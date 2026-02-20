ETV Bharat / lifestyle

કેવી સ્થિતિમાં રમઝાનના રોઝા ન રાખવા? જાણો શું કહે છે કે ઈસ્લામી કાયદો

પવિત્ર રમઝાન માસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે,જેમાં દરેક મુસલમાન રોઝા રાખે છે પરંતુ કેવી પરિસ્થિતિમાં તેને રોઝા રાખવામાંથી મુક્તિ મળે છે, આવો જાણીએ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 5:36 PM IST

રમઝાન મહિનો ચિંતન, આત્મ-નિયંત્રણ અને સામાજિક એકતાનો સમય માનવામાં આવે છે. રમઝાન દરમિયાન, વિશ્વભરના મુસ્લિમો સવારથી સાંજ સુધી રોઝા રાખે છે. કુરાનના પ્રકાશનની યાદમાં પ્રાર્થના અને દાન પણ કરવામાં આવે છે. ઇસ્લામિક કેલેન્ડરનો આ નવમો અને સૌથી પવિત્ર મહિનો છે, જેનો અંત ઈદ અલ-ફિત્ર સાથે થાય છે. દિવસની શરૂઆત સવારના ભોજનથી થાય છે જેને સુહુર (સેહરી) કહેવાય છે અને રોઝા તોડવા (ઇફ્તાર) સાથે સમાપ્ત થાય છે. ઇસ્લામિક વિદ્વાન અબ્દુલ રહેમાન શમ્સના મતે, રમઝાન દરમિયાન રોઝા દરેક પુખ્ત અને સ્વસ્થ મુસ્લિમ માટે ફરજિયાત છે. જો કે, આજના આ સમાચારમાં, કુરાન અને સુન્નત અનુસાર, કઈ પરિસ્થિતિઓમાં રમઝાન દરમિયાન રોઝા ન રાખવા જોઈએ તે જાણો. ઇસ્લામિક કાયદો શું કહે છે?

અબ્દુલ રહેમાન શમ્સ જણાવે છે કે રોઝા એ ઇબાદતનો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રકાર છે, જે ઇસ્લામના પાંચ સ્તંભોમાંથી એક છે, પરંતુ કુરાન અને સુન્નત અનુસાર, અલ્લાહ કોઈ પણ આત્મા પર તેની ક્ષમતા કરતાં વધુ બોજ નાખતો નથી. આ નિયમ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે માંદગી, ગર્ભાવસ્થા, મુસાફરી અથવા અન્ય મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને કારણે રોઝા તોડવો, અને પછી રોઝાની કઝા કરવી અથવા ફિદયા (ગરીબોને ખોરાક આપવો) આપવી, દયા અને ક્ષમાનો એક પ્રકાર છે, જે ઈબાદતના કાર્યને નુકસાન નહીં પણ દયા બનાવે છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ઇસ્લામનો ઈબાદત પ્રત્યેનો અભિગમ કરુણા અને સમજણ પર આધારિત છે. જ્યારે રોઝા નુકસાન અથવા ગંભીર મુશ્કેલીનું જોખમ ઉભું કરે છે, ત્યારે વ્યક્તિની પરિસ્થિતિઓ અનુસાર રોઝામાં વિલંબ અથવા ફેરફાર કરવાની મંજૂરી છે. ઇસ્લામ અનુસાર, સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓને જો પોતાને અથવા તેમના બાળકને નુકસાન થવાનો ભય હોય તો તેઓ રોઝા તોડી શકે છે.

જો કોઈ વ્યક્તિને ફ્લૂ અથવા નાના ચેપ જેવી બીમારી હોય, તો તેમણે રોઝા તોડી નાખવો જોઈએ અને સ્વસ્થ થયા પછી તેને ફરી શરૂ કરવો જોઈએ. જો કે, ક્રોનિક બીમારી વાળા દર્દીઓ રોઝા પૂર્ણ કરતા નથી પરંતુ તેના બદલે ફિદયા (વળતર) ચૂકવે છે. આનો અર્થ એ કે દરેક દિવસના બદલામાં એક ગરીબ વ્યક્તિને ભોજન આપવું.

વૃદ્ધ મુસ્લિમો જે કોઈ મોટી મુશ્કેલી વિના રોઝા કરી શકતી નથી તેમને પણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તેમને રોઝા પૂર્ણ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેમણે ફિદયા ચૂકવવી પડશે. જો તેમનું સ્વાસ્થ્ય પરવાનગી આપે, તો તેઓ શિયાળાના મહિનાઓમાં અથવા ફક્ત એવા દિવસોમાં રોઝા કરી શકે છે જ્યારે તેઓ સ્વસ્થ હોય.

લાંબી મુસાફરી પર જતા મુસાફરોને કોઈ પાપ કર્યા વિના રોઝા તોડવાની છૂટ છે. ચૂકી ગયેલા દિવસો પછી ભરવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, લાંબા અંતરની કાર્ય યાત્રા પર કોઈ વ્યક્તિ જેને લાંબા સમય સુધી કામ કરવું પડે છે અને અનિયમિત રીતે ખાવું પડે છે, તે ઘરે પાછા ફરવા સુધી રોઝા મુલતવી રાખી શકે છે. આ પસંદગી તેમની વ્યક્તિગત ક્ષમતાઓ પર આધાર રાખે છે.

ઇસ્લામમાં, સ્ત્રીઓને તેમના માસિક સ્રાવ દરમિયાન રોઝા કરવાની મનાઈ છે. આ મુક્તિને ભગવાનની કૃપા માનવામાં આવે છે. જો કે, આ સ્થિતિમાંથી સ્વસ્થ થયા પછી, ચૂકી ગયેલા દિવસો પછી ભરવા જોઈએ. જો કે તમે રોઝા કરી શકતા નથી, તમે હજી પણ અન્ય પૂજા કાર્યો કરી શકો છો, જેમ કે ઝિક્ર (યાદ) અને દુઆ (પ્રાર્થના).

અબ્દુલ રહેમાન શમ્સ કહે છે કે જ્યારે તમે રોઝા ન રાખી શકો ત્યારે પણ, તમે નીચે મુજબ કરીને રોઝાની ભાવનાને જીવંત રાખી શકો છો:

  • કુરાન વાંચવું અને તેના પર ચિંતન કરવું
  • વારંવાર ઝિક્રનો પાઠ કરવો અને હૃદયથી પ્રાર્થના કરવી
  • દરરોજ દાન આપવું
  • રોજ રોઝા કરતા અન્ય લોકોને ઇફ્તાર પૂરી પાડવી
  • લાભકારી ઇસ્લામિક વ્યાખ્યાનો સાંભળવા

તમે મુસ્લિમ પ્રો એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ દૈનિક ઝિક્ર માટે રીમાઇન્ડર્સ સેટ કરવા, કુરાન વાંચનનું પાલન કરવા, તમારા દાનને ટ્રેક કરવા અને ભવિષ્યમાં રોઝાની યોજના બનાવવા માટે પણ કરી શકો છો.

કઝા અને ફિદયાના નિયમોનો અર્થ શું છે?

કઝા: જો કોઈ કારણ હોય, જેમ કે માંદગી, મુસાફરી અથવા ગર્ભાવસ્થા, તો પછી આગામી રમઝાન પહેલા ચૂકી ગયેલા દિવસોની ભરપાઈ કરવી અને પછી સ્વસ્થ થવું.

ફિદયા: જ્યારે લાંબી માંદગી, વૃદ્ધાવસ્થા અથવા ચાલુ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે કાયમી રોઝા અશક્ય હોય, ત્યારે દરેક ચૂકી ગયેલા દિવસ માટે ગરીબ વ્યક્તિને ખોરાક આપવો. ફિદ્યાની રકમ તમારા વિસ્તારમાં સંપૂર્ણ ભોજનની કિંમત જેટલી હોવી જોઈએ.

