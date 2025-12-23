અરવલ્લી પર્વતમાળા પરિભાષિત: જ્યારે કાયદાકીય ઊંચાઇ પર્યાવરણીય વાસ્તવિકતાઓને ઢાંકી દે ત્યારે શું થાય છે?
અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી પરિભાષાને લઇને દેશમાં વિવાદ થયો છે
Published : December 23, 2025 at 3:40 PM IST
અર્પણા રોય, હૈદરાબાદ: અરવલ્લી પર્વતમાળા લાંબા સમયથી ભારતની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ પર્યાવરણીય સંપત્તિઓમાંની એક રહી છે, જે ચાર રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે અને અર્ધ-શુષ્ક લેન્ડસ્કેપ્સમાં જળ ચક્ર, જૈવવિવિધતા અને આબોહવા સ્થિતિ સ્થાપકતાને સપોર્ટ કરે છે. તાજેતરમાં પર્વતીય શ્રેણી એક મોટા વિવાદનું કેન્દ્ર બની ગઇ છે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે અરાવલ્લીના સંદર્ભમાં "પહાડી"ની એક નવી પરિભાષાનો સ્વીકાર કર્યો છે- જે મોટે ભાગે સ્થાનિક ઊંચાઈની તુલના પર આધારિત છે.આ પરિવર્તનથી ગુરૂગ્રામ,ઉદયપુર અને અન્ય જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયા છે. કાર્યકરોએ ચેતવણી આપી છે કે તકનીકી નિયમનકારી સુધારાઓ દાયકાઓથી ચાલતા પર્યાવરણીય સંરક્ષણને ખતમ કરી શકે છે.
નવી પરિભાષામાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, અરવલ્લી માળખા હેઠળ પહાડ લાયક બનવા માટે, આસપાસના ભૂ પ્રદેશથી ઓછામાં ઓછા 100 મીટર ઉપર ઉપર હોવો જોઇએ અને 500 મીટરની અંદર આવી બે ટેકરીઓ એક પર્વતમાળા બનાવે છે, તેના ચહેરા પર, આ બધુવિધ અધિકારક્ષેત્રોમાં વર્ગીકરણને પ્રમાણિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યાં અરવલ્લીના અસંગત અર્થઘટન અગાઉ અનિયંત્રિત ખનન અને કાનૂની વિવાદોને વધાર્યા હતા તેમ છતાં પરિણામ એક મહત્ત્વપૂર્ણ સવાલ ઉભો કરે છે:
જ્યારે કાનૂની પરિભાષાઓ ફંક્શનલ ઇકોલોજી સિવાય જિયોમેટ્રિક સીમાઓને પ્રાથમિકતા આપે છે, તો આપણને શું મળે છે- અને આપણે શું ગુમાવવાનું જોખમ લઇએ છીએ?
આનો જવાબ આપવા માટે વહીવટી સ્પષ્ટતા અને ઇકોલોજીકલ કાર્ય વચ્ચેના તણાવને દૂર કરવાની જરૂર છે. સાઇન્ટિફિક મેપિંગ, જે જમીન-ઉપયોગના નિયમોનો આધાર છે, તે સ્વાભાવિક રીતે ટેકનિકલ છે: તે ભૂપ્રદેશની સુવિધાઓને ચાર્ટ કરવા માટે GIS, ડિજિટલ એલિવેશન મોડેલ્સ અને કોન્ટૂર સર્વેનો ઉપયોગ કરે છે.પોલિસી બનાવનારાઓ માટે આવી સ્પષ્ટતાનો અર્થ સંરક્ષિત ક્ષેત્રોના ચારે તરફ સાફ લાઇન ખેચવી અને તે અસષ્ટતાને ઓછી કરવી જેને અરવલ્લીના કેટલાક ભાગમાં માઇનિંગ લીજને વધવા દીધી છે પરંતુ એમ માનવું માત્ર એક નિશ્ચિત ઊંચાઇથી ઉપર ભૂ-આકૃતિઓ જ ઇકોલોજિકલ રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ વાતથી આ ઇકોસિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેની સાથે સુસંગત નથી. અરવલ્લીના સંદર્ભમાં, નાની ટેકરીઓ અને નીચલા ઢોળાવ - ઘણીવાર 100-મીટર કટ-ઓફથી નીચે હોય છે પણ જળવિજ્ઞાનનું નિયમન કરવામાં, માટીને સ્થિર કરવામાં અને વનસ્પતિ પેટર્ન જાળવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે જે ધૂળને ફસાવે છે અને ભારે તાપમાન સામે રક્ષણ આપે છે. આ કાર્યો જાદુઇ રીતે નિયમનકારી રેગ્યુલટરી સીમાની નીચે જાદુઇ રીતે ગાયબ થઇ જતા નથી.
ઇકોલોજીકલ વાસ્તવિકતા એ છે કે અરવલ્લી સિસ્ટમ લાખો વર્ષોની ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓ દ્વારા આકાર પામેલી એક નિરંતર સિસ્ટમ છે.જે હવે પહાડીઓ, ટેકરીઓ, ઉપલા ભાગો અને ઉચ્ચપ્રદેશોના મોઝેકમાં વિભાજીત થઈ ગઈ છે. આ સુવિધાઓ સામૂહિક રીતે ખંડિત ખડકના જળભંડારોમાં વરસાદી પાણીના ઘૂસણખોરીને નિયંત્રિત કરે છે, જે બદલામાં રાજસ્થાન અને હરિયાણાના ગ્રામીણ સમુદાયો માટે કુવાઓ, ઝરણા અને પાયાના પ્રવાહને ટકાવી રાખે છે જેઓ શુષ્ક ઋતુઓમાં પીવા, સિંચાઈ અને પશુધન માટે ભૂગર્ભજળ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે નાના ભૂમિસ્વરૂપોને કાયદેસર રીતે માન્યતા આપવામાં આવતી નથી, ત્યારે તેમના જળશાસ્ત્રીય યોગદાનને આયોજન અને સંરક્ષણ માળખામાં અવગણવામાં આવે છે, ભલે તે જમીન પર ભૌતિક રીતે હાજર રહે.
આનાથી ક્લાઇમેન્ટ એડેપ્ટેશન અને આપત્તિ-જોખમ વ્યવસ્થાપન પર તાત્કાલિક અસર પડે છે. આજના ક્લાઇમેન્ટ રિસ્ક મોડલ લેન્ડસ્કેપ કનેક્ટિવિટી અને સપાટી પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. એક પહાડી જે મનસ્વી ઊંચાઈને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેમ છતાં સ્થાનિક પૂરના માર્ગોને આકાર આપી શકે છે, વહેણના પેટર્નને પ્રભાવિત કરી શકે છે અને ઠંડા સૂક્ષ્મ આબોહવા અથવા પવનના પ્રવાહમાં ધૂળ દબાવવામાં ફાળો આપી શકે છે. જો કાનૂની વર્ગીકરણ આયોજકોને આ ભૂમિ સ્વરૂપોને ખતરાના નકશા અથવા રિચાર્જ ઝોન હોદ્દાઓમાંથી બાકાત રાખવા તરફ દોરી જાય છે, તો આપત્તિ જોખમ મૂલ્યાંકન ખોટુ થઇ શકે છે, જેના કારણે સમુદાયો પૂરના જોખમમાં વધારો અથવા પાણીની અસુરક્ષાનો સામનો કરી શકે છે જ્યારે બંને આબોહવા પરિવર્તન દ્વારા વિસ્તૃત થઈ રહ્યા છે.
આ તણાવ જમીન પર નીતિ અમલીકરણ સુધી વિસ્તરે છે. નવી પરિભાષાના સમર્થકોનું કહેવું છે કે મુખ્ય ઇકોલોજીકલ ઝોન અને જંગલવાળી પહાડીઓઓ સુરક્ષિત રહેશે અને અરવલ્લી લેન્ડસ્કેપનો હિસ્સો જે સૈદ્ધાંતિક રીતે નિયમનકારી ખાણકામ માટે લાયક હોઈ શકે છે તે અત્યંત મર્યાદિત છે - ઘણીવાર 1.4 લાખ ચોરસ કિમીથી વધુ વિસ્તારના 0.2%થી ઓછા તરીકે ટાંકવામાં આવે છે. તેઓ એ પણ ભાર મૂકે છે કે વિગતવાર વૈજ્ઞાનિક મૂલ્યાંકન વિના કોઈ નવી ખાણકામને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. છતાં આવી ખાતરીઓ ઊંડા માળખાકીય મુદ્દાને સંપૂર્ણપણે ઘટાડતી નથી: કાનૂની ઓળખ મહત્વપૂર્ણ છે. સંરક્ષિત સ્થિતિ પર્યાવરણીય અસર મૂલ્યાંકનથી લઈને રોકાણના નિર્ણયો અને અમલીકરણ પ્રાથમિકતાઓ સુધીની દરેક વસ્તુને પ્રભાવિત કરે છે. જ્યારે સુરક્ષાને માત્ર ઊંચાઇ સાથે જોડવામાં આવે છે ત્યારે પર્યાવરણીય રીતે મહત્વપૂર્ણ જમીનના નોંધપાત્ર ભાગો નિયમનકારી જાળમાંથી સરકવાનું જોખમ ઉઠાવે છે કારણ કે તેઓ ભૌમિતિક માપદંડને પૂર્ણ કરતા નથી.
દિલ્હી-NCR વિસ્તારમાં આ ખતરો સૌથી વધુ સ્પષ્ટ દેખાય છે, જ્યાં અરવલ્લી એક મહત્વપૂર્ણ ઇકોલોજીકલ બફર તરીકે કાર્ય કરે છે. આ લેન્ડસ્કેપ્સ હવાની ગુણવત્તા, પવનની પેટર્ન અને ભૂગર્ભજળ રિચાર્જને પ્રભાવિત કરે છે -આ ત્રણેય શહેરી સ્થિતિની સ્થાપના માટે મહત્વપૂર્ણ છે.કાનૂની રક્ષણનું વિભાજન, ભલે ફક્ત કાગળ પર હોય, નીચલા ઢોળાવ પર માળખાગત સુવિધાઓ અને રિયલ એસ્ટેટ વિકાસ માટે દબાણ વધારી શકે છે જે હજુ પણ અરવલ્લી સિસ્ટમનો કાર્યકારી ભાગ છે.ઝાડ-છોડ ધરાવતી પર્વતમાળામાં સાતત્ય ગુમાવવાથી કુદરતી ધૂળ અવરોધો નબળા પડી શકે છે અને રિચાર્જ ક્ષેત્રોને ઓછા કરી શકે છે જે પાણી કાઢવાના દબાણમાં પાણી નિષ્કર્ષણના વધતા દબાણ હેઠળ, જળભંડારમાં પાણી ભરતા રિચાર્જ વિસ્તારો ઘટાડી શકે છે.
ગ્રામીણ સમુદાયો માટે ખંડિત ખડકો દ્વારા વરસાદી પાણીના નિષ્કર્ષણ પર આધાર રાખે છે તેના પરિણામ સ્પષ્ટ છે: પાણીનું સ્તર ઊંડુ હોવું, ઝરણાનો પ્રવાહ ઓછો અને પાણી કાઢવાનો વધુ ખર્ચ. આ કાલ્પનિક પ્રભાવ નથી પરંતુ એવા પ્રદેશોમાં જીવંત વાસ્તવિકતાઓ છે જ્યાં ચોમાસાની પરિવર્તનશીલતા અને આબોહવા તણાવ પહેલાથી જ વધારે છે. પહાડ પ્રાકૃતિક સ્પંજ તરીકે કામ કરે છે- મોસમી ચક્ર પર પાણીને પકડે છે, સંગ્રહ કરે છે અને છોડે છે. કાનૂની પરિભાષાઓ દ્વારા તેમણે અલગ પાડવાથી આ સ્પંજ પ્રભાવમાં વિક્ષેપ પડવાનું જોખમ રહે છે.
આ ચર્ચા ભારતીય પર્યાવરણીય શાસન માટે એક મોટી જરૂરીયાતને ઉજાગર કરે છે. આ સુનિશ્ચિત કરવું જોઇએ કે કાનૂની પરિભાષાઓ માત્ર વહીવટી સરળતા પર જ નહીં, પણ ઇકોલોજીકલ કાર્ય પર આધારિત હોય. માત્ર ઊંચાઈને સંરક્ષણ સ્થિતિ નક્કી કરવા દેવાને બદલે, નીતિ માળખામાં એવા મેટ્રિક્સને સામેલ કરવા જોઈએ જે હાઇડ્રોલોજિકલ મહત્વ, જૈવવિવિધતા મૂલ્ય, કનેક્ટિવિટી અને આબોહવાની સ્થિતિને દર્શાવતી હોય. વૈજ્ઞાનિક મેપિંગમાં ફક્ત ટોપોગ્રાફી જ નહીં પરંતુ ઇકોસિસ્ટમ સેવાઓ અને લેન્ડસ્કેપ્સ પર સામાજિક નિર્ભરતાનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ જે નકશા પર મનસ્વી રેખાઓથી ઉપર ન વધે.
અરવલ્લીમાં, આગળ વધવાનો માર્ગ એ હોવો જોઈએ કે આપણે સરળ વર્ટિકલ મેગ્નિટ્યુડ વાંચન ટાળીએ અને તેના બદલે એક લેન્ડસ્કેપ પરિપ્રેક્ષ્ય અપનાવીએ જે પહાડીઓ, ખીણો અને તળેટીમાં વણાયેલા ઇકોલોજીકલ નેટવર્કને ઓળખે. જેમ જેમ સાર્વજનિક વિરોધ, નિષ્ણાત વિશ્લેષણ અને કાનૂની વિવાદો પ્રગટ થાય છે,મોટો સવાલ બનેલો છે: શું આપણે ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ્સની જટિલ, એકબીજા સાથે જોડાયેલી વાસ્તવિકતા સાથે નિયમનકારી સ્પષ્ટતાની જરૂરિયાતને સમાધાન કરી શકીએ છીએ? આ જવાબ ફક્ત અરવલ્લીના ભવિષ્યને જ નહીં, પરંતુ વિકાસ, કાયદો અને ઇકોલોજી વચ્ચેના સતત તણાવને ભારત કેવી રીતે વાટાઘાટો કરે છે તે પણ આકાર આપશે.
વાંચનને ટાળવું જોઈએ અને તેના બદલે એક લેન્ડસ્કેપ પરિપ્રેક્ષ્યને અપનાવવું જોઈએ જે ટેકરીઓ, ખીણો અને તળેટીઓમાં વણાયેલા ઇકોલોજીકલ વેબને ઓળખે છે.
