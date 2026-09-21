અરવલ્લી પર્વતમાળા વિવાદ: 30 નવેમ્બર સુધીમાં નક્કી થશે ભવિષ્ય, જાણો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ અને જનભાગીદારી કેમ જરુરી છે?
અરવલ્લી પર્વતમાળા થારના રણને પૂર્વ તરફના વિસ્તારને રોકવા માટે એક મહત્વનો ફાયદાકારક અવરોધ માનમાં આવે છે
Published : September 21, 2026 at 6:31 PM IST
અરવલ્લી ગીરીમાળાને દુનિયાની સૌથી જૂની પર્વતમાળાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે. હાલ આ એક મોટો કાયદાકીય અને પર્યાવરણની જાળવણીનો મુદ્દો બની ગયો છે. આ ચર્ચા સુપ્રિમ કોર્ટના તે નિર્ણય બાદ શરુ થઇ ગઇ, જેમાં કોર્ટે પોતના જ 20 નવેમ્બર 2025ના આદેશ પર સ્ટે મુક્યો.
શું છે વિવાદ?
પર્યાવરણ સમૂહો અને જાણકારો એ પરિભાષાની કડક ટીકા કરી છે. ભારતીય વન સર્વેક્ષણ (FSI)ના આંકડાથી જાણવા મળ્યું છે કે જો 100 મીટરની આ શરત અમલી બનાવવામાં આવી તો 100 મીટરથી નીચી ટેકરીઓ ગીરીમાળાના હિસ્સામાંથી દૂર થઇ જશે.
એક આંતરિક મૂલ્યાંકન અનુસાર રાજસ્થાનમાં 20 મીટર કે તેનાથી ઉંચી 12, 081 અરવલ્લીની ગીરીમાળામાંથી માત્ર 1,048 ટેકરીઓ (એટલે કે માત્ર 8.7 ટકા) જ આ 100 મીટરની શરત પૂરી કરી શકે છે. જો અરવલ્લીની બધી 1,18,575 પહાડીઓને જોઇએ તો 90 ટકાથી વધુ પહાડી વિસ્તાર ગીરીમાળાની પરિભાષામાં આવતી નથી.
જેના કારણે રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં મોટા પ્રમાણમાં વિરોધ પ્રદર્શન શરુ થઇ ગયા. લોકોને ડર છે કે આ વ્યાખ્યાના કારણે પર્યાવરણને ભારે નુકશાન થઇ શકે અને ગેરકાયદે ખોદકામ વધશે. ટીકાકારોનું કહેવું છે કે આ વ્યાખ્યાથી અરવલ્લીના આ મોટા હિસ્સામાંથી ચૂનાના પથ્થર (લાઇમસ્ટોન)ના ખોદકામ અને પથ્થર તોડવાના ક્રશરનો રસ્તો સાફ થઇ જશે. જેથી સ્થાનિક ગ્રામ્ય લોકોને સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સુપ્રિમ કોર્ટનો હસ્તક્ષેપ
29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની આગેવાનીવાળી એક વેકેશન બેચે 20 નવેમ્બરના આદેશ પર સ્ટે મુક્યો. કોર્ટે કહ્યું કે પર્યાવરણવાદીઓમાં 100 મીટરના નિયમનો 'ખોટો અર્થ કાઢવા અને તેનો ખોટો ઉપયોગ'થવાની શંકાઓને લઇને ઘેરી ચિંતા છે.
કોર્ટે આ મામલે સુઓમોટો લીધી અને આ વ્યાખ્યાથી પર્યાવરણ પર થનારી અસરને ફરી તપાસવા માટે એક હાઇપાવર, સ્વતંત્ર અને નિષ્ણાતોની સમિતિ બનાવવાના આદેશ આપ્યો. કોર્ટે ખાસ કરીને ઘણી ગંભીર ખામીઓ તરફ ઇશારો કર્યો.
- શું પહાડોની ગીરીમાળાને વ્યાખ્યાઇત કરવા માટે 500 મીટરનું અંતર ઘટાડવાથી સંરક્ષિત વિસ્તાર ઓછો થઇ જશે?
- શું આ વ્યાખ્યાથી અરવલ્લીના ઘણા વિસ્તાર 'બિન અરવલ્લી'બની જશે, જેથી ખનીજોનું ખોદકામ અને તેનો વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન મળશે?
- શું આ દાવો વૈજ્ઞાનિક રીતે યોગ્ય છે કે માત્ર 1048 પર્વતો જ અરવલ્લીની વ્યાખ્યામાં આવે છે?
જ્યાં સુધી નવી તપાસ પૂર્ણ ન થઇ જાય ત્યાં સુધી સમગ્ર અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં નવી માઇનિંગ લીઝ કે તેના રિન્યુઅલ નહીં થાય. કેન્દ્રિય પર્યાવરણ, વન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ મંત્રાલયે નવી માઇનિંગ લીઝ પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ લગાવવા આદેશ જાહેર કર્યો છે અને આ પ્રતિબંધ સંપૂર્ણ અરવલ્લી ગીરીમાળા પર સમાન રીતે અમલી રહેશે.
હાઇ-પાવર્ડ સમિટિ વિશે જાણો
આ સ્વતંત્ર સમીક્ષા કરવામા માટે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન (ICFRE)ના મહાનિર્દેશક કંચન દેવીની અધ્યક્ષતામાં પાંત સભ્યોની એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. તેના સભ્યોની યાદી આ પ્રમાણે છે.
- ડૉ. સુભાષ આશુતોષ, ભારતીય વન સર્વેક્ષણના પૂર્વ મહાનિર્દેશક
- ડૉ. રાજેન્દ્ર કુમાર શર્મા, ભારતીય ભૂવૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણના પૂર્વ નિર્દેશક
- વૃજ મોહનસિંહ રાઠોડ, પર્યાવરણ મંત્રાલયના પૂર્વ સંયુક્ત સચિવ
- પ્રો. અશોક કે. ભટનાગર, દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વનસ્પતિ વિજ્ઞાન વિભાગના પૂર્વ પ્રમુખ
બેંગાલુરુના ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર હ્યુમન સેટલમેન્ટ્સના પ્રોફેસર જગદીશ કૃષ્ણસ્વામી અને કેન્દ્રિય વિશ્વવિદ્યાલય હરિયાણાના પ્રો. લક્ષ્મીકાંત શર્માને વિશેષ આમંત્રિત સભ્યના રુપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સમિતિને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે તેઓ માત્ર ઉંચાઇની જ શરત નહીં પરંતુ ભૂવૈજ્ઞાનિક, જળવૈજ્ઞાનિક અને પરિસ્થિતિજન્ય કારણોને પણ સામે કરીને નવા નિયમો બનાવવામાં આવે.
સમિતિની મુખ્ય જવાબદારીઓમાં કઇ તપાસ સામેલ છે
- શું 100 મીટરની ઉંચાઇની શરત વૈજ્ઞાનિક રીતે યોગ્ય છે?
- શું અરવલ્લીના પહાડો 500 મીટરના અંતરથી વધુ દૂર હોવા છતાં એકબીજા સાથે જોડાયેલી એક પ્રાકૃતિક સંરચના બને છે કે નહીં?
- શું બે પહાડોની વચ્ચે ખાલી જગ્યાઓ છે ત્યાં ખાણ-ખોદકામની મંજૂરી આપવી જોઇએ કે નહીં?
સમિતિના કાર્યોની સમય મર્યાદા અને હાલનો ઘટનાક્રમ
સુપ્રિમ કોર્ટ અનુસાર સમિતિને 31 ઓગસ્ટ 2026 સુધી પોતાનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ સોપવાનો આદેશ કર્યો હતો. જ્યારે સમિતિએ ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી છ મહિનાનો વધુ સમય આપવાની માંગણી કરી હતી. જેથી કોર્ટે 7 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આ અપીલને નકારી કાઢી. આ દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે ટીકા કરી કે એવું લાગી રહ્યું છે કે જાણે સમિતિ મારા રિટાયરમેન્ટ સુધી કેસને ટાળવા માંગે છે.
સુપ્રિમની બેંચે 30 નવેમ્બર 2026 સુધીમાં પોતાનો અંતિમ રિપોર્ટ સબમિટ કરે અને એવી પણ ચેતવણી આપી કે જો આ સમય મર્યાદામાં રિપોર્ટ નહીં કરવામાં આવે તો સમિતિની ફરી રચના કરવામાં આવશે. ચીફ જસ્ટીસે કહ્યું કે, સમિતિ અરવલ્લી મામલે રિપોર્ટ સોંપવા માટે દિવસ-રાત કામ કરે છે. કોર્ટે સમિતિને રાજસ્થાન અને ગુજરાતના આદિવાસી સમુદાયો સહિત બધા પક્ષોની સાથે વ્યાપક વાતચીત કરવાના પણ આદેશ આપ્યો. જરુર પડવા પર વિશેષ મુદ્દા પર વચગાળાનો રિપોર્ટ આપવાની મંજૂરી આપી છે.
અરવલ્લીનું મહત્વ શું છે?
અરવલ્લી ગીરીમાળા થારના રણને ભારતમાં પૂર્વ તરફ આગળ વધવાથી રોકવા માટે ખૂબ જ જરુરી એવી કુદરતી દિવાલનું કામ કરે છે. તે રાજસ્થાન, હરિયાણા, દિલ્હી અને ગુજરાતમાં ખેતી તેમજ પાણીના પુરવાઠાને પુરો પાડી ભૂગર્ભ જળસ્રોતને રિચાર્જ કરે છે. આ ગીરીમાળામાં અનોખા જીવજંતુઓ અને વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે. સુપ્રિમ કોર્ટે આ ગીરીમાળાને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતની અનિવાર્ય પરિસ્થિતિકીય અને સામાજીક-આર્થિક કરોડરજ્જુ માની છે.
નિષ્ણાતોની સમિતિનો નિષ્કર્ષ નક્કી કરશે કે અરવલ્લીને એક સતત પર્વત શ્રેણી તરીકે સુરક્ષા મળશે કે પછી તેનો મોટો હિસ્સો ખાણ-ખોદકામ અને નિર્માણના કાર્યો માટે અસુરક્ષિત છોડી દેવામાં આવશે.સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા પોતાના જ આદેશ પર સ્ટે અને નવા વૈજ્ઞાનિક મૂલ્યાંકનની માંગણી કરવી, આ મુદ્દાની ગંભીરતાને દર્શાવે છે અને ભારતના સૌથી પૌરાણિક અને પ્રાકૃતિક રુપમાંના મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાંથી એક માટે આ દાવ કેટલો ઉંચો છે એ સ્પષ્ટ કરે છે.
ઉંચાઇના આધારે નક્કી કરવામાં આવેલી 100 મીટરની પ્રસ્તાવિત મર્યાદા, હળવા ઢાળ અને બફર ઝોનને વિનાશક કોમર્શિયલ માઇનિંગ અને રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપમેન્ટના જોખમામાં મુકી શકે છે. ગ્રામ્ય સમુદાયો અને પર્યાવરણ નિષ્ણાતોની પણ એ જ ચિંતા છે, તેમનું લાંબા સમયથી કહેવું છે કે આટલી સીમિત વ્યાખ્યાને કારણે આ પર્વતશ્રેણીનો એક મોટો હિસ્સો ચૂનાના પથ્થરોની માઇનિંગ અને પથ્થર તોડવાનું કામ (સ્ટોન ક્રશિંગ)ના બિઝનેશનો ભોગ બની શકે છે.
તેના પરિણામો પહેલેથી જ દેખાય રહ્યા છે: સ્થાનિક ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને શ્વાસની ગંભીર અને અન્ય સમસ્યાઓ, જમીનના પાણીના તળ નીચા જવા, જૈવ વિવિધતાને નુકશાન અને એક પ્રાચીન પ્રાકૃતિક વિસ્તારને ક્યારય રિકવર ન થાય તેવું નુકશાન થઇ શકે છે. માત્ર ઉંચાઇ આધારિત વ્યાખ્યા અરવલ્લીની પરિસ્થિતિકીય, જળ સંબંધી અને ભૂવૈજ્ઞાનિક નિરંતરતાને સમજી શકતી નથી. તેનાથી એક જીવિત પર્વત શ્રેણીના અલગ-અલગ નાના પહાડોમાં વહેંચાઇ જવાનું જોખમ છે, જેને એક-એક કરીને ખતમ કરવામાં આવી શકે છે.
અરવલ્લીની પર્વત શ્રેણીની સારી પરિભાષા માટે ભૂવૈજ્ઞાનિક માપદંડોમાં ખડકોની નિરંતરતા, સંરચનાત્મક વિશેષતાઓ (જેમ કે ફોલ્ટ લાઇન અને ફોલ્ટ બેલ્ટ), ભૂજળ રિચાર્જ ઝોન અને ખાસ ખનીજોની હાજરી જેવા કારણોને સામેલ કરવામાં જોઇએ. આ કારણો ઉંચાઇની સરખામણીએ તેની હદ નક્કી કરવાના વધુ મજબૂતી પ્રદાન કરી શકે છે.
જેવું કે તમે જાણો છો સ્વતંત્ર વૈજ્ઞાનિકો (જેમાં હું પણ સામેલ છું)એ પહેલા બનેલી પેનલની રચનાના વિરોધમાં અપીલ દાખલ કરી હતી, કારણ કે તેમાં પરિસ્થિતિકીય અને જળ સંબંધી બાબતોના વિવિધ નિષ્ણાતોની ઉણપ હતી. તાજેતરમાં અખબારોના સમાચારોથી માલૂમ પડે છે કે ગ્રામ્ય ટેકનિકલ કમિટીની સાથે પોતાની સમિતિ વાતચીતથી નારાજ છે. અસરદાર થવા માટે આ કમિટીએ જનતાનો ભરોસો જીતવો પડશે અને તેમની ફરિયાદોના નિવારણની દિશામાં કામ કરવું પડશે.
કમિટીએ જમીની સ્તર પર સ્થાનિક રહેવાસીઓ સાથે સીધી રીતે જોડાવું પડશે જેમ કે વ્યવસ્થિત વાતચિત, બધાને સામેલ કરનારી જનસુનાવણી અને વ્યાપક ફિલ્ડ વિઝિટ દ્વારા. નક્કર ફિડબેક અને જરુરી ડેટા એકત્ર કરવા માટે આ બહુ જ જરુરી છે. જેથી મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સવાલોના જવાબ મળી શકે. અરવલ્લીની એવી પરિભાષા, જેમાં તે પર્વત શ્રેણી પર નિર્ભર લોકોને વાસ્તવિક અનુભવોને સામેલ ન કરવામાં આવ્યા હોય, વૈજ્ઞાનિક રીતે અધૂરી અને સામાજીક રીતે અન્યાયપૂર્ણ હતી.
એક સમગ્ર અને વિજ્ઞાન-આધારિત દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવામાં આવે
માધવ ગાડગિલની આગેવાનીવાળી પશ્ચિમ ઘાટ પરિસ્થિતિકીય નિષ્ણાંત પેનલ (WGEEP)એ સમગ્ર પર્વત ક્ષેણીને એક સિંગલ અને નાજુક પરિસ્થિતિકીય તંત્ર માનીને પર્યાવરણ સંરક્ષણનો એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેની ભલામણો એક વિજ્ઞાન આધારિત અને નીચેથી ઉપર તરફ અને કામ કરનારા માળખા પર ટકી હતી, જેણે કડક પર્યાવરણ નિયમો તેમજ સમુદાયના નેતૃત્વવાળા શાસનને પ્રાથમિકતા આપી.
આ દ્રષ્ટિકોણની એક મોટી સિદ્ઘિ એ હતી કે તેણે ઉપરબેઠેલા અધિકારીઓ દ્વારા નિયમ નક્કી કરવા કરતા નિર્ણય લેવાનો અધિકાર જમીન સ્તર પર ગ્રામ સભાઓ અને પંચાયતો જેવી સ્થાનિક સંસ્થાઓને સોંપવાની ભલામણ કરી, જેથી તેઓ પોતાના સ્થાનિક સંશાધનોનું મેનેજમેન્ટની વ્યવસ્થા પોતે કરી શકે. WGEEPએ એ સાબિત કર્યું કે પર્યાવરણનું સંરક્ષણ અને લોકશાહી ભાગીદારી બે જુદાજુદા લક્ષ્ય નથી, પરંતુ એકબીજાને મજબૂત કરે છે અને કોઇપણ પ્રાકૃતિક સંશાધનના સૌથી નજીક રહેનારા લોકો જ મોટાભાગે તેના સૌથી વધુ રક્ષક હોય છે.
તેથી હું હાલની હાઇ-પાવર્ડ કમિટીને સલાહ આપું છું અને આગ્રહ કરું છું કે આ ભલામણો પર વિચાર કરો:
અરવલ્લી ગીરીમાળાની એક બહુ-માનક વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા નક્કી કરવામાં આવે, જેમાં સમગ્ર પહાડને એક સિંગલ પરિસ્થિકિય તંત્ર માનવામાં આવે અને તેમાં ભૂવૈજ્ઞાનિક, જળવૈજ્ઞાનિક, પ્રાકૃતિક અને સાંસ્કૃતિક માપદંડોને સામેલ કરવામાં આવે.
- સંવેદનશીલ બફર ઝોન, ભૂજળ રિચાર્જ વિસ્તારો અને વન્યજીવનની ઓળખ કરી તેમને સુરક્ષા આપવી જોઇએ.
- સ્થાનિક સમુદાયો, સ્વતંત્ર વૈજ્ઞાનિકો અને સંબંધિત સરકારી એજન્સીઓને સામેલ કરી એક સહભાગી અભ્યાસ કરવો જોઇએ.
- પારદર્શક અને સમયબદ્ઘ જનસુનાવણી અને સલાહની પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે.
- એક વિકેન્દ્રીકૃત શાસન માળખાની ભલામણ કરવામાં આવે જે ગ્રામ સભાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓને કાયદાના રુપથી સશક્ત બનાવે.
અરવલ્લી દુનિયાની સૌથી જૂની ગીરીમાળામાંથી એક છે અને થારના રણને પૂર્વ તરફ આગળ વધતું રોકવા માટે ખૂબ જ જરુરી કુદરતી દિવાલનું કામ કરે છે. એક કડક અને દુરગામી વ્યાખ્યા માટે એક પર્વત ક્ષેણીને સતત બરબાદ ન થવા દેવી માત્ર પર્યાવરણ નીતિની નિષ્ફળતા હશે, તેમજ તેની સાથે આગામી પેઢીઓને આપણે અન્યાય પણ કરીશું.
હું મારી નિષ્ઠા સાથે આશા રાખું છું કે આ હાઇ પાવર કમિટી પોતાની એક ઐતિહાસિક જવાબદારીને પૂર્ણ કરી ઇમાનદારી નિભાવશે. આ પ્રાચીન અને કુદરતી રીતે મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રના લાંબા સમય સુધી આ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે અત્યારે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને શું આ નિર્ણય વિજ્ઞાન, બધાને સાથે લઇને ચાલવાની ભાવના અને જનહિત પ્રત્યે સાચી પ્રતિબદ્ઘતા છે કે નહીં.
(ડેસ્ક્લેમર: આ લેખમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા વિચાર લેખકના અંગત વિચાર છે. અહીંયા વ્યક્ત કરવામાં આવેલા તથ્ય અને વિચાર ઇટીવી ભારત (ETV Bharat)ના દ્રષ્ટિકોણને નથી દર્શાવતા.)
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