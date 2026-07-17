ગાંજો પીનાર લોકોમાં માથા અને ગરદનના કેન્સરનું જોખમ ત્રણથી પાંચ ગણું વધારે
સંશોધન દર્શાવે છે કે, લાંબા સમય સુધી ગાંજાના સેવનથી મોઢાના કેન્સરનું જોખમ પણ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. જાણો કેવી રીતે...
Published : July 17, 2026 at 6:49 PM IST
લાખો મેડિકલ રેકોર્ડના વિશ્લેષણ પર આધારિત એક નવા અભ્યાસ મુજબ, ઘણા વર્ષો સુધી દરરોજ કેનાબિસ (ગાંજો)નું સેવન કરવાથી માથા અને ગળાના કેન્સરનું કુલ જોખમ ત્રણથી પાંચ ગણું સુધી વધી શકે છે. અભ્યાસના સીનિયર લેખક ડૉ. નીલ્સ કોકોટે જણાવ્યું કે, તેમની સંશોધનથી જાણવા મળ્યું છે કે કેનાબિસનો ઉપયોગ કરનારા લોકોમાં, તેનો ઉપયોગ ન કરનારાઓની તુલનામાં માથા અને ગળાના કેન્સર થવાની સંભાવના નોંધપાત્ર રીતે વધુ હોય છે.
પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિન રિપોર્ટ્સમાં પ્રકાશિત આ નવા અભ્યાસ મુજબ, જેમને કેનાબિસ યુઝ ડિસઓર્ડર (CUD) છે, તેઓમાં પાંચ વર્ષના ગાળામાં મોઢાના કેન્સર (ખાસ કરીને હોઠ અથવા જીભના કેન્સર)નું જોખમ ત્રણ ગણાથી પણ વધુ હોય છે. ડૉ. કોકોટે જણાવ્યું કે, અભ્યાસમાં કેનાબિસના ઉપયોગની વિવિધ પદ્ધતિઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ કરવામાં આવ્યો નહોતો, પરંતુ ધૂમ્રપાન (સ્મોકિંગ) તેનો સૌથી સામાન્ય ઉપયોગનો માર્ગ હોવાથી, જોવા મળેલો સંબંધ સંભવતઃ ધૂમ્રપાન દ્વારા લેવાતા કેનાબિસ સાથે જોડાયેલો હતો.
45,000થી વધુ દર્દીઓ પર કરવામાં આવેલા આ મોટા પાયાના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે કેનાબિસ યુઝ ડિસઓર્ડર (CUD) ધરાવતા લોકોમાં મોઢાના કેન્સરનો દર 0.74 ટકા હતો, જ્યારે CUD ન ધરાવતા દર્દીઓમાં આ દર માત્ર 0.23 ટકા હતો. તમાકુના ઉપયોગ અને જીવનશૈલી સંબંધિત અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ પણ, કેન્સરનું જોખમ આશરે 3.25 ગણું વધુ હોવાનું આંકડાકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ રહ્યું. સંશોધનમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે તમાકુનો ઉપયોગ કરનારા લોકોમાં, CUD ધરાવતા વ્યક્તિઓને મોઢાના કેન્સર થવાની સંભાવના કેનાબિસનો ઉપયોગ ન કરનારાઓની સરખામણીએ 6.24 ગણી વધુ હતી.
અમેરિકાના સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કન્ટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC) અનુસાર, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિમાં કેનાબિસ યુઝ ડિસઓર્ડર (CUD)ના બે અથવા તેથી વધુ લક્ષણો જોવા મળે, ત્યારે આ સ્થિતિનું નિદાન કરવામાં આવે છે. આ લક્ષણોમાં કેનાબિસની તીવ્ર ઇચ્છા (ક્રેવિંગ્સ), તેની અસર પ્રત્યે વધતી સહનશક્તિ (ટોલરન્સ), અતિશય ઉપયોગ, જીવનમાં મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં તેનો સતત ઉપયોગ, જોખમી પરિસ્થિતિઓમાં તેનો ઉપયોગ, છોડવાનો પ્રયાસ કરતાં થતા તકલીફભર્યા લક્ષણો (વિથડ્રૉલ) અને તેને છોડવામાં અસમર્થતા જેવા લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે.
કેન્સર એક અત્યંત ગંભીર અને જીવલેણ બીમારી છે. નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જણાવ્યા મુજબ, મોઢા અથવા ગળાના કેન્સરનું નિદાન થયેલા લગભગ 69 ટકા દર્દીઓ નિદાન પછી પાંચ વર્ષ અથવા તેથી વધુ સમય સુધી જીવિત રહે છે. જોકે, જો કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ જાય (મેટાસ્ટેસિસ), તો આ જીવિત રહેવાનો દર ઘટીને માત્ર 14 ટકા રહી જાય છે.
તે જ રીતે, લેરિંજિયલ (વૉઇસ બોક્સ/સ્વરપેટી) કેન્સર ધરાવતા લગભગ 61 ટકા દર્દીઓ પાંચ વર્ષ સુધી જીવિત રહે છે. પરંતુ જો આ કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ જાય, તો આ દર ઘટીને માત્ર 16 ટકા રહી જાય છે.
માથા અને ગળાના કેન્સરના લક્ષણો શું છે?
માથા અને ગળાના કેન્સરના લક્ષણો ઘણીવાર શરૂઆતમાં સામાન્ય અને હળવા હોય છે. તે શરદી, ગળામાં દુ:ખાવો અથવા અન્ય ઓછી ગંભીર બીમારીઓ જેવા લાગી શકે છે. લાંબા સમય સુધી ગળામાં દુ:ખાવો રહે અને સારવાર છતાં મટે નહીં, તો તે માથા અને ગળાના કેન્સરનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ હોઈ શકે છે.
કેન્સરના પ્રકાર પ્રમાણે નીચેના લક્ષણો જોવા મળી શકે છે:
- ગળામાં સતત દુ:ખાવો રહેવો.
- સતત કાનમાં દુ:ખાવો અથવા કાનમાં ચેપ (ખાસ કરીને જ્યારે ડૉક્ટરની તપાસમાં કાન સામાન્ય જણાય).
- વારંવાર માથાનો દુ:ખાવો થવો.
- ચહેરા અથવા ગળામાં સતત દુ:ખાવો રહે અને તે મટે નહીં.
- ઉપરના દાંતમાં સતત દુ:ખાવો થવો.
- ચાવતી વખતે અથવા ગળતી વખતે દુ:ખાવો થવો.
- અવાજ બેસી જવો અથવા અવાજમાં ફેરફાર થવો.
- શ્વાસ લેવામાં અથવા બોલવામાં મુશ્કેલી થવી.
અન્ય સંભવિત લક્ષણો
- ગળા, મોઢા અથવા ગરદનમાં ગાંઠ જણાવી.
- મોઢા અથવા જીભ પર એવો ઘા જે લાંબા સમય સુધી સાજો ન થાય.
- વારંવાર નાકમાંથી લોહી આવવું અથવા થૂંક/કફમાં લોહી દેખાવું.
- પેઢાં, જીભ અથવા મોઢાની અંદર સફેદ અથવા લાલ રંગના ચકામા (ધબ્બા) દેખાવા.
- જડબામાં, ગરદનમાં અથવા ચહેરાની એક બાજુ સોજો આવવો, જેના કારણે ડેન્ચર (કૃત્રિમ દાંત) યોગ્ય રીતે ફિટ ન થાય.
જો તમને ઉપર જણાવેલા કોઈપણ લક્ષણો દેખાય, તો તરત જ ડૉક્ટરની સલાહ લો. આ લક્ષણો કોઈ ઓછી ગંભીર બીમારીના પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી જાણકારી અને સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, વિવિધ અભ્યાસો તેમજ તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે રજૂ કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં, અહીં દર્શાવેલી કોઈપણ સલાહ અથવા સૂચનને અનુસરતા પહેલાં તમારા ડૉક્ટર અથવા લાયક તબીબી નિષ્ણાતની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ અને સલામત છે.)
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