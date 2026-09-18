સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતાનો નવો યુગ, જાણો કેવી રીતે સ્ટાર્ટઅપ્સ અને MSMEને મજબૂત બનાવશે DRDOની પહેલ
સ્વદેશી ટેકનોલોજીથી મોટા પ્રમાણમાં હથિયારો, સિસ્ટમ અને સ્પેરપાર્ટ્સમાં સુધારા કરવા માટે એક મજૂબત ઔદ્યોગિક માળખું તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : September 18, 2026 at 8:09 PM IST
સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનવા માટે ભારતનો પ્રયત્ન હવે વધુ એક પડકારજનક તબક્કામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. હવે સ્વદેશી ટેકનોલોજીને મોટા પ્રમાણમાં હથિયારો, ટેકનોલોજી અને સ્પેરપાર્ટ્સમાં સુધારા કરવા માટે એક મજૂબત માળખું તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
જો મોટી ડિફેન્સ કંપનીઓ હથિયાર અને વાહન બનવવા માટે સતત સક્ષમ થઇ રહી છે. પરંતુ આ ક્ષેત્રમાં લાંબાગાળાના મજબૂત MSME, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વિશેષ ટેકનોલોજી ફર્મોના એક મોટા નેટર્વક આધારિત છે. આ નેટવર્ક મહત્વના સ્પેરપાર્ટ્સ, સેમી-ટેકોનોલોજી, સોફ્ટવેર અને વિશેષ સપ્લાય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
દેશના સુરક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે મંગળવારે નવી દિલ્હીમાં આયોજીત DRDO-ઉદ્યોગ સમન્ય બેઠક 'વિમર્શ 2026' (VIMARSH 2026)માં એ ઇનિશિયેટિવની શરુઆત કરી જે આ ઉણપને પૂર્ણ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. ડીપ-ટેક કંપનીઓને સીધા ફંડિંગ અને ઇંક્યુબિશન સપોર્ટ આપવાથી લઇને DRDOની ટેસ્ટિંગ સુવિધા સુધી વિશેષ પહોંચ બનાવવા, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર કરવા અને લાયસન્સ ધરાવતા ઉદ્યોગો સાથે સોફ્ટવેર સોર્સ કોડના શેરિંગ કરવા સુધી આ તમાત ઉપાયોનો ઉદ્દેશ્ય રિસર્ચ લેબ અને પ્રોડક્શન લાઇન વચ્ચેની ખૂટતી કડીને પૂર્ણ કરવાનું કામ કરશે.
સુરક્ષા મંત્રાયલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદન અનુસાર આધુનિક ટેકનોલોજીના વ્યવસાયિક ઉત્પાદનને સક્ષમ બનાવવા માટે સુરક્ષા મંત્રીની હાજરીમાં 13 મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્ટનર્સને 'ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરના 9 પરવાના એગ્રીમેન્ટ' (LAToTs) સોપવામાં આવ્યા.
મંત્રાલયે જણાવ્યુ કે ઉદ્યોગ જગત સુધી પહોંચ વધારવા માટે અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ભાગીદારી વધારવા માટે એક સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયન ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIDM) તેમજ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી (LUB) સાથે વ્યૂહાત્મક સમજૂતી-પત્રોની પણ ઔપચારિક રીતે આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવી હતી.
મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, DRDOએ દેશના સુરક્ષા ઉદ્યમોની મેન્યુફેક્ચરિંગ મેચ્યોરિટીને માપવા માટે ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની સાથે 'સિસ્ટમ ફોર એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ અસેસમેન્ટ એન્ડ રેટિંગ' (SAMAR) વર્ઝન 2.0 માટે એક કરાર પર પણ સહી કરવામાં આવી.
બેઠકને સંબોધિત કરતા સુરક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, DRDO પાસે જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી છે, ઉદ્યોગ જગત પાસે મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે, સ્ટાર્ટઅપ્સ પોતાની સાથે નવાપણું અને સ્ફુર્તિ લાવે છે અને યુવાનોની પાસે એક નવા ભારતનું સપનું છે. જ્યારે આ ચારેય શક્તિ એક સાથે મળશે અને આગળ વધશે તો કોઇપણ લક્ષ્ય અશક્ય નહીં હોય.
તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે, 'વિકસિત ભારત' નો હેતુ માત્ર એક આર્થિક રીતે મજબૂત દેશ બનાવવાનો નથી પરંતુ તેને ટેકનિકલ રીતે આત્મનિર્ભર, સામાજિક રીતે સમાવેશી, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને વ્યુહાત્મક રીતે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત બનાવવાનો પણ છે.
રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, વર્ષ 2047 સુધી આપણે મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજીમાં 'આત્મનિર્ભરતા' હાંસલ કરવી પડશે, આપણા હથિયારો અને ટેકનોલોજીમાં સ્વદેશી સામાનની ભાગીદારી ખૂબ જ વધારવી પડશે, સુરક્ષા નિકાસમાં ઘણો વધારો કરવો પડશે અને વૈશ્વિક પુરવઠાની શ્રેણીમાં ભારતની હાજરીને ખૂબ જ મજબૂત બનાવવી પડશે.
'વિમર્શ 2026' ની પહેલનું મહત્વ માત્ર ડીઆરડીઓની ટેકનોલોજી સુધી પહોંચ સરળ બનાવવાથી પણ ઘણું વધુ છે. જો સમગ્ર રીતે જોવામાં આવે તો MSME, ડીપ-ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સ્થાપિત નિર્માતાઓને દેશના મુખ્ય સુરક્ષા અનુસંધાન અને વિકાસ સંસ્થા નજીક લઇ જઇ ભારતના સુરક્ષા ઔદ્યોગિક માળખાને ફરીથી વ્યવસ્થિત કરવાનો એક પ્રયાસ છે.
તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતીય સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં મોટા પાયે પરિવર્તન લાવવાનો છે—જેમાં માત્ર પ્લેટફોર્મ અને ઉત્પાદન પર આધારિત મોડેલથી આગળ વધીને, સંશોધનથી લઈને ઉત્પાદન સુધીની એક સંકલિત ઇકોસિસ્ટમનું નિર્માણ કરવામાં આવશે.
ટેકનોલોજી હસ્તાંતરણથી ટેકનોલોજી અપનાવવા સુધી
ભારતના સુરક્ષા સામે પારંપરિક રીતે સૌથી મોટી સમસ્યામાંથી એક ટેકનોલોજીના વિકાસ અને સૌથી મોટા પ્રમાણ પર ઔદ્યોગિક સ્તર પર તેને અપનાવવા વચ્ચેનું અંતર રહ્યું છે. DRDO ભલે કોઇ મિસાઇલ, ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ, સેન્સર કે કોઇ બીજી એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજી વિકસિત કરી લે. પરંતુ તે ટેકનોલોજીને વિશ્વાસુ, વ્યાજબી અને મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતામાં બદલવા માટે ઔદ્યોગિક ક્ષમતા, ખાસ ટેસ્ટિંગ, કુશળ મેનપાવર અને સતત મૂડી રોકાણની જરુરિયાત રહે છે.
ટેકનોલોજી હસ્તાંતરણથી લઇને ટેકનોલોજીને આત્મસાત કરવા સુધી ભારતના સુરક્ષા ઉદ્યોગ સામે સૌથી મોટી સમસ્યામાંથી એક ટેકનિકના વિકાસ અને મોટા પ્રમાણમાં ઔદ્યોગિક સ્તર પર તેને અપનાવવા વચ્ચેની ખીણ રહી છે. DRDO દ્વારા સારી ટેકનિક વિકસિત કરવામાં છતાં તેને વિશ્વાસુ અને મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન યોગ્ય ક્ષમતામાં બદલવા માટે ઔદ્યોગિક ક્ષમતા, વિશેષ પરીક્ષણ, કુશળ જનશક્તિ અને સતત મૂડીરોકાણનું જરુરિયાત હોય છે. વધુ માહિતી માટે તમે સુરક્ષા ક્ષેત્રના આ વિષય પર આગળ અધ્યયન કરી શકે છે.
'વિમર્શ'ની આ પહેલ સીધી રીતે આ અંતરને દૂર કરી શકે છે
ઉદાહરણ માટે, ડીઆરડીઓની ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી સુધી વિશેષ પહોંચ આપવાનો નિર્ણય સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યમો (MSME) અને સ્ટાર્ટઅપ માટે વિશેષ રુપથી મહત્વપૂર્ણ હોઇ શકે છે. શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા ટેકનોલોજી માટે મોંઘા ટેસ્ટિંગ અને વેલિડેશનના બુનિયાદી માળખાની આવશ્કયતા હોય છે, જેથી નાની કંપનીઓ મોટાભાગે સ્વતંત્ર રીતે સ્થાપિત કરવાનો ખર્ચ નથી ઉઠાવી શકતી.
Speaking at the DRDO–Industry Synergy Meet, ‘VIMARSH 2026’ in New Delhi. https://t.co/BKj9oWUUXD— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 15, 2026
તેથી DRDOની સુવિધાઓ સુધી પહોંચ મળવાથી વિકાસનો ખર્ચ ઓછો થઇ શકે છે, ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાનો સમય ઓછો થઇ શકે અને નાના ફર્મોને એ સાબિત કરવાનો મોકો મળી શકે છે કે તેમની ટેકનોલોજી મિલેટરી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પર શ્રેષ્ઠ સાબિત થઇ શકે છે. તેનાથી એ કંપનીઓની સંખ્યામાં ઘણો વધારો થઇ શકે છે જે પ્રોટોટાઇપ વિકસિત કરવાના સ્તરથી આગળ વધીને વાસ્તવિક સુરક્ષા ઉત્પાદન કરવામાં સક્ષમ છે.
એમએસએમઇ અને સ્ટાર્ટઅપ્સના પ્રવેશ માટેની અડચણો દૂર કરવી
હાલના વર્ષોમાં ભારતના સુરક્ષા મેન્યુફેક્ચરિંગના ક્ષેત્રનો વિકાસ થઇ રહ્યો છે પરંતુ જટીલ સુરક્ષા ઉત્યાદન પર પણ સાર્વજનિક અને ખાનગી ક્ષેત્રની સરખાણીમાં મોટી કંપનીઓનો દબદબો છે. આ નવું માળખું નાની કંપનીઓને વધુ વ્યાપક બનાવવાનો પ્રયત્ન કર છે. સીધી રીતે ફંડિંગ, ઇન્ક્યુબેશન મદદ અને ટેસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધી પહોંચ મળવાથી નવી કંપનીઓને મદદ મળશે. મૂડીરોકાણની ઉણપ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્કચર જરુરીયાત, અને ટેકનોલોજીના માર્ગદર્શનની ઉણપને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સ્વાયત્ત પ્રણાલીઓ, ઇલેક્ટોનિક યુદ્ઘ, ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી કે શ્રેષ્ઠ સેન્સરો પર કામ કરનાર કોઇ ડીપ ટેક સ્ટોર્ટઅપ માટે, સશસ્ત્ર દળો સુધી ઉત્પાદનો પહોંચ્યા પહેલા શરુઆતના જરુરી રોકાણ ઘણુ વધુ હોઇ શકે છે. પરંપરાગત બજારોથી વિરુદ્ઘ, સરુક્ષા ખરીદીમાં લાંબો વિકાસ, પરીક્ષણ,પ્રમાણ અને સ્વીકૃત કરવાની પ્રક્રિયઓ સામે હોય છે.
તેથી નાણાકીય અને સંસ્થાગત મદદ આ કંપનીઓને તે સમય અને નાણાકીય બેકઅપ પ્રદાન કરી શકે કે જે તેના લાંબા વિકાસ ચક્રમાં ટકી રહેવા માટે જરુરી છે. તેનાથી પણ મહત્વની વાત એ છે કે તેને ડીઆરડીઓની ઇકોસિસ્ટમમાં લાવવાથી વૈજ્ઞાનિકો, પ્રયોગશાળાઓ અને ટેકોનિકલ નિષ્ણાતો સુધી તેની ઉપલબ્ધતા કરાવવી, જેને હાંસલ કરવી નહીં તો ઘણી મુશ્કેલ હોય છે.
એક વધુ મજબૂત સુરક્ષા સપ્લાય ચેઇનનું નિર્માણ
તનો સોથી મહત્વનો લાંબાગાળાનો પ્રભાવ ભારતની સુરક્ષા સપ્લાય ચેઇન પર પડી શકે છે. એક આધિનિક સૈન્ય પ્લેટફોર્મનું ઉત્પાદન કોઇ એક કંપની દ્વારા નથી કરવામાં આવતું. એક ફાઇટર પ્લેન, મિસાઇલ, યુદ્ઘ જહાજ કે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમના નિર્માણ માટે હજારો સ્પેરપાર્ટ્સ, સેમી-સિસ્ટમ, ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ્યુલ, સોફ્ટવેર પેકેજ, સેન્સર, શસ્ત્રોને ટાર્ગેટ પહોંચડનારા ઘટકો અને વિશેષ સામગ્રીઓની જરુર હોય છે.
MSME આ વિશેષ ક્ષેત્રમાં પોતાનું પ્રદાન વધારી શકે છે
નાની કંપનીઓ પાસેથી સંપૂર્ણ હથિયાર ટેકનોલોજી વિકસિત કરવાની આશા કરવા કરતા જો તેમને ખાસ સ્પેરપાર્ટ્સ અને ઉપ-ટેકનોલોજી પુરી પાડનારા તરીકે જોડવા એક મોટો વ્યાપક ઔદ્યોગિક આધાર તૈયાર કરી શકે છે. આ ભારતીય સુરક્ષા વિનિર્માણને વધુ વિસ્તરીત બનાવશે.
આ સંદર્ભમાં મોટી કંપનીની સાથે સાથે MSME અને સ્ટાર્ટઅપ્સને જોડવા પર રાજનાથ સિંહ દ્વારા ભાર મૂકવો મહત્વપૂર્ણ છે. આ વિકસતુ મોડલ ઝડપથી એક સ્તરબદ્ઘ રક્ષા-ઔદ્યોગિક સપ્લાય ચેઇન જેવું દેખાઇ શકે છે, જેમાં મોટી કંપનીઓ સિસ્ટમ એગ્રીગ્રેટર્સના રુપમાં કામ કરશે, જ્યારે સેંકડો કે હજારો MSME સ્પેરપાર્ટ અને ટેકનિક પ્રદાન કરશ. તેના લીધે નાની કંપનીઓ માટે ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં ધીમે ધીમે વધારો થશે.
9 LAToTs વ્યવસાયિક ઉત્યાદનમાં તેજી લેવી શકે છે
'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में रक्षा क्षेत्र की निर्णायक भूमिका है। DRDO की तकनीक, उद्योग जगत की निर्माण क्षमता, स्टार्टअप्स का नवाचार और युवाओं की आकांक्षाएँ जब एक दिशा में एकजुट होंगी, तब भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी। यही 'नए भारत' की 'Collective Strength' है!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 15, 2026
13 વિનિર્માણ ભાગીરોને 9 LAToTs સોપવા વધુ એક મહત્વનું ઘટક છે. ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર ત્યારે મૂલ્યવાન બને છે જ્યારે તેનું પરિણામ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના રુપમાં સામે આવે. અને LAToTs, ડીઆરડીઓ દ્વારા વિકસિત ટેકનોલોજીને વ્યવસાયિક રીતે નિર્મિત સુરક્ષા ઉત્પાદનોમાં પરિવર્તિત કરવા માટે એક તંત્ર પ્રદાન કરે છે.
આ વ્યાપક કાર્યક્રમનો સ્કેલ ઘણો મોટો છે. સુરક્ષા સચિવ અને DRDO અધ્યક્ષ રાજેશ કુમાર સિંહના જણાવ્યા અનુસાર 1,100થી વધુ ઉદ્યોગોને 2300થી વધુ ટેકોનોલોજીનું હસ્તાંતરણ પહેલેથી સોંપવામાં આવ્યું છે. એ દર્શાવે છે કે DRDOની ભૂમિક હવે માત્ર ટેકનોલોજી વિકસિત કરવાથી વધીને ઝડપથી એક એવી ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા તરફ વધી રહી છે એ ટેકનોલોજીને આત્મસાત કરવામાં સક્ષમ હોય.
સામર SAMAR) 2.0 અને ગણવાત્તાનો પડકાર
ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા (QCI) ની સાથે સામર2.0 માટે કરવામાં આવેલી સમજૂતી એટલા માટે મહત્વની છે કારણ કે માત્ર સુરક્ષા હથિયારો નિર્માતાઓની સંખ્યા વધારી દેવી પુરતું નથી. ભારતને એવી કંપનીઓની જરુર છે જે સતત આંતરરાષ્ટ્રીટ માપદંડને અનુરુપ સુરક્ષા ઉપકણોનું ઉત્પાદન કરવામાં સક્ષમ હોય.
ઉચ્ચ ગુણવત્તા વિનાના સપ્લાયર્સની સંખ્યા વધારવાથી તે ઉપકરણોની વિશ્વસનિયતા, ઇન્ટરઓપરેટિબિલિટી અને મેઇન્ટેનન્સમાં સમસ્યાઓ આવી શકે છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ મેચ્યોરિટીને આંકવાનો સામર 2.0 નો આ પ્રાયસ કંપનીઓને પોતાની ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓમાં ખામીઓને ઓળખવામાં અને ધીમે ધીમે પોતાની ક્ષમતાઓમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
આ બાબત ત્યારે પણ વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે જ્યારે ભારતીય કંપનીઓ પાસેથી વૈશ્વિક ડિફેન્સ સપ્લાય ચેઇનની શ્રેણીઓમાં ભાગ લેવાની આશા સેવા રહી છે. ભારતની મહત્વકાંક્ષા હવે માત્ર પોતાની સશસ્ત્ર સેનાઓ માટે ઉપકરણો બનાવવા સુધી સીમિત નથી. દેશ એક મોટા સુરક્ષા ઉપકરણોનો નિકાસકાર બનવા માંગે છે. તેના માટે ભારતીય સપ્લાયર્સને ગુણવત્તા, વિશ્વસનીયતા, ટ્રેસેબિલિટી અને ડિલીવરીના આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડને પૂર્ણ કરવાની આવશ્યકતા છે.
ઉદયપુર સ્થિત થેંક ટેંક 'ઉષાનાસ ફાઉન્ડેશન'ના સ્થાપક, ડાયરેક્ટર અને સીઇઓ અભિનવ પંડ્યાના જણાવ્યા અનુસાર ભારત સરકાર તરફથી એક સારી પહેલ છે કે તેઓ આખરે તેમાં કેટલાક સુરક્ષા પાર્ટરન્સને મહત્વપૂ્ર્ણ સોફ્ટવેર ટેકનોલોજીનો સોર્સ કોડ આપવા માટે તૈયાર છે, કારણ કે સુરક્ષા ઉદ્યોગની જરુરિયાત વધી રહી છે.
પંડ્યાએ ઇટીવી ભારત સાથેની વાતમાં કહ્યું કે, ઘણા યુદ્ઘ ક્ષેત્ર વધી રહ્યા છે. તેથી અત્યારે એ સમય છે કે માત્ર ભારત પોતાની સુરક્ષા માટે હથિયારોની ટેકનોલોજી અને હથિયારો બનાવે પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ હથિયારોની નિકાસ કરી સ્થિતિનો ફાયદો ઉઠાવે અને નવા વિકસતા બજારનો લાભ લેવાનો ભારત પાસે મોકો છે.
આ સાથે જ તેમમે એ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી કે, આ એક ખૂબ જ સંવેદનશીલ ટેકનોલોજી છે, તેથી તે ખોટા હાથમાં ન જવી જોઇએ. બીજી વાત એ છે કે હાલના સમયમાં મોટાભાગના સ્ટાર્ટઅપ્સ મૂળ રીતે બીજા દેશોના અલગ-અલગ ઉત્પાદનોને એકત્ર કરી રહ્યા છે અને તેને ભારતમાં એસેમ્બલ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ડ્રોનના ક્ષેત્રમાં આવું થઇ રહ્યું છે. ભારતના ઘણા સ્ટાર્ટઅપ્સ ચીનથી સ્પેરસ્પાર્ટ્સ આયાત કરી રહ્યા છે અને તેને ભારતમાં એસેમ્બલ કરી રહ્યા છે. તેથી મને લાગે છે કે આ એક એવું ફિલ્ડ છે જે ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે અને તેના પર ધ્યાન આપવાની ખૂબ જ જરુર છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આનો ઉકેલ એ છે કે ભારતને સ્વદેશી ટેકનોલોજી વિકસિત કરવાની જરુરી છે. આ માટે ભારતે પોતાની શિક્ષણ પદ્ઘતિમાં પાયાના પરિવર્તન લાવવાની જરુર છે અને તેને ખૂબ જ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને સાર્થક શિક્ષણ સ્તર પર આપણા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવાની જરુર છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો 15 સપ્ટેમ્બરની આ પહેલનું વ્યાપક મહત્વ એ છે કે આત્મનિર્ભરતા હવે ધીમે ધીમે માત્ર 'આયાતના વિકલ્પ'થી આગળ વધીને 'ક્ષમતા નિર્માણ'તરફ આગળ વધી રહી છે.
ભારતનો પહેલો ઉદ્દેશ્ય ઘણી હદ સુધી સ્થાનિક સ્તર પર વધુ સુરક્ષા ઉપકરણોનું નિર્માણ કરવાનો હતો. આગામી તબક્કામાં આ ટેકનોલોજી, ઔદ્યોગિક ક્ષમતાઓ, બૌદ્ઘિક સંપત્તિ, કુશળ કાર્યબળ અને સપ્લાય ચેઇનને વિકસા કરવાનો છે. જેની જરુરિયાત આગામી પેઢીને સુરક્ષા પ્રણાલીઓને સતત ડિઝાઇન અને નિર્મિત કરવા માટે છે.
આ માટે DRDOને ન માત્ર એ સરકારી અનુસંધાન અને વિકાસ (R&D) પ્રયોગશાળના રુપમાં કામ કરવાનું પણ ઝડપથી એક નેશનલ સુરક્ષા ટેકનોલોજી ઇકોસિસ્ટમ માટે એક મુખ્ય માર્ગદર્શન સંસ્થાના રુપમા કામ કરવાનું પણ છે. જેથી ઉદ્યોગ જગતને પણ માત્ર લાયસન્સ પ્રાપ્ત ઉત્પાદનથી આગળ વધીને સ્વતંત્ર અનુસંધાન અને વિકાસ R&D), સહ-વિકાસ અને વૈશ્વિક સ્તરના મેન્યુફેક્ચરર તરફ વધુ આગળ વધવાનો હશે.
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખમાં રજૂ કરવામાં આવેલ વિચાર અને તથ્ય લેખકના પોતાના છે.)
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