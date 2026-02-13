શું તમે પણ સૂતા પહેલા નથી ધોતા હાથ-પગ? તો જાણી લો આ જરૂરી બાબતો
સુંદર દેખાવાનો મતલબ માત્ર ચહેરો અને હાથ ધોવા પૂરતો સિમિત નથી, ઓવરઑલ સુંદરતા માટે પગની સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવું પણ અતિ મહત્વનું છે
પગ આપણા શરીરનો સૌથી સક્રિય ભાગ છે, જે દરેક પગલા સાથે આપણું વજન સહન કરે છે. તેમાં 26 હાડકાં, 33 સાંધા અને 100 થી વધુ સ્નાયુઓ અને રજ્જૂ હોય છે. હકીકતમાં, તમારે તમારા શરીરના અન્ય કોઈપણ ભાગ કરતાં તમારા પગની વધુ કાળજી લેવાની જરૂર છે. જો કે, ઘણા લોકો તેમના પગના સ્વાસ્થ્ય પર એટલું ધ્યાન આપતા નથી જેટલું તેઓ તેમના શરીરના અન્ય ભાગો, જેમ કે તેમના ચહેરા અને હાથ પર આપે છે. લોકો તેમના પગ ધોયા વિના, ઠંડી કે ગરમીના સંપર્કમાં રહે છે અને તેમના પગ ધોયા વિના સૂઈ જાય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તમારા પગ ધોયા વિના અને ધ્યાન ન રાખવાથી, ખાસ કરીને સૂતા પહેલા, વિવિધ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે...
પગ ધોવા શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
દિલ્હીના એક પ્રખ્યાત મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી સેન્ટરના પોડિયાટ્રિસ્ટ ડૉ. ગોવિંદ સિંહ બિષ્ટના મતે, જો તમે સૂતા પહેલા તમારા પગ ન ધુઓ તો તમારો પલંગ જંતુઓનું ઘર બની જાય છે. જેમ તમે સૂતા પહેલા તમારા ચહેરા અને હાથ ધોવો છો, તેવી જ રીતે તમારે તમારા પગ પણ સાફ કરવા જોઈએ. આનું કારણ એ છે કે, ઘરની અંદર અને બહારથી ગંદકી, જંતુઓ અને નાના ધૂળના કણો સરળતાથી તમારા પગ પર આવી જાય છે. આખો દિવસ જૂતા પહેરવાથી તમારા પગે પરસેવો થાય છે, જેના કારણે બેક્ટેરિયા એકઠા થાય છે. જો તમે સૂતા પહેલા તમારા પગ ન ધુઓ, તો આ બધી બાબતો તમને ઘણી રીતે અસર કરી શકે છે.
તમને કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે?
ગંદા પગ સાથે સૂવાથી બેક્ટેરિયલ અને ફંગલ ચેપ થઈ શકે છે. આનાથી પગની ત્વચાની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, જેમાં ખંજવાળ, લાલાશ, છાલ, ફાટેલા એડી, ફોડલાં અને સોજાનો સમાવેશ થાય છે. આ લક્ષણો ખાસ કરીને એથ્લેટ્સ અને વિદ્યાર્થીઓમાં સામાન્ય છે જેઓ લાંબા સમય સુધી જૂતા પહેરે છે. એક વ્યક્તિથી બીજામાં ચેપ ફેલાવાનું જોખમ પણ રહેલું છે. ફાટેલા પગ સામાન્ય હોવા છતાં, જો અવગણવામાં આવે તો તે ગંભીર પીડા પેદા કરી શકે છે. ક્યારેક, શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર પણ પડી શકે છે.
તમારે કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
તમારા પગને નરમ અને સ્વસ્થ રાખવા માટે, બહારથી આવતાંની સાથે જ તેને સારી રીતે ધોઈ લો. તમારા પગની સંભાળ રાખો અને દિવસમાં ઓછામાં ઓછા બે વાર તેને સાફ કરો. જોકે, સૂતા પહેલા તમારા પગ ધોવાનું ભૂલશો નહીં. અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા બે વાર તમારા પગને હૂંફાળા પાણીમાં પલાળી રાખો. આનાથી તમારા સાંધા અને સ્નાયુઓ શાંત થશે. તે નરમ અને સુંદર બનશે. તમે શાંતિથી સૂઈ પણ શકશો. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તેમના પગનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કારણ કે તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થઈ જાય છે.
