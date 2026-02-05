સુપરફૂડ ગણાતું કેળું આ ટાઈમે ખાવાથી થઈ શકે છે નુકસાન! જાણો ડૉક્ટર પાસેથી ખાવાનો બેસ્ટ ટાઈમ
બારેમાસ મળતા અને પોષકતત્વોથી ભરપૂર કેળાં યોગ્ય સમયે જ ખાવા જોઈએ
Published : February 5, 2026 at 10:26 PM IST
કેળા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, તેથી જ તેને સુપરફૂડ માનવામાં આવે છે. તે આખું વર્ષ ઉપલબ્ધ રહે છે અને અસંખ્ય સ્વાસ્થ્ય લાભો આપે છે. બાળકો અને પુખ્ત વયના બંનેને કેળા ખાવાનું ગમે છે. જોકે, આરોગ્ય નિષ્ણાતો કહે છે કે, સતત કેળાં ખાવા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. તેથી, કેળાં ક્યારે ખાવા તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણા લોકોને કેળાં ખાવાનો યોગ્ય સમય ખબર નથી. મહત્તમ સ્વાસ્થ્ય લાભ મેળવવા માટે તમારે કેળા ક્યારે ખાવા જોઈએ? ચાલો જાણીએ કે નેચરોપેથિક ડૉક્ટર જેનિન બોવરિંગ શું કહે છે...
નેચરોપેથિક ડૉક્ટર જેનિન બોવરિંગના મતે, કેળામાં વિટામિન A, C, અને B6, પોટેશિયમ, સોડિયમ, આયર્ન અને ઘણા એન્ટીઑકિસડન્ટ અને ફાયટોન્યુટ્રિઅન્ટ્સ જેવા આવશ્યક પોષક તત્વો હોય છે, જે આપણા શરીર માટે જરૂરી છે. કેળા દરેક ઋતુમાં અને ભારતના દરેક ભાગમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. આ જ કારણ છે કે લોકો મોટી માત્રામાં કેળાનું સેવન કરે છે. દરરોજ કેળા ખાવાથી ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભ થાય છે. કેળામાં કેલરી, ચરબી, પ્રોટીન, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, ફાઇબર, વિટામિન C, રિબોફ્લેવિન, ફોલેટ, નિયાસિન, કોપર, પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ હોય છે, જે બધા આપણા શરીર માટે જરૂરી છે. કેળા ખાવાથી ડાયાબિટીસનું સંચાલન થાય છે, રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને હાડકાં મજબૂત બને છે.
કેળા ખાવાનો શ્રેષ્ઠ સમય કયો છે?
નાસ્તામાં: ખાલી પેટે કેળા ખાવાને બદલે, ઓટ્સ, પોર્રીજ અથવા દૂધ સાથે કેળા ખાવા શ્રેષ્ઠ છે. તેમાં રહેલા ફાઇબરનું પ્રમાણ તમને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખે છે અને તમારા ચયાપચયને વેગ આપે છે.
કસરત પહેલાં: કસરત પહેલાં 30 મિનિટ પહેલાં કેળા ખાવાથી તાત્કાલિક ઊર્જા મળે છે અને સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ અટકાવે છે.
સાંજના નાસ્તા તરીકે: જ્યારે તમને બપોરના ભોજન અને રાત્રિભોજન વચ્ચે ભૂખ લાગે છે, ત્યારે કેળા એક સ્વસ્થ વિકલ્પ છે. તે તૃષ્ણાઓને કાબુમાં રાખવામાં મદદ કરે છે.
કેળાં ખાવાનું ક્યારે ટાળવું જોઈએ
ખાલી પેટે: કેળામાં મેગ્નેશિયમનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ખાલી પેટે તેનું સેવન કરવાથી લોહીમાં કેલ્શિયમ-મેગ્નેશિયમ સંતુલન ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.
રાત્રે: કેળામાં ઠંડકની અસર હોય છે. આ ખાંસી, શરદી અથવા ભીડ જેવી સમસ્યાઓ વધારી શકે છે.
સૂતા પહેલા: તે પચવામાં મુશ્કેલ હોઈ શકે છે અને પેટમાં ભારેપણું અનુભવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: