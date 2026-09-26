ઘરે જ બનાવો બટાકાનું દેશી Face Pack, સ્કિન થઈ જશે ચકચકાટ, જાણી લો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત
એવું ન વિચારો કે બટાકા માત્ર ખાવા માટે જ સારા છે; તે મહિલાઓના સૌંદર્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે...
Published : September 26, 2026 at 12:20 PM IST
બટાકા ચહેરા પરના ડાઘ અને ધબ્બાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત, રસોઈ કરતી વખતે મહિલાઓને સામાન્ય દાઝી જવાની સમસ્યા થતી હોય છે; દાઝેલા ભાગ કે ચામડી પર બટાકા લગાવવાથી બળતરા અને સોજામાં રાહત મળે છે. વળી, દાઝ્યા પછી રહી ગયેલા નિશાન પર બાફેલા અને મસળેલા બટાકા લગાવવાથી તે નિશાન આછા કરવામાં મદદ મળી શકે છે. બટાકાનું સેવન મહિલાઓમાં ઉંમર વધવાને કારણે દેખાતા નિશાનને ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. ટૂંકમાં, મર્યાદિત માત્રામાં બટાકાનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે અને તેમાં રહેલા પોષક તત્વો હેલ્ધી એજિંગ તરફ આગળ વધવામાં મદદ કરે છે.
બટાકામાં એવા એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ હોય છે જે ત્વચાનું રક્ષણ કરે છે. તેમાં વિટામિન C, B-કોમ્પ્લેક્સ વિટામિન્સ અને પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ તથા ઝિંક જેવા ખનિજ તત્વો પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે તમામ ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. બટાકા ખીલ અને ડાઘ-ધબ્બાની સારવારમાં પણ અસરકારક છે. ત્વચાની સંભાળ માટે બટાકાનો ઉપયોગ કરવાની કેટલીક સરળ રીતો નીચે મુજબ છે...
બટાકાનો ઉપયોગ કરીને સુંદરતા વધારવાની ટિપ્સ
બે બાફેલા બટાકાના માવામાં બે મોટી ચમચી દૂધ ભેળવીને પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટ હજુ થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ રૂના પૂમડાની મદદથી ચહેરા પર લગાવો. તેને અડધા કલાક સુધી સુકાવા દો અને પછી નવશેકા પાણીથી ધોઈ નાખો. આનાથી ચહેરા પર ચમક આવે છે.
એક ગ્લાસ પાણીમાં કાચા બટાકાનો માવો ઉકાળો. જ્યારે પાણી સંપૂર્ણપણે સુકાઈ જાય, ત્યારે બાકી રહેલા માવાને અઠવાડિયામાં બે વાર તમારા ચહેરા પર લગાવો. આનાથી ત્વચા પરના ડાઘ-ધબ્બા દૂર કરવામાં મદદ મળે છે.
કાચા બટાકાના માવામાં દોઢ ચમચી ખાંડ ભેળવીને તેને તમારા ચહેરા પર લગાવો. અડધા કલાક પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો; આનાથી તમારા ચહેરા પર ચમક આવશે.
કાચા બટાકાને મસળી લો, તેમાં એક ચમચી મધ ભેળવો અને તેને ફેસ પેક તરીકે વાપરો. તમને ઉત્તમ પરિણામો મળશે.
આંખોની નીચેના કાળા કુંડાળાં (ડાર્ક સર્કલ્સ) દૂર કરવામાં બટાકા અસરકારક છે. બટાકાને ગોળ ટુકડાઓમાં કાપો અને તેને થોડીવાર માટે રેફ્રિજરેટરમાં મૂકો. ત્યારબાદ, આ ટુકડાઓને તમારી આંખોની નીચે મૂકો. રોજ આમ કરવાથી કાળા કુંડાળાં દૂર થઈ જશે.
એક ચમચી મુલતાની માટીમાં એક ચમચી બટાકાનો રસ ભેળવો; આ મિશ્રણને ચહેરા પર લગાવો અને તેને સુકાવા દો. પહેલાં હુંફાળા પાણીથી અને ત્યારબાદ ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. અથવા તો, બટાકાને બાફીને તેની પેસ્ટ બનાવી લો, તેમાં એક-એક ચમચી મિલ્ક પાવડર અને બદામનું તેલ ઉમેરો, આ મિશ્રણ ચહેરા પર લગાવો અને પંદર મિનિટ પછી ધોઈ નાખો.
બટાકાનો રસ અને એલોવેરા જેલ દરેકના ત્રણ-ત્રણ ચમચા લો અને તેમાં બે ચમચા મધ ભેળવો. આ મિશ્રણને તમારા વાળ પર લગાવો અને બે કલાક પછી ધોઈ નાખો. અઠવાડિયામાં બે વાર આમ કરવાથી તમારા વાળ ચમકદાર બનશે.
મુલતાની માટીમાં એક ચમચી બટાકાનો રસ અને ગુલાબજળના ચાર ટીંપા મિલાવો. 15 મિનિટ બાદ હુંફાળા પાણીથી ધોઈ લો. ત્યાર બાદ, એક બટાકાને ક્રશ કરીને તેનો રસ કાઢો. આ રસને એક કટોરીમાં નાખો અને તેમાં એક ઈંડુ અને થોડું દહીં મિલાવો. પછી, આ મિશ્રણને વાળના મૂળથી લઈને છેડા સુધી સારી રીતે લગાવો. 20 મિનિટ બાદ હુંફાળા પાણી અને શેમ્પુથી ધોઈ લો. તેનાથી તમારા વાળ મજબૂત થશે અને વાળ ખરવાનું બંધ થશે.
(અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય-સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, અભ્યાસો અને તબીબી તથા સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.)
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