કેમ ઉજવવામાં આવે છે 'રોઝ ડે', કયા રંગના ગુલાબનો શું અર્થ? જાણો
'રોઝ ડે' પર કોઈને ગુલાબ આપવાનું વિચારતા હોવ તો આટલી જાણકારી તો હોવી જોઈએ
Published : February 6, 2026 at 10:22 PM IST
ફેબ્રુઆરીમાં રોમાન્સનો માહોલ છવાઈ જાય છે. 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતો વેલેન્ટાઈન વીક પ્રેમીઓ માટે એક ઉત્સવ જેવો હોય છે. વેલેન્ટાઈન વીકની શરૂઆત રોઝ ડેથી થાય છે. આ દિવસ તમને તમારા પ્રિયજનને કોઈપણ રંગનો ગુલાબ આપીને તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાની તક આપે છે. ગુલાબનો દરેક રંગ એક અલગ સંદેશ આપે છે. જોકે મોટાભાગના છોકરાઓ અને છોકરીઓ રોઝ ડે ઉજવતા જોવા મળે છે, પણ આ દિવસની ખુશીમાં કોઈપણ જોડાઈ શકે છે.
રોઝ ડે ઉજવવાનું કારણ
વેલેન્ટાઈન વીક 7 ફેબ્રુઆરીથી 14 ફેબ્રુઆરી સુધી ઉજવવામાં આવે છે. રોઝ ડે એ 7 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવાતા વેલેન્ટાઈન વીકનો પહેલો દિવસ છે. આ દિવસે યુવાનો ગુલાબ આપીને પોતાનો પ્રેમ અને મિત્રતા વ્યક્ત કરે છે. ફૂલોના રાજા ગુલાબને પ્રેમનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તેના વિવિધ સુંદર રંગો વિવિધ લાગણીઓ વ્યક્ત કરે છે. તેથી, પ્રેમીઓ આ દિવસે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે.
આ પરંપરા કેવી રીતે શરૂ થઈ
રોઝ ડે પર લાલ ગુલાબ આપવાની પરંપરા ખૂબ જૂની માનવામાં આવે છે. ગુલાબ સદીઓથી રોમાંસનું પ્રતીક રહ્યું છે. એવું કહેવાય છે કે મુઘલ સમ્રાટ જહાંગીરની પત્ની નૂરજહાંને લાલ ગુલાબ ખૂબ ગમતા હતા. તેથી, જહાંગીર તેમને ખુશ કરવા માટે ભેટ તરીકે ગુલાબ મોકલતો. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે રાણી વિક્ટોરિયાના સમયમાં યુગલો પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે ગુલાબની આપ-લે કરતા હતા.
ગુલાબના રંગો શું દર્શાવે છે?
સફેદ ગુલાબ - સફેદ રંગ પ્રેમ અને શાંતિનું પ્રતીક છે. સફેદ ગુલાબ, જે આદર, નિર્દોષતા અને શુદ્ધતાનું પ્રતીક છે, તે પ્રિયજનોને પણ આપી શકાય છે.
પીચ ગુલાબ - પીચ એક એવો રંગ છે જે સ્ત્રીઓને ગમે છે. પીચ ગુલાબનો ઉપયોગ નમ્રતા, પ્રામાણિકતા અને કરુણાના પ્રતીક તરીકે થાય છે. પાર્ટનર્સ વચ્ચે સારા સંબંધ માટે પ્રામાણિકતા જરૂરી છે. તેથી, પીચ ગુલાબ પ્રામાણિકતા દર્શાવવા માટે આપવામાં આવે છે.
લાલ ગુલાબ - પ્રેમમાં રહેલા યુગલો માટે લાલ ગુલાબ એક લોકપ્રિય પસંદગી છે. એટલા માટે પ્રેમીઓ ઘણીવાર એકબીજાને લાલ ગુલાબ આપે છે. જો તમે વેલેન્ટાઇન ડે પર કોઈને તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માંગતા હો, તો તેમને લાલ ગુલાબ આપવું એ એક સારો વિચાર રહેશે. તમને ગમતી વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ શોધો અને તેમને તે રંગનો ગુલાબ આપીને તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કરો.
નારંગી ગુલાબ - જો તમને કોઈ ગમતું હોય, તો તેને તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે નારંગી ગુલાબ આપો. તે શક્તિ અને ખુશીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તમે એવા લોકોને નારંગી ગુલાબ પણ આપી શકો છો જે તમારા માટે સમય કાઢે છે અને તમારા રોજિંદા જીવનમાં તમને મદદ કરે છે.
પીળું ગુલાબ - પીળું ગુલાબ મિત્રતા, ખુશી અને સકારાત્મક ઉર્જાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પીળો ગુલાબ ઘણીવાર મિત્રોને આપવામાં આવે છે. તમે તે તમારા શ્રેષ્ઠ મિત્ર અથવા જેને તમે મિત્ર બનાવવા માંગો છો તેને આપી શકો છો.
વાદળી ગુલાબ - વાદળી ગુલાબનો ઉપયોગ સંવેદનશીલતા અને લાગણીઓના પ્રતીક તરીકે થાય છે. આ રંગ બે લોકો વચ્ચેની લાગણીઓને નરમાશથી વ્યક્ત કરવામાં મદદ કરે છે. પતિ-પત્ની એકબીજાને તેમની લાગણીઓ શેર કરવા માટે વાદળી ગુલાબ આપી શકે છે.
ગુલાબી ગુલાબ - ગુલાબી રંગ લાલ રંગનો વિરોધી છે. ગુલાબી રંગ ઘણીવાર ગુલાબ સાથે સંકળાયેલો હોય છે. તે એક એવો રંગ છે જે વિશ્લેષકો સુંદરતા અને સુઘડતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે પસંદ કરે છે. જો તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ અથવા બોયફ્રેન્ડમાં ગ્રેસ અને સુઘડતાની પ્રશંસા કરો છો, તો તમે તેમને ગુલાબી ગુલાબ આપી શકો છો.
