યુદ્ધ દરમિયાન પોતાનો જીવ બચાવવા માટે સામાન્ય નાગરિકે આ 5 બાબતોનું ધ્યાન જરૂર રાખવું જોઈએ

યુદ્ધના સમયમાં સામાન્ય લોકોની સુરક્ષા સૌથી જરૂરી હોય છે. આ આર્ટિકલમાં યુદ્ધ સમયે સુરક્ષિત રહેવાની ટિપ્સ આપેલી છે.

યુદ્ધ દરમિયાન પોતાનો જીવ બચાવવા માટે સામાન્ય નાગરિકે આ 5 બાબતોનું ધ્યાન જરૂર રાખવું જોઈએ
યુદ્ધ દરમિયાન પોતાનો જીવ બચાવવા માટે સામાન્ય નાગરિકે આ 5 બાબતોનું ધ્યાન જરૂર રાખવું જોઈએ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 9:07 PM IST

ઈરાન યુદ્ધની જ્વાળાઓમાં ફસાઈ ગયું છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયલ તેહરાન અને અન્ય અનેક શહેરો પર અનેક હુમલાઓ કરી રહ્યા છે. ઈરાન પણ જોરદાર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યું છે. આના કારણે સામેલ દેશોમાં જાનમાલનું નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં, યુદ્ધગ્રસ્ત દેશોમાં રહેતા સામાન્ય નાગરિકો માટે અત્યંત સતર્ક રહેવું જરૂરી છે. આ સમયે, સામાન્ય નાગરિકોએ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ચાલો જાણીએ કે આ પરિસ્થિતિમાં કઈ સાવચેતી રાખવી અને કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેવું...

યુદ્ધ ડરામણું અને મૂંઝવણભર્યું હોઈ શકે છે, પરંતુ શું કરવું તે જાણવાથી જીવ બચાવવામાં મદદ મળી શકે છે. યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં દરેક વ્યક્તિએ યાદ રાખવા જેવી પાંચ મહત્વપૂર્ણ બાબતો અહીં છે...

  1. યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં, શાંતિ એ સૌથી મોટી તાકાત છે. ગભરાટ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે, તેથી ઊંડો શ્વાસ લો, સતર્ક રહો, અને જો શક્ય હોય તો, પરિવાર અથવા જૂથ સાથે સલામત જગ્યાએ રહો.
  2. યુદ્ધની કટોકટીમાં, સાવધાની અને સરકારી સૂચનાઓનું પાલન જીવન બચાવી શકે છે. આ કરવા માટે, નજીકનું આશ્રયસ્થાન અથવા સલામત સ્થળ ક્યાં છે તે શોધો. તમારી બારીઓ અને દરવાજા ચુસ્તપણે બંધ રાખો. જો તમારી પાસે આશ્રયસ્થાન અથવા ભોંયરું હોય, તો ત્યાં રહેવા માટે તૈયાર રહો. ઉપરાંત, કોઈપણ ભૂગર્ભ મેટ્રો સ્ટેશન અથવા કોંક્રિટ બિલ્ડિંગના ભોંયરાઓથી સાવધ રહો, અને સરકારી સલામતી યોજનાઓ અને સૂચનાઓનું પાલન કરો.
  3. સરકારી આદેશો (રેડિયો અથવા ટીવી દ્વારા) મળતાં, તાત્કાલિક નીકળી જાઓ અને પાણી, દવા, મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ઇમરજન્સી કીટથી ભરેલું બેગ પેક કરો. યુદ્ધ જેવી કટોકટીમાં, ઇમરજન્સી કીટ તૈયાર રાખવી જીવન બચાવી શકે છે. ઓછામાં ઓછા 7-10 દિવસનો ખોરાક, પાણી, આવશ્યક દવા, બેટરીથી સંચાલિત ફ્લેશલાઇટ, પાવર બેંક અને રોકડ પેક કરો. ઉપરાંત, તમારા પાસપોર્ટ અને આઈડી કાર્ડ જેવા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો સાથે રાખો જેથી તમે સુરક્ષિત રીતે પહોંચી શકો.
  4. રેડિયો, ટીવી, વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સ દ્વારા લાઇવ સમાચાર સાથે જોડાયેલા અને અપડેટ રહો. સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ પર વિશ્વાસ કરશો નહીં અથવા ફેલાવશો નહીં. કયા વિસ્તારો લડાઈથી મુક્ત છે, તમને પુરવઠો અથવા તબીબી સંભાળ ક્યાં મળી શકે છે અને ખતરનાક પરિસ્થિતિઓથી કેવી રીતે બચવું તે જાણવું તમારા અસ્તિત્વ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી, ફક્ત પ્રતિષ્ઠિત NGO, પત્રકારો અથવા સ્થાનિક અધિકારીઓની માહિતી પર વિશ્વાસ કરો.
  5. યુદ્ધ દરમિયાન, ખોટી માહિતીનો ઉપયોગ લોકોને ડરાવવા અથવા અસ્થિર કરવા માટે થઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વણચકાસાયેલ એકાઉન્ટ્સ અથવા મૌખિક વાતો પર વિશ્વાસ કરવા અંગે સાવચેત રહો. વૃદ્ધો, બાળકો અને જરૂરિયાતમંદોને ટેકો આપીને બીજાઓને મદદ કરો અને સાથે રહો.

નોંધ:

એક નાગરિક તરીકે, યુદ્ધમાં બચવાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ રસ્તો એ છે કે ઝડપથી સ્થળાંતર કરવું અથવા સલામત સ્થળ શોધવું, આવશ્યક પુરવઠો (પાણી, તૈયાર ખોરાક, દવા, રોકડ) સંગ્રહ કરવો અને જોખમ વિશે માહિતગાર રહેવું. લડાઈના વિસ્તારોથી દૂર રહીને, વિશ્વસનીય માહિતી એકત્રિત કરીને અને જો જરૂરી હોય તો, ઝડપથી સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરીને સલામતીને પ્રાથમિકતા આપો.

