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ગણેશ ચતુર્થી પર બનાવો આ 5 અનોખા, સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી પ્રસાદ, જાણો રેસીપી

ગણેશ ચતુર્થી 2026: આ વિનાયક ચતુર્થી પર પરંપરાગત પ્રસાદને બદલે કંઈક અલગ અજમાવો. તે માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નહીં પણ હેલ્ધી પણ હશે

ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બનાવો આ 5 અનોખા, સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી પ્રસાદ
ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બનાવો આ 5 અનોખા, સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી પ્રસાદ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 5:02 PM IST

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હિન્દુ ધર્મમાં ભગવાન ગણેશને "લંબોદર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નામ તેમના ખોરાક પ્રત્યેના પ્રેમ અને તેમની ભૂખને દર્શાવે છે. તેમને પ્રસન્ન કરવા માટે હંમેશા તેમને તેમની મનપસંદ વાનગીઓ ચઢાવવામાં આવે છે. દર ગણેશ ચતુર્થી પર ભક્તો તેમના માટે મનપસંદ પ્રસાદ તૈયાર કરે છે અને ચઢાવે છે, જે તેમને અપાર આનંદ આપે છે. જો તમે પણ આ વર્ષે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની સાથે ભગવાન ગણેશને પ્રસન્ન કરવા માંગતા હો, તો તમે સામાન્ય વાનગીઓને બદલે કંઈક નવું અજમાવી શકો છો. આ નવી વાનગીઓ માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નથી પણ હેલ્ધી પણ એટલી જ છે અને સરળતાથી કોઈપણ મુશ્કેલી વિના તૈયાર કરી શકાય છે. તો ચાલો આ વાનગીઓ પર એક પછી એક નજર કરીએ.

સ્વાદિષ્ટ મોદક

ભગવાન ગણેશને ચોખાના લોટ, ગોળ અને નારિયેળમાંથી બનેલા પૌષ્ટિક મોદક ખૂબ ગમે છે. ખાંડને બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરવાથી આ મોદક વધુ સ્વાસ્થ્યપ્રદ બને છે, કારણ કે તે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને જરૂરી પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. ગોળમાં નારિયેળ પણ ઉમેરી શકાય છે, જેનાથી તેનું પોષણ મૂલ્ય બમણું થાય છે. તેને ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. આ રેસિપી તેલ વગર પણ બનાવી શકાય છે. તેને બનાવવા માટે તમારે એક કપ ચોખાનો લોટ, એક કપ છીણેલું નારિયેળ, અડધો કપ ગોળ, એક ચમચી ઈલાયચી પાવડર અને એક ચમચી ઘીની જરૂર પડશે. બાકીની તૈયારી હંમેશની જેમ જ છે. ખાંડને બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરવાથી આયર્નનું પ્રમાણ વધે છે, અને કારણ કે તેને બાફવામાં આવે છે, તેમાં ચરબી હોતી નથી.

મલ્ટીગ્રેન લાડુ

વિવિધ અનાજ ભેળવીને પ્રસાદ તરીકે આપીને લાડુ બનાવવાનો વિચાર ખૂબ જ સારો છે. આ લાડુ માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નથી, પણ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. ઓટ્સ, રાગી અને શણના બીજના મિશ્રણમાંથી બનેલા લાડુ ખૂબ જ પૌષ્ટિક હોય છે, કારણ કે તેમાં ફાઇબર, આયર્ન અને ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તેને બનાવવા માટે તમારે અડધો કપ ઘઉંનો લોટ, એક ચતુર્થાંશ કપ ઓટ્સ અને એક ચતુર્થાંશ કપ રાગીના લોટની જરૂર પડશે.

આ ઉપરાંત તમારે બે ચમચી અળસીના બીજ પાવડર, અડધો કપ ગોળ અને બે ચમચી ઘીની જરૂર પડશે. યોગ્ય પ્રમાણમાં યોગ્ય ઘટકોનો ઉપયોગ કરવાથી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાડુ તૈયાર થશે. પહેલા ઓટ્સ અને અળસીના બીજને શેકી લો અને પછી તેમને એકદમ ઝીણા દળી લો. એક બાઉલમાં ઓટ્સ, અળસીના બીજ, રાગીનો લોટ, ઘઉંનો લોટ અને ચણાનો લોટ એકત્ર કરો. પછી ગોળ પાવડર અથવા ખજૂરની પેસ્ટ ઉમેરો. આ મિશ્રણને શુદ્ધ ઘી, સમારેલા બદામ અને ઈલાયચી પાવડર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરો, પછી તેમને ગોળ લાડુ બનાવો. તમારા સ્વાદિષ્ટ લાડુ તૈયાર છે.

ફળોવાળું પંચામૃત

પંચામૃત સામાન્ય રીતે ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તે દૂધ, મધ, દહીં, ઘી અને ખાંડ ભેળવીને બનાવવામાં આવે છે. જો તમે સ્વાદ અને સ્વાસ્થ્ય એ બંનેનો આનંદ માણવા માંગતા હો, તો નીચે આપેલ પદ્ધતિ અજમાવી જુઓ. મિશ્રણમાં થોડા ફળોના ટુકડા ઉમેરો અને ખાંડને બદલે મધનો ઉપયોગ કરો. આનાથી વધુ એન્ટીઑકિસડન્ટ અને વિટામિન મળશે. આ રેસીપી માટે, એક કપ દહીં, બે ચમચી મધ, એક ચમચી ઘી અને અડધો કપ ફળનો ઉપયોગ કરો. કેળા, સફરજન અને દાડમનું મિશ્રણ શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે. એક ચમચી ચિયા બીજ ઉમેરવાથી તે વધુ સારું બને છે. ફળો કુદરતી ખાંડ પૂરી પાડે છે. પહેલા ફળોને ભેળવી દો, પછી તેમને પંચામૃત સાથે મિક્સ કરો.

જુવાર અને મખાનાની ખીર

ખીર સામાન્ય રીતે ભાત સાથે બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે તમે ભાતને બદલે જુવારનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જુવારની ખીર ખૂબ જ આરોગ્યપ્રદ હોય છે અને મખાના ઉમેરવાથી તે વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. આમાંથી કોઈપણ સામગ્રી ગ્લુટેન-મુક્ત ન હોવાથી, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પણ આ વાનગીનો આનંદ કોઈપણ સમસ્યા વિના માણી શકે છે. કમળના બીજ કેલ્શિયમ અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે અને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. તેને બનાવવા માટે અડધો કપ જુવાર, 1/4 કપ મખાના, એક કપ બદામનું દૂધ, 1/4 કપ ગોળ અને અડધી ચમચી ઈલાયચી પાવડરનો ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. ચોખાની જગ્યાએ ફક્ત જુવાર અને મખાનાનો ઉપયોગ કરો. બાકીની રેસીપી એ જ રહે છે. પહેલા ખાતરી કરો કે, મખાના સંપૂર્ણપણે સૂકવવામાં આવે, આવું કરવાથી ખીર એકદમ નરમ અને સારી બને છે.

મખાના અને નારિયેળ પાણીની લસ્સી

જો તમે પોતાના ડ્રીંકમાં પ્રોટીન, ફાઇબર અને હેલ્ધી ફેટ ઈચ્છતા હોય, તો તમે મખાના અને નારિયેળની લસ્સી અજમાવી શકો છો. આ લસ્સી નારિયેળના પાણીથી બનાવવામાં આવે છે, જે તમારા શરીરને આખો દિવસ હાઇડ્રેટેડ રાખવામાં મદદ કરે છે. મખાના ઉમેરવાથી તે વધુ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક બને છે અને તે પાચન માટે પણ ફાયદાકારક છે. આ રેસિપી માટે તમે એક કપ નારિયેળ પાણી, એક ક્વાર્ટર કપ પલાળેલા મખાના, એક ચમચી ચિયા સીડ્સ, એક ચમચી મધ અને એક ચપટી કેસરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ખાતરી કરો કે, નારિયેળ પાણી તાજું છે. આ રીતે તમે વિનાયક ચતુર્થી પર પૌષ્ટિક પીણું તૈયાર કરી શકો છો અને તેનો આનંદ માણી શકો છો.

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