ભારતીય નેવી ચીફનો મ્યાનમાર પ્રવાસ: હિંદ મહાસાગરમાં સામુદ્રિક સહયોગ મજબૂત કરવાનો સંકેત
Published : May 3, 2026 at 6:53 PM IST
નવી દિલ્હીઃ નૌસેના પ્રમુખ એડમિરલ દિનેશ કે. ત્રિપાઠી મ્યાનમારના 4 દિવસીય પ્રવાસે છે. તેથી આ પ્રવાસનો સમય પણ એટલો જ મહત્વનો છે જેટલો તેનો કાર્યક્રમ છે. નેપીડો (Naypyidaw)માં નવી સરકારે કાર્યભાર સંભાળ્યાના તુરંત બાદ, નૌસેના પ્રમુખનો આ પ્રવાસ સામુદ્રિક સહયોગમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધો મજબૂત કરવાના નવી દિલ્હીના ઇરાદાને દર્શાવે છે, ભલેને મ્યાનમાર રાજકીય પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હોય. ભારત માટે, આ એક ઔપચારિક પ્રવાસ ઓછો અને હિંદ મહાસાગરના પૂર્વી કિનારેથી એક વ્યૂહાત્મક સંકેત વધુ છે.
રક્ષા મંત્રાલય તરફથી જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, "આ મુલાકાત દરમિયાન, નૌસેના પ્રમુખ મ્યાનમારના સશસ્ત્ર દળોના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ જનરલ યે વિન ઊ (Ye Win Oo), મ્યાનમારના રક્ષા મંત્રી જનરલ યુ હતુન આંગ (U Htun Aung) અને મ્યાનમાર નેવીના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ એડમિરલ હતિન વિન (Htein Win)ની સાથે સાથે અન્ય વરિષ્ઠ સૈન્ય અધિકારીઓ જોડે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરશે. આ વાતચીતથી દ્વિપક્ષીય સામુદ્રિક સહયોગની સમીક્ષા કરવાનો, ઓપરેશનલ-સ્તરના જોડાણને વધારવાનો અને બંને નૌસેનાઓ વચ્ચે સહયોગના નવા માર્ગો શોધવાની તક મળશે."
નિવેદન અનુસાર, આ મુલાકાતમાં મ્યાનમાર નૌસેનાની કેન્દ્રીય નૌસેના કમાન, નૌસેના તાલીમ કમાન અને નંબર 1 કાફલામાં કાર્યક્રમો સામેલ છે અને મ્યાનમાર સશસ્ત્ર દળના શહીદ નાયકોના યુદ્ધ સ્મારક પર પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરવામાં આવશે. નિવેદનમાં આગળ લખ્યું છે, "આ મુલાકાતોમાં રક્ષા સહયોગના અનેક મુદ્દાઓ સામેલ હશે, જેમાં ખાસ કરીને સામુદ્રિક સુરક્ષા, ક્ષમતા નિર્માણ, ક્ષમતા વૃદ્ધિ અને તાલીમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે."
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "ભારતીય નૌસેના નિયમિતપણે મ્યાનમાર નેવી સાથે રક્ષા સહયોગ બેઠકો, સ્ટાફ ટોક્સ, તાલીમનું આદાન-પ્રદાન અને ઓપરેશનલ વાતચીત કરે છે, જેમાં ભારત-મ્યાનમાર નેવલ એક્સરસાઇઝ (IMNEX), ઈન્ડો-મ્યાનમાર કોઓર્ડિનેટેડ પેટ્રોલ (IMCOR), પોર્ટ વિઝિટ અને હાઇડ્રોગ્રાફી સર્વેક્ષણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત, બંને નૌસેનાઓ નિયમિતપણે તાલીમ આદાન-પ્રદાનને આગળ ધપાવે છે, બહુપક્ષીય મંચોમાં ભાગ લે છે અને ક્ષમતા વૃદ્ધિ માટે સાથે મળીને કામ કરે છે. મ્યાનમારે ભારતીય નૌસેના દ્વારા તાજેતરમાં આયોજિત તમામ કાર્યક્રમો જેમ કે હિંદ મહાસાગર નૌસેના સંગોષ્ઠી (IONS), MILAN, આંતરરાષ્ટ્રીય કાફલા સમીક્ષા, ગોવા મેરીટાઇમ કોન્ક્લેવ/સિમ્પોઝિયમ, IOS SAGAR અને એડમિરલ કપમાં ભાગ લીધો છે."
બંગાળની ખાડીના કિનારે મ્યાનમારનો લાંબો સમુદ્રતટ અને ભારતના અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુ સમૂહ સાથેની તેની નિકટતા તેને ભારતના સામુદ્રિક સુરક્ષા આકલન માટે જરૂરી બનાવે છે. આ સમયે નૌસેનાની ભાગીદારીને પ્રાથમિકતા આપીને, ભારત આ વિચારને મજબૂત કરી રહ્યું છે કે સામુદ્રિક ભાગીદારીમાં નિરંતરતા રાજકીય પરિવર્તન વચ્ચે સ્થિરતા આપી શકે છે.
મ્યાનમાર બંગાળની ખાડી અને અંદામાન સાગરના માર્ગો વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાને છે, જે પૂર્વી હિંદ મહાસાગરને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા સાથે જોડતા સામુદ્રિક માર્ગો પર વસેલું છે. ભારત માટે, મ્યાનમાર ભારતીય મુખ્ય ભૂમિ અને અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુ સમૂહ વચ્ચે સામુદ્રિક પુલ તરીકે કામ કરે છે. તેનો સમુદ્રતટ ઊર્જા પ્રવાહ અને વેપાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા જરૂરી શિપિંગ રૂટની નજીક છે. મ્યાનમારના તટ પર સ્થિરતા સીધી રીતે ભારતના પૂર્વી સામુદ્રિક તટની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને અસર કરે છે.
તેથી મ્યાનમાર સાથેનો નૌસેના સહયોગ માત્ર બાહ્ય કૂટનીતિ નથી - તે પૂર્વી હિંદ મહાસાગરમાં ભારતની સ્તરીય સામુદ્રિક રક્ષા સ્થિતિનો પાયો છે.
મ્યાનમારમાં નવી રાજકીય વ્યવસ્થા રચાતાની સાથે, ભારતનો પોતાના નેવી ચીફને વહેલા મોકલવાનો નિર્ણય વિચારી-સમજીને લેવામાં આવ્યો છે. રાજકીય કે રાજનયિક જોડાણને આગળ ધપાવવાને બદલે, નવી દિલ્હીએ સરકાર બદલાવા છતાં સંબંધો ચાલુ રાખવા માટે સેનાઓ વચ્ચેના સંપર્ક માધ્યમને પસંદ કર્યું છે અને એ સંકેત આપ્યો છે કે સામુદ્રિક સહયોગ પારસ્પરિક સંબંધોનો એક બિન-રાજકીય સ્થિર કરનારો આધારસ્તંભ છે અને વ્યાવસાયિક નેવલ જોડાણ દ્વારા નવા નેતૃત્વ સાથે ભરોસો બાંધ્યો છે.
આ અભિગમ ભારતની વ્યાપક પાડોશી નીતિને દર્શાવે છે, જે સુરક્ષા સહયોગને આંતરિક રાજકીય પરિવર્તનોથી અલગ રાખે છે.
જનરલ યે વિન ઊ, જનરલ યુ હતુન આંગ અને એડમિરલ હતિન વિનની મુલાકાત કરીને એડમિરલ ત્રિપાઠી મ્યાનમારની સુરક્ષા નીતિ ઘડનારા શક્તિ કેન્દ્રો સાથે સીધા જ જોડાશે.
ફેબ્રુઆરી 2021માં સૈન્ય તખ્તાપલટ પછીથી, મ્યાનમારમાં સંપૂર્ણ નાગરિક વહીવટી તંત્ર નહીં, પરંતુ રાજ્ય વહીવટ પરિષદ (SAC) હેઠળ જુંટા (સૈન્ય)નું શાસન છે.
2025ના અંત અને 2026ની શરૂઆતમાં, જુંટાએ તખ્તાપલટ પછી મ્યાનમારમાં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણીઓ કરાવી, જે ડિસેમ્બર 2025થી જાન્યુઆરી 2026 સુધી ત્રણ તબક્કામાં યોજાઈ. આ ચૂંટણીઓને સેનાએ બંધારણીય શાસન અને સ્થિરતા તરફના એક કદમ તરીકે રજૂ કરી.
ગયા મહિને, જનરલ મિન આંગ હ્લાઈંગ, જે લાંબા સમયથી સેનાના કમાન્ડર રહ્યા છે અને જેમણે 2021માં તખ્તાપલટ કર્યો હતો, તેમને નવી બનેલી સંસદે પરોક્ષ મતદાનથી મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટ્યા. 10 એપ્રિલે તેમણે શપથ ગ્રહણ કર્યા, જેના થકી નામના બંધારણીય માળખા હેઠળ મિલિટરી ચીફમાંથી દેશના વડા તરીકેનું તેમનું પરિવર્તન ઔપચારિક બન્યું. આ સરળ બનાવવા માટે, મિન આંગ હ્લાઈંગે કમાન્ડર-ઇન-ચીફનું પદ છોડી દીધું અને આ પદ જનરલ યે વિન ઊને સોંપી દીધું.
મ્યાનમાર લાંબા સમયથી વ્યૂહાત્મક સ્પર્ધાનું મેદાન રહ્યું છે, ખાસ કરીને તેના તટ પરના વિદેશી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણ, બેવડા ઉપયોગવાળા બંદરો અને સામુદ્રિક સુવિધાઓમાં રસ, અને હિંદ મહાસાગરને મુખ્ય ભૂમિ દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા સાથે જોડવામાં તેની ભૂમિકાના કારણે IMNEX, IMCOR, હાઇડ્રોગ્રાફિક સહાયતા અને તાલીમ જેવા અભ્યાસો મારફતે ભારતની સતત નૌસૈનિક ભાગીદારી એક શાંત સંતુલનકારી ઉપસ્થિતિ તરીકે કાર્ય કરે છે.
હિંદ મહાસાગર નૌસેના સંગોષ્ઠી, MILAN, આંતરરાષ્ટ્રીય કાફલા સમીક્ષા, ગોવા મેરીટાઇમ કોન્ક્લેવ, IOS SAGAR, અને એડમિરલ કપ જેવા ભારતના નેતૃત્વ હેઠળના ઉપક્રમોમાં મ્યાનમારની સતત ભાગીદારી દર્શાવે છે કે નેપીડો એક એવા સામુદ્રિક માળખામાં કામ કરવામાં સહજ છે, જ્યાં ભારત એક સંયોજક ભૂમિકા ભજવે છે.
શિલોંગ સ્થિત એશિયન કોન્ફ્લુઅન્સ થિંક ટેન્કના ફેલો કે. યોમેના જણાવ્યા અનુસાર, એડમિરલ ત્રિપાઠીનો પ્રવાસ દર્શાવે છે કે નવી દિલ્હી એ સુનિશ્ચિત કરવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે મ્યાનમારમાં નવી સરકાર ભારત પ્રત્યેની પોતાની સદ્ભાવના જાળવી રાખે. યોમેએ ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું, "ભારત સમક્ષ ઉત્તર-પૂર્વ અને બંગાળની ખાડીના સામુદ્રિક વિસ્તારમાં પોતાના સુરક્ષા પડકારો છે. તેનો ઉદ્દેશ ચીનને કાબૂમાં રાખવાનો પણ છે. ભારત માટે, મ્યાનમાર એક નજીકનો પાડોશી છે. ભારતના આર્થિક અને સુરક્ષા હિતો દાવ પર લાગેલા છે."
તેમણે કહ્યું કે તેથી ભારતે નેપીડોમાં સરકાર સાથે વાતચીત ચાલુ રાખવાની જરૂર છે. યોમેએ આગળ જણાવ્યું, "ભારત-મ્યાનમાર વચ્ચેના રક્ષા સંબંધો દાયકાઓથી મજબૂત રહ્યા છે. 2021માં તખ્તાપલટ પછી પણ, ભારતે વ્યૂહાત્મક હિતોને કારણે મ્યાનમાર સાથેના પોતાના રક્ષા સંબંધો જાળવી રાખ્યા. નૌસેના પ્રમુખનો પ્રવાસ એ જ સંબંધોને આગળ ધપાવવાનો છે."
અસલમાં, એડમિરલ ત્રિપાઠીના પ્રવાસને શ્રેષ્ઠ રીતે એ રીતે સમજી શકાય કે સામુદ્રિક કૂટનીતિ ભારત માટે વ્યૂહાત્મક વીમા (ઇંશ્યોરન્સ) તરીકે કામ કરી રહી છે. એવા સમયે જ્યારે મ્યાનમારની આંતરિક રાજનીતિમાં ઉતાર-ચઢાવ છે અને બંગાળની ખાડીમાં જીઓપોલિટિકલ રસ વધી રહ્યો છે, ભારત નેવી સાથેના સંબંધો મજબૂત કરી રહ્યું છે, નવા નેતૃત્વ સાથે જોડાણ જળવાઈ રહે તે સુનિશ્ચિત કરી રહ્યું છે, અને પૂર્વી હિંદ મહાસાગરમાં એક સુરક્ષા ભાગીદાર તરીકેનું પોતાનું મહત્વ મજબૂત કરી રહ્યું છે.
અસલમાં, આ પ્રવાસ એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે ભારત માટે મ્યાનમાર માત્ર એક પાડોશી નથી - તે બંગાળની ખાડીને સુરક્ષિત કરવામાં અને પૂર્વી હિંદ મહાસાગરમાં શક્તિ સંતુલન જાળવવામાં એક જરૂરી સામુદ્રિક ભાગીદાર છે.
