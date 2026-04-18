શું તમારા બાળકને લાગી ગઈ છે ફોનની લત? આ સરળ ઉપાય અજમાવી મેળવો છૂટકારો
બાળકો, ખાસ કરીને ટીનેજર્સ ધીમે ધીમે ટેક્નોલોજી અને ફોનના વ્યસની બની રહ્યા છે. વાલીઓ માટે આ માથાનો દુ:ખાવો બની ગયો છે. આ રીતે છુટકારો મેળવો...
Published : April 18, 2026 at 3:46 PM IST
મોબાઈલ ફોનનો આપણા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયો છે. સવારે ઉઠવાથી લઈને રાતે આપણે સૂઈએ ત્યાં સુધી તે આપણી સાથે રહે છે. આપણા સૂઈ ગયા પછી પણ, તે આપણી સાથે રહે છે. આજકાલ બાળકો પણ મોબાઈલ ફોન જોયા વિના સૂઈ શકતા નથી. આ સમસ્યા પુખ્ત વયના લોકોથી લઈને બાળકો સુધી દરેક માટે સામાન્ય બની ગઈ છે. આપણે અજાણતાં જ તેના વ્યસની બની રહ્યા છીએ. તે એક એવું વ્યસન બની ગયું છે જે ફક્ત આપણને જ નહીં પણ આપણા બાળકોને પણ બરબાદ કરી રહ્યું છે. આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ, આપણા બાળકો પણ એ જ કરે છે. તેથી, જો આપણે સતત આપણા ફોન તરફ જોઈએ છીએ, તો તેઓ પણ એ જ કરે છે.
મોબાઈલ ફોનનો વધુ પડતો ઉપયોગ આપણા જીવનને ડિજિટલ એડિક્શન બનાવી રહ્યો છે, જેના કારણે બાળકોમાં માનસિક તણાવ, ઊંઘનો અભાવ અને ધ્યાનની ખામીનો વિકાર થાય છે. તે એક સાધન છે, પરંતુ આપણે તેના ગુલામ બની રહ્યા છીએ. આને ટાળવા માટે, જાગૃત રહેવું અને પોતાને ડિજિટલ ડિટોક્સ રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
મોબાઇલ ફોનથી છૂટકારો મેળવવાના ઉપાયો
- જરૂરી હોય ત્યારે જ તમારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાની આદત પાડવી એ મનની શાંતિ, ઊંઘ અને ઉત્પાદકતા તરફનું પ્રથમ અને સૌથી અસરકારક પગલું છે. આ કરવા માટે, બિનજરૂરી નોટિફિકેશન્સ બંધ કરો, ઉઠીને તરત ફોન હાથમાં ન લો અને કામ કરતી વખતે અથવા સૂતી વખતે તેને દૂર રાખો. તમારા ફોનનો ઉપયોગ સમજદારીપૂર્વક કરો, વ્યસનથી નહીં.
- રવિવારે સવારથી સાંજ સુધી તમારા મોબાઇલ ફોનને બંધ કરો અને તમારા પરિવાર સાથે થોડો ક્વૉલિટી ટાઈમ વિતાવો.
- તમારા મોબાઇલ ફોનને નાના બાળકોની નજરથી દૂર રાખવો ખાસ કરીને ફાયદાકારક બની શકે છે.
- બિનજરૂરી એલર્ટ્સ બંધ કરીને તમે બિનજરૂરી ફોન ચેકિંગ ટાળી શકો છો.
- સમય તપાસવા માટે તમારા ફોનને બદલે ટેબલ ક્લોકનો ઉપયોગ કરો.
- સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ અને સ્ક્રીન સમય પર મર્યાદા નક્કી કરો.
- તમારા મોબાઇલ ફોનને બાજુએ પર રાખો અને ટીવી શો જોવામાં સમય પસાર કરો.
- ટીવી પર જૂની ફિલ્મો જોઈને સારા જૂના દિવસોની યાદો તાજી કરો
- પુસ્તકો, વાર્તાના પુસ્તકો અને અખબારો વાંચવાની આદત બનાવો.
- જો તમને ઘરે બેસીને કંટાળો આવતો હોય, તો સિનેમામાં ફિલ્મ જોવા જાઓ.
- ઘરે અથવા મિત્રો સાથે કેરમ બોર્ડ અને ક્રિકેટ જેવી રમતો રમો.
- તમારા માતાપિતાને ઘરના કામમાં મદદ કરો.
- માતાપિતાએ રોલ મોડેલ બનવું જોઈએ. જો તેઓ ફોન કે અન્ય સ્ક્રીનથી દૂર રહે છે, તો તમારા બાળકો પણ તેમનું અનુકરણ કરશે.
ઈન્ડિયન એકેડમી ઓફ પેડિયાટ્રિક્સ (IAP)ની માર્ગદર્શિકા શું કહે છે?
- બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ફોન ન આપવો જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે તેમને કોઈપણ પ્રકારની સ્ક્રીનના સંપર્કથી દૂર રાખવા જોઈએ.
- 24 થી 59 મહિનાના બાળકોએ દરરોજ એક કલાકથી વધુ સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. આ ફક્ત માતાપિતાની દેખરેખ હેઠળ થવું જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે માતાપિતાએ બાળકો પર નજર રાખવી જોઈએ જ્યારે તેઓ ફોન જોઈ રહ્યા હોય.
- 5 થી 10 વર્ષની વયના બાળકોએ સ્ક્રીન ટાઈમ પ્રતિ દિવસ બે કલાકથી ઓછો મર્યાદિત રાખવો જોઈએ. અહીં પણ, માતાપિતાની દેખરેખ જરૂરી છે.
- સ્ક્રીન ટાઈમનું આયોજન અને સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે બાળકોને તેમના ફોન અથવા લેપટોપનો ઉપયોગ ચોક્કસ સમયે જ કરવાનું જણાવવું જોઈએ.
- બાળકોની ફોન એક્ટિવિટીઝ પર નજર રાખો. તેમને ટેક્નોલોજીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાના ફાયદા સમજાવો
માતાપિતાને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બાળકોને આ આદત તોડવા માટે કડકાઈ એ યોગ્ય માર્ગ નથી. આવું કરવાથી બાળકોમાં વિદ્રોહી વર્તન થઈ શકે છે. આ સારી રીત નથી. બાળકોને પ્રતિબંધિત કરવાને બદલે તેમને પ્રેમથી સમજાવો અને ધીમે ધીમે સમય મર્યાદા નક્કી કરો. તમારા કિશોરવયના બાળકોને એકલા ન છોડો. તેમની સાથે મિત્રોની જેમ વાત કરો. તેમને બહાર રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. તેમને કસરત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. શારીરિક પ્રવૃત્તિ તેમને સક્રિય રાખે છે. જો તમે તમારા બાળકના વર્તનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર દેખાય, તો તમને કોઈ મનોવિજ્ઞાનીનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ માહિતી અને સલાહ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી નિષ્ણાતની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. આ સૂચનાઓને અનુસરતા પહેલા તમારા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે)
