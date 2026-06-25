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ચોમાસામાં વધે છે કમળાનું જોખમ!, લિવરને સુરક્ષિત રાખવા અપનાવો આ સરળ ઉપાયો

ચોમાસામાં કમળો ટાળવા માટે, તમારા લીવરને પાણીજન્ય વાયરલ ચેપથી બચાવો અને લીવર પરનો તણાવ ઓછો કરો.

ચોમાસામાં વધે છે કમળાનું જોખમ!, લિવરને સુરક્ષિત રાખવા અપનાવો આ સરળ ઉપાયો
ચોમાસામાં વધે છે કમળાનું જોખમ!, લિવરને સુરક્ષિત રાખવા અપનાવો આ સરળ ઉપાયો (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 1:58 PM IST

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ચોમાસાની ઋતુ કાળઝાળ ગરમી અને લૂ થી રાહત તો આપે છે, પરંતુ તેની સાથે વધુ ભેજ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ પણ લઈને આવે છે. જેના કારણે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા અને વાયરલ ઈન્ફેક્શન જેવી બીમારીઓ ફેલાવાનું જોખમ વધી જાય છે. આ ઋતુમાં સૂક્ષ્મજીવો (માઇક્રોઑર્ગેનિઝમ્સ) પણ ઝડપથી વધે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ખરાબ પર્યાવરણીય સ્વચ્છતા, દૂષિત પીવાનું પાણી અને ખોરાકના કારણે ચોમાસામાં લિવર ઈન્ફેક્શનનું જોખમ વધી જાય છે. ખાસ કરીને, દૂષિત પાણી અને ખોરાકના સેવનથી હેપેટાઇટિસ A અને હેપેટાઇટિસ E જેવા લિવર ઈન્ફેક્શન થવાની સંભાવના વધી જાય છે, જે બાદમાં કમળો (જૉન્ડિસ)નું કારણ બની શકે છે. ચાલો જાણીએ કે ચોમાસામાં લિવરને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવું અને કમળાથી કેવી રીતે બચવું...

ચોમાસામાં કમળાથી બચવાના ઉપાયો:

સુરક્ષિત પીવાનું પાણી

આપણે જે પાણી પીએ છીએ તે હંમેશા સ્વચ્છ અને સુરક્ષિત હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે શુદ્ધ પાણી સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અનિવાર્ય છે. દૂષિત પાણી પીવાથી કોલેરા, ટાઈફોઈડ, કમળો (હેપેટાઇટિસ) અને ડાયેરિયા જેવી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે, જે આખા પરિવાર માટે જોખમરૂપ બની શકે છે. નિષ્ણાતો ખાસ કરીને ફિલ્ટર કરેલું અથવા ઉકાળેલું પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. બહાર મળતા જ્યૂસ અથવા અન્ય પીણાં પીવાનું ટાળવું જોઈએ.

વર્ષ 2016માં શિમલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ગંદા ગટરના પાણીના કારણે કમળાનો પ્રકોપ ફેલાયો હતો, જેમાં 1,600થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા હતા. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના જણાવ્યા અનુસાર, આમાંથી 16 લોકોના મોત થયા હતા. તેથી નિષ્ણાતો પીવાના પાણીને નિયમિત રીતે શુદ્ધ કરવાની સલાહ આપે છે, જેથી સૂક્ષ્મજીવોથી થનારા જોખમને ઘટાડવામાં મદદ મળે.

ખાણી-પીણીમાં સ્વચ્છતા રાખો

નિષ્ણાતો ઘરમાં હંમેશા તાજું અને ગરમ ભોજન જ ખાવાની સલાહ આપે છે. બચેલું અથવા ઠંડું ભોજન ન ખાવું અને કાચી કે અધપાકી વસ્તુઓનું સેવન ટાળવું જોઈએ. સ્ટ્રીટ ફૂડ જેમ કે ચાટ, પાણી-પુરી, ફળ અને સલાડ ખાતા સમયે ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ, કારણ કે તે દૂષિત પાણીથી તૈયાર થયેલા હોઈ શકે છે અથવા સ્વચ્છતાના નિયમોનું પાલન કર્યા વગર બનાવવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. ફળ અને શાકભાજી ખાવા પહેલાં તેને સારી રીતે ધોઈ લેવા જોઈએ.

નિયમિત રીતે હાથ ધોવો

વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા જાળવવી એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. નિષ્ણાતો ટૂથબ્રશ, રેઝર અથવા મોઢાના સંપર્કમાં આવતી અન્ય વસ્તુઓ કોઈની સાથે શેર ન કરવાની સલાહ આપે છે. ઉપરાંત, આસપાસનું વાતાવરણ હંમેશા સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ.

કમળાના લક્ષણો

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે કમળાના લક્ષણો અંગે સતર્ક રહેવું જરૂરી છે. તેના મુખ્ય લક્ષણો આ પ્રમાણે હોઈ શકે છે:

• ભૂખમાં ઘટાડો થવો

• ઉલ્ટી થવી

• સતત થાક લાગવો

• તાવ આવવો

• પેશાબનો રંગ ઘાટો થવો

• મળનો રંગ પીળો અથવા ફિક્કો થવો

• આંખોના સફેદ ભાગ અને ત્વચા પીળી પડી જવી

• પેટમાં દુખાવો થવો

• ફ્લૂ જેવા લક્ષણો દેખાવા

• ત્વચામાં ખંજવાળ આવવી

• વજન ઘટવું

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી માત્ર તમારી જાણકારી અને સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને તબીબી નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. કોઈપણ સલાહને અનુસરતા પહેલાં તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.)

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