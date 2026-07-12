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વાળમાં ધૂપ કરવાના ફાયદા જાણી રહી જશો દંગ, જાણો કેવી રીતે કરે છે અસર

લોબાન એક પરંપરાગત ભારતીય ધૂપ છે, જે મુખ્યત્વે સ્ટાયરેક્સ વૃક્ષોમાંથી મેળવેલા કુદરતી રેઝિનમાંથી બનાવવામાં આવે છે

લોબાન એક પરંપરાગત ભારતીય ધૂપ છે, જે મુખ્યત્વે સ્ટાયરેક્સ વૃક્ષોમાંથી મેળવેલા કુદરતી રેઝિનમાંથી બનાવવામાં આવે છે
લોબાન એક પરંપરાગત ભારતીય ધૂપ છે, જે મુખ્યત્વે સ્ટાયરેક્સ વૃક્ષોમાંથી મેળવેલા કુદરતી રેઝિનમાંથી બનાવવામાં આવે છે (Eenadu)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 8:43 PM IST

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આજકાલ સ્નાન કર્યા પછી વાળ સુકવવા માટે હેર ડ્રાયર અને ગરમ સ્ટાઇલિંગ ટૂલ્સનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થાય છે. જો કે, તે વાળને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને વાળ ખરવા અને ખોડો જેવી સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. એક સમય હતો જ્યારે આપણાં દાદી અને પરદાદી આવા સાધનોનો ઉપયોગ કર્યા વિના સ્વસ્થ, કાળા અને જાડા વાળ જાળવી રાખતા હતા; તેઓ એક ઉત્તમ કુદરતી પદ્ધતિનું પાલન કરતા હતા - સ્નાન કર્યા પછી *સંબ્રાની ધૂપ* (જેને લોબાન અથવા બેન્ઝોઈન રેઝિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) ના ધુમાડામાં તેમના વાળને સૂકવતા હતા.

લોબાન અથવા સંબ્રાની ધૂપ કરવું એક જૂની પરંપરા છે જે અસંખ્ય ફાયદાઓ આપે છે. તે શ્વસન સ્વાસ્થ્ય માટે સારું માનવામાં આવે છે અને ઘર અને આસપાસના વાતાવરણને સ્વચ્છ અને સુગંધિત રાખવામાં મદદ કરે છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, તેનો ધુમાડો ભેજવાળી સ્થિતિમાં પેદા થતા બેક્ટેરિયાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તમારા વાળ પર લોબાનના ધૂપ કરવાના ફાયદાઓ વિશે વધુ જાણવા માટે આગળ વાંચો...

વાળ પર લોબાન (બેન્ઝોઈન રેઝિન)નો ધુમાડો કરવાના ફાયદા

ભેજ દૂર કરવા માટે: ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, વધુ ભેજને કારણે વાળ ધોયા પછી સૂકાવામાં વધુ સમય લાગે છે, જેના કારણે ખોપરી ઉપરની ચામડી પર ફંગલ ચેપ અને ખોડો થવાનું જોખમ વધે છે. લોબાનના ધુમાડાથી આ ભેજ શોષાય છે, જેનાથી ખોપરી ઉપરની ચામડી શુષ્ક અને સ્વસ્થ રહે છે. વધુમાં, જ્યારે લીમડો અને તુલસી જેવી ઔષધિઓ લોબાનની સાથે બળી જાય છે, ત્યારે ખોપરી ઉપરની ચામડી એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિફંગલ ગુણધર્મોથી લાભ મેળવે છે. આ હર્બલ ધુમાડાના સંપર્કમાં આવવાથી વાળમાંથી ગંદકી, પરસેવો અને બેક્ટેરિયા દૂર થાય છે. વધુમાં, ધુમાડા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી હળવી ગરમી ખોપરી ઉપરની ચામડીમાં રક્ત પરિભ્રમણમાં સુધારો કરે છે, વાળના મૂળને મજબૂત બનાવે છે અને વાળ ખરતા ઘટાડે છે.

ગંધ દૂર કરવી: લોબાનનો ધુમાડો વરસાદમાં ભીના થવાથી અથવા વાળને યોગ્ય રીતે સૂકવવામાં નિષ્ફળ જવાથી થતી અપ્રિય ગંધને દૂર કરે છે. તે કુદરતી સુગંધ તરીકે કાર્ય કરે છે, વાળને આનંદદાયક સુગંધ આપે છે. તે મન પર શાંત અસર પણ કરે છે, ચીડિયાપણું દૂર કરે છે અને વરસાદની ઋતુ દરમિયાન શાંતિ આપે છે. વધુમાં, લોબાનમાં શક્તિશાળી એન્ટિસેપ્ટિક ગુણધર્મો છે; આ ખોપરી ઉપરની ચામડીની ખંજવાળ ઘટાડવામાં અને વાળના સ્વાસ્થ્યને જાળવવામાં મદદ કરે છે.

વધુ પડતો ઉપયોગ નુકસાનકારક

લોબાન (લોબાન)નું ધૂપ વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોવા છતાં, તે દરરોજ ન કરવું જોઈએ. નિષ્ણાતો જણાવે છે કે આ ધુમાડો વધારે પ્રમાણમાં કરવાથી ફેફસાંને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, અઠવાડિયામાં ફક્ત એક વાર અથવા મહિનામાં બે વાર તેનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

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વાળમાં લોબાનનું ધૂપ
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