દિવાળી પછી ત્વચાની સમસ્યા કેમ થાય છે? જાણો, તેનાથી બચવાના ઉપાય
ડૉ. સોનાલી કોહલી કહે છે કે દિવાળી પછી ત્વચાની સમસ્યાઓ થવી સામાન્ય છે. જોકે, તેના માટે માત્ર દિવાળીને જ જવાબદાર ગણી શકાય નહીં.
Published : November 3, 2026 at 1:05 PM IST
હૈદરાબાદ: દિવાળી ખરેખર ખુશીઓ, રોશની અને ઉમંગનો તહેવાર છે. આસપાસની રોશની, દીવાઓની ઝગમગાટ, મીઠાઈઓની મીઠાશ અને ફટાકડાના અવાજો સૌના મનને આનંદથી ભરી દે છે. પરિવાર અને મિત્રોનો સાથ આ ઉત્સાહને બમણો કરી દે છે. દરેક ઉંમરના લોકો આ તહેવારનો ભરપૂર આનંદ માણે છે.
જોકે, મુંબઈની સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હૉસ્પિટલના ત્વચા રોગ વિભાગનાં સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. સોનાલી કોહલી જણાવે છે કે દિવાળી પછીના અઠવાડિયામાં તેમના ક્લિનિકમાં અચાનક ત્વચા પર ચકામા થવા, ત્વચા નિસ્તેજ અને થાકેલી દેખાવા, અથવા એક્ઝિમા તથા ખીલ જેવી પહેલેથી રહેલી સમસ્યાઓ વધુ વકરવાની ફરિયાદ સાથે આવતા દર્દીઓની સંખ્યા વધી જાય છે.
ત્વચાની સમસ્યાઓ પાછળ અનેક પરિબળો હોય છે
ડૉ. સોનાલી કોહલીના કહેવા મુજબ, દિવાળી પછી ખીલ, ત્વચા નિસ્તેજ થવી, થાકનાં ચિહ્નો દેખાવાં અથવા એક્ઝિમા અને સૉરાયસિસ જેવી સ્થિતિ વકરવી, આ બધી સમસ્યાઓ સામાન્ય છે. આવું એક જ કારણસર થતું નથી; તહેવારો દરમિયાન જીવનશૈલી, ખાણીપીણી અને આસપાસના વાતાવરણમાં થતા મોટા ફેરફારોનું આ પરિણામ છે.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેના માટે માત્ર દિવાળીને જવાબદાર ઠરાવી શકાય નહીં. ખાણીપીણી, ઊંઘની અછત અને હવામાં રહેલો ધુમાડો જેવા અનેક પરિબળો મળીને ત્વચા પર ખરાબ અસર કરે છે.
આંતરડાં અને ત્વચા વચ્ચે ગાઢ સંબંધ
ડૉ. કોહલી કહે છે કે આ પ્રક્રિયા ઘણી વાર આંતરડાંથી શરૂ થાય છે. મીઠાઈઓ, નમકીન નાસ્તા અને રાત્રે બે વાગ્યા સુધી ચાલતી પત્તાંની રમતોને કારણે દિવસભર લોહીમાં શર્કરાનું સ્તર ઊંચું રહી શકે છે. તેનાથી ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર પણ વધે છે. પરિણામે ત્વચાની તેલગ્રંથિઓ વધુ સક્રિય થાય છે અને ત્વચામાં બળતરા કે સોજો આવી શકે છે.
આ સાથે ખાસ પ્રકારનાં પીણાંનું સેવન અને પૂરતું પાણી ન પીવાથી પાચન પર પણ ખરાબ અસર પડી શકે છે. તહેવારો દરમિયાન આંતરડાં અને ત્વચા વચ્ચેનો આ સંબંધ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આંતરડાં સ્વસ્થ ન હોય તો થોડા જ દિવસોમાં તેની અસર ચહેરા પર દેખાવા લાગે છે.
ફટાકડાનો ધુમાડો પણ અસર કરે છે
હવા પણ આ સમસ્યામાં ભાગ ભજવે છે. ફટાકડાના ધુમાડામાં ધૂળના બારીક કણો અને ભારે ધાતુઓ હોય છે. તે ત્વચા પર જમા થઈને રોમછિદ્રો બંધ કરી શકે છે અને ત્વચાના કોષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કલાકો સુધી ભારે મેકઅપ લગાવી રાખવો અથવા મેકઅપ સાથે જ સૂઈ જવું પણ સ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
દિવાળીમાં ત્વચાની સમસ્યાઓથી બચવા માટેના ઉપાયો
- તહેવારના દિવસ સુધી રાહ ન જુઓ; ત્વચાની સંભાળ અગાઉથી શરૂ કરો. દિવાળીના એક અઠવાડિયા પહેલાંથી દૈનિક રૂટિનમાં હળવો ફેસવૉશ, નિયાસિનામાઇડ સીરમ અને હળવું, નૉન-કોમેડોજેનિક (રોમછિદ્રો બંધ ન કરે એવું) મૉઇશ્ચરાઇઝર ઉમેરો. તેનાથી ત્વચા મજબૂત બનશે.
- મીઠાઈઓ સંપૂર્ણપણે છોડવાની જરૂર નથી. મીઠાઈ ખાતાં પહેલાં થોડું પ્રોટીન અથવા મુઠ્ઠીભર સૂકો મેવો ખાઈ લો, જેથી લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણ અચાનક ન વધે. ઘરે તાજાં ફળ, છાશ અને નાળિયેર પાણી જેવી વસ્તુઓ રાખો.
- દરરોજ રાત્રે ચહેરો સારી રીતે સાફ કરો. પહેલાં ઑઇલ ક્લેન્ઝર વાપરો અને પછી તમારા નિયમિત ફેસવૉશથી ચહેરો ધોઈ લો. તેનાથી મેકઅપ અને પ્રદૂષણ બંને દૂર થશે. ગમે તેટલું મોડું ઘરે પહોંચો, મેકઅપ લગાવીને ન સૂઓ.
- રોજ સનસ્ક્રીન લગાવો અને સવારે વિટામિન C સીરમ વાપરો. ફટાકડા ફોડતી વખતે તમે બહાર હો, તો ઘરે આવ્યા પછી ચહેરો ધોઈ લો.
- 6થી 7 કલાક ઊંઘવાનો પ્રયાસ કરો અને 2થી 3 લિટર પાણી પીઓ. આ સલાહ સરળ લાગે, પરંતુ તેની અસર ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાય છે.
- ખીલને હાથ ન લગાવો. જે ખીલ થોડા દિવસમાં જાતે મટી શકે છે, તેને છેડવાથી એવો ડાઘ પડી શકે છે જે મહિનાઓ સુધી રહે.
ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી આરોગ્યસંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. આ સૂચનો અનુસરતાં પહેલાં નિષ્ણાતની સલાહ જરૂર લો.
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