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શું તમને રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી? તમને આ આદતો તો નથી પડી ગઇ ને?

રાત્રે ઊંધ ન આવવી એક મોટી સમસ્યા છે. તમને કેટલીક નાની-નાની સમસ્યાઓ તેનું મુખ્ય કારણ હોઇ શકે છે. જાણઓ આ આદતો વિશે...

શું તમને પણ રાત્રે ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા છે? તેનું કારણ ક્યાંય તમારી આ નાની-નાની આદતો તો નથી ને?
શું તમને પણ રાત્રે ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા છે? તેનું કારણ ક્યાંય તમારી આ નાની-નાની આદતો તો નથી ને? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 1:19 PM IST

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Tips for better sleep: એ તો બધા જાણે છે કે સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ઊંઘ બહું જ જરુર છે. પરંતુ આજની નાસભાગવાળી લાઇફસ્ટાઇલમાં સંપૂર્ણ ઊંઘ લેવી મુશ્કેલ બનતી જાય છે. મોટાભાગના લોગોને માલૂમ નથી હોતું કે તેમને નાની-નાની આદતોને કારણે ક્વોલિટી ઊંઘ પર આડઅસર પડી રહી છે. આપને જણાવીએ આ આદતો વિશે...

સ્માર્ટ ફોનનો ઉપયોગ- સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરવો એક આદત કે લત બની ગઇ છે, ઘણા લોકોને એ વાતનો ખ્યાલ પણ નથી આવતો કે સ્ક્રીનમાંથી નિકળતી બ્લૂ લાઇટ ઊંઘ માટે કેટલી અડચણ પેદા કરી શકે છે. આ બ્લૂ લાઇટ મલાટોનિન બનવામાં મુશ્કેલી પેદા કરે છે (આ તે હોર્મોન છે જેનાથી ઊંઘ આવવામાં મદદ મળે છે) જેથી મગજને એવું લાગે છે કે તે હજું પણ સક્રિય છે. તેથી રા6ે સારા ઊંઘ માટે ઊંઘવાના ઓછામાં ઓછા 60 મિનિટ પહેલા સ્ક્રીન (જેમકે મોબાઇલ અને લેપટોપ)થી દૂર રહો.

સાંજે 4 વાગ્યા બાદ કોફી પીવી- કોફી અને ચામાં રહેલું કેફિન શરીરમાં ઘણા કલાકો સુધી રહે છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે સાંજે ચા કે કોપી પીવાથી અડધી રાત બાદ જ ઊંઘ આવવાની સમસ્યા થઇ શકે છે. તેથી સારી ઊંઘ માટે બપોરે 12 વાગ્યા કે 4 વાગ્યા બાદ કેફિનયુક્ત પેય પદાર્થોથી બચવું જોઇએ.

બપોરે વધુ ઊંઘવું- બપોરે થોડો સમય ઊંઘવું લાભદાયક છે પરંતુ વધુ સમય માટે ઊંઘવાથી રાત્રે ઊંઘવાની સાયકલ બગડી શકે છે. બપોરે 20થી 30 મિનિટ ઊંઘવાથી દિવસભર ઉર્જાવાન રહેવાય છે પરંતુ બેથી ત્રણ કલાક ઊંઘવાથી તમારી રાતની ઊંઘ ખરાબ થઇ શકે છે.

ઊંઘવા પહેલા વધુ પાણી પીવું- શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવા માટે એક સારી આદત છે. પરંતુ ઊંઘતા પહેલા વધુ પાણી પીવાથી રાત્રે 2થી 3 વખત બાથરુમ થવા ઊઠવું પડી શકે છે. જેથી ઊંઘની ચક્ર બગડે છે.

અનિયમિત ઊંઘવું- જો તમે એક દિવસ રાત્રે 10 વાગ્યે ઊંઘો છો અને બીજા દિવસે રાત્રે 2 વાગ્યે ઊંઘો છો નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે તેનાથી મન અને શરીરમાં અસમતોલન પેદા થઇ શકે છે. ઊંઘવાનો એક નિશ્ચિત સમય નક્કી કરવો અને દરરોજ એક જ સમય પર ઊંઘવું અને જાગવું જોઇએ.

મસાલેદાર અને ગળ્યું ભોજન- રાત્રે મોડેથી મસાલેદાર કે ગળ્યું ભોજન કરવાથી શરીરને આરામ કરવા અને ઊંઘવાને બદલે ભોજન પચાવવામાં વધુ મહેનત કરવી પડે છે. તેથી ઊંઘમાં વિક્ષેપ પડે છે. તેથી ઊંઘવાના ઓછામાં ઓછા 2થી 3 કલાક ભોજન કરવું શ્રેષ્ઠ છે.

બેડ પર કામ કરવું કે જમવું- જો તમારો બેડ જ તમારું વર્કપ્લેસ અને ડાઇનિંગ ટેબલ બની ગયું છે તો એક્સપર્ટ આ આદતને તાત્કાલીક બદલવાની સલાહ આપે છે. પથારીમાં બેસીને કામ કરવાથી મગજ કન્ફ્યુઝ થાય છે. એવું એટલા માટે થાય છે કે કારણ કે આપણું મગજ બેડને મા6 આરામ કરવાની જગ્યા માને છે, કામ કરવા માટેની જગ્યા નહીં. માટે સારી ઊંઘ માટે બેડનો ઉપયોગ માત્ર ઊંઘવા માટે જ કરવો જોઇએ.

વારંવાર સમય જોવો- ઊંઘવાનો પ્રયત્ન કરતા સમયે વારંવાર ઘડિયાળમાં સમય જોવાથી બચવું જોઇએ. હજું સુધી ઊંઘ નથી આવી તેવી ચિંતાના કારણે પણ ઊંઘ આવવી મુશ્કેલ બને છે. તેથી નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે બેડ પર ગયા પછી પોતાની પાસે ફોન કે ઘડિયાળ ન રાખવી જોઇએ.

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