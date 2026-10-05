ફ્રીજમાં આ 9 વસ્તુઓને મૂકતા પહેલા ચેતજો! જાણો કેમ?
આપણા બધાના ઘરોમાં, વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોને તાજા રાખવા અને તેમને બગડતા અટકાવવા માટે રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે...
Published : October 5, 2026 at 4:04 PM IST
ગરમીમાં ખાન-પાનની ચીજોને ખરાબ થવાથી બચાવવામાં રેફ્રિજરેટર આપણો સૌથી મોટો સહારો હોય છે. ઓછું તાપમાન ઘણા ખાદ્ય પદાર્થોને ખરાબ થવાથી બચાવે છે અને તેની શેલ્ફ લાઈફને વધારે છે. બહાર વધારે તાપમાન હોવાના કારણે ચીજો ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. પણ વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે ગરમીમાં ખાવાની ચીજોને ફ્રિજમાં રાખવી યોગ્ય નથી, કારણ કે ઠંડા તાપમાનના કારણે કેટલીક ચીજો ઝડપથી ખરાબ થઈ શકે છે કે તેનો સ્વાદ બદલાઈ શકે છે.
કેળા - આ લિસ્ટમાં કેળાં સૌથી ઉપર આવે છે. તેને ક્યારેય રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ. ફ્રિજમાં રાખવાથી તેની છાલ કાળી પડી જાય છે, જેના કારણે ઘણા લોકો—ખાસ કરીને બાળકો—તેને ખાવામાં ખચકાટ અનુભવે છે. શ્રેષ્ઠ તાજગી અને સ્વાદ જાળવી રાખવા માટે તેને સામાન્ય તાપમાને (રૂમ ટેમ્પરેચર પર) રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોકે, સંપૂર્ણ પાકેલાં કેળાંને થોડા દિવસો માટે રેફ્રિજરેટરમાં રાખી શકાય છે; ભલે તેની છાલ કાળી પડી જાય, પણ અંદરનું ફળ સારું જ રહે છે.
તરબૂચ – ઘણા લોકો તરબૂચને જલ્દી બગડી જતું અટકાવવા માટે તેને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાની ભૂલ કરે છે. જોકે, આમ કરવાથી તેમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સનું પ્રમાણ ઘટે છે અને તેની પૌષ્ટિકતા પણ ઓછી થઈ જાય છે. તેથી જ નિષ્ણાતો તરબૂચને ફ્રિજમાં ન રાખવાની સલાહ આપે છે.
પપૈયું – પપૈયાને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેનો સ્વાદ અને છાલ બગડી શકે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે નીચું તાપમાન તેના પાકવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી દે છે. તેથી, પપૈયું સંપૂર્ણપણે પાકી ન જાય ત્યાં સુધી તેને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાનું ટાળો.
લીચી - લોકો ઘણીવાર ઉનાળામાં મોટી માત્રામાં લીચી ખરીદે છે અને તેની તાજગી જાળવી રાખવા માટે તેને રેફ્રિજરેટરમાં રાખે છે. જોકે, રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી માત્ર તેની છાલની તાજગી જ જળવાઈ રહે છે, જ્યારે અંદરનું ફળ વાસ્તવમાં બગડી શકે છે. તેથી, લીચીને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે; તેને લાંબા સમય સુધી તાજી રાખવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે તેને પાણીમાં રાખવામાં આવે.
અનાનસ—અનાનસને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેની બનાવટ અને સ્વાદ ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી, તેને ફ્રિજની બહાર રાખવું વધુ હિતાવહ છે. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી આ ફળ વધુ પડતું નરમ પડી જાય છે અને તેનો કુદરતી સ્વાદ બદલાઈ જાય છે. અનાનસ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખવાથી તેની તાજગી જળવાઈ રહે છે અને તેની ગુણવત્તામાં અનિચ્છનીય ફેરફારો થતા અટકે છે. જોકે, જો અનાનસ સંપૂર્ણપણે પાકી ગયું હોય, તો તેને વધુ પડતું નરમ થતું અટકાવવા માટે થોડા દિવસો સુધી રેફ્રિજરેટરમાં રાખી શકાય છે.
કેરી— કેરીને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાની ભૂલ ન કરો, કારણ કે ઠંડું તાપમાન તેના પાકવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી શકે છે અને તેના સ્વાદ પર અસર કરી શકે છે. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેના પર કાળા ડાઘ પડી શકે છે અથવા તે અસમાન રીતે પાકી શકે છે. તેનો સંપૂર્ણ સ્વાદ અને રસનો આનંદ માણવા માટે તેને સામાન્ય તાપમાને (રૂમના તાપમાને) રાખવી એ શ્રેષ્ઠ રીત છે.
એવોકાડો—એવોકાડોને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ, કારણ કે ઠંડું તાપમાન તેની પાકવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી શકે છે અને તેને સખત બનાવી શકે છે. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી ફળના સ્વાદ અને બનાવટ પર પણ અસર પડી શકે છે. કાચા એવોકાડોને ફ્રિજમાં મૂકવાનું ટાળો; જોકે, એકવાર તે સંપૂર્ણપણે પાકી જાય પછી તમે તેને ત્યાં સ્ટોર કરી શકો છો.
નારંગી — નારંગીને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તે સુકાઈ શકે છે અને તેનો રસ ઓછો થઈ શકે છે. તેથી, તેને સામાન્ય તાપમાને (રૂમના ટેમ્પરેચરે) રાખો; આમ કરવાથી તેનો સ્વાદ અને તાજગી જળવાઈ રહે છે. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી નારંગીનો સ્વાદ બગડી શકે છે અને ખાતી વખતે તે કડવી કે ખાટી લાગી શકે છે.
સફરજન—ઠંડા તાપમાનને કારણે આ ફળનો રંગ ઝાંખો પડી શકે છે, તેનો સ્વાદ બગડી શકે છે અને તેનો કુરકુરાપણું પણ ખતમ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, રેફ્રિજરેટરમાં રાખેલાં સફરજન અન્ય ખાદ્યપદાર્થોની ગંધ શોષી શકે છે, જેનાથી તેના સ્વાદ પર અસર પડી શકે છે. તેની તાજગી અને સ્વાદ જાળવી રાખવા માટે, તેને ઓરડાના તાપમાને કોઈ ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ રાખવા એ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.
પીચ (Peaches)—પીચને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ, કારણ કે ઠંડીને લીધે તે પાકવાની પ્રક્રિયા અટકી જાય છે અને તેનાથી તેનો સ્વાદ પણ બગડી જાય છે. તેને સામાન્ય તાપમાને રાખવાથી તે કુદરતી રીતે પાકે છે, જેનાથી તેની મીઠાશ અને રસાળપણું વધે છે. શ્રેષ્ઠ સ્વાદ અને ગુણવત્તા માટે, પીચને કાઉન્ટર પર રાખો અને તેની તાજગી જાળવી રાખવા માટે તે સંપૂર્ણપણે પાકી જાય પછી જ તેને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકો.
જાંબુ – નિષ્ણાતોના મતે, જાંબુનું સેવન તાજા સ્વરૂપે કરવું જોઈએ. તેને સામાન્ય તાપમાને (રૂમ ટેમ્પરેચર પર) રાખવા શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે રેફ્રિજરેટરમાં ભેજ જમા થવાથી ફળ બગડી શકે છે.
બોર— કાચા બોરને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે ત્યાં તે પાકતા નથી અને ઠંડા વાતાવરણને લીધે તેનો સ્વાદ બગડી શકે છે. પાકેલા બોર પણ રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેનો સ્વાદ ગુમાવી બેસે છે.
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