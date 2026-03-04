ETV Bharat / opinion

Analysis | બેલેડ્સથી લઈને નવા યુગના યુદ્ધ મીમ્સ સુધી: સંદેશ વહન કરનાર માધ્યમો કેવી રીતે વિકસ્યા છે

લેખક પરંપરાગત યુદ્ધ બેલેડ્સમાંથી ડિજિટલ યુદ્ધ મીમ્સ સુધી આવેલા પરિવર્તનને સમજાવે છે, કેવી રીતે વિનાશ હવે સીધો જનતા સામે પ્રગટ થાય છે તે વર્ણવે છે

લેખક પરંપરાગત યુદ્ધ બેલેડ્સમાંથી ડિજિટલ યુદ્ધ મીમ્સ સુધી આવેલા પરિવર્તનને સમજાવે છે અને કેવી રીતે વિનાશ હવે સીધો જ જનતા સામે પ્રગટ થાય છે તે વર્ણવે છે
લેખક પરંપરાગત યુદ્ધ બેલેડ્સમાંથી ડિજિટલ યુદ્ધ મીમ્સ સુધી આવેલા પરિવર્તનને સમજાવે છે અને કેવી રીતે વિનાશ હવે સીધો જ જનતા સામે પ્રગટ થાય છે તે વર્ણવે છે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ઇતિહાસમાં, યુદ્ધ બેલેડ્સ અને કવિતાઓ શૂરવીરતાને વ્યક્ત કરવા અને પોતાના દેશ માટે લડનારા દેશભક્તોને સન્માન આપવા માટે શક્તિશાળી સાધન તરીકે કામ કરતી હતી. તેવી જ રીતે, વ્યંગ રચનાઓ રાજકીય વિરોધીઓને ઉપહાસ કરવા અને શોષકોની નિંદા કરવા માટે રચાતી હતી.

જેમ જેમ મીડિયા ટેકનોલોજી વિકસતી ગઈ છે, તેમ આ અભિવ્યક્તિઓમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું છે. આજે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI), એનિમેશન અને અન્ય ડિજિટલ સાધનોનો ઉપયોગ સૈનિકોની શૂરવીરતાનું ગૌરવ ગાન કરવા માટે થાય છે, જેમાં મોર્ડન એસ્થેટિક્સ દ્વારા દેશભક્તિની ભાવના જગાડવામાં આવે છે. તે જ રીતે, મીમ્સ અને મોશન ગ્રાફિક્સ રાજકીય અભિપ્રાયો અને સામાજિક ટીકા વ્યક્ત કરવાની નવી રીત બની ગયા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ આ પ્રકારની અભિવ્યક્તિઓને ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ વિશાળ પ્રેક્ષકવર્ગ સુધી પહોંચાડે છે.

‘ત્યારે અને હવે’ના દૃષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે તો રાજકીય અને દેશભક્તિ અભિવ્યક્તિઓમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. માનવ મગજ અને મશીન લર્નિંગ વચ્ચે સહઅસ્તિત્વ કેવી રીતે સર્જાય છે તે પણ સ્પષ્ટ થાય છે, જ્યાં મશીનોની મદદથી બનાવાયેલ સામગ્રી જાહેર મતને પ્રભાવિત કરવા માટે રચાય છે.

ભૂતકાળમાં, યુદ્ધમાં સીધા જોડાયેલા અથવા તેની અસર ભોગવનારા લોકો પોતાની રીતે કૉપિંગ મેકેનિઝમ વિકસાવતા હતા. કલાકારો અને લેખકો તેમને પોતાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવાની જગ્યા આપતા હતા. સૈનિકોનું મનોબળ ઊંચું રાખવા માટે બેલેડ્સ રચવી અને ગાવું અથવા નિરાશાને હાસ્યમાં ફેરવવું — આ માનવીય કળા હતી. હવે આ અભિવ્યક્તિઓ અને માનસિક સંભાળના સાધનો મોટા ભાગે ટેકનોલોજી દ્વારા આવરી લેવાયા છે. આજે લોકો યુદ્ધ દરમિયાન, આસપાસ વિનાશ ચાલતો હોવા છતાં, મીમ્સ બનાવી હાસ્ય વ્યક્ત કરે છે. તેઓ પોતાના મનોભાવોને વ્યક્ત કરવા માટે શોર્ટ્સ અથવા રીલ્સ જેવી ડિજિટલ કળાના સ્વરૂપમાં ઉદાસીને રૂપાંતરિત કરે છે. તેમની પ્રેક્ષકમંડળી તેઓ બનાવે છે તે સામગ્રીને વાસ્તવિક સમયમાં જ જોતી અને તેને ચર્ચામાં ફેરવે છે.

વર્તમાન ક્રાઈસિસ પરનું મિમ
વર્તમાન ક્રાઈસિસ પરનું મિમ (ETV Bharat)

સર્જકો (અથવા પોસ્ટ કરનારાઓ) અને ટિપ્પણી કરનારાઓ વચ્ચેનું જોડાણ હવે એક એવું ઇકોસિસ્ટમ બની ગયું છે, જે પહેલાં ક્યારેય અસ્તિત્વમાં નહોતું. આ ઇકોસિસ્ટમમાં વિરોધીઓ પણ સંદેશાઓ દ્વારા જોડાય છે અને મીમ્સ અથવા અન્ય કળાત્મક સ્વરૂપોમાં પ્રતિવર્તી વાર્તાઓ (counter-narratives) રજૂ કરે છે.

“Humour During War” અને “World War III Memes” જેવા ટૅગ્સ આજકાલ ટ્રેન્ડમાં છે, કારણ કે જન ઝેડ યુવાનો યુદ્ધ ક્ષેત્રોની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ આવા મીમ્સ બનાવી અને પોસ્ટ કરી રહ્યા છે. Warmemes જેવી વેબસાઇટ્સ ખાસ કરીને રશિયા–યુક્રેન યુદ્ધ પર મીમ્સ બનાવી રહી છે, જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર પશ્ચિમ એશિયાના યુદ્ધ વિસ્તારોમાંથી વિવિધ સ્વરૂપોમાં વિવિધ વાર્તાઓ છવાઈ ગઈ છે—કેટલાક ઇઝરાયલ સમર્થક દૃષ્ટિકોણ પ્રોત્સાહિત કરે છે તો કેટલાક તેનો વિરોધ કરે છે. પરિણામે, પ્રચારના બજારો ફૂલીફાલ્યા છે, જ્યાં ટેકનોલોજી આધારિત સચોટ રીતે ઘડાયેલી વાર્તાઓ દ્વારા અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. લોકો કેટલાક પાત્રોને મહિમા આપવાના અથવા દાનવીર રૂપે રજૂ કરવાની દિશામાં આવા નૅરેટિવ્સ ઘડી રહ્યા છે.

વર્તમાન ક્રાઈસિસ પરનું મિમ
વર્તમાન ક્રાઈસિસ પરનું મિમ (ETV Bharat)

હીરોઈક બેલેડ્સના યુગ અને આજના ટેકનોલોજી આધારિત નૅરેટિવ્સ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત પ્રમાણ (volume) છે. ત્યારે અને હવે નૅરેટિવ રચતી વખતે લાગણીઓ અને પ્રેરણા તો સમાન છે, પરંતુ આજનું આઉટપુટ પ્રવાહ જેવી ભારે માત્રામાં છે. પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચવું હવે સેકન્ડના ભાગ જેટલો સમય લે છે, જ્યારે પહેલાં તે એક અતિ કઠિન કાર્ય હતું. તેમ છતાં, ટેક આધારિત નૅરેટિવ્સનું આયુષ્ય ટૂંકું હોય છે, જ્યારે શાશ્વત કળાઓ પેઢીઓ સુધી મહાકાવ્યાત્મક શૂરવીરતા કથાઓને જીવંત રાખતી હતી. પહેલાં સર્જકો મૂળભૂત હતા, કારણ કે મશીનો એ કળા શીખ્યા નહોતા. સર્જકો વ્યક્તિગત હતા, ‘વ્યક્તિત્વ’ નહીં, કારણ કે LLM (લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલ્સ) ને માનવીય અભિવ્યક્તિની નકલ કરવા માટે વિશાળ ડેટાસેટ્સ પર તાલીમ આપવામાં આવી નહોતી.

ભૂતકાળમાં પીડા અને નુકસાનની લાગણી વાસ્તવિક હતી, કારણ કે મશીનોનો કબજો નહોતો. આક્રમણકારો મૃત્યુ અને વિનાશને સીધા અનુભવતા, કારણ કે યુદ્ધો કૃત્રિમ બુદ્ધિ દ્વારા દૂરથી સંચાલિત થતા નહોતા. આજે, ડ્રોન્સ અને મિસાઇલોના વધતા ઉપયોગને કારણે યુદ્ધરત રાષ્ટ્રો હવા અને અવકાશ પર નિયંત્રણ અથવા પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરે છે. યુદ્ધ હવે માત્ર સીધા જોડાયેલા પક્ષો સુધી મર્યાદિત નથી. ઈન્ટરનેટ વાપરતા લોકો પરોક્ષ રીતે ભાગ લે છે અને ઘણી વાર યુદ્ધમાં જોડાયેલા પક્ષોને મજબૂત રહેવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ ઇકોસિસ્ટમમાં સર્જકો અને ઉપભોક્તાઓ, તેઓ કયા પક્ષના છે તેની પરવા કર્યા વગર, સહેલાઈથી સંવાદ કરે છે.

આજે નૅરેટિવનું ભવિષ્ય એલ્ગોરિધમ્સ નક્કી કરે છે, જ્યારે પહેલાં જનતા નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવતી હતી. ‘ત્યારે અને હવે’ વચ્ચે ઘણું બદલાઈ ગયું છે. એક જ વસ્તુ અચલ છે—ટેકનોલોજીમાં સતત બદલાવ. તે એટલી ઝડપથી વિકસે છે કે આગળ શું થશે તેની આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. પરિણામે, ઉપભોગના નમૂનાઓ પણ બદલાતા રહેશે. આશા રાખી શકાય કે આ પરિવર્તનો અંતે માનવજાત માટે વધુ સુબુદ્ધિ અને કલ્યાણ લાવશે.

TAGGED:

BALLADS TO NEW AGE MEMES ON WAR
BALLADS
WAR MEMES
DIGITAL AGE WAR MEMES
BALLADS TO WAR MEMES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.