ETV Bharat / lifestyle

જમીન પર બેસીને ખાવું કેટલું યોગ્ય?, જાણો ફાયદાઓ

સુખાસનમાં જમીન પર બેસીને ખાવાથી પાચનક્રિયા સુધરે છે અને કરોડરજ્જુ સીધી રહે છે...

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પહેલાના સમયમાં, લોકો (ગામડામાં હોય કે શહેરોમાં) જમવા માટે જમીન પર બેસીને ખાતા હતા. ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ જમીન પર બેસીને ખાવાનું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, બદલાતા સમય સાથે, લોકોની ખાવાની આદતો, જીવનશૈલી અને કપડાંમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. આજકાલ, ડાઇનિંગ ટેબલ, ખુરશીઓ અને સોફાના આગમન સાથે, ઓછા લોકો જમીન પર બેસીને ખાવાનું પસંદ કરે છે. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે જમીન પર બેસીને ખાવું એ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. જમીન પર બેસીને ખાવું હંમેશા ફાયદાકારક રહે છે, કારણ કે...

જમીન પર બેસીને ખાવાના ફાયદા

પાચનમાં સુધારો કરે છે: આયુર્વેદ અનુસાર, ફ્લોર પર બેસીને ખાવાથી પાચનક્રિયા ઝડપી બને છે, ખાસ કરીને જ્યારે પગ ક્રોસ કરીને (સુખાસન) કરવામાં આવે છે. હકીકતમાં, ફ્લોર પર બેસીને ખાવાથી અને તમારી પ્લેટ ફ્લોર પર રાખવાથી સ્વસ્થ પાચનક્રિયામાં વધારો થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, ખોરાકને મોં સુધી પહોંચાડવા માટે શરીરનું લયબદ્ધ વાળવું આવશ્યક પાચન એસિડ ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ કરે છે. આ પાચન સમસ્યાઓને રોકવામાં મદદ કરે છે અને શરીરને આવશ્યક ઊર્જા પણ પૂરી પાડે છે.

জমীন পর বেসীने खावानुं केम योग्य मानवामां आवे छे? (GETTY IMAGES)

સ્નાયુઓ વધુ લવચીક અને મજબૂત બને છે: ફ્લોર પર બેસીને ખાવાથી ખૂબ જ આરામદાયક લાગે છે. વધુમાં, તે પેટની આસપાસના સ્નાયુઓના દુખાવામાં પણ રાહત આપી શકે છે. સાયન્સ ડાયરેક્ટમાં પ્રકાશિત એક અભ્યાસ મુજબ , જો તમે દરરોજ ફ્લોર પર બેસીને ખાવાની આદત પાડો છો, તો તમારા સ્નાયુઓની ગતિશીલતામાં સુધારો થશે અને તમારા સ્નાયુઓ વધુ લવચીક અને મજબૂત બનશે. આ બેસવાની મુદ્રા (ભલે તે વજ્રાસન હોય, સુખાસન હોય કે અન્ય કોઈ મુદ્રા હોય) વિવિધ પ્રકારના શારીરિક દુખાવામાં રાહત આપી શકે છે.

વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે: ફ્લોર પર બેસીને ખાવાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે એક ચેતા છે જે પેટમાંથી મગજને સંકેતો મોકલે છે, જે દર્શાવે છે કે આપણે પૂરતું ખોરાક ખાધો છે કે નહીં. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના એક અભ્યાસ મુજબ , જ્યારે આપણે ટેબલ પર બેસીને ખાઈએ છીએ ત્યારે આ ચેતા વધુ કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરે છે. પરિણામે, આપણે ફક્ત એટલું જ ખોરાક ખાઈએ છીએ જેટલું આપણને જરૂર હોય છે. પરિણામે, વ્યક્તિ પોતાનું વજન નિયંત્રણમાં રાખી શકે છે.

હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય: જ્યારે તમે જમવા માટે જમીન પર બેસો છો (ખાસ કરીને સુખાસન અથવા પદ્માસનમાં), ત્યારે પગમાં લોહીનો પ્રવાહ ઓછો થાય છે અને પાચનતંત્ર તરફ જાય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પાચનમાં મદદ કરે છે અને હૃદય પર બિનજરૂરી તાણ ઘટાડે છે.

બેસવાની મુદ્રા: જમીન પર બેસવાથી કરોડરજ્જુ સીધી રહે છે અને ખભા પાછળ ખેંચાય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ માત્ર મુદ્રામાં સુધારો કરતું નથી પણ સાંધા અને સ્નાયુઓને પણ મજબૂત બનાવે છે.

સંબંધોને મજબૂત બનાવવા: પરિવારના સભ્યો સાથે આરામદાયક વાતાવરણમાં ભોજન કરવાથી માનસિક શાંતિ મળે છે. આડકતરી રીતે, આ સંબંધોને મજબૂત બનાવે છે. જોકે, ડોકટરો પીઠના દુખાવા અથવા સાંધાના દુખાવાથી પીડાતા લોકોને સલાહ આપે છે કે તેઓ જ્યાં સૌથી વધુ આરામદાયક લાગે ત્યાં ભોજન લે.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.