Zip Coding: ઝિપ કોડિંગ શું છે? ઝિપ કોડ કેટેગરીમાં ડેટિંગ કરવાનો Gen Z રોમાંસ ટ્રેન્ડ

એવું લાગે છે કે સરકાર વસ્તી ગણતરી માટે તેની જરૂર પડશે, પરંતુ ઝિપ કોપિંગ વાસ્તવમાં ડેટિંગ સ્ટ્રેટર્જી છે.

Published : November 20, 2025 at 3:54 PM IST

જો તમે ક્યારેય ડેટિંગ એપ ખોલી હોય, તો તમારા લોકેશનનો ત્રિજ્યા ત્રણ કિલોમીટર પર સેટ કરો અને ખુશીથી કહો, "જો તેઓ મારા માટે ટ્રાફિક સિગ્નલ પણ પાર ન કરી શકે, તો તેઓ મારા સોલમેટ નથી," તો પછી તમે તે ટ્રેન્ડ બનતા પહેલા ઝિપ કોડિંગ કરી રહ્યા છો. હવે જ્યારે Gen Z એ તેને નામ આપ્યું છે, ત્યારે આપણે બાકીના લોકો પૂછવા માટે મજબૂર છીએ: શું આ આધુનિક રોમાંસ છે, કે ભાવનાત્મક આળસ છે?

ઝિપ કોડિંગ, જે સરકારને વસ્તી ગણતરી માટે જરૂરી લાગે છે, તે વાસ્તવમાં ડેટિંગ સ્ટ્રેટર્જી છે. આનો સિદ્ધાંત સરળ છે: તમારા પડોશમાં ડેટ કરો. તમારા શહેરમાં નહીં. તમારા ઝોનમાં નહીં. તમારા પડોશમાં. તમે જે કાફેમાં જાઓ છો, જે કરિયાણાની દુકાનમાં તમે ખરીદી કરવાનો ડોળ કરો છો પણ ખરેખર બાજુમાં કોફી મેળવો છો, તે જીમ જ્યાં તમે એકવાર ડમ્બેલ્સ ઉપાડો છો અને પછી બાકીનો કલાક ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ક્રોલ કરવામાં વિતાવો છો... તે જ પડોશ.

આ એક એવો ટ્રેન્ડ છે જે કોઈએ પુલ પાર કરવાનો ઇનકાર કર્યા પછી બનાવાયો હોય તેવું લાગે છે. "મારો મતલબ ઝિપ કોડ નહોતો, પણ શું તમે હૈદરાબાદમાં ટ્રાફિક જોયો છે? હું દુર્ગમ ચેરુવુ બ્રિજ પાર કરી રહી નથી, કારણ કે તે મારા ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ નથી," જ્યુબિલી હિલ્સની 27 વર્ષીય વફાદાર સમીરા કહે છે. તેણી તેના હાલના બોયફ્રેન્ડને મળી કારણ કે તે એક જ ગલીમાં રહેતો હતો. "તે છ ઘર દૂર રહે છે. જો તે મને પરેશાન કરે છે, તો હું ઘરે જઈને 40 સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં ગુસ્સે થઈ શકું છું. આને હું સંબંધ સુરક્ષા કહું છું."

સમીરા એ પણ કબૂલ કરે છે કે તેણી એક સમયે કોઈ છોકરા સાથે રિલેશનશીપ ન રાખી શકી કારણ કે તે સિકંદરાબાદમાં રહેતો હતો. તે કહે છે, "આ વ્યક્તિગત નથી. આ લોજિસ્ટિક્સ છે," આ વાત ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે Gen Z કંઈપણને લાઇફ હેકમાં ફેરવી શકે છે.

ઝિપ કોડિંગનો અર્થ શું થાય છે?

ઝિપ કોડિંગનો અર્થ એ છે કે તમે ફક્ત તમારા પિન કોડમાં રોમેન્ટિક ભાગીદારો પસંદ કરી રહ્યા છો. પ્રેમ, પરંતુ સ્થાન પ્રતિબંધો સાથે. ડેટિંગ એપ્લિકેશનોએ તેને પહેલા કરતા વધુ સરળ બનાવ્યું છે. તમે તમારી સેટિંગ્સ ખોલો છો, વિસ્તાર અને એરિયા સિલેક્ટ કરો છો (કહો કે, બે કિલોમીટર) અને તમારી પાસે ત્રણ લોકોનો બનેલો ક્યુરેટેડ ડેટિંગ પૂલ છે:

  • એક પાડોશી જે તમે એકવાર તમારા ફૂડ ડિલિવરી કરનાર સાથે ઝઘડતો જોયો હતો
  • તમારા મિત્રનો ભૂતપૂર્વ પાર્ટનર (એક્સ)
  • એક અજાણી વ્યક્તિ જેની પાસે વિચિત્ર રીતે ફક્ત હિલ સ્ટેશનોના ફોટા છે

આ પ્રેમ છે, પણ અતિ-સ્થાનિક (હાયપર લોકલ), અલ્ટ્રા-ઝૂમ, વેન્ટિ-લેવલ પ્રેક્ટિકલ. પણ બધા આવું કેમ કરી રહ્યા છે?

નજીક રહેવાની મોહક અપીલ

નિષ્ણાતો કહે છે કે ઝિપ કોડિંગ બદલાતી પ્રાથમિકતાઓ સાથે સુસંગત છે. મોટા, વિશાળ, શહેર-કેન્દ્રના રોમાંસના સ્વપ્ન જોવાને બદલે, લોકો હવે એવી વ્યક્તિ ઇચ્છે છે જે ગૂગલ મેપ્સ અથવા પાવર બેંકનો આશરો લીધા વિના તેમના ઘરઆંગણે પહોંચી શકે. અહીં સુવિધા સૌથી જરૂરી છે. જો તમારા જીવનસાથી નજીક રહે તો ડેટિંગ પણ ઘણું સરળ બની જાય છે.

લંચ ડેટ? થઈ ગયું. (done)

"પાંચ મિનિટમાં નીચે"? થઈ ગયું. (done)

બાંદ્રાનો છોકરો અને ડેટા સાયન્ટિસ્ટ રોહન કહે છે કે તે ઝિપ કોડ રાખે છે કારણ કે તે "ઇન્ટર-ઝોનલ રિલેશનશિપમાં રહેવાનો ઇનકાર કરે છે." આ બાબતે તે સમજાવે છે કે, "જુઓ, જો તે બોરીવલીમાં રહે છે, તો આપણે મૂળભૂત રીતે લાંબા અંતર (લોન્ગ ડિસ્ટન્સ) ના છીએ. જો તે થાણેમાં રહે છે, તો આપણે પત્રો પણ લખી શકીએ છીએ." તે હાલમાં બાજુની ઇમારતમાં રહેતી કોઈ વ્યક્તિને ડેટ કરી રહ્યો છે. પરંતુ તે એ પણ સ્વીકારે છે કે તે મર્યાદિત છે. "મને એક સમયે ચેમ્બુરની એક છોકરી ખૂબ ગમતી હતી. અદ્ભુત વ્યક્તિ. અમે તરત જ ક્લિક કર્યું. પરંતુ ઇસ્ટર્ન ફ્રીવે એક ડીલબ્રેકર હતો. મને તેનો ગર્વ નથી, પણ હું જેવો છું તેવો એવો સ્વીકારું છું."

પછી સલામતી અને પરિચિતતા છે. જ્યારે તમારી ડેટ નજીકમાં રહે છે, ત્યારે તમે ધારો છો કે તેઓ કોઈ અદ્રશ્ય કોમ્યુનિટી વેઇટિંગ પ્રોસેસનો ભાગ છે... જેમ કે “તે બેગમપેટમાં રહે છે, તેથી તે સામાન્ય હોવો જોઈએ." આ રીતે તમને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે સામૂહિક રીતે આપણી પોતાની સમજણને બદલે જિયોગ્રાફી આગળ શરણાગતિ આપી દીધી છે. અલબત્ત, તાત્કાલિક સંતોષ ની સંસ્કૃતિ (Instant Gratification Culture) પણ છે, એક કહેવત જેનો મૂળભૂત અર્થ થાય છે, "આપણે વસ્તુઓ એટલી ઝડપથી ઇચ્છીએ છીએ કે આપણે વધુ પડતું વિચાર ન કરીએ." ઝિપ કોડિંગ તમને તે આપે છે: ઓછો મુસાફરી સમય, ઓછા વિક્ષેપો અને તાત્કાલિક ઉપલબ્ધતા સાથે પ્રેમ.

કરિયાણાનો ઓનલાઈન ઓર્ડર આપવા જેવું ભાવનાત્મક:

ભલે ગમે તેટલું સરસ લાગે, ઝિપ કોડિંગનો એક ઝેરી ઉલટું પાસું છે. કેટલાક લોકો પોતાને ફક્ત પોતાના વિસ્તાર પ્રત્યે જ પ્રતિબદ્ધ માને છે. તેઓ પોતાનો વિસ્તાર છોડતાની સાથે જ (મુસાફરી માટે, કોલેજ માટે, નવી નોકરી માટે), તેઓ અચાનક સિંગલ થઈ જાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, "હું તમને પ્રેમ કરું છું, પણ જો હું તમારાથી 3 કિમીના અંતરે હોઉં તો જ." આ રીતે રોમાન્સ એ ખરાબ સપના બની જાય છે.

મોટી સમસ્યા એ છે કે: તમારા ડેટિંગ વિશ્વને નાના ક્ષેત્રમાં મર્યાદિત રાખવાથી, તમને તમારા વ્યક્તિત્વ, મૂલ્યો અને જીવનના લક્ષ્યો સાથે મેળ ખાતી કોઈ વ્યક્તિ મળશે નહીં. કાવ્યા નાથ બેંગલુરુમાં 25 વર્ષીય બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ છે. તે કહે છે કે "મેં સલામતી માટે ઝિપ કોડિંગ શરૂ કર્યું, મારા માતાપિતાને એ વિચાર ગમે છે કે તે વ્યક્તિ અમારા વિસ્તારનો છે." પરંતુ તે ગેરફાયદા પણ જુએ છે. "ક્યારેક મને લાગે છે કે હું સુસંગતતા કરતાં સુવિધા પસંદ કરી રહી છું. જેમ કે, જો મારો સોલમેટ વ્હાઇટફિલ્ડમાં રહે તો શું થશે? મને ક્યારેય ખબર નહીં પડે."

પ્રેમ માટે પાસપોર્ટની જરૂર નથી, પણ પોતાને પિન કોડ સુધી મર્યાદિત રાખવું એ બુફેમાં જઈને ફક્ત પાપડ ખાવા જેવું છે.

શું છે ઝિપ કોડિંગ ભવિષ્ય?

મોટાભાગના ટ્રેન્ડ્સની જેમ, ઝિપ કોડિંગ સંપૂર્ણપણે સારું કે સંપૂર્ણપણે ખરાબ નથી. તે અસ્તવ્યસ્ત દુનિયાનો આધુનિક જવાબ છે. પરંતુ તે ડેટિંગને હાઇપરલોકલ માર્કેટપ્લેસમાં ફેરવવાનું જોખમ પણ ધરાવે છે, જ્યાં સુવિધા કેમેસ્ટ્રી કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. હા, નજીકમાં કોઈ એવું હોવું સારું છે જે ટૂંક સમયમાં આવી શકે. એ જાણીને પણ આનંદ થાય છે કે તમે અજાણતાં તમારા સંબંધને 24/7 સુવિધા સ્ટોર જેવો નથી માનતા.

પરંતુ પ્રેમ વિશે વાત અહીં છે, વાસ્તવિક, આશ્ચર્યજનક, રોમેન્ટિક-કોમ-એસ્ક પ્રેમ: તે ભાગ્યે જ સીમાઓનો આદર કરે છે. ખાસ કરીને પોસ્ટલ કોડ જેવી માનવ-નિર્મિત સીમાઓ નહીં. તેથી, આગલી વખતે જ્યારે તમે તમારા ડેટિંગ એરિયાને "ઓછામાં ઓછા લોકોની અવર -જવર" પર સેટ કરવા લલચાશો, ત્યારે તેને થોડું વિસ્તૃત કરવાનું વિચારો. આખા શહેરમાં નહીં, પરંતુ કદાચ એકને બદલે બે મહોલ્લા કે સોસાયટીમાં.

