરમાં ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરશાસન પ્રત્યે જાહેર હતાશા શેરીઓમાં ફેલાઈ ગઈ, યુવાનોના નેતૃત્વ હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શનો ઘાતક બન્યા. ભારત આવી અશાંતિ માટે રાહ જોવાનું પોસાય તેમ નથી. હવે AI-આધારિત પારદર્શિતાને અપનાવવાથી જાહેર ગુસ્સો ચરમસીમાએ પહોંચે તે પહેલાં વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત થઈ શકે છે.

બંગાળની ખાડીના કિનારે લોકો ફરવા જઈ રહ્યા છે.
બંગાળની ખાડીના કિનારે લોકો ફરવા જઈ રહ્યા છે. (AP)

ભારતીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી AI શું કરી શકે છે

  • ટેન્ડર વોચડોગ - વધેલી બોલી, કાર્ટેલ વ્યવહાર અથવા પુનરાવર્તિત વિજેતાઓ માટેના કરારોની તપાસ કરે છે.
  • વેલફેર ગાર્ડિયન - નકલી અથવા ડુપ્લિકેટ લાભાર્થીઓને ઓળખે છે.
  • ટેક્સ ફ્રોડ ડિટેક્ટર - નકલી કંપનીઓને શોધવા માટે GST, કોર્પોરેટ ફાઇલિંગ અને બેંકિંગ ડેટાને ક્રોસ-ચેક કરે છે.
  • કેસ આસિસ્ટન્ટ - તપાસ ઝડપી બનાવવા માટે CVC, CAG અને લોકપાલ માટે વિસંગતતા અહેવાલો તૈયાર કરે છે.
  • નાગરિક ડેશબોર્ડ - વિશ્વાસ અને જવાબદારી બનાવવા માટે જાહેરમાં અનિયમિતતાઓ શેર કરે છે.

વિશ્વ બેંક અનુસાર, ડિજિટલ મોનિટરિંગ સાથે જોડાયેલા ખુલ્લા કરારો ખરીદી નુકસાનને 30% સુધી ઘટાડી શકે છે. ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલે સરકારી કરારોના AI-આધારિત દેખરેખને પણ ટેકો આપ્યો છે, કારણ કે તે "ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાર્યવાહીને સજાથી નિવારણ તરફ ખસેડશે." ભારત માટે, આનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે લીક મોટા કૌભાંડોમાં પરિણમે તે પહેલાં તેને અટકાવી શકાય.

ખેડૂતો લણણી પછી પરાળી બાળી રહ્યા છે ત્યારે એક માણસ પોતાના મોબાઇલ ફોન તરફ જોઈ રહ્યો છે.
ખેડૂતો લણણી પછી પરાળી બાળી રહ્યા છે ત્યારે એક માણસ પોતાના મોબાઇલ ફોન તરફ જોઈ રહ્યો છે. (AP)

આગળ પડકારો: AI કોઈ જાદુઈ લાકડી નથી. અલ્ગોરિધમ્સ ફક્ત તેમાં આપવામાં આવતા ડેટા જેટલા જ સારા છે, અને તે હાલના પૂર્વગ્રહોને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. ગોપનીયતાની ચિંતાઓ વાસ્તવિક છે, અને યોગ્ય ચકાસણી વિના, એક શક્તિશાળી સિસ્ટમ દેખરેખ અથવા રાજકીય દુરુપયોગ માટેનું સાધન બની શકે છે.

નિષ્ણાતો દલીલ કરે છે કે AI એ સ્વતંત્ર દેખરેખ અને પારદર્શિતા સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. નહિંતર, ભ્રષ્ટાચાર નવા સ્વરૂપો ધારણ કરી શકે છે. OECD ઇન્ટિગ્રિટી આઉટલુક (2024) જણાવે છે કે ખરીદીમાં AI સાધનો અપનાવતા દેશો "નિષ્પક્ષતા અને કાર્યક્ષમતામાં માપી શકાય તેવા સુધારા દર્શાવે છે," પરંતુ સ્પષ્ટ જવાબદારી નિયમો સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે જ. UNDP એ જ રીતે ચેતવણી આપે છે કે "AI એ ઓડિટર્સ માટે બળ ગુણક છે, સંસ્થાકીય અખંડિતતાનો વિકલ્પ નથી."

એક ડિજિટલ સાથી: ભારતે પહેલાથી જ વિશ્વને બતાવી દીધું છે કે ડિજિટલ નવીનતા શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે. UPI એ ચુકવણીઓમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે, અને આધારે કલ્યાણકારી યોજનાઓના દુરુપયોગને અટકાવ્યો છે. ભ્રષ્ટાચાર સામે લડવા માટે AI નો ઉપયોગ કરવો એ આગળનું તાર્કિક પગલું છે.

AI ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સિસ્ટમ માનવ દેખરેખનું સ્થાન લેશે નહીં, પરંતુ તેને મજબૂત બનાવશે. તે અબજો ડોલર બચાવી શકે છે, સેવાઓ ઝડપથી પહોંચાડી શકે છે અને સૌથી અગત્યનું, સરકારમાં જાહેર વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરી શકે છે.

ભ્રષ્ટાચાર લાંબા સમયથી ભારતનો "જૂનો દુશ્મન" રહ્યો છે. હવે, AI સાથે, દેશને આખરે એક શક્તિશાળી નવો સાથી મળી શકે છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે બિલાડી પર ઘંટડી કોણ બાંધશે - અને ક્યારે? તેમ છતાં, કાર્યવાહીનો સમય હવે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગાઝા કરાર અને ટ્રમ્પનો મધ્ય પૂર્વ સંતુલન
  2. Aadhaarના 15 વર્ષ લાજવાબ, બેમિસાલ, સંખ્યા 143 કરોડને પાર પહોંચી

TAGGED:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CORRUPTION
CORRUPTION IN INDIA
ANTI CORRUPTION WARRIOR
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.