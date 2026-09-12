BRICS શિખર સમ્મેલન: ઊર્જા સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં કેટલી સફળતા મળશે, ભારત સામે મોટો પડકાર
ભારતે તે હાંસલ કરવાનું છે જે બ્રિક્સ લેગસી તરીકે ઓળખાશે, જેમાં ઊર્જા સુરક્ષા એક મુખ્ય ક્ષેત્ર છે.
By Aparna Roy
Published : September 12, 2026 at 1:31 PM IST
ભારતની BRICS અધ્યક્ષતામાં શિખર સમ્મેલન યોજાઇ રહ્યું છે ત્યારે એક જૂથ મોટા આર્થિક પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે. તે છે વિભાજન અને અસ્થિર થતી ગ્લોબલ ઇકોનોમી. પડકાર છે કે આ પરિસ્થિતિમાં વિકાસની ગતિને કઇ રીતે યથાવત રાખવામાં આવે.
આજે, BRICSમાં વિશ્વના કેટલાક સૌથી મોટા ઊર્જા ઉત્પાદકો, ગ્રાહકો, ખનિજ અર્થવ્યવસ્થા અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેન્ટર સામેલ છે, તેના વધેલા સભ્યોમાં દુનિયાની લગભગ અડધી વસ્તી અને પરચેજિંગ-પાવર પેરિટીના હિસાબથી ગ્લોબલ GDPનો લગભગ 40 ટકા ભાગ સામેલ છે, છતાં પણ આ આર્થિક તાકાતને મજબૂતીમાં બદલવાની તેની ક્ષમતા એક જ વાત પર નિર્ભર કરશે- ઊર્જા સુરક્ષા.
ઊર્જા,એ લગભગ બ્રિક્સના ઉદ્દેશ્યનો પાયો છે. ઔદ્યોગિકીકરણ માટે વિશ્વસનીય વીજળીની જરૂર છે. મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કોમ્પિટિશનની ક્ષમતા સસ્તી ઊર્જા પર નિર્ભર કરે છે. ડિજિટલાઇઝેશન વીજળી માટે નવી માંગણીઓ ઉભી કરી રહ્યું છે અને વધુ વ્યૂહાત્મક આઝાદી માટે અર્થવ્યવસ્થાઓને ગ્લોબલ એનર્જી માર્કેટમાં વિક્ષેપોનો સામનો કરવા સક્ષમ બનવું જોઇએ પરંતુ ઊર્જા સુરક્ષાનો અર્થ જ બદલાઇ રહ્યો છે.
દાયકાઓથી, મુખ્યત્વે પૂરતા પ્રમાણમાં તેલ, ગેસ અને કોલસો સુરક્ષિત કરવા પર હતું. સ્વચ્છ ઊર્જા તરફનું પરિવર્તન હવે આ જોખમને સમગ્ર મૂલ્ય શ્રેણીમાં ફેલાઇ રહ્યું છે. કોઈ અર્થતંત્ર આયાતી તેલ પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડી શકે છે, પરંતુ પછી તે આયાતી લિથિયમ, ગ્રેફાઇટ, રેર અર્થ, બેટરી, સોલર કંપોનન્ટ અથવા ગ્રિડ ટેકનોલોજી પર નિર્ભર બની જાય. રેર અર્થને છોડીને, 2025માં મુખ્ય ઊર્જા ખનિજોની રિફાઇન્ડ સપ્લાયમાં સૌથી મોટા રિફાઇનિંગ દેશની ભાગીદારી 75 ટકા હતી. એક જ વર્ષમાં 35 વર્ષથી વધુના વધારા બાદ ગ્લોબલ બેટરીની માંગ 1.5 TWhથી વધુ થઇ ગઇ છે.
માટે, BRICS માટે ઊર્જા સુરક્ષાને હવે એક અલગ ઊર્જા મુદ્દા તરીકે જોઇ શકાતી નથી. તેને આર્થિક મજબૂતાઇના વ્યાપક માળખામાં સંકલિત કરવી જોઇએ- જેમાં સંસાધનો, સપ્લાય ચેન, ફાઇનાન્સ અને ટેકનિકલ ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે, માટે પછી તે સવાલ છે, બ્રિક્સમાં એવી મજબૂતી લાવવા માટે ભારત બદલાવ લાવી શકે છે? મને લાગે છે કે ત્રણ બદલાવ ઘણા મહત્ત્વના હશે.
પ્રથમ, ક્લીન-એનર્જી વેલ્યૂ ચેનમાં નિર્ભરતાથી વિવિધતા તરફ આગળ વધો. BRICS દેશો પાસે ઊર્જા બદલાવ માટે જરૂરી કેટલાક સંસાધનોનો સામૂહિક રીતે નોંધપાત્ર જથ્થો છે. જોકે, સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા આપમેળે ઊર્જા સુરક્ષામાં પરિવર્તિત થતી નથી. જોખમો હવે માઇનિંગ કરતા પણ આગળ વધી ગયું છે. ખનિજ કાઢવાની તુલનામાં પ્રોસેસિંગ, રિફાઇનિંગ અને ક્લીન-ટેકનોલોજી મેન્યુફેક્ચરિંગનું કામ ઘણી ઓછી જગ્યાએ કેન્દ્રિત છે. ઇન્ટરનેશનલ એનર્જીનું અનુમાન છે કે 2035 સુધી, મુખ્ય સપ્લાય ચેનની બહાર આયોજિત કેથોડ ઉત્પાદન ક્ષમતા અંદાજિત લિથિયમ માઇનિંગ ક્ષમતાના માત્ર એક તૃતીયાંશ ભાગ હશે. રેર અર્થના કિસ્સામાં પણ, પ્રોસેસિંગ અને મેગ્નેટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં વિવિધતા લાવવાની તુલનામાં માઇનિંગમાં વિવિધતા ઝડપથી આવી રહી છે.
તેથી, BRICS નવી એનર્જી સિસ્ટમમાં જૂના આર્થિક મોડેલોની નકલ કરવાના જોખમનો સામનો કરે છે. સંસાધન-સમૃદ્ધ વિકાસશીલ અર્થવ્યવસ્થા કાચા માલની નિકાસ કરે છે, જ્યારે ઉચ્ચ-મૂલ્ય પ્રક્રિયા, ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદન અન્યત્ર કેન્દ્રિત છે. ભારતે BRICS 'ગ્રીન વેલ્યુ ચેઇન પાર્ટનરશિપ' માટે દબાણ કરવું જોઇએ જે માઇનિંગથી લઇને પ્રોસેસિંગ, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રીસાઇકલિંગ સુધી વિસ્તરે છે.
રણનીતિક ખનિજો- લિથિયમ, ગ્રેફાઇટ, રેર અર્થ અને બેટરી મટીરિયલના એક પસંદગીના જૂથ માટે- BRICS સપ્લાય ચેઇન નબળાઇઓને ઓળખી શકે છે કે સભ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે પ્રોસેસિંગ, કંપોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રીસાઇકલિંગની ક્ષમતાઓ કેવી રીતે વહેંચી શકાય છે, તેનાથી થતા આર્થિક ફાયદા ઘણા મોટા હોઇ શકે છે.
લેટિન અમેરિકા પહેલાથી જ દુનિયાના કોપર માઇન આઉટપુટનો લગભગ 40 ટકા અને લિથિયમના લગભગ એક ક્વાર્ટરનું ઉત્પાદન કરે છે, છતાં તે તેમાંથી કાઢવામાં આવતા મુખ્ય ઊર્જા ખનિજોના માત્ર પાંચમા ભાગનું શુદ્ધિકરણ કરે છે (લિથિયમ સિવાય). IEAનો અંદાજ છે કે સ્થાનિક પ્રક્રિયામાં વધારો થવાથી 2035 સુધીમાં આ પ્રદેશમાં ખનિજોનું મૂલ્ય આશરે $220 બિલિયન થઇ શકે છે, જે વર્તમાન સ્તરથી લગભગ 50 ટકાનો વધારો છે.
બીજી વાત, માત્ર ક્લાઇમેન્ટ ફાઇનાન્સની ઉપલબ્ધતા પર જ નહીં, પરંતુ મૂડીના ખર્ચ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઇએ. ઘણા BRICS અને વૈશ્વિક દક્ષિણ અર્થતંત્રો માટે, ઊર્જા સંક્રમણ માત્ર મહત્વાકાંક્ષાના અભાવ દ્વારા જ નહીં પરંતુ તે મહત્વાકાંક્ષાને ધિરાણ આપવાના ખર્ચ દ્વારા પણ અવરોધાય છે.
વિકાસશીલ અર્થવ્યવસ્થાઓએ એકસાથે પાવર સિસ્ટમ્સનો વિસ્તાર કરવો, ઔદ્યોગિકીકરણ કરવું, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવું અને ક્લીન એનર્જીમાં રોકાણ કરવું જોઇએ. છતાં, ટેકનિકલ રીતે મજબૂત પ્રોજેક્ટ્સ ઘણીવાર પડકારોનો સામનો કરે છે કારણ કે ઉધાર ખર્ચ, કરન્સી એક્સપોઝર અને બજારના જોખમો મૂડીને ખર્ચાળ બનાવે છે.
ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેન્ક ખાસ કરીને ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓની નાણાકીય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી, તેની 2022-26ની વ્યૂહરચના $30 બિલિયનની મંજૂરીનું લક્ષ્ય રાખે છે, જેમાં 40 ટકા ક્લાઇમેન્ટ મિટિગેશન અને અનુકૂલન માટે 30 ટકા ચલણોમાં ધિરાણનો સમાવેશ થાય છે. આગળના તબક્કામાં NDBની પોતાની ધિરાણ ક્ષમતાથી આગળ જોવાનું અને તે અન્ય અર્થતંત્રોને કેવી રીતે ટેકો આપી શકે છે તે જોવાનું હશે.
ભારતને NDBની એક મજબૂત રિસ્ક-શેરિંગ સંસ્થા બનાવવા માટે ભાર મુકવો જોઇએ. એક ખાસ પ્રોજેક્ટ તૈયારી અને ગેરંટી વિંડો ગ્રિડ, સ્ટોરેજ, ક્લીન ઇન્ડસ્ટ્રી અને મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે શરૂઆત તબક્કાની ફંડિંગ, ક્રેડિટ એન્હાંસમેન્ટ, ગેરંટી અને ફર્સ્ટ-લોસ ઇંસ્ટ્રૂમેન્ટ્સ આપી શકે છે, ત્યારે પબ્લિક કેપિટલ તે જોખમોને ઉઠાવી શકે છે જેમણે પ્રાઇવેટ રોકાણકારો ઉઠાવવા તૈયાર થતા નથી જેનાથી પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સનો ઘણો મોટો ભાગ તેમાં આવી શકે.
લોકલ-કરન્સીમાં લોન આપવી એટલી જરૂરી હોવી જોઇએ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રૂપિયા, રિયાલ અથવા રૈંડમાં કમાઇ કરે છે પરંતુ ડૉલરમાં કરવામાં આવેલું ઋણ ચુકવે છે તેમાં એક્સચેન્જ રેટનું જોખમ હોય છે, જેનો તે પ્રોજેક્ટની ક્વોલિટી સાથે કોઇ લેવા દેવા નથી હોતી. NDB પોતાની 2027-31ની રણનીતિ હેઠળ લોકલ કરન્સી ફાઇનાન્સિંગને 40-50% સુધી વધારવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે. ભારતે તે બેન્કના આગામી તબક્કાનો મુખ્ય ભાગ બનવો જોઇએ. ગ્રીન ફાઇનાન્સ માટે કરવામાં આવેલા રોકાણની માત્રાથી આગળ ગ્રીન કેપિટલના ખર્ચમાં થયેલી કમી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.
ત્રીજુ, આપણે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરથી દૂર જઇને ટેકનોલોજી સહ-વિકાસ તરફ આગળ વધવું જોઇએ. BRICS દેશોની અર્થવ્યવસ્થાઓ બીજા વિરોધાભાસનો સામનો કરે છે. તેઓ સ્વચ્છ ટેકનોલોજી માટે વિશ્વના કેટલાક સૌથી મોટા સંભવિત બજારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, છતાં ઘણી ઉભરતી ઊર્જા મૂલ્ય શ્રેણીમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ટેકનિકલ ક્ષમતાઓ અને અન્યત્ર કેન્દ્રિત છે. આ નિર્ભરતા પેટન્ટથી ઘણી વધારે છે. IEA અનુસાર, મુખ્ય સપ્લાય ચેઇનની બહાર સ્થિત નવા મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ પ્રક્રિયા પ્રોજેક્ટ્સ માટે મૂડી ખર્ચ 20%થી 150% કરતા વધી શકે છે, જ્યારે સંચાલન ખર્ચ સરેરાશ 50% વધારે છે. વિશિષ્ટ ઉપકરણો, ટેકનિકલ કુશળતા અને ઔદ્યોગિક જ્ઞાન પોતે વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ બની ગયા છે.
તેથી, 'ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર'ની પરંપરાગત ક્લાઇમેન્ટ ભાષા હવે અપૂરતી છે. આ ભાષા ધારે છે કે ટેકનોલોજી વિશ્વના એક ભાગમાં વિકસિત થાય છે અને બીજા ભાગમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. તેના બદલે, BRICSએ ટેકનોલોજીનો સંયુક્ત રીતે વિકાસ, પ્રદર્શન અને ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા વિકસાવવી જોઇએ. BRICS સંયુક્ત ટેકનોલોજી મિશન યુનિવર્સિટી, સરકારી પ્રયોગશાળાઓ, સ્ટાર્ટ અપ્સ અને ઉત્પાદકોને પસંદ કરેલા સામાન્ય પડકારો પર એકસાથે લાવી શકે છે- જેમ કે લાંબા ગાળાના ઊર્જા સંગ્રહ, સ્માર્ટ ગ્રીડ, મિનરલ પ્રોસેસિંગ, રીસાઇકલિંગ અને ઓછી કિંમતના કૂલિંગ. આ ટેકનોલોજીને સંયુક્ત રીતે વિકસાવી શકાય છે, અલગ-અલગ બ્રિક્સ બજારોમાં તેનું પ્રદર્શન કરી શકાય છે અને મોટા પાયે તેના માટે NDB દ્વારા ફંડિંગ કરી શકાય છે.
ભારતે પોતાની અધ્યક્ષતા દરમિયાન સ્માર્ટ ગ્રીડ્સ અને ઊર્જા સંગ્રહ માટે BRICS ડિજિટલ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ શરૂ કરીને માર્ગ મોકળો કરી દીધો છે. આગળનું પગલું આ જ્ઞાન-શેરિંગ પ્લેટફોર્મને શેર ટેકનિકલ ક્ષમતામાં બદલવી છે. ભારતની બ્રિક્સ અધ્યક્ષતાએ આ ગ્રુપના એજન્ડામાં એનર્જી રિજિલિઅન્સ (ઊર્જા મામલે મજબૂતી)ને કેન્દ્રમાં રાખી છે. હવે તેનું અંતિમ શિખર સમ્મેલન આ વિચારને આર્થિક રીતે યોગ્ય આધાર આપી શકે છે.
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