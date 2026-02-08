કિસ ડે અને ટેડી ડે ક્યારે છે? વેલેન્ટાઇન વીકના દરેક દિવસની ખાસિયત શું છે? જાણો
વેલેન્ટાઇન ડે પહેલાના દિવસોની યાદી અહીં આપેલ છે. વેલેન્ટાઇન વીક રોઝ ડેથી શરૂ થાય છે.
Published : February 8, 2026 at 7:05 PM IST
પ્રેમ એ સ્વર્ગ જેવી લાગણી છે, તે હૃદયમાં હજારો આશાઓ જગાડે છે. પ્રેમ જીવનને પ્રેરણા આપે છે. પ્રેમ જીવનનો એક આવશ્યક ભાગ છે. પ્રેમને શબ્દોમાં માપી શકાતો નથી, કારણ કે તે એક સુંદર લાગણી છે. તે હૃદય સાથે જોડાયેલ છે અને ફક્ત મનથી જ અનુભવી શકાય છે.
વેલેન્ટાઇન વીક 7 ફેબ્રુઆરી થી 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ઉજવવામાં આવશે. જે લોકો વેલેન્ટાઇન વીક 2025ના બધા કાર્યક્રમોની યાદી અને કેલેન્ડર શોધી રહ્યા છે, તેઓ અહીં સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકે છે. વેલેન્ટાઇન ડે પહેલાનો આખું અઠવાડિયું પ્રેમીઓ માટે ખૂબ જ ખાસ હોય છે. દરેક દિવસ એક ખાસ પ્રસંગ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
ચાલો જોઈએ વેલેન્ટાઇન ડે 2026નું સંપૂર્ણ સમયપત્રક
- ગુલાબ દિવસ: વેલેન્ટાઇન ડે 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ રોઝ ડેથી શરૂ થાય છે. આ દિવસે યુગલો પોતાના પ્રેમને વ્યક્ત કરવા અને જાળવી રાખવા માટે ગુલાબનું આદાન-પ્રદાન કરે છે. આ દિવસે ગુલાબનું આદાન-પ્રદાન પણ કરવામાં આવે છે. ગુલાબને પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની એક અદ્ભુત રીત માનવામાં આવે છે. ગુલાબ પ્રેમ અને તેના જુસ્સાનું પ્રતીક છે.
- પ્રપોઝ ડે: રોઝ ડે પછીના દિવસે ૮ ફેબ્રુઆરીએ પ્રપોઝ ડે ઉજવવામાં આવે છે. જો તમે તમારા પ્રિયજનને જીવનભરના સંબંધ માટે પ્રપોઝ કરવા માંગતા હોવ અથવા તેમને તમારા બનાવવા માંગતા હોવ તો આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. નવા યુગલો આ દિવસની આતુરતાથી રાહ જુએ છે.
- ચોકલેટ ડે: વેલેન્ટાઇન ડેના ત્રીજા દિવસે, 9 ફેબ્રુઆરીએ ચોકલેટ ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, યુગલો એકબીજાને ચોકલેટનો બોક્સ અથવા અન્ય ચોકલેટ ટ્રીટ આપીને તેમના પ્રેમને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ચોકલેટ શેર કરવાની પરંપરાને સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો એક માર્ગ માનવામાં આવે છે.
- ટેડી ડે: ચોકલેટ ડે પછીના દિવસે, 10 ફેબ્રુઆરીએ ટેડી ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, તમે તમારા પ્રિયજનને ટેડી ભેટમાં આપી શકો છો. જો તમારા પ્રેમીને ટેડી ગમે છે અને તે તેને ગળે લગાવે છે, તો તેનો અર્થ એ કે તમારો સંબંધ વધુ મજબૂત બની રહ્યો છે અને તમે બંને એકબીજાની લાગણીઓને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો.
- પ્રોમિસ ડે: પ્રોમિસ ડે વેલેન્ટાઇન ડેના પાંચમા દિવસે 11 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, તમે તમારા જીવનસાથીને એક અર્થપૂર્ણ વચન આપી શકો છો. પ્રોમિસ ડે મૂળભૂત રીતે તમારા જીવનસાથી પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાનો એક માર્ગ છે, જેના આધારે તમે બંને સાથે મળીને તમારા ભવિષ્યની યોજના બનાવો છો.
- હગ ડે: વેલેન્ટાઇન વીક દરમિયાન, પ્રોમિસ ડે પછીના દિવસે, 12 ફેબ્રુઆરીએ હગ ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ દરેકને તેમના પ્રિયજનની નજીક અનુભવવાની તક આપે છે. જો તમારા જીવનસાથી સંમત થાય, તો તમે તેમને ગળે લગાવી શકો છો. પ્રેમાળ આલિંગન એ સ્નેહ વ્યક્ત કરવાની એક સુંદર રીત છે. તે આપણને એકબીજાની નજીક અનુભવવાની અને આશ્વાસન આપવાની તક આપે છે.
- કિસ ડે: કિસ ડે 13 ફેબ્રુઆરી, વેલેન્ટાઇન ડેના સાતમા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. કિસ ડે પર, તમે તમારા સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવી શકો છો. તે ચુંબન, પ્રતિબદ્ધતા અને આત્મીયતાની તક આપે છે. તે તમારા અને તમારા જીવનસાથી વચ્ચેના બંધનને મજબૂત બનાવે છે અને પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે.
- વેલેન્ટાઇન ડે: વેલેન્ટાઇન ડે 14 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, જે વેલેન્ટાઇન વીકનો છેલ્લો દિવસ છે. તે સૌથી રોમેન્ટિક દિવસ માનવામાં આવે છે, જે રોમાંસ અને પ્રેમ માટે પુષ્કળ તકો પ્રદાન કરે છે. વેલેન્ટાઇન વીકના છેલ્લા દિવસે વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવવા માટે, તમે તમારા પ્રેમીને યાદગાર ભેટ આપી શકો છો અથવા રોમેન્ટિક લંચ અથવા ડિનરનું આયોજન કરી શકો છો. જો શક્ય હોય તો, તમે તેને વધુ રસપ્રદ અને યાદગાર બનાવવા માટે કોઈ સુંદર સ્થાનની મુસાફરી કરી શકો છો.
