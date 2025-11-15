શિયાળામાં ગીઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો તો આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો, નહીંતર થઈ શકે બ્લાસ્ટ

ETV Bharat / lifestyle

શિયાળાની શરૂઆતમાં, લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યા પછી ગીઝર ચલાવતા પહેલા કેટલીક જરૂરી સાવચેતી રાખવી અને સર્વિસિંગ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે...

શિયાળામાં ગીઝરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો
શિયાળામાં ગીઝરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 7:18 PM IST

શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે. તેની સાથે જ ઉત્તર ભારત સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં કડકડતી ઠંડીનો પ્રભાવ શરૂ થઈ ગયો છે. તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો થતાં, ઠંડા પાણીમાં નહાવું વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તેથી, ઘણી જગ્યાએ, લોકો હવે સ્નાન માટે ગીઝરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. શિયાળાની ઋતુમાં ગીઝર આપણા રોજિંદા જીવનમાં એક આવશ્યક સાધન છે, જે ગરમ પાણી પૂરું પાડીને ઠંડીથી રાહત આપે છે. આધુનિક ગીઝર પાણીને ઝડપથી ગરમ કરે છે અને તેમાં ઓટો કટ-ઓફ, તાપમાન નિયંત્રકો અને સલામતી વાલ્વ જેવી ઘણી સુવિધાઓ છે, જે તેમને સલામત અને ઉપયોગમાં સરળ બનાવે છે. જો કે, શિયાળાની શરૂઆતમાં લાંબા સમય સુધી નિષ્ક્રિય રહ્યા પછી ગીઝર ચલાવતા પહેલા, કેટલીક જરૂરી સાવચેતીઓ લેવી અને તેની યોગ્ય રીતે સર્વિસ કરાવવી મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે થોડી બેદરકારી પણ ગંભીર જોખમ તરફ દોરી શકે છે...

લાંબા સમય સુધી નિષ્ક્રિય રહ્યા પછી ગીઝર ચાલુ કરતા પહેલા આ સાવચેતીઓ લો...

વ્યાવસાયિક સર્વિસિંગ જરૂરી છે: લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ ન કરવાથી ગીઝરની અંદરના હીટિંગ એલિમેન્ટ પર કાટ અથવા કેલ્શિયમ જમા (સ્કેલિંગ) થઈ શકે છે. આનાથી પાણી ગરમ કરવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે અને તમારા વીજળીના બિલમાં વધારો થઈ શકે છે. શિયાળાની શરૂઆત પહેલાં અનુભવી ટેકનિશિયન દ્વારા નિયમિતપણે તેની સર્વિસ કરાવો.

પાણી ભર્યા વિના ગીઝર ચાલુ કરશો નહીં: પાણી ભર્યા વિના ગીઝર ચાલુ કરશો નહીં. આમ કરવાથી હીટિંગ એલિમેન્ટ વધુ ગરમ થઈ શકે છે, જેના કારણે તે ઝડપથી ખરાબ થઈ શકે છે. પાણી વિના, એલિમેન્ટ ખૂબ ઝડપથી ગરમ થઈ જશે અને બળી શકે છે, જેનાથી ગીઝરને કાયમી નુકસાન થશે. તે મોટો અકસ્માત પણ કરી શકે છે. ગીઝર ફાટી પણ શકે છે.

વાયરિંગ અને સોકેટ તપાસો: ગીઝર એક હાઈ-પાવર વપરાશ ડિવાઈસ છે. જો કનેક્ટિંગ વાયર અથવા સોકેટ જૂના અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત હોય, તો શોર્ટ સર્કિટ અથવા ઇલેક્ટ્રિક શોકનું જોખમ રહેલું છે. તેથી, ગ્રાઉન્ડિંગ સારું છે અને વાયર સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી, વ્યાવસાયિક ઇલેક્ટ્રિશિયન દ્વારા વાયરિંગ અને સોકેટ નિયમિતપણે તપાસવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

થર્મોસ્ટેટ સેટિંગ તપાસો: ગીઝરનું તાપમાન હંમેશા મહત્તમ સ્તર પર સેટ કરવાની જરૂર નથી. તાપમાન 120 ડિગ્રી ફેરનહીટ (આશરે 49 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) જેટલું સેટ કરો. આ વીજળી બચાવશે અને વધુ ગરમ પાણીથી ત્વચા બળી જવાનું જોખમ ઘટાડશે. જો ગીઝરમાં ઓટો-કટ વિકલ્પ ન હોય, તો તપાસો કે થર્મોસ્ટેટ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું છે કે નહીં.

યોગ્ય વેન્ટિલેશનની ખાતરી કરો: ગેસ ગીઝર માટે વેન્ટિલેશન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. ઇલેક્ટ્રિક ગીઝર અથવા બાથરૂમમાં સ્થાપિત કોઈપણ ગીઝર માટે પણ, સ્નાન કરતી વખતે એક્ઝોસ્ટ ફેન ચાલુ રાખો.

સ્નાન કરતા પહેલા સ્વિચ ઓફ કરો: સ્નાન કરતી વખતે ક્યારેય ગીઝર ચાલુ ન રાખો. એકવાર પાણી ગરમ થઈ જાય, પછી તેને પાવર પોઈન્ટ પર બંધ કરો. પછી સ્નાન શરૂ કરો. આ વીજળી બચાવશે અને જો વિદ્યુત જોડાણમાં સમસ્યા હોય તો ઇલેક્ટ્રિક શોકનું જોખમ ઘટાડશે.

પાણીનું દબાણ તપાસો: ગીઝરમાં પ્રેશર-રિલીફ વાલ્વ છે. જો તે ખામીયુક્ત હોય, તો ટાંકીની અંદર ખતરનાક દબાણ બની શકે છે. ખાતરી કરો કે આ વાલ્વ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યો છે.

લીકની તપાસ કરો: ગીઝરના કોઈપણ ભાગમાંથી પાણી લીક થાય છે કે નહીં તે કાળજીપૂર્વક તપાસો. એક નાનો લીક પણ વિદ્યુત જોડાણો સંબંધિત અકસ્માતોનું જોખમ વધારી શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, આ પગલાંઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)

