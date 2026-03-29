તમારા જૂના કૂલરને સાફ કર્યા પછી જ વાપરો, નહીંતર થશે આ બિમારીઓ
કૂલરને સાફ કર્યા વિના ઉપયોગ કરવાથી કઈ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે તે જાણો.
Published : March 29, 2026 at 4:30 PM IST
માર્ચના અંતમાં ગરમી વધી રહી છે, જેના કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના ઘણા ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાનમાં તીવ્ર વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ગરમી જેવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ છે. ગરમી અને તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશથી બચવા માટે, લોકોએ ઘરમાં એર કૂલર અને એર કંડિશનરનો ઉપયોગ શરૂ કરી દીધો છે. જ્યારે કેટલાક નવા કૂલર ખરીદી રહ્યા છે, તો કેટલાક તેમના જૂના કૂલરને સાફ કરીને ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છે. આ તીવ્ર ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે દરેક પાસે એર કંડિશનર ખરીદવા માટે નાણાકીય સાધનો હોતા નથી. વધુમાં, દર વર્ષે નવું કૂલર ખરીદવું શક્ય નથી.
તેથી, ઘણા લોકો જૂના કૂલરને સાફ કરે છે અને ફરીથી ઉપયોગ કરે છે. જોકે, ઘણા લોકો તેમના જૂના કૂલરને સારી રીતે સાફ કર્યા વિના ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે યોગ્ય સફાઈ કર્યા વિના જૂના કૂલરનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો એ સારો વિચાર નથી. આનું કારણ એ છે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) અને અમેરિકન લંગ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લાંબા સમયથી ઉપયોગમાં ન લેવાયેલા કૂલરમાં ધૂળ અને ગંદકી જમા થવાથી વિવિધ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. કૂલરને સાફ કર્યા વિના ઉપયોગ કરવાથી કઈ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે તે જાણો.
કૂલરની સફાઈ ન કરવાથી થતા રોગો
જૂના કૂલરને સાફ કર્યા વિના વાપરવું ખતરનાક બની શકે છે, કારણ કે તેમાં જમા થયેલું પાણી અને ગંદકી મચ્છરો માટે પ્રજનન સ્થળ બની શકે છે, જે ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા ફેલાવે છે. વધુમાં, તે શ્વસન રોગો, અસ્થમા અને એલર્જીનું કારણ પણ બની શકે છે. આવી ગંદકી ઝડપથી બેક્ટેરિયા અને ફૂગનું પ્રજનન કરી શકે છે, જે પછી હવામાં મુક્ત થઈ શકે છે અને ફેફસાં સુધી પહોંચી શકે છે.
કૂલરમાં લાંબા સમય સુધી ભેજ અને પાણી જમા રહેવાથી બેક્ટેરિયા અને ફૂગનો વિકાસ થઈ શકે છે. જો જૂના કૂલરનો યોગ્ય સફાઈ વિના ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, આ બેક્ટેરિયા અને ફૂગ હવા દ્વારા ફેફસામાં પ્રવેશી શકે છે અને અસ્થમા, એલર્જી, છીંક અને નાક બંધ થવા જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. વધુમાં, આ હવાને સતત શ્વાસમાં લેવાથી ફેફસાના પેશીઓમાં બળતરા થઈ શકે છે, જેના કારણે તાવ, ઉધરસ અને ગળામાં દુખાવો થઈ શકે છે.
મોટર અને પંખાના બ્લેડ સાફ કરવા
કૂલર સાફ કરતા પહેલા, ત્રણેય બાજુના કૂલિંગ પેડ્સ દૂર કરો. તેમને દૂર કરવાથી અંદરની સફાઈ સરળ બનશે. આગળ, કૂલરની અંદર મોટર અને પંખાના બ્લેડમાંથી કોઈપણ ધૂળ અને ગંદકીને કપડાથી સાફ કરો. પછી, પંખાના બ્લેડ અને અન્ય ભાગોમાંથી કોઈપણ ધૂળ ભીના કપડાથી સાફ કરો. સ્ક્રૂ પર થોડી માત્રામાં લુબ્રિકેટિંગ તેલ અથવા નાળિયેર તેલ લગાવો. આનાથી કોઈપણ કાટ દૂર થશે અને પંખો સરળતાથી ફરશે.
પાણીની ટાંકી સાફ કરવી
કુલરના પંખા અને મોટર સાફ કર્યા પછી, પાણીની ટાંકીનો વિસ્તાર, ખાસ કરીને પાણીની ટાંકી સાફ કરવી જોઈએ. કારણ કે પાણીની ટાંકીમાં લીલ અને ધૂળ એકઠી થાય છે, તેને અસ્વચ્છ રાખવાથી દુર્ગંધ આવી શકે છે. તેથી, પાણીની ટાંકીને પણ સારી રીતે ધોવી જોઈએ. જો કે, જો તમે સફાઈના એક કલાક પહેલા કૂલરની પાણીની ટાંકીમાં થોડું વિનેગર ભેળવીને છાંટો અને એક કલાક પછી તેને ધોઈ નાખો, તો કુલર ફક્ત સ્વચ્છ જ નહીં રહે પણ દુર્ગંધ પણ ઓછી આવશે.
કૂલિંગ પેડ્સ સાફ કરવા
કૂલરની મોટર, પાણીની ટાંકી અને પંખાના બ્લેડ સાફ કર્યા પછી, કૂલિંગ પેડ્સ પણ સાફ કરવા જોઈએ. જો હનીકોમ્બ પેડ્સને નુકસાન ન થયું હોય, તો તેમને જેમ છે તેમ રહેવા દો. જો કે, જો હનીકોમ્બ પેડ્સને નુકસાન થયું હોય, તો જૂના પેડ્સ દૂર કરો અને તેમને યોગ્ય રીતે નવાથી બદલો. નવા હનીકોમ્બ પેડ્સ લગાવવાથી માત્ર સારી ઠંડક જ મળતી નથી, પરંતુ તાજી હવાનું પરિભ્રમણ પણ જળવાઈ રહે છે. જો કુલર પેડ્સ હનીકોમ્બ સામગ્રીને બદલે ઘાસના બનેલા હોય, તો તેમને સંપૂર્ણપણે સાફ કરો અથવા સંપૂર્ણપણે બદલો.
(ડિસ્ક્લેમર: આ સામાન્ય માહિતી ફક્ત વાંચવાના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને નિષ્ણાતની સલાહ લો.)
આ પણ વાંચો...