શું આપણે પૃથ્વીના ઇતિહાસના સૌથી મોટા, છઠ્ઠા સામૂહિક વિનાશના તબક્કામાં છીએ?
તુર્કીમાં કોઈ પણ સમજૂતી વિના COP 31 ના સમાપને આબોહવા સંકટને વધુ ગંભીર બનાવ્યું છે. શું માનવજાત પોતાના જ વિનાશની ગાથા લખી રહી છે?
Published : November 29, 2026 at 10:00 PM IST
સી.પી. રાજેન્દ્રન: પૃથ્વીએ તેના 4 અબજ વર્ષના ઇતિહાસમાં સામૂહિક વિનાશના ઘણા તબક્કાઓ જોયા છે. આ ઘટનાઓની વિગતો દર્શાવે છે કે તેના ઉત્ક્રાંતિ પર ખૂબ જ મોટા પરિણામો આવ્યા હતા, જેમાં નવા સજીવોના ઉદ્ભવનો પણ સમાવેશ થાય છે. સત્ય એ છે કે આખરે બધા જ સજીવો લુપ્ત થઈ જાય છે, જેનાથી નવી પ્રજાતિઓ માટે માર્ગ મોકળો થાય છે.
અશ્મિભૂત રેકોર્ડ (Fossil record) આપણા ગ્રહ પરના જીવનમાં આવેલા પ્રચંડ ફેરફારોનું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે અને જૈવવિવિધતા (Biodiversity) પર માનવીઓની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક આધાર પૂરો પાડે છે. બધી જ પ્રજાતિઓ આખરે લુપ્ત થાય છે: પૃથ્વી પર અત્યાર સુધીમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી આશરે ચાર અબજ પ્રજાતિઓમાંથી, લગભગ 99% હવે લુપ્ત થઈ ગઈ છે. સામાન્ય રીતે ઉત્ક્રાંતિ દ્વારા નવી પ્રજાતિઓના આગમનથી આ વિનાશનું સંતુલન જળવાઈ રહે છે. જોકે, પૃથ્વી પરના જીવનના ઇતિહાસમાં પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવાનો દર એકસમાન રહ્યો નથી અને અમુક સમયે તે સામાન્ય સ્તર કરતાં ઘણો વધી ગયો છે.
અશ્મિભૂત રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા પાંચ સૌથી ભયાનક સામૂહિક વિનાશમાં એન્ડ-ઓર્ડોવિશિયન (End-Ordovician) ઘટના (445–440 મિલિયન વર્ષ પહેલાં) નો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે અંદાજે 86% પ્રજાતિઓ ગાયબ થઈ ગઈ હતી. લેટ ડેવોનિયન (Late Devonian - 375–359 મિલિયન વર્ષ પહેલાં) દરમિયાન, અંદાજે 75% પ્રજાતિઓ નાશ પામી હતી. અન્ય એક વિનાશક ઘટના, જેમાં 96% પ્રજાતિઓ અદૃશ્ય થઈ ગઈ હતી, તે પર્મિયન (Permian) યુગના અંતમાં (252 મિલિયન વર્ષ પહેલાં) બની હતી. આશરે 200 મિલિયન વર્ષ પહેલાં, ટ્રાયસિક (Triassic) યુગના અંતની આસપાસ અંદાજે 80% પ્રજાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી. પાંચમો સામૂહિક વિનાશ 65 મિલિયન વર્ષ પહેલાં થયો હતો, જેણે ક્રેટેસિયસ (Cretaceous) કાળનો અંત આણ્યો હતો. તે સમયે પ્રાણી સૃષ્ટિનો મુખ્ય ભાગ ગણાતા ડાયનાસોર અદૃશ્ય થઈ ગયા હતા, જેનાથી સસ્તન પ્રાણીઓના અસ્તિત્વ માટે તકો ઊભી થઈ અને આખરે માનવ પ્રજાતિનો ઉદ્ભવ થયો. એસ્ટરોઇડની ટક્કર, લાંબા સમય સુધી ચાલેલા જ્વાળામુખી વિસ્ફોટો અને દરિયાઈ તથા વાતાવરણીય રસાયણશાસ્ત્રમાં ફેરફાર કરનારા આબોહવા પરિવર્તન (Climate change) સહિતના ઘણા પરિબળોને આ મોટી વિનાશક ઘટનાઓ અને તેનાથી થયેલા જૈવવિવિધતાના નુકસાન માટે જવાબદાર ગણવામાં આવ્યા છે
વર્તમાન સામૂહિક વિનાશ (Mass Extinction) પાછળ શું કારણ છે?
અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા અડધા અબજ વર્ષોમાં પૃથ્વી પરનું જીવન પાંચ વખત લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું છે—જેની પાછળ આબોહવા પરિવર્તન, તીવ્ર હિમયુગ (Ice ages), જ્વાળામુખી વિસ્ફોટો અને 65 મિલિયન વર્ષ પહેલાં મેક્સિકોની ખાડીમાં ટકરાયેલા એક એસ્ટરોઇડ (લઘુગ્રહ) જેવી ઘટનાઓ જવાબદાર હતી, જેણે ડાયનાસોર અને અન્ય ઘણી પ્રજાતિઓનો સર્વનાશ કર્યો હતો. આ ઘટનાઓને 'બિગ ફાઇવ' (Big Five) સામૂહિક વિનાશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને તમામ પુરાવા સૂચવે છે કે આપણે હવે છઠ્ઠા વિનાશના આરે ઊભા છીએ.
ભૂતકાળના સામૂહિક વિનાશથી વિપરીત, જે કુદરતી કારણોસર થયા હતા, વર્તમાન વિનાશની લહેર માનવ પ્રવૃત્તિઓને કારણે થઈ રહી છે. જૈવવિવિધતા (Biodiversity) પર માનવીય અસરોની શરૂઆત લગભગ 59,000 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી, જે વધુ પડતા શિકાર અને માછીમારી, વન્યજીવોના રહેઠાણનો નાશ અને અધઃપતન, આબોહવા પરિવર્તન અને બહારની આક્રમક પ્રજાતિઓના (Invasive species) આગમનને કારણે ઉદ્ભવી હતી.
ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ પછી, પ્રકૃતિમાં માનવીય હસ્તક્ષેપ વધુ ઝડપી અને તીવ્ર બન્યો છે. ભૌગોલિક માપદંડો મુજબ, આપણે અત્યારે ખૂબ જ ઝડપથી આબોહવામાં ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ. આપણે પૃથ્વીની સપાટીને બદલી રહ્યા છીએ: જંગલો કાપી રહ્યા છીએ, એક જ પ્રકારના પાકની ખેતી (Monoculture agriculture) કરી રહ્યા છીએ જે ઘણી પ્રજાતિઓ માટે નુકસાનકારક છે, અને વધુ પડતી માછીમારી કરી રહ્યા છીએ. આ યાદી ઘણી લાંબી છે. ભૌગોલિક પુરાવા દર્શાવે છે કે ઐતિહાસિક સામૂહિક વિનાશ હજારોથી લઈને લાખો વર્ષોના સમયગાળામાં થયા હતા. તેનાથી વિપરીત, માનવ-સર્જિત ફેરફારો માત્ર થોડી સદીઓ અને દાયકાઓમાં જ થયા છે—જેના કારણે જંગલી પ્રજાતિઓ પાસે આ ફેરફારો સાથે અનુકૂલન સાધવાનો (અપનાવવાનો) કોઈ અવકાશ જ બચ્યો નથી.
હાલમાં ચાલી રહેલા સામૂહિક વિનાશના વિવિધ પાસાઓ પર હજારો સંશોધન પત્રો પ્રકાશિત થયા છે. ઉદાહરણ તરીકે, 'સાયન્સ એડવાન્સિસ' (Science Advances) માં પ્રકાશિત એક અભ્યાસ મુજબ, પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવાનો વર્તમાન દર સામાન્ય દર કરતાં 100 ગણો વધારે હોઈ શકે છે. પૃથ્વીના મહાસાગરો અને જંગલોમાં અસંખ્ય પ્રજાતિઓ વસે છે, જેમાંથી ઘણી પ્રજાતિઓ આપણે તેમના વિશે જાણીએ તે પહેલાં જ કદાચ અદૃશ્ય થઈ જશે. આ સંશોધનના લેખકો તારણ કાઢે છે કે છઠ્ઠો સામૂહિક વિનાશ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, અને બાકી રહેલી જૈવવિવિધતા તેમજ ઇકોસિસ્ટમ સેવાઓને બચાવવાની તકની બારી "ઝડપથી બંધ થઈ રહી છે."
એલિઝાબેથ કોલ્બર્ટ દ્વારા 2014માં લખાયેલ પુસ્તક 'ધ સિક્સ્થ એક્સ્ટિંક્શન: એન અનનેચરલ હિસ્ટ્રી' (The Sixth Extinction: An Unnatural History), હાલમાં ચાલી રહેલા અને માનવ-સર્જિત છઠ્ઠા સામૂહિક વિનાશની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરે છે. આ અભ્યાસ સસ્તન પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, સરિસૃપો અને ઉભયજીવીઓના જાણીતા જૂથો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેણી સમજાવે છે કે કેવી રીતે વન્યજીવોના રહેઠાણનો નાશ, આબોહવા પરિવર્તન, મહાસાગરોની એસિડિટીમાં વધારો (Ocean acidification), આક્રમક પ્રજાતિઓ અને વૈશ્વિક અવરજવર દ્વારા રોગોના ફેલાવાને કારણે જૈવવિવિધતાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. નવો અભ્યાસ સૂચવે છે કે માનવીની થોડી પેઢીઓના જીવનકાળમાં જ પ્રાણીઓની ત્રણ-ચતુર્થાંશ (75%) જેટલી પ્રજાતિઓ લુપ્ત થઈ શકે છે—જે એક અત્યંત ચિંતાજનક બાબત છે. આ પુસ્તક ચેતવણી આપે છે કે સામૂહિક વિનાશને સંપૂર્ણપણે આકાર લેતા ભલે હજારો વર્ષો લાગે, પરંતુ આપણે અત્યારે પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવાના અસાધારણ ઊંચા દરના સમયમાં જીવી રહ્યા છીએ.
અભ્યાસો દર્શાવે છે કે વન્યજીવોના રહેઠાણનો નાશ (Habitat loss) એ જૈવવિવિધતા (Biodiversity) માટે સૌથી મોટો ખતરો બની ગયો છે. જેમ જેમ માનવીઓ પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે—જેમ કે ખેતી, પશુપાલન, લાકડાની કાપણી, રસ્તાઓ અને શહેરો બનાવવા માટે—કુદરતી રહેઠાણોનું રૂપાંતર કરી રહ્યા છે, તેમ તેમ આપણે તે રહેઠાણો પર નિર્ભર રહેતી વિવિધ પ્રજાતિઓ પર નકારાત્મક અસર કરી રહ્યા છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કોઈ કુદરતી રહેઠાણને ખેતર, ગોચર કે ઉપનગરોમાં ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે અમુક પ્રજાતિઓની સંખ્યા વધી શકે છે (જેમ કે પાક અથવા ખલેલ પહોંચેલી જમીનમાં ઉગી નીકળતી નીંદણ જેવી પ્રજાતિઓ), જ્યારે અન્ય પ્રજાતિઓ ઘટતી જાય છે અથવા તો લુપ્ત પણ થઈ જાય છે.
જેમ જેમ જંગલો સાફ થઈ રહ્યા છે અને ઘાસના મેદાનો પર પાકા બાંધકામો થઈ રહ્યા છે, તેમ તેમ જંગલી રહેઠાણો ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ રહ્યા છે, જેનાથી પ્રાણીઓની વસ્તી અલગ પડી જાય છે અને પ્રજાતિઓ ખોરાક મેળવવા, સ્થળાંતર કરવા અને પ્રજનન કરવા માટે જરૂરી વિસ્તારથી વંચિત રહી જાય છે. આ વિસ્થાપનનું પ્રમાણ વૈશ્વિક બાયોમાસ (જૈવદ્રવ્ય) વિતરણમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે: પૃથ્વી પરના તમામ સસ્તન પ્રાણીઓના કુલ બાયોમાસમાં હવે માનવીઓ અને તેમના પાલતુ પશુઓનો હિસ્સો આશ્ચર્યજનક રીતે 96% છે, જ્યારે જંગલી સસ્તન પ્રાણીઓ માટે માત્ર 4% હિસ્સો જ બચ્યો છે. ગ્રહના ભૌગોલિક અને જૈવિક સંસાધનો પર એકાધિકાર જમાવીને, માનવ વસ્તીવધારો વૈશ્વિક વન્યજીવોના વિસ્થાપન માટે એક સીધા માધ્યમ તરીકે કામ કરે છે.
જ્યાં કુદરતી રહેઠાણ બચ્યું છે ત્યાં પણ તે નાના ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગયું હોઈ શકે છે, જે વધુ પ્રજાતિઓને ટેકો આપી શકતું નથી. બાકી રહેલા આ ટુકડાઓમાં માત્ર સંસાધનો જ ઓછા નથી હોતા, પરંતુ તે અન્ય પ્રકારના રહેઠાણોથી ઘેરાયેલા પણ હોય છે, જેના કારણે પ્રજાતિઓ માટે સ્થળાંતર કરવું મુશ્કેલ અથવા અશક્ય બની જાય છે. ટુકડાઓમાં વહેંચાયેલા રહેઠાણોમાં અલગ-અલગ સૂક્ષ્મ આબોહવા (Microclimates) ધરાવતા કિનારીના વિસ્તારો (Edge areas) પણ વધુ હોય છે; ઉદાહરણ તરીકે, જંગલના ટુકડાઓની કિનારીઓ અંદરના વિસ્તારો કરતાં વધુ સૂકી, પવનવાળી અને સૂર્યપ્રકાશના સીધા સંપર્કમાં રહેતી હોય છે.
આગામી દાયકાઓમાં આબોહવા પરિવર્તન (Climate change) જૈવવિવિધતા માટેના સૌથી મોટા ખતરા તરીકે રહેઠાણોના નાશને પણ પાછળ છોડી શકે છે. અશ્મિભૂત ઇંધણ (Fossil fuel) બાળવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન અને અન્ય ગ્રીનહાઉસ વાયુઓની વધતી સાંદ્રતા ઝડપી આબોહવા પરિવર્તન લાવી રહી છે, જે બદલામાં રહેઠાણોમાં ઝડપી ભૌતિક અને જૈવિક ફેરફારો લાવીને જૈવવિવિધતાને અસર કરે છે.
1880 અને 2012 ની વચ્ચે જમીન અને મહાસાગરની સપાટીનું વૈશ્વિક સરેરાશ તાપમાન 0.85°C વધ્યું છે, અને છેલ્લા ત્રણ દાયકાઓમાંનો દરેક દાયકો 1850 પછીના કોઈપણ અગાઉના દાયકા કરતાં ક્રમશઃ વધુ ગરમ રહ્યો છે. તાપમાનથી વિપરીત, વરસાદના ફેરફારો ભૌગોલિક રીતે અલગ-અલગ હોય છે, જેમાં અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદ વધે છે તો અમુકમાં ઘટે છે. આબોહવા પરિવર્તનને કારણે હીટ વેવ (ગરમીના મોજા), પૂર, વાવાઝોડા અને દુષ્કાળ જેવી અત્યંત વિષમ ઘટનાઓ વધુ વારંવાર બની રહી છે અને તે જૈવવિવિધતા માટે વધુ એક ખતરો ઊભો કરે છે. દરિયાની સપાટી વધવાથી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO2) શોષાવાથી મહાસાગરો પ્રભાવિત થાય છે, જેના કારણે સમુદ્રની એસિડિટીમાં 26% નો વધારો થયો છે. જે પ્રજાતિઓ નવી આબોહવાની પરિસ્થિતિઓને સહન કરી શકતી નથી, પોતાના રહેઠાણનો વિસ્તાર બદલી શકતી નથી, અથવા પોતાની શારીરિક રચના કે વર્તનમાં ફેરફાર કરી શકતી નથી, તેઓ આ આબોહવા પરિવર્તનને કારણે લુપ્ત થવાના સૌથી વધુ જોખમમાં છે.
ઘણા વૈજ્ઞાનિકો ચેતવણી આપે છે કે જો વર્તમાન પ્રવાહો ચાલુ રહેશે તો છઠ્ઠો સામૂહિક વિનાશ (Sixth mass extinction) શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અથવા નજીકમાં જ છે, જોકે સંશોધકો એ બાબતે ચર્ચા કરે છે કે આધુનિક ડેટાની ભૂતકાળના સામૂહિક વિનાશ સાથે કેટલી સીધી સરખામણી કરી શકાય. પરંપરાગત સામૂહિક વિનાશને સામાન્ય રીતે ભૌગોલિક રીતે ટૂંકા ગાળામાં ઓછામાં ઓછી 75% પ્રજાતિઓના નાશ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે—આ એક એવી સીમારેખા છે જે આજે કદાચ પહોંચી નથી, જોકે અભ્યાસો દર્શાવે છે કે જો જૈવવિવિધતાના નુકસાનને અટકાવવામાં નહીં આવે તો સદીઓમાં આ સ્થિતિની નજીક પહોંચી શકાય છે.
તેમના 2026ના પુસ્તક 'ધ લાસ્ટ એનિમલ: હ્યુમન હિસ્ટ્રી એન્ડ ધ ફેટ ઓફ લાઇફ ઓન અર્થ ફ્રોમ ધ આઇસ એજ ટુ ધ સિક્સ્થ એક્સ્ટિંક્શન' (The Last Animal: Human History and the Fate of Life on Earth from the Ice Age to the Sixth Extinction) માં, કાયલ હાર્પર દલીલ કરે છે કે માનવ પ્રગતિ અને જૈવવિવિધતાનું નુકસાન એક જ ઇતિહાસના અવિભાજ્ય પાસાઓ છે—અને માનવજાત પાસે હજુ પણ પૂર્ણ-કક્ષાના સામૂહિક વિનાશને ટાળવાની શક્તિ છે. ઈ. ઓ. વિલ્સન (E. O. Wilson) ના "છઠ્ઠા વિનાશ" ના ખ્યાલનો ઉલ્લેખ કરતા, હાર્પર તેને અનિવાર્ય પરિણામને બદલે એક ચેતવણી તરીકે જુએ છે, અને અવલોકન કરે છે કે માનવજાતે હજુ સુધી સામૂહિક વિનાશ સર્જ્યો નથી અને તે હજુ પણ પોતાનો માર્ગ બદલી શકે છે. તેઓ 'એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીઝ એક્ટ' (Endangered Species Act - લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ અધિનિયમ) જેવા સંરક્ષણ પ્રયાસોને એ વાતના પુરાવા તરીકે ટાંકે છે કે પ્રાણીઓનું રક્ષણ લોકોને વિભાજિત કરવાને બદલે એક કરી શકે છે.
વૈજ્ઞાનિકો સહમત છે કે આપણે હજુ સુધી 'બિગ ફાઇવ' (Big Five) ના સ્તરના સામૂહિક વિનાશમાં પહોંચ્યા નથી, અને છઠ્ઠો સામૂહિક વિનાશ હજુ આવ્યો નથી. જોકે, પુરાવા સૂચવે છે કે આપણે તેના આરે ઊભા છીએ: પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવાનો દર કુદરતી સામાન્ય દર કરતાં ઘણો વધારે છે, અને જો માનવીય દબાણો અનિયંત્રિત રીતે ચાલુ રહેશે તો વર્તમાન પ્રવાહો આપણને તે તરફ દોરી શકે છે. મુખ્ય દલીલ એ છે કે ભૂતકાળના સામૂહિક વિનાશને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે વપરાતી 75% ની સીમારેખા સુધી લુપ્ત થતી પ્રજાતિઓની ચોક્કસ સંખ્યા ભલે હજુ પહોંચી ન હોય, તેમ છતાં પ્રજાતિઓનો નાશ અસામાન્ય રીતે ઊંચો છે. કરોડરજ્જુ ધરાવતા પ્રાણીઓ (Vertebrates) લુપ્ત થવાનો દર કુદરતી સામાન્ય દર કરતાં આશરે 100 થી 1,000 ગણો વધારે હોવાનો અંદાજ છે (એક અભ્યાસ મુજબ તે 114 ગણો વધારે છે). અંદાજિત 80 લાખ (8 million) વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની પ્રજાતિઓમાંથી લગભગ 10 લાખ (1 million) પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવાના જોખમમાં છે, જેમાંથી ઘણી આગામી દાયકાઓમાં જ નાશ પામી શકે છે, અને 1970 થી અત્યાર સુધીમાં નિરીક્ષણ હેઠળની વન્યજીવ વસ્તીમાં સરેરાશ 69% નો ઘટાડો થયો છે.
વૈશ્વિક અર્થતંત્ર કુદરતી રહેઠાણોને બાહ્ય સંપત્તિ (External assets) તરીકે ગણે છે, અને પાણીનું શુદ્ધિકરણ, કાર્બન શોષણ (Carbon sequestration) તેમજ પરાગનયન (Pollination) જેવી ઇકોસિસ્ટમ સેવાઓનું ઓછું મૂલ્ય આંકે છે, કારણ કે તેનો સમાવેશ જીડીપી (GDP) માં થતો નથી. આ બાબત લાંબા ગાળાના સંરક્ષણને બદલે ટૂંકા ગાળાના શોષણને પ્રોત્સાહન આપે છે—જે સસ્તી ચીજવસ્તુઓ (Commodities) માટે એમેઝોન અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના વરસાદી જંગલો સાફ કરતી પશુપાલન (Cattle) અને સોયાબીનની સપ્લાય ચેઇનમાં સૌથી વધુ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. પરિણામે, વર્તમાન આર્થિક વ્યવસ્થા જૈવવિવિધતાના નુકસાનને પરોક્ષ રીતે પ્રોત્સાહન (સબસિડી) આપે છે, અને અનન્ય પ્રજાતિઓના વિનાશને એક સામાન્ય વ્યાપારી ખર્ચ તરીકે ગણે છે.
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