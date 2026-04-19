ETV Bharat / lifestyle

તમામ પ્રયત્નો બાદ પણ મહિનાના અંતે થઈ જાય છે ખિસ્સું ખાલી, અજમાવો આ 7 અસરદાર ઉપાય

આ ટિપ્સને અનુસરીને, તમને મહિનાના અંતે ખબર પડશે કે તમે સૌથી વધુ પૈસા શેના પર ખર્ચ્યા છે (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

સવારે ઉઠવાથી લઈને રાત્રે સૂવા સુધી, આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તેમાં કોઈને કોઈ ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. દૂધ ખરીદવું, બસનું ભાડું, મોબાઈલ રિચાર્જ - આ બધું જ તેમાં શામેલ છે. આ દરેકની કહાની છે! વાસ્તવમાં, નાના ખર્ચ ઉધઈ જેવા હોય છે; તે અદ્રશ્ય હોય છે પરંતુ ધીમે ધીમે આખા બજેટને ખાઈ જાય છે. આને "લાટે ફેક્ટર" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં નાના દૈનિક ખર્ચ મહિનાના અંતે મોટી રકમ બની જાય છે.

પરંતુ, ખર્ચ ઉપરાંત, તમારી મહેનતથી કમાયેલા પૈસામાંથી થોડો ભાગ બચાવવો પણ મહત્વપૂર્ણ છે. બચતનો અર્થ કંજૂસ હોવું નથી, પરંતુ પોતાના પૈસાને યોગ્ય દિશામાં રોકવા એમ છે, જેથી તમારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે. તમારી જીવનશૈલી સાથે સમાધાન કર્યા વિના બચત શરૂ કરવા માટે, તમે આ લેખમાં આપેલી ટિપ્સને અનુસરી શકો છો, જે નીચે મુજબ છે...

તમારા ખર્ચનું આયોજન કરો:

બચત કરવાનું પહેલું પગલું એ જાણવામાં છે કે, છે કે તમારા પૈસા ક્યાં જઈ રહ્યા છે. નાના નાના દૈનિક ખર્ચાઓ પણ નોટબુકમાં લખવાની આદત પાડો. તમારા દૂધના બિલથી લઈને શાકભાજીની ખરીદી અને ચા સુધીની દરેક વસ્તુનો હિસાબ રાખવાથી તમને મહિનાના અંતે ખબર પડશે કે તમે સૌથી વધુ ખર્ચ ક્યાં કર્યો છે. આ તમને બિનજરૂરી ખર્ચાઓ ઓળખવામાં અને આવતા મહિને તેને ટાળવામાં મદદ કરશે. જો તમે માસિક ખર્ચ મર્યાદા નક્કી કરો છો, તો તમારો પૈસાનો વેડફાટ આપમેળે ઘટશે.

જમવાનું ઘરે બનાવો

આજકાલ ઘણા લોકોને બહાર ખાવાની આદત પડી ગઈ છે. આપણે ઘણીવાર રેસ્ટોરન્ટમાં ઘણા પૈસા ખર્ચી નાખીએ છીએ. આવામાં ઘરે રાંધવું અને ખાવું તમારા સ્વાસ્થ્ય અને બજેટ બંને માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. તે ન માત્ર તમારા પૈસા બચાવે છે પણ તમને ફ્રેશ અને પૌષ્ટિક ખોરાકની પણ ખાતરી આપે છે. ઘરે રસોઈને સરળ અને તણાવમુક્ત બનાવવા માટે, અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં શાકભાજી ખરીદો અને તમારા મેનુનું અગાઉથી આયોજન કરો. ઘરેથી લંચ પેક કરો જેથી તમે ઓફિસમાં લઈ જઈ શકો. આ તમારા માસિક ખર્ચમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકે છે. ઘરેથી ભરેલું લંચ તમને અપેક્ષા કરતા વધુ પૈસા બચાવશે. આ આદત ફક્ત પૈસા જ નહીં પણ તમારા સ્વાસ્થ્યને પણ બચાવે છે.

સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ ઘટાડો:

આજકાલ, અમે મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ, મૂવી સ્ટ્રીમિંગ એપ્લિકેશન્સ વગેરે જેવી ઘણી વસ્તુઓ માટે દર મહિને ચૂકવણી કરીએ છીએ. આમાંની ઘણી એપ્લિકેશનોનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થતો નથી. ફક્ત તે જ એપ્લિકેશનો રાખો જેની તમને ખરેખર જરૂર છે અને બાકીની તરત જ કેન્સલ કરો. તેવી જ રીતે, જો તમારી પાસે જીમ મેમ્મબરશિપ છે અને જિમ જતા નથી તો તેને પણ બંધ કરી દો. તેના બદલે, પાર્કમાં ચાલવા અથવા ઘરે કસરત કરવા જેવા વિકલ્પોનો વિચાર કરો. આવી નાની બચત મોટી રકમ બની શકે છે.

વીજળીની બચત:

વીજળી અને પાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરવાથી તમારા ઘરના બજેટમાં નોંધપાત્ર ફરક પડી શકે છે. જ્યારે તમે રૂમની બહાર નીકળો ત્યારે પંખા અને લાઇટ બંધ કરવાની આદત પાડો. જૂના બલ્બને LED બલ્બથી બદલવાથી તમારું વીજળીનું બિલ ઘટશે. કુદરતી પ્રકાશને ઘરની અંદર આવવા દેવા માટે દિવસ દરમિયાન બારીઓ ખુલ્લી રાખો. બિનજરૂરી રીતે ઉપકરણો ચાલુ રાખવાનું ટાળો; આ મહિનાના અંતે તમારા વીજળીના બિલમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે.

ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ:

પેટ્રોલના વધતા ભાવને કારણે, તમારી કારનો ઉપયોગ મોંઘો બની શકે છે. મિત્રો સાથે કારપૂલ કરવું અથવા કામ પર જવા માટે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. તમે સાયકલ ચલાવી શકો છો અથવા ચાલીને પણ જઈ શકો છો. આનાથી તમારા પૈસા બચશે અને તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારી કારની નિયમિત સર્વિસ કરાવો અને ઇંધણ બચાવવા માટે તમારા ટાયર પ્રેશરને યોગ્ય રાખો. આનાથી તમારા લાંબા ગાળાના મુસાફરી ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. તમારા વાહનનો ઉપયોગ ફક્ત જરૂરી હેતુઓ માટે જ કરો.

પૈસાનું સંચાલન:

આજકાલ, દરેક વ્યક્તિ મોબાઇલ પેમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે. આપણે ખર્ચ વિશે વિચાર્યા વિના સરળતાથી પૈસા ખર્ચી નાખીએ છીએ. તેના બદલે, જ્યારે પણ તમે કંઈક ખરીદો છો ત્યારે રોકડમાં ચૂકવણી કરવાની આદત બનાવો. જ્યારે આપણી રોકડ ઓછી થવા લાગે છે, ત્યારે આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે આપણી પાસે કેટલા પૈસા છે અને કેટલા ઓછા બચ્યા છે. આ આપણને બિનજરૂરી ખરીદી ટાળવામાં મદદ કરે છે.

બલ્કમાં ખરીદી:

એક મહિનાની કરિયાણા અને ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ જથ્થાબંધ ખરીદવી ફાયદાકારક છે. જો તમે વસ્તુઓ અલગ-અલગ કરીને ખરીદો છો, તો તમારે વધુ કિંમત ચૂકવવી પડશે. જ્યારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું હોય, ત્યારે ફક્ત આવશ્યક વસ્તુઓ જ ખરીદો. ડિસ્કાઉન્ટ ખાતર બિનજરૂરી વસ્તુઓ ખરીદીને તમારા પૈસા બગાડો નહીં. કંઈપણ ખરીદતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમને ખરેખર તેની જરૂર છે અને પછી તેને ખરીદો. યોગ્ય આયોજન એ પૈસા બચાવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

(અસ્વીકરણ: અહીં આપેલી બધી માહિતી અને સલાહ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HOW TO SAVE MONEY
HOW TO CUT EXPENSES
SAVING TIPS
BUDGETING PLANNING
HOW TO CUT EXPENSES SAVE MONEY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.