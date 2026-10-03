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આ 9 ફળોને ભૂલથી પણ ફ્રીજમાં ન રાખવા જોઈએ, જાણો કારણ

લોકો માને છે કે, ફળને ફ્રીજમાં રાખવાથી તે લાંબો સમય તાજા અને સારા રહે છે પણ આ બધા ફળોમાં લાગુ પડતું નથી

આ 9 ફળોને ભૂલથી પણ ફ્રીજમાં ન રાખવા જોઈએ
આ 9 ફળોને ભૂલથી પણ ફ્રીજમાં ન રાખવા જોઈએ (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 7:19 PM IST

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ઉનાળા દરમિયાન, ખોરાકને બગડતો અટકાવવામાં રેફ્રિજરેટર આપણું સૌથી મોટું સાથી છે. નીચું તાપમાન ઘણી ખાદ્ય સામગ્રીને બગડતી અટકાવે છે અને તેની શેલ્ફ લાઇફ વધારે છે, જ્યારે બહારનું ઊંચું તાપમાન વસ્તુઓને ઝડપથી બગાડી નાખે છે. જોકે, નિષ્ણાતો ઉનાળામાં દરેક ખાદ્ય પદાર્થને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવાની સલાહ આપે છે, કારણ કે ઠંડું તાપમાન ક્યારેક બગડવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી શકે છે અથવા ખોરાકનો સ્વાદ બદલી શકે છે. નિષ્ણાતો એમ પણ સૂચવે છે કે અમુક ફળોને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ, કારણ કે તેમ કરવાથી તેના સ્વાદ, ટેક્સચર અને પોષક મૂલ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. તેથી, એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કયા ફળોને રેફ્રિજરેટરને બદલે સામાન્ય તાપમાને (રૂમ ટેમ્પરેચર પર) રાખવા શ્રેષ્ઠ છે...

કેળા - આ યાદીમાં કેળા સૌથી આગળ છે. તેને ક્યારેય રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેની છાલ કાળી પડી જાય છે, જેના કારણે લોકો, ખાસ કરીને બાળકો તેને ખાવામાં ખચકાટ અનુભવે છે. શ્રેષ્ઠ તાજગી અને સ્વાદ માટે તેને સામાન્ય તાપમાને રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેમ છતાં, સંપૂર્ણ પાકેલા કેળાને થોડા દિવસો માટે રેફ્રિજરેટરમાં રાખી શકાય છે; ભલે તેની છાલ કાળી પડી જાય, પણ અંદરનું ફળ સારું જ રહે છે.

કેળા
કેળા (Getty Images)

તરબૂચ – ઘણા લોકો તરબૂચ જલ્દી બગડી ન જાય તે માટે તેને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાની ભૂલ કરે છે. જોકે, આમ કરવાથી તેમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સનું પ્રમાણ ઘટે છે અને તેનું પોષણમૂલ્ય પણ ઓછું થાય છે. તેથી જ નિષ્ણાતો તરબૂચને ફ્રિજમાં ન રાખવાની સલાહ આપે છે.

પપૈયું – પપૈયાને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેનો સ્વાદ અને ટેક્સચર બદલાઈ શકે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે ફ્રિજની અંદરનું નીચું તાપમાન તેના પાકવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી દે છે. તેથી, પપૈયું સંપૂર્ણપણે પાકી ન જાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રિજમાં રાખવાનું ટાળો.

આ 9 ફળોને ભૂલથી પણ ફ્રીજમાં ન રાખવા જોઈએ
આ 9 ફળોને ભૂલથી પણ ફ્રીજમાં ન રાખવા જોઈએ (Getty Images)

લીચી – લોકો ઘણીવાર ઉનાળા દરમિયાન મોટી માત્રામાં લીચી ખરીદે છે અને તેની તાજગી જાળવી રાખવા માટે તેને રેફ્રિજરેટરમાં રાખે છે. જોકે, રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી માત્ર તેની છાલની તાજગી જળવાઈ રહે છે, જ્યારે અંદરનું ફળ બગડી શકે છે. તેથી, લીચીને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે; તેને લાંબા સમય સુધી તાજી રાખવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે તેને પાણીમાં રાખવી.

અનાનસ – અનાનસને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેના ટેક્સચર અને સ્વાદ પર અસર પડી શકે છે. તેને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવું જ હિતાવહ છે, કારણ કે ઠંડા તાપમાનને લીધે ફળ વધુ પડતું નરમ થઈ જાય છે અને તેનો કુદરતી સ્વાદ બદલાઈ જાય છે. અનાનસને સામાન્ય તાપમાને (રૂમ ટેમ્પરેચર પર) રાખવાથી તેની તાજગી જળવાઈ રહે છે અને તેની ગુણવત્તામાં અનિચ્છનીય ફેરફારો થતા અટકે છે. જોકે, જો અનાનસ સંપૂર્ણપણે પાકી ગયું હોય, તો તેને વધુ પડતું નરમ થતું અટકાવવા માટે થોડા દિવસો સુધી રેફ્રિજરેટરમાં રાખી શકાય છે.

કેરી
કેરી (Getty Images)

કેરી - કેરીને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાની ભૂલ ન કરો, કારણ કે ઠંડું તાપમાન તેના પાકવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી શકે છે અને તેના સ્વાદ તથા ટેક્સચર પર અસર કરી શકે છે. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેના પર કાળા ડાઘ પડી શકે છે અથવા તે અસમાન રીતે પાકી શકે છે. તેનો સંપૂર્ણ સ્વાદ અને રસનો આનંદ માણવા માટે તેને સામાન્ય તાપમાને (રૂમ ટેમ્પરેચર પર) રાખવી શ્રેષ્ઠ છે.

એવાકાડો - એવાકાડોને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ, કારણ કે ઠંડું તાપમાન તેના પાકવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી શકે છે અને તેને સખત બનાવી શકે છે. રેફ્રિજરેશનને કારણે ફળના સ્વાદ અને પોત પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. કાચા એવાકાડોને ફ્રિજમાં મૂકવાનું ટાળો; જોકે, એકવાર તે સંપૂર્ણપણે પાકી જાય પછી તમે તેને ત્યાં રાખી શકો છો.

નારંગી - રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી નારંગી સુકાઈ શકે છે અને તેનો રસ ઓછો થઈ શકે છે; તેથી, તેને સામાન્ય તાપમાને રાખો. આમ કરવાથી તેનો સ્વાદ અને તાજગી જળવાઈ રહે છે. નારંગીને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેનો સ્વાદ બગડી શકે છે અને ખાતી વખતે તે કડવી અથવા વધુ પડતી ખાટી લાગી શકે છે.

સફરજન - ઠંડા તાપમાનને કારણે સફરજનનો રંગ બદલાઈ શકે છે, તેમનું ટેક્સચર અને સ્વાદ બગડી શકે છે અને તેની ક્રિસ્પનેસ જતી રહી શકે છે. આ ઉપરાંત, રેફ્રિજરેટરમાં રાખેલા સફરજન અન્ય ખોરાકની ગંધ શોષી શકે છે, જે તેમના સ્વાદને અસર કરી શકે છે. તેમની તાજગી અને સ્વાદ જાળવી રાખવા માટે, સફરજનને ઓરડાના તાપમાને (રૂમ ટેમ્પરેચર) ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ રાખવા શ્રેષ્ઠ છે.

પીચ (આડુ) - પીચને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવા જોઈએ કારણ કે ઠંડીને લીધે પાકવાની પ્રક્રિયા અટકી જાય છે, જેનાથી તેનો સ્વાદ અને લાક્ષણિક ટેક્સચર જતું રહે છે. તેને ઓરડાના તાપમાને રાખવાથી તે કુદરતી રીતે પાકે છે, જેથી તેમની મીઠાશ અને રસાળપણું વધે છે. શ્રેષ્ઠ સ્વાદ અને ટેક્સચર મેળવવા માટે, પીચને કાઉન્ટર પર રાખો અને તાજગી જાળવી રાખવા માટે તે સંપૂર્ણપણે પાકી જાય પછી જ તેને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકો.

બ્લેકબેરી - નિષ્ણાતોના મતે, બ્લેકબેરીનું સેવન તાજી સ્થિતિમાં જ કરવું જોઈએ. તેમને ઓરડાના તાપમાને રાખવા શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે રેફ્રિજરેટરમાં ભેજ જમા થવાથી આ ફળ બગડી શકે છે.

બોર - કાચા બોરને રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે ત્યાં તે પાકતા નથી અને ઠંડા વાતાવરણને લીધે તેનો સ્વાદ અને ટેક્સચર બગડી શકે છે. પાકેલા બોર પણ રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી તેમનો સ્વાદ અને ટેક્સચર ગુમાવી બેસે છે.

બોર
બોર (Getty Images)

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કયા ફળો ફ્રીજમાં ન રાખવા
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