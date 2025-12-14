ETV Bharat / lifestyle

જાપાની લોકો કેવી રીતે 100 વર્ષ સુધી જીવે છે? જાણો તેમના લાંબા આયુષ્યનું રહસ્ય શું છે?

જાપાનીઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ તેમની દીર્ધાયુષ્ય, ચપળતા અને તંદુરસ્તી માટે જાણીતા છે. આ તેમની જીવનશૈલીને કારણે છે.

Published : December 14, 2025 at 8:15 PM IST

આપણી વર્તમાન જીવનશૈલી અને ખાવાની આદતોને કારણે, 30 કે 40 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં, આપણે ઘણીવાર કમર અને ઘૂંટણમાં દુખાવો અનુભવીએ છીએ. થોડું ચાલવાથી પણ આપણને થાક લાગી શકે છે. વજન ઘટાડવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આપણી વધતી જતી સમસ્યાઓને જોતાં, ઘણા લોકો વિચારે છે કે 60 વર્ષની ઉંમર પછી આપણી સ્થિતિ શું હશે. જો કોઈ 100 વર્ષની ઉંમર સુધી સ્વસ્થ રહે છે, તો આપણે તેને એક સિદ્ધિ માનીએ છીએ.

જોકે, જાપાનીઓ ખુશીથી તેમની આયુષ જીવનશૈલી જીવે છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ સ્વસ્થ રહે છે. તેઓ તેમનો 100મો જન્મદિવસ પણ ઉજવે છે. જાપાનીઓ આટલા સ્વસ્થ અને સક્રિય હોવાનું કારણ તેમની જીવનશૈલી છે. તેઓ તેમના આહારનું ખાસ ધ્યાન રાખે છે. તેમના આહારમાં શાકભાજી અને સીફૂડનો સમાવેશ થાય છે, અને મસાલા અને મીઠાનો ઉપયોગ ન્યૂનતમ હોય છે. તેઓ મોસમી ખોરાક પસંદ કરે છે અને 'હારા હાચી બુ' તકનીકનું પાલન કરે છે.

ડૉ. તરંગના મતે, "આ આદત તેમને સ્વસ્થ, ઉર્જાવાન અને સક્રિય રહેવામાં મદદ કરે છે."

'હારા હાચી બુ' ટેકનિક શું છે?

NIH વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત એક લેખ મુજબ, હારા હાચી બુનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સુધી તમારું પેટ 80 ટકા ભરાઈ ન જાય ત્યાં સુધી ખાવું. પેટ સંપૂર્ણપણે ભરેલું ન હોવું જોઈએ; 20 ટકા બાકી રહેવું જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે "હારા હાચી બુ" સિદ્ધાંત મુજબ, પેટ ભરીને ખાવાને બદલે, વ્યક્તિએ ફક્ત 80 ટકા ખોરાક ખાવો જોઈએ, 20 ટકા ખાલી રાખવો જોઈએ. જે લોકો આ સિદ્ધાંતનું પાલન કરે છે તેઓ ન તો ખૂબ ઓછું ખાય છે કે ન તો વધુ પડતું. જાપાની લોકો તેમના શરીરને ફક્ત એટલો જ ખોરાક આપે છે જેટલો તેઓ આરામથી પચાવી શકે.

જાપાની સ્ત્રીઓ તેમના બાળકોને નાનપણથી જ ચોક્કસ માત્રામાં ખોરાક ખાવાની આદત પાડે છે. આ પ્રથા માત્ર પાચનતંત્રને સક્રિય રાખે છે એટલું જ નહીં પરંતુ આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. જાપાનના ઘણા ભાગોમાં, બાળકો, વૃદ્ધો અને 90 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો પણ આ સિદ્ધાંતનું પાલન કરે છે. તેનું પાલન લાંબા સમય સુધી ઊર્જા જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. ડોકટરો કહે છે કે તે આળસને અટકાવે છે, પેટમાં ભારેપણું દૂર કરે છે અને યોગ્ય પાચનને પ્રોત્સાહન આપે છે. જાપાની લોકો સદીઓથી આ સિદ્ધાંતનું પાલન કરે છે, તેથી તે પેઢી દર પેઢી પસાર થાય છે.

શું 'હારા હાચી બુ' આયુષ્ય લાવી શકે છે?

કેટલાક કિસ્સાઓમાં, એવું જોવા મળ્યું છે કે "હારા હાચી બુ" ખાવાની આદત આયુષ્ય વધારી શકે છે. ઓકિનાવામાં 100 વર્ષથી વધુ જીવેલા લોકોએ તેમના આયુષ્ય માટે "હારા હાચી બુ" ને શ્રેય આપ્યો છે. અમેરિકન જર્નલ ઓફ લાઇફસ્ટાઇલ મેડિસિનમાં પ્રકાશિત 2016 ના એક અભ્યાસ સૂચવે છે કે વધુ પડતું ખાવાનું ટાળવાથી કોષનું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકાય છે અને વૃદ્ધત્વ પ્રક્રિયા ધીમી પડી શકે છે.

'હારા હાચી બુ' ટેકનિક વજન ઘટાડવાને પ્રોત્સાહન આપે છે

હારા હાચી બુ ધ્યાનપૂર્વક ખાવાનું પ્રોત્સાહન આપે છે અને વધુ પડતું ખાવાનું ટાળે છે. 2015માં 'ઈટિંગ બિહેવિયર' માં પ્રકાશિત થયેલા સંશોધન મુજબ, તે ખોરાકની તૃષ્ણા અને વધુ પડતું ખાવાની ઇચ્છા ઘટાડે છે. પેટ 20 ટકા ખાલી રાખવાથી વજન વધવાનું જોખમ ઓછું થાય છે. તે ભૂખ પણ ઘટાડે છે અને પેટ ભરેલું હોવાની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે.

ફાયદા નીચે મુજબ છે:

જર્નલ ઓફ ઈટિંગ ડિસઓર્ડર્સમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસ મુજબ , 'હારા હાચી બુ' વધુ પડતું ખાવાની ઇચ્છા ઘટાડે છે. તે બ્લડ સુગર લેવલને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. તે શરીરમાં બળતરાને પણ નિયંત્રિત કરે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે હારા હાચી બુ ડાયેટ હૃદય રોગનું જોખમ પણ ઘટાડે છે. વધુમાં, ડૉ. તરંગના મતે, તે વજનને નિયંત્રિત કરવામાં અને પાચનમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી તમે દિવસભર ઉર્જાવાન અનુભવો છો.

(ડિસ્ક્લેમર: આ અહેવાલમાં આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત તમારા સામાન્ય માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે પ્રદાન કરીએ છીએ. આ પદ્ધતિ અથવા પ્રક્રિયા અપનાવતા પહેલા તમારે વિગતો વાંચવી જોઈએ અને તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી જોઈએ.)

સંપાદકની પસંદ

