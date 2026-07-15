વરસાદી વાતાવરણમાં ગુજરાતની મુસાફરી: જાણો ક્યાં જવું, શું જોવું અને કેવી રીતે પહોંચવું ?
અમદાવાદથી શરૂ કરીને, ગુજરાતના આ 10 શાનદાર સ્થળો તમને ચોમાસાના દરેક દિવસે કંઈક નવું અને રોમાંચક અનુભવ આપશે.
Published : July 15, 2026 at 8:44 PM IST
અમદાવાદ : ઉનાળાના ધગધગતા તાપમાન બાદ ગુજરાતમાં જ્યારે ચોમાસું આવે છે, ત્યારે આખું રાજ્ય લીલાછમ થઈ જાય છે. ઉમદા વરસાદથી ધરતી ભીંજાય છે, નદીઓ ઉછાળે ચઢે છે અને ડુંગરાળ વિસ્તારોમાં પાણીના ધોધ સુંદર દેખાવ કરે છે.
જો તમે કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ માણવા અને ધોમધખતા તાપમાંથી રાહત મેળવવા ઇચ્છો છો, તો ચોમાસાનો સમય ગુજરાતની સફર માટે ઉત્તમ છે. અમદાવાદથી શરૂ કરીને, ગુજરાતના આ 10 શાનદાર સ્થળો તમને ચોમાસાના દરેક દિવસે કંઈક નવું અને રોમાંચક અનુભવ આપશે. ચાલો જાણીએ આ સ્થળોની વિશેષતાઓ, શું જોવા જેવું છે અને અમદાવાદથી કેવી રીતે પહોંચી શકાય.
1. સાપુતારા – ગુજરાતનું મિની ઊંચાઈ પરનું સ્વર્ગ
સાપુતારા ગુજરાતનું એક માત્ર હિલ સ્ટેશન છે. ચોમાસામાં સાપુતારાનું સૌંદર્ય જોવાલાયક હોય છે.
શું જોવા જેવું છે? સાપુતારા સરોવર, સનસેટ પોઈન્ટ, ટેબલ પોઈન્ટ, અને ગુજરાતનો સૌથી લાંબો સાપુતારા રોપવે. ચોમાસામાં અહીં નાના ધોધ અને લીલાછમ ડુંગરોનો આનંદ લઈ શકાય છે.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? રસ્તો: અમદાવાદથી NH-48 માર્ગે લગભગ 400 કિલોમીટરનું અંતર, જે લગભગ 7-8 કલાકનો ડ્રાઇવ છે. જી.એસ.આર.ટી.સી.ની બસ અને ટ્રેન દ્વારા વાઘાઈ સ્ટેશન સુધી પહોંચીને ત્યાંથી ટેક્સી લઈ શકાય છે.
2. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને કેવડિયા – એકતાનો પ્રતિમા
ચોમાસામાં કેવડિયાના પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં વધારો થાય છે. નર્મદા નદી પૂરબહારમાં હોય છે.
શું જોવા જેવું છે? વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા, સરદાર સરોવર ડેમ (ખુલ્લા સમયે ન હોય તો ડેમની આસપાસ જોવા મળે છે), ફ્લાવર્સ ઓફ વેલી (ચોમાસામાં ફૂલોનો બગીચો ખૂબ જ સુંદર લાગે છે), અને નર્મદા નદીની કિનારે ફરવું. ચોમાસામાં અહીં લાઈટ અને સાઉન્ડ શો માણવો ખૂબ લહાવો છે.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? રસ્તો: અમદાવાદથી NH-48 અને NH-64 દ્વારા લગભગ 200 કિલોમીટર, 4 કલાક. અમદાવાદથી કેવડિયા માટે સીધી જી.એસ.આર.ટી.સી. બસો અને સ્પેશિયલ ટ્રેન ઉપલબ્ધ છે.
3. જૂનાગઢ અને ગિરનાર ડુંગર – લીલાછમ ઐતિહાસિક પર્વત
ચોમાસામાં ગિરનાર ડુંગર લીલાછમ થઈ ગયો હોય છે અને આખા પર્વત પર વરસાદી ધોધ અને કુદરતી ઝરણાં જોવા મળે છે.
શું જોવા જેવું છે? ૬૦૦૦ થી વધુ પગથિયાં ચડીને ગિરનાર પર્વત પર જવું (શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખૂબ જ રોમાંચક), દામોદર કુંડ, ઉપરકોટનો કિલ્લો, અને ગિરનારની તળેટીમાં આવેલું ખાસ પ્રકારનું મોરી (મગર) તળાવ.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? અમદાવાદથી NH-47 દ્વારા લગભગ 320 કિલોમીટર, 6 કલાકની સફર. સીધી જી.એસ.આર.ટી.સી. બસ અને ટ્રેન દ્વારા ઝાલસિંગ સુધી પહોંચી શકાય છે.
4. સોમનાથ – સમુદ્ર કિનારે આવેલું યાત્રાધામ
વરસાદમાં સોમનાથના ભવ્ય મંદિરની સાથે સમુદ્રનું ઊછળતું પાણી માણવું એ અદ્ભુત અનુભવ છે.
શું જોવા જેવું છે? સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર, ત્રિવેણી સંગમ (જ્યાં ત્રણ નદીઓ ભેગી થાય છે), અને સોમનાથ બીચ પર ફરવું. ચોમાસામાં તરંગો ઊંચા આવે છે, જે ખૂબ જ રોમાંચક દ્રશ્ય છે.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? NH-27 માર્ગે લગભગ 400 કિલોમીટરનું અંતર, લગભગ 8-9 કલાક. જી.એસ.આર.ટી.સી.ની સીધી વોલ્વો બસો ઉપલબ્ધ છે.
5. દ્વારકા અને બેટ દ્વારકા – ગુજરાતનું ધાર્મિક ટાપુ
ચોમાસામાં દ્વારકાનો દરિયાકાંઠો અને બેટ દ્વારકા ટાપુની મુસાફરી એક ખાસ અનુભવ આપે છે.
શું જોવા જેવું છે? દ્વારકાધીશનું ભવ્ય મંદિર, ગોમતી ઘાટ, બેટ દ્વારકા ટાપુ (જ્યાં બોટ દ્વારા જઈ શકાય છે), અને સમુદ્ર કિનારે સૂર્યાસ્ત જોવો. વરસાદમાં સમુદ્રનો ઊછાળો જોવા લાયક હોય છે.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? રસ્તો: લગભગ 440 કિલોમીટર, NH-47 અને NH-27 થી 8-9 કલાક. ટ્રેન દ્વારા દ્વારકા સ્ટેશન સીધું જ જોડાયેલું છે, અને અમદાવાદથી ઘણી GSRTC બસો પણ ચાલે છે.
6. માંડવી, કચ્છ – લીલાછમ રણ અને સમુદ્રનો સંગમ
કચ્છ સામાન્ય રીતે શુષ્ક રહે છે, પરંતુ ચોમાસામાં માંડવી સહિતનો આખો વિસ્તાર લીલાછમ થઈ જાય છે.
શું જોવા જેવું છે? માંડવી બીચ, વિજય વિલાસ પેલેસ (ઐતિહાસિક રાજમહેલ), અને માંડવીનું જૂનું શિપ બિલ્ડિંગ યાર્ડ. માંડવીના ખારે પાણીના સ્વેમ્પ અને કચ્છનું રણ ચોમાસામાં સંપૂર્ણપણે પલટાઈ જાય છે.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? લગભગ 400 કિલોમીટર, ભુજ સુધી NH-41 દ્વારા. અમદાવાદથી ભુજ જવા માટે ટ્રેન અને બસો ઉપલબ્ધ છે, અને ભુજથી ટેક્સી દ્વારા માંડવી પહોંચી શકાય છે.
7. પાલીતાણા અને ભાવનગર – શત્રુંજયની લીલી ટેકરીઓ
ચોમાસામાં શત્રુંજય પર્વત પર ચડતી વખતે લીલાછમ ડુંગરાઓ અને ઠંડકભર્યું વાતાવરણ મળે છે.
શું જોવા જેવું છે? શત્રુંજય પર્વત પર આવેલા જૈન દેરાસરો (લગભગ ૩૮૦૦ પગથિયાં ચડવા પડે છે), ભાવનગરનો દરિયાકાંઠો, અને વેલાવદર બ્લેકબક નેશનલ પાર્ક (જે ચોમાસામાં ખૂબ જ લીલો દેખાય છે).
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? અમદાવાદથી NH-27 અને NH-51 દ્વારા લગભગ 200 કિલોમીટર, 4 કલાકની મુસાફરી. અમદાવાદથી ભાવનગર માટે સીધી બસ અને ટ્રેન ઉપલબ્ધ છે.
8. શામળાજી, સાબરકાંઠા – જળધોષ અને ઐતિહાસિક મંદિર
જેઓ અમદાવાદથી નજીકમાં કુદરતી જળધોષ અને મંદિર જોવા ઈચ્છે છે, તેમના માટે શામળાજી એક ઉત્તમ સ્થળ છે.
શું જોવા જેવું છે? શામળાજી ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રાચીન મંદિર, મેશ્વો ડેમ (જે ચોમાસામાં પાણીથી ભરપૂર હોય છે), અને આસપાસના જંગલોમાં ચોમાસામાં ઊતરતા અસંખ્ય કુદરતી ધોધ.
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? અમદાવાદથી NH-48 અને રાજ્ય ધોરી માર્ગ દ્વારા લગભગ 160 કિલોમીટર, 3.5 કલાક. અમદાવાદથી મહેસાણા સુધી બસ લઈ, પછી શામળાજી જવા ટેક્સી લઈ શકાય છે.
9. પાવાગઢ (ચાંપાનેર) – ઐતિહાસિક કિલ્લો અને કાલિકા માતાનું મંદિર
પાવાગઢ ડુંગર ચોમાસામાં પોતાના સાચા રૂપમાં જોવા મળે છે. ડુંગર પરથી લીલા વડોદરાના મેદાનો દેખાય છે.
શું જોવા જેવું છે? કાલિકા માતા મંદિર, ચાંપાનેરના પ્રાચીન ઈમારતો અને મસ્જિદો, ડુંગર પરથી વરસાદી વાતાવરણનો નજારો, અને સુખી જળધોષ (ચોમાસામાં અહીં પાણી ધોષ વહે છે).
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? અમદાવાદથી વડોદરા થઈને NH-48 દ્વારા લગભગ 150 કિલોમીટર, 3 કલાક. અમદાવાદથી વડોદરા ગાડી કે ટ્રેન લઈ, પછી ટેક્સી લઈ શકાય છે.
10. નળ સરોવર – અમદાવાદની નજીકનું પક્ષી અભયારણ્ય
જો તમે શહેરની ઉત્તેજનાથી થોડી દૂર પ્રકૃતિનો આનંદ માણવા માટે સરળતાથી પહોંચી શકાય તેવું સ્થળ શોધી રહ્યા છો, તો નળ સરોવર શ્રેષ્ઠ છે.
શું જોવા જેવું છે? સરોવરમાં બોટિંગ (ચોમાસામાં પાણી ભરપૂર હોય છે), આજુબાજુનાં ખેતરોમાં લીલાછમ લેન્ડસ્કેપ, અને વિવિધ જળપક્ષીઓ જોવા મળે છે (ચોમાસામાં પક્ષીઓનો ખાસ સીઝન હોય છે).
અમદાવાદથી કેવી રીતે જવું? અમદાવાદથી લગભગ 60 કિલોમીટર, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે થઈને લગભગ 1.5 કલાકની સફર. ગુજરાત ટુરિઝમ અને ખાનગી કેબ દ્વારા પહોંચી શકાય છે.
ચોમાસાની સફર દરમિયાન રાખવા જેવી સાવચેતીઓ અને જરૂરી ટિપ્સ:
ગુજરાત ખાલી શુષ્ક રણ અને ગરમ ઉનાળો જ નથી, પરંતુ ચોમાસામાં અહીં એક અલગ જ દુનિયા વસે છે. ઉપરોક્ત 10 સ્થળો પૈકી કોઈ પણ સ્થળે ચોમાસામાં જશો, તો તમને એક સુંદર અને યાદગાર અનુભવ મળવાની ખાતરી છે. ભલે તમે સાપુતારાના ધોધ માણવા જાવ, કે દ્વારકાના સમુદ્ર કિનારે ભીંજાવ, ગુજરાતનો ચોમાસાનો ટૂરિઝમ તમને પ્રકૃતિની સૌથી સુંદર ક્ષણો આપશે.
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