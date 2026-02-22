ETV Bharat / opinion

વચનો અને વાસ્તવિકતા વચ્ચે: ભારતના શહેરોને બજેટ 2026-27 ખરેખર કેટલું લાભદાયી?

WUP 2025 મુજબ, 2025 માં ભારતની લગભગ 40.3 ટકા વસ્તી શહેરોમાં રહેતી હતી અને લગભગ 44 ટકા લોકો નગરો અને ટ્રાન્ઝિશનલ વિસ્તારોમાં રહેતા હતા.

દિલ્હીમાં AI સમિટ બહારની તસવીર
દિલ્હીમાં AI સમિટ બહારની તસવીર (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 6:14 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

યુએન વર્લ્ડ અર્બનાઇઝેશન પ્રોસ્પેક્ટ્સ 2025 એ 2050 સુધીમાં વૈશ્વિક શહેરી વસ્તીમાં 986 મિલિયનનો વધારો થવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે અને તેમાંથી અડધાથી વધુ સાત દેશોમાં સ્થિત હશે, જેમાં ભારત આ શહેરી બદલાવના કેન્દ્રમાં હશે. સામાન્ય રીતે ગ્રામીણ-શહેરી બાઈનરીથી વિપરીત, યુએન રિપોર્ટમાં પેરી-શહેરી વસાહતો અને ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારો વચ્ચે બદલાવની જગ્યાઓમાં ઝડપી પરિવર્તનને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને, WUP 2025 મુજબ, 2025 માં ભારતની લગભગ 40.3 ટકા વસ્તી શહેરોમાં રહેતી હતી અને લગભગ 44 ટકા લોકો નગરો અને ટ્રાન્ઝિશનલ વિસ્તારોમાં રહેતા હતા. સત્તાવાર રીતે માનવામાં આવેલા 31.2% ના શહેરીકરણ રેટથી આ તદ્દન વિપરીત વાત છે, શહેરી વિકાસથી ઉભા થનારા અસંખ્ય પડકારોને, ખાસ કરીને નાના શહેરો અને અનૌપચારિક વસાહતોનો ઉકેલ કરવાની જરૂરિયાતને દર્શાવે છે. આથી, મુખ્ય પડકાર શહેરી વિસ્તારને સરળ બનાવવાનો છે, ખાસ કરીને મોટા મેટ્રો શહેરોની બહાર, જેથી શહેરો આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રો બની શકે અને અસમાનતા, આબોહવાને અસર અને મૂળભૂત સેવાઓની અપૂરતી પહોંચના મુદ્દાઓનો સામનો કરવા માટે સજ્જ થઈ શકે.

પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં, સરકારે શહેરી વિકાસને પ્રાથમિકતા આપવાનો ઇરાદો રાખ્યો છે, અને મૂળભૂત સેવા સુધારાથી લાંબા ગાળાના આયોજન, માળખાગત સુવિધાઓ અને ટકાઉપણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. આ વર્ષના બજેટમાં, ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA)ને ₹ 85,522 કરોડની ફાળવણી પ્રાપ્ત થઈ છે જે 2025-26 માં બજેટ ફાળવણીના સુધારેલા અંદાજ (સુધારેલા અંદાજ - RE) કરતાં લગભગ 50 ટકા વધુ છે. જોકે, કુલ કેન્દ્રીય બજેટમાં MoHUA ની ફાળવણીનો હિસ્સો 2025-26 માં 1.9 ટકા (બજેટ અંદાજ - BE) થી ઘટીને 2026-27 માં 1.6 ટકા થયો છે.

શહેરના કદ મુજબ વસ્તીની ભાગીદારી
શહેરના કદ મુજબ વસ્તીની ભાગીદારી (2025 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. https://population.un.org/wup/)

આ વર્ષના બજેટમાં બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો છે: ગ્રોથ એન્જિન તરીકે ટીયર II અને ટીયર III શહેરો પર સીધું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, અને શહેરી વિસ્તારોની ક્ષમતાને અનલૉક કરવા માટે સિટી ઈકોનોમિક રીઝન (CERs) નો વિકાસ. બજેટમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં દરેક CER માટે ₹5000 કરોડ ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, CERs લોકો અને કંપનીઓને વધુ ઉત્પાદક બનાવી શકે છે કારણ કે તેમાં કંપનીઓ અને કર્મચારીઓ વચ્ચે સરળ રીતે મેચિંગની તક સાથે એકસાથે લેબર માર્કેટ હશે; ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ અને ગ્રાહકો વચ્ચે આગળ અને પાછળના જોડાણો અને ઈનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપતા જ્ઞાનનો ફેલાવો થશે. સાથે જ, CERs પરિવહન, હાઉસિંગ, ઈકોનોમિક સિસ્ટમ અને ક્લાઇમેટ સ્ટ્રેટર્જીને એકીકૃત કરીને અર્બન પ્લાનિંગની સંભાવનાઓ ખોલશે.

વધુમાં, સરકારનું ટીયર II અને ટીયર III શહેરો પર નવેસરથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એ 2023-24 માં અર્બન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ (UIDF)ની અગાઉની બજેટ જાહેરાતો મુજબ છે, જેમાં ₹10,000 કરોડનો પ્રારંભિક ખર્ચ અને ત્યારબાદ 2025-26 માં પ્રસ્તાવિત ₹1 લાખ કરોડ અર્બન ચેલેન્ડ ફંડ (UCF)નો પ્રસ્તાવ છે. આ ફંડનો હેતુ શહેરોના સર્જનાત્મક પુનર્વિકાસ અને પાણી અને સ્વચ્છતાની સુવિધાઓમાં સુધારો કરવા માટે સ્પર્ધાત્મક ધોરણે, બેંકેબલ પ્રોજેક્ટ્સને આંશિક રીતે ભંડોળ પૂરું પાડવાનો છે. ગયા અઠવાડિયે કેબિનેટથી આગામી પાંચ વર્ષ માટે ₹1 લાખ કરોડની કેન્દ્રીય સહાય સાથે UCF ને કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ, 10 લાખ કે તેથી વધુ વસ્તી ધરાવતા તમામ શહેરો, રાજ્યની રાજધાનીઓ અને ઓછામાં ઓછી એક લાખ વસ્તી ધરાવતા મુખ્ય ઔદ્યોગિક શહેરો નવા ગ્રોથ હબ તરીકે તૈયાર કરવા માટે ભંડોળનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

2050માં વસ્તીની રીતે સૌથી મોટા 15 શહેરો
2050માં વસ્તીની રીતે સૌથી મોટા 15 શહેરો (2025 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. https://population.un.org/wup/)

શહેરી યોજનાઓમાં, મેટ્રો રેલ અને માસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ (MRTS), જેના માટે ₹ 30996 કરોડના બજેટ ફાળવણીનો સમાવેશ થાય છે, તે MoHUAની કુલ ફાળવણીના લગભગ 36 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સરકારની પોલિસી 24 શહેરોમાં લગભગ 1036 KM મેટ્રો રેલ ઓપરેશનલને મજબૂત કરવા અને આગળ વધવા તરફ છે. સાથે જ ટીયર II શહેરોમાં 17 મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મેટ્રો રેલ સેન્ટર્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ નેશનલ ટ્રાંઝિટ ઓરિએન્ટેડ ડેવલપમેન્ટ પોલિસી (2017)ની પણ પૂરક છે, જે મેટ્રો સ્ટેશનોની આસપાસ કોમ્પેક્ટ મલ્ટીમોડલ ઈન્ટીગ્રેશન અને વેલ્યૂ-કેપ્ચર ફાઈનાન્સિંગ સરળ બનાવે છે. જો કે, છેલ્લા સ્ટોપ સુધીની કનેક્ટિવિટીનો અભાવ ઘણા ભારતીય શહેરોમાં મેટ્રો રાઇડર્સશીપને ગંભીર રીતે અસર કરે છે. શહેરી મોબિલિટીને સુધારવા માટે નોન-મોટરાઇઝ્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ મોડ અને છેલ્લા સ્ટોપ સુધીની કનેક્ટિવિટી માટેની સુવિધાઓ મહત્વપૂર્ણ છે. તે મુજબ, 2026-27 માં બજેટ ફાળવણીમાં લગભગ 77 ટકાનો ઘટાડો ચિંતાનો વિષય છે. ઈકોનોમિક સર્વે 2025-26 અનુસાર, બસ સેવાઓમાં સતત ઘટાડો નવ મોટા શહેરોમાં 61 ટકા બસોના હોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે. બસ સેવાઓમાં સતત ઘટાડો, ખાસ કરીને ટીયર II અને III શહેરોમાં, ખાનગી પરિવહન પર નિર્ભર રહેવાની ફરજ પાડે છે, જેના પરિણામે ભીડ વધે છે અને ઉત્પાદકતામાં ઘટાડો થાય છે.

સસ્તા આવાસ સુધીની પહોંચ શહેરી અસમાનતા પર ગંભીર અસર કરે છે. લાખો શહેરી નાગરિકો માટે સસ્તા ઘરનું સ્વપ્ન હજી પણ અધૂરું છે. આકાશને અડતા મિલ્કતના ભાવ અને અટકળ આધારિત (speculative) વ્યવહારોના કારણે, ખાસ કરીને નીચી આવકવર્ગના લોકો અનૌપચારિક વસવાટ વ્યવસ્થામાં રહેવા મજબૂર બન્યા છે.

2050માં સૌથી ગીચ વસ્તીવાળા શહેરો
2050માં સૌથી ગીચ વસ્તીવાળા શહેરો (2025 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. https://population.un.org/wup/)

ક્નાઈટ ફ્રેન્ક – NAREDCO રિપોર્ટ (2025) અનુસાર, ભારતના ટોચના આઠ શહેરોમાં સસ્તા આવાસ (₹50 લાખથી ઓછી કિંમતના મકાનો)ની સંખ્યા 2018માં 52.4 ટકાથી ઘટીને 2025 સુધી 17 ટકા રહી ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિમાં, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY-U) અને તેની નવી 2.0 આવૃત્તિ હેઠળના બજેટ ફાળવણીમાં ₹30,171 કરોડ (2024-25)થી ઘટાડીને ₹21,625 કરોડ (2026-27) કરાતા, શહેરોમાં સસ્તા આવાસનો પુરવઠો વધુ ઓછો થઈ જશે. આ ઉપરાંત, PMAY (U)ની ચાર યોજનાઓમાંથી ‘ એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ઈન પાર્ટનરશિપ (AHP)’ અને ‘ઈન-સિતુ સ્લમ રિડેવલપમેન્ટ (ISSR)’ ઘટકો — જે શહેરી ગરીબો માટે સસ્તા આવાસની સમસ્યા ઉકેલવાની વધુ ક્ષમતા ધરાવે છે, કુલ મંજૂર થયેલા મકાનોમાં ફક્ત આશરે 14 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે અને 2025-26માં આ આંકડો માત્ર 7 ટકા જેટલો નીચો રહ્યો છે. તે સિવાય, અપૂરતી શહેરી સુવિધાઓ અને જીવનનિર્વાહ માટે મર્યાદિત તકોને કારણે AHP/ISSR હેઠળ બનાવાયેલા મકાનોમાં ઓછી વસાહત (occupancy) જોવા મળે છે. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS), નીચા આવકવર્ગ (LIG) અને મધ્યમ આવકવર્ગ (MIG) માટેની Interest Subsidy Scheme (ISS) માટેની બજેટ ફાળવણી 2025-26માં ₹3,500 કરોડથી ઘટીને 2026-27માં ₹3,000 કરોડ થઈ છે. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ હાઉસિંગ સ્કિમ માટે ફક્ત ₹400 કરોડ ફાળવાયા છે, જ્યારે 2025-26માં ₹2,500 કરોડની જોગવાઈ હતી. આ બધા પરિબળો મળીને આવાસ સંકટને વધુ ગંભીર બનાવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે નીચી આવકવર્ગના લોકો માટે સસ્તું ઘર મેળવવું વધુ મુશ્કેલ બનશે.

વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ટોપ શહેરોમાં 2025 અને 2050માં તફાવત
વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ટોપ શહેરોમાં 2025 અને 2050માં તફાવત (2025 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. https://population.un.org/wup/)

AMRUT અને સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન (SBM-U) — શહેરી પાણી પુરવઠો, ગટર વ્યવસ્થા અને ઘન કચરાના વૈજ્ઞાનિક તેમજ ટકાઉ સંચાલન માટેની બે મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ માટે અનુક્રમે ₹8,000 કરોડ અને ₹2,500 કરોડની જ બજેટ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. આ ફાળવણી અગાઉના વર્ષની તુલનામાં અંદાજે 25 ટકા અને 60 ટકા જેટલી ઓછી છે. શહેરી વિસ્તારોમાં વસતા લોકો પૈકીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો દરરોજ આવશ્યક મૂળભૂત સેવાઓની અપૂરતી અને નીચી ગુણવત્તાનો અનુભવ કરે છે. નાણાંકીય ફાળવણીમાં ઘટાડો થવાથી શહેરોની સ્વચ્છ પાણી, યોગ્ય સ્વચ્છતા અને અન્ય સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની ક્ષમતા ચોક્કસપણે કમજોર બનશે. આ પરિસ્થિતિ શહેરોને ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs) અને હવામાન સંબંધિત વૈશ્વિક પ્રતિબદ્ધતાઓથી વધુ દૂર લઈ જશે. સ્માર્ટ સીટીઝ મિશન હેઠળ, શહેર સેવાઓનું ડિજિટલ મોનિટરિંગ, ભીડભાડવાળા શહેર કેન્દ્રોને ઓછું કરવું અને મૂળભૂત શિક્ષણ તથા આરોગ્ય સેવાઓ સુધી પહોંચ સુધારવા માટે ઈન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર્સ (ICCCs) સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સ્માર્ટ સિટીઝ માટે કોઈ બજેટ ફાળવણી ન હોવાને કારણે ICCCsની કાર્યક્ષમતા અને સંચાલન ક્ષમતા અનિશ્ચિત દેખાઈ રહી છે.

મોટાભાગની મુખ્ય શહેરી યોજનાઓમાં બજેટ ફાળવણીમાં સામાન્ય ઘટાડા વચ્ચે, પ્રાઈમ મિનિસ્ટર સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ આત્મનિર્ભર નિધિ (PM SVANIDHI, જે ગૃહ નિર્માણ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA)ની કુલ ફાળવણીમાં નાનો હિસ્સો ધરાવે છે, તેને 2026-27માં આશરે ત્રણ ગણો વધારો મળીને ₹900 કરોડ ફાળવાયા છે. આ યોજના જામીન વગરની વર્કિંગ કેપિટલ લૉન આપીને લાખો શહેરી ફેરીવાળાઓના જીવનનિર્વાહના અવસર વધારવામાં મદદરૂપ બની છે. આ ઉપરાંત, દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના નેશનલ લાઈવલીહુડ મિશન હેઠળની શહેરી ઘટક (DAY-NULM) માટે વર્તમાન બજેટમાં ₹536 કરોડ ફાળવાયા છે, જે 2025-26ના સુધારેલા અંદાજની તુલનામાં આશરે 2.6 ગણો વધારો દર્શાવે છે. આ યોજનાઓ શહેરી અનૌપચારિક ક્ષેત્રના એક મોટા વર્ગને જરૂરી ક્રેડિટ સહાય અને સત્તાવાર માન્યતા આપશે અને તેમને સર્વસમાવેશક શહેરોના નિર્માણમાં ભાગીદાર બનાવી શકે છે.

2025માં બિલ્ટ-અપ એરિયા પર સ્ક્વેર કેપિટા મુજબ ટોપના 20 શહેરો
2025માં બિલ્ટ-અપ એરિયા પર સ્ક્વેર કેપિટા મુજબ ટોપના 20 શહેરો (2025 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. https://population.un.org/wup/)

બજેટ ફાળવણી પર નજીકથી નજર કરતાં બે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ સામે આવે છે. પ્રથમ, મુખ્ય શહેરી યોજનાઓ માટેની બજેટ ફાળવણીમાં ઘટાડો અને સુધારાત્મક મિકેનિઝમ સાથે જોડાયેલા પ્રોત્સાહનોને પ્રાથમિકતા આપવાનો નવા પ્રકારનો ભાર, શહેરી આધારભૂત સુવિધાઓ માટે ખાનગીકરણ અને નવીન નાણાકીય માધ્યમો તરફ ચિંતાજનક વળાંક દર્શાવે છે. અર્બન ચેલેન્જ ફંડ (UCF) આ વલણનું ઉદાહરણ છે, કારણ કે તેમાં કેન્દ્ર સરકારની નાણાંકીય જવાબદારીને બેન્કેબલ પ્રોજેક્ટના કુલ ખર્ચના માત્ર 25 ટકા સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવી છે. સાથે જ શરત રાખવામાં આવી છે કે ઓછામાં ઓછા 50 ટકા પ્રોજેક્ટ ખર્ચ બોન્ડ, બેંક લોન અને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મારફતે ઊભા કરવા પડશે. પરંતુ શહેરો હજી સુધી પોતાના આવક સ્ત્રોતો ( Own Source Revenue – OSR) અને નવીન નાણાંકીય સાધનોની સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી શક્યા નથી. ભારતના મોટા શહેરોમાં OSR કુલ નગરપાલિકા ખર્ચના માત્ર 30-40 ટકા જેટલો છે, જ્યારે નાના શહેરોમાં તે 20 ટકા કરતાં પણ ઓછો છે. નબળી આર્થિક સ્થિતિ અને ઓછી ક્રેડિટવર્થિને કારણે નગરપાલિકાઓ માટે મ્યુનિસિપલ બોન્ડ બહાર પાડવામાં મુશ્કેલી પડે છે. AMRUT હેઠળના 500 શહેરોમાંથી ફક્ત 36 શહેરોએ A- અથવા તેથી વધુનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્રેડ રેટિંગ મેળવ્યું છે. આ વર્ષના બજેટમાં મ્યુનિસિપલ બોન્ડ બજારને મજબૂત બનાવવા માટે ₹1000 કરોડથી વધુના એક જ બોન્ડ ઇશ્યૂ માટે ₹100 કરોડનું પ્રોત્સાહન અને AMRUT શહેરો માટે મહત્તમ ₹200 કરોડની મર્યાદા સાથે વાર્ષિક ગ્રાન્ટ-ઇન-એડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં, સંભાવના છે કે માત્ર મોટા શહેરો, જેમની પાસે વધુ મજબૂત આર્થિક અને વહીવટી ક્ષમતા છે, તે જ નવીન નાણાંકીય સ્ત્રોતોનો લાભ લઈ શકશે અને શહેરી યોજનાઓ હેઠળ ઉપલબ્ધ ફંડ માટે જરૂરી સહભાગી ફાળો (matching contribution) ઊભો કરી શકશે. નાના શહેરો માટે વિકાસ આયોજન અને નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવી વધુ મુશ્કેલ બની રહેશે.

2000, 2025 અને 2050માં સૌથી ગીચ વસ્તીવાળા શહેરો
2000, 2025 અને 2050માં સૌથી ગીચ વસ્તીવાળા શહેરો (2025 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. https://population.un.org/wup/)

બીજું, શહેરી યોજનાઓમાં અમલીકરણની સતત ખામીઓ (implementation gaps) વ્યાપક રીતે જોવા મળે છે, જેના કારણે ફંડના ઓછા ઉપયોગ અને પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા માટે વારંવાર સમયમર્યાદા વધારવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. વર્લ્ડ બેંક (2025)ના અહેવાલ મુજબ, સ્માર્ટ સિટીઝ મિશન (SCM) અને AMRUT હેઠળ મંજૂર થયેલા પ્રોજેક્ટોના કુલ ખર્ચમાંથી શહેરો ફક્ત આશરે પાંચમા હિસ્સા જેટલો જ ઉપયોગ કરી શક્યા છે. શહેર સરકારોની ઓછી અમલીકરણ ક્ષમતા હવે ગંભીર સમસ્યા બની ગઈ છે. સ્થાનિક શાસનની વિખંડિત રચના અને અપૂરતી આયોજન નિષ્ણાતીની સાથે મળીને, આ ક્ષમતા અભાવ વિકાસને અવરોધે છે અને તેવા સંસાધનોનો વ્યય કરે છે, જે વધુ અસરકારક રીતે રોકાણ કરી શકાય તેમ હતા. 2023માં ‘નેશનલ અર્બન રિજનલ પ્લાનિંગ ઑથોરિટી (NURPA)’ નામની સર્વોચ્ચ સલાહકાર સંસ્થા સ્થાપવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી, જે પાંચ વર્ષની અવધિ દરમિયાન શહેરી આયોજનકારોની ભરતી અને ક્ષમતા નિર્માણ માટે કામ કરે, પરંતુ આ ભલામણ હજી સુધી અમલમાં મૂકાઈ નથી. આ પરિસ્થિતિ શહેરી વ્યવસ્થાપનમાં નિષ્ણાતી વધારવા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાના અભાવને દર્શાવે છે. ભારતમાં ઝડપી બદલાતા શહેરીકરણના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે શહેર સરકારોની ક્ષમતા નિર્માણને હવે તાત્કાલિક પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ટ્રેડ વૉર વચ્ચે ભારતની મોટી જીત: US અને EU સાથે વેપાર કરારની શું અસર થશે?
  2. ભારત-EU ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ: યુરોપિયન ઉત્પાદનોને મળશે બજાર, પણ ભારતીય ખેડૂતોને શું મળ્યું?

TAGGED:

BUDGET PROMISE AND REALITY
BUDGET 2026
BUDGET FOR INDIAN CITIES
BUDGET PROMISE AND REALITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.