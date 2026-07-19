દિવસની શરૂઆત કાકડી-ફુદીનાના જ્યૂસથી કરો, શરીરને મળશે આ 5 અદ્ભુત ફાયદા
જાણકારોનું કહેવું છે કે સવારે ખાલી પેટ કાકડી અને ફુદીનાનો જ્યૂસ પીવો ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે.
Published : July 19, 2026 at 2:55 PM IST
દિવસની શરૂઆત એક તાજગીભર્યા અને હેલ્ધી ડ્રિંકથી કરવાથી શરીર આખો દિવસ ઊર્જાવાન રહે છે. આજની ભાગદોડભરી જીવનશૈલી અને અસંતુલિત ખાનપાનને જોતા શરીરને ડિટોક્સ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે સવારે ખાલી પેટ કાકડી અને ફુદીનાનો જ્યૂસ પીવો ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. આ જ્યૂસ માત્ર શરીરને તાજગી આપતું નથી, પરંતુ તેને અંદરથી સાફ પણ કરે છે અને અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. આવો, ખાલી પેટ કાકડી અને ફુદીનાનો જ્યૂસ પીવાના ફાયદાઓ વિશે જાણીએ...
શરીરમાંથી ટોક્સિન્સ બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે
રાતભર આપણા શરીરમાં હાનિકારક ટોક્સિન્સ જમા થઈ જાય છે. કાકડીમાં પાણી અને ફાઇબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જ્યારે ફુદીનો તેના એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણો માટે જાણીતો છે. ખાલી પેટ આ જ્યૂસ પીવાથી લિવર અને કિડનીને સાફ રાખવામાં મદદ મળે છે અને શરીરમાંથી હાનિકારક ટોક્સિન્સ બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે.
વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ
જો તમે વધતા વજન અથવા પેટની ચરબીને લઈને પરેશાન છો, તો આ જ્યૂસ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કાકડી અને ફુદીનાના જ્યૂસમાં કેલરી ઓછી અને પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. સવારે તેનું સેવન કરવાથી મેટાબોલિઝમ સારું થાય છે, જેનાથી ચરબી ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. સાથે જ, તેનાથી પેટ ભરેલું લાગે છે, જેના કારણે વધારે ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થાય છે.
પાચન માટે ફાયદાકારક
કાકડી અને ફુદીનાનો જ્યૂસ ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત અને બ્લોટિંગ જેવી સમસ્યાઓ માટે ખૂબ જ અસરકારક છે. ફુદીનામાં રહેલું મેન્થોલ પાચન એન્ઝાઇમ્સને સક્રિય કરીને પાચનમાં મદદ કરે છે. એ જ રીતે, કાકડીની ઠંડી તાસીર છાતીમાં બળતરા અને એસિડિટીથી રાહત આપે છે. ખાલી પેટ આ જ્યૂસનું સેવન પાચનતંત્રને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે.
ત્વચાને કુદરતી ચમક આપે છે
કહેવાય છે કે તમારું પાચનતંત્ર જેટલું સ્વસ્થ હશે, તેની અસર તમારી ત્વચા પર પણ એટલી જ જોવા મળશે. આ જ્યૂસ શરીરને અંદરથી સાફ કરવામાં અને હાઇડ્રેશન જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે, જેની ત્વચા પર સકારાત્મક અસર પડે છે. કાકડીમાં રહેલું સિલિકા અને ફુદીનાના એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણો ખીલ અને ડાઘ-ધબ્બા ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, જેના કારણે ત્વચા સ્વસ્થ અને ચમકદાર રહે છે.
શરીરને ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવે છે
ઉનાળાની ઋતુમાં ડિહાઇડ્રેશન એક સામાન્ય સમસ્યા છે. કાકડીમાં લગભગ 95 ટકા પાણી હોય છે. સવારે ખાલી પેટ કાકડીનો જ્યૂસ પીવાથી શરીરનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ જાળવવામાં મદદ મળે છે. પરિણામે, તમે આખો દિવસ તાજગીભર્યા અને હાઇડ્રેટેડ રહી શકો છો. તે શરીરનું તાપમાન સંતુલિત રાખવામાં પણ મદદ કરે છે.