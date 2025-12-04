YEAR ENDER 2025: આ ગંભીર રોગોએ ધર્મેન્દ્ર અને સંજય કપૂર સહિત અનેક મોટા સેલિબ્રિટીઓના જીવ લીધા
વર્ષ 2025 માં હૃદય રોગ, કેન્સર અને હેપેટાઇટિસ સહિત અનેક અગ્રણી ભારતીય હસ્તીઓનું ગંભીર બીમારીઓને કારણે અવસાન થયું.
Published : December 4, 2025 at 5:04 PM IST
YEAR ENDER 2025 થોડા દિવસોમાં, આપણે 2025 ને વિદાય આપીશું અને નવા વર્ષ 2026 નું સ્વાગત કરીશું. જોકે, 2025 માં ઘણી મહાન હસ્તીઓનું અવસાન થયું. આ વર્ષ ભારતીય મનોરંજન, સંગીત, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક જગત માટે મુશ્કેલ રહ્યું છે. 2025 માં, વિશ્વની ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓએ પોતપોતાના ક્ષેત્રો પર કાયમી છાપ છોડી છે. કલા, સંસ્કૃતિ અને સમાજમાં તેમના યોગદાનને આવનારા વર્ષો સુધી યાદ રાખવામાં આવશે...
આ વર્ષ (2025) માં પ્રખ્યાત અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર અને મુકુલ દેવ સહિત અનેક પ્રખ્યાત હસ્તીઓનું અવસાન થયું. આ સમાચાર આ મહાન હસ્તીઓ વિશે કેટલીક માહિતી પ્રદાન કરે છે, જેમાં તેમના મૃત્યુ તરફ દોરી જતી બીમારીઓ સહિત...
પ્રસિદ્ધ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર (1935-2025)
પ્રસિદ્ધ અભિનેતા અને નિર્માતા ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ 89 વર્ષની વયે મુંબઈમાં તેમના જુહુ સ્થિત ઘરે શ્વાસ લેવાની તકલીફને કારણે અવસાન થયું, જેના કારણે ઉદ્યોગ અને ચાહકોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ. ડોક્ટરોએ અહેવાલ આપ્યો કે તેઓ ઘણા અઠવાડિયાથી ગંભીર શ્વાસ લેવાની તકલીફથી પીડાતા હતા. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે વૃદ્ધત્વ સાથે શ્વાસ લેવાની તકલીફ સામાન્ય છે.
મુકુલ દેવ (1970-2025)
ટેલિવિઝન અને ફિલ્મ અભિનેતા મુકુલ દેવનું 23 મે, 2025 ના રોજ 54 વર્ષની વયે નવી દિલ્હીમાં અચાનક અવસાન થયું. અહેવાલો અનુસાર, મુકુલ દેવનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. તેઓ દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બીમાર હતા.
ઝરીન ખાન (1944-2025)
ભૂતપૂર્વ મોડેલ અને અભિનેત્રી ઝરીન ખાન, અભિનેતા-દિગ્દર્શક સંજય ખાનના પત્ની, 7 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ 81 વર્ષની વયે મુંબઈ સ્થિત તેમના ઘરે હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન પામ્યા. તેઓ લાંબા સમયથી ઉંમર સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાતા હતા અને જ્યારે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા ત્યારે તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો.
સંજય કપૂર (1971-2025)
ઉદ્યોગપતિ અને કરિશ્મા કપૂરના પૂર્વ પતિ, સંજય કપૂરનું લંડનમાં ગોલ્ફ રમતી વખતે અચાનક હૃદયરોગના હુમલાથી 53 વર્ષની વયે અવસાન થયું. સંજય કપૂરનું 12 જૂન, 2025ના રોજ લંડનમાં અવસાન થયું. અહેવાલો સૂચવે છે કે સંજય કપૂરનો હૃદયરોગનો હુમલો મધમાખીના કારણે થયો હતો. જ્યારે તે પોલો રમી રહ્યો હતો, ત્યારે એક મધમાખી તેની ગરદન પર આવી ગઈ અને તેને ડંખ માર્યો, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ચિંતા થઈ જેના કારણે હૃદયરોગનો હુમલો થયો.
શેફાલી જરીવાલા (1982-2025)
"કાંટા લગા" ગીત માટે જાણીતી અભિનેત્રી અને મોડેલ શેફાલી જરીવાલાનું 27 જૂન, 2025ના રોજ મુંબઈમાં ૪૨ વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું.
સતીશ શાહ (1952-2025)
પ્રખ્યાત અભિનેતા સતીશ શાહનું 25 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ મુંબઈમાં 74 વર્ષની વયે કિડની ફેલ્યોરને કારણે અવસાન થયું.
ધીરજ કુમાર (1944-2025)
પ્રખ્યાત અભિનેતા અને ટેલિવિઝન નિર્માતા ધીરજ કુમારનું 15 જુલાઈ, 2025 ના રોજ મુંબઈની કોકિલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલમાં ન્યુમોનિયા સામે લડ્યા બાદ અવસાન થયું.
અસરાની (1941-2025)
અભિનેતા અસરાનીનું 84 વર્ષની વયે ફેફસામાં પ્રવાહી સંચયને કારણે અવસાન થયું. તેમણે 20 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ફેફસાં પ્રવાહીથી ભરાઈ ગયા હતા. પલ્મોનરી એડીમા એ એક એવી સ્થિતિ છે જે ફેફસામાં પ્રવાહી સંચય દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે, જે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ઓક્સિજનનો અભાવ પેદા કરી શકે છે. તેના મુખ્ય કારણો હૃદય રોગ, ન્યુમોનિયા, ટીબી અને કિડની અથવા લીવરની સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે.
અચ્યુત પોટદાર (1934-2025)
મરાઠી અને હિન્દી ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેતા અચ્યુત પોટદારનું 18 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ મુંબઈમાં 90 વર્ષની વયે વય-સંબંધિત ગૂંચવણોને કારણે અવસાન થયું.
કામિની કૌશલ (1927-2025)
પ્રખ્યાત અભિનેત્રી કામિની કૌશલનું 14 નવેમ્બર, 2025ના રોજ મુંબઈમાં તેમના ઘરે 98 વર્ષની વયે વય-સંબંધિત ગૂંચવણોને કારણે અવસાન થયું.
મનોજ કુમાર (1937-2025)
પ્રખ્યાત અભિનેતા-દિગ્દર્શક મનોજ કુમાર, જે 'ભરત કુમાર' તરીકે જાણીતા છે, તેમનું 4 એપ્રિલ, 2025ના રોજ મુંબઈની કોકિલાબેન ધીરુબાઈ અંબાણી હોસ્પિટલમાં 87 વર્ષની વયે હૃદય રોગ (કાર્ડિયોજેનિક શોક)ને કારણે અવસાન થયું.
દેબ મુખર્જી (1941-2025)
પ્રખ્યાત અભિનેતા, નિર્માતા અને દિગ્દર્શક દેબ મુખર્જીનું 14 માર્ચ, 2025ના રોજ મુંબઈમાં 83 વર્ષની વયે વય સંબંધિત બીમારીઓને કારણે અવસાન થયું.
પ્રિયા મરાઠે (1987-2025)
પ્રખ્યાત મરાઠી અને હિન્દી ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન અભિનેત્રી પ્રિયા મરાઠેનું 31 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ મુંબઈમાં 38 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા.
સુલક્ષણા પંડિત (1954-2025)
પ્રખ્યાત અભિનેત્રી અને પાર્શ્વ ગાયિકા સુલક્ષણા પંડિતનું 6 નવેમ્બર, 2025ના રોજ મુંબઈની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં હૃદયરોગના હુમલાને કારણે 71 વર્ષની વયે અવસાન થયું.
પંકજ ધીર (1956-2025)
હિન્દી ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન અભિનેતા પંકજ ધીર, જેઓ બી.આર. ચોપરાની ટેલિવિઝન શ્રેણી મહાભારતમાં કર્ણની ભૂમિકા ભજવવા માટે જાણીતા હતા, તેમનું કેન્સર સાથેના ટૂંકા સંઘર્ષ બાદ 15 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ 68 વર્ષની વયે અવસાન થયું.
ગાયક હુમાન સાગર (1990-2025)
લોકપ્રિય ઓડિયા ગાયક હુમાન સાગરનું સોમવાર, 17 નવેમ્બરના રોજ સાંજે માત્ર 34 વર્ષની વયે અવસાન થયું. મૃત્યુનું કારણ મલ્ટી-ઓર્ગન ડિસફંક્શન સિન્ડ્રોમ (MODS) હોવાનું જણાવાયું હતું. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે 14 ઓક્ટોબરના બપોરે તેમને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. તેમની તબિયત બગડતા તેમને મેડિકલ ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમની તબિયત સતત બગડતી રહી, જેના કારણે મલ્ટીપલ ઓર્ગન ફેલ્યોર થયો.
ઋષભ ટંડન (1995-2025)
ઋષભ ટંડન એક ગાયક, સંગીતકાર અને અભિનેતા હતા જેમનું 22 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ 32 વર્ષની વયે દિલ્હીમાં હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. ગાયક-અભિનેતા ઋષભ ટંડન ફકીર તરીકે જાણીતા હતા.
પીયુષ પાંડે (1955-2025)
પીયુષ પાંડેનું ન્યુમોનિયા અને ચેપથી અવસાન થયું. તેઓ ગંભીર ચેપથી પીડાતા હતા, જેના કારણે તેમની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ અને આખરે 24 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ 70 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું.
(અસ્વીકરણ: આ અહેવાલમાં આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત તમારી સામાન્ય માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ પદ્ધતિ અથવા પ્રક્રિયા અપનાવતા પહેલા તમારે વિગતો વાંચવી જોઈએ અને તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.)
આ પણ વાંચો: