દાંતમાં દુઃખાવાથી રાહત માટે ખાસ અજમાવો આ ઘરેલુ ઉપાય, જાણો કેવી રીતે કરશો લવિંગના તેલનો ઉપયોગ
મોંઢામાં રહેલા હાનિકારક બેક્ટેરિયાને કારણે દાંતમાં સડો અને પેઢા પર સોજો આવવાની સમસ્યા થાય છે.
Published : November 24, 2026 at 5:11 PM IST
જ્યારે દાંતમાં દુખાવો થાય છે, ત્યારે સામાન્ય કામો પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. ક્યારેક રાત્રિના સમયે આ દુ:ખાવો વધી જાય છે, જેના કારણે ઊંઘ આવવી પણ અશક્ય બની જાય છે. કંઈપણ ખાવા કે પીવાથી અસહ્ય દુખાવો થઈ શકે છે. જોકે, મુશ્કેલી અહીં જ પૂરી નથી થતી. આવી સ્થિતિમાં, મોંઘી દવાઓ લેવાને બદલે, ઘણા લોકો રસોડામાં સરળતાથી મળી રહેતી એક વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે લવિંગ. લવિંગમાં 'યુજેનોલ' (eugenol) નામનું એક કુદરતી તત્વ હોય છે, જેમાં દુખાવો ઘટાડવાના ગુણો રહેલા છે. તેથી જ દાંતના દુખાવા દરમિયાન ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે. આ આર્ટિકલમાં, આપણે જાણીશું કે દાંતના દુખાવા માટે લવિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, અને સાથે જ અન્ય અસરકારક ઘરેલું ઉપાયો વિશે પણ જાણીશું.
લવિંગ દ્વારા દાંતના દુખાવામાં રાહત: લવિંગમાં 'યુજેનોલ' નામનું એક શક્તિશાળી કુદરતી તેલ હોય છે. EJMPR માં પ્રકાશિત એક અભ્યાસ મુજબ, યુજેનોલ એક અસરકારક એનેસ્થેટિક (શૂન્ન કરનાર પદાર્થ) અને એન્ટિસેપ્ટિક તરીકે કામ કરે છે. દુખાવાવાળી જગ્યાએ યુજેનોલ લગાવવાથી ત્યાંની નસો સુન્ન થઈ જાય છે, જેનાથી દુખાવાના સંકેતો મગજ સુધી પહોંચતા અટકે છે અને તાત્કાલિક રાહત મળે છે.
ઉપયોગ કરવા માટે, દુ:ખતા દાંત પાસે એક લવિંગ મૂકો અને તેને હળવેથી દબાવો; લવિંગમાંથી નીકળતું કુદરતી તેલ દુ:ખાવાવાળી જગ્યા સુધી પહોંચી જશે. જોકે, તેને જોરથી ચાવશો નહીં, કારણ કે તેનાથી પેઢા અથવા દાંતની આસપાસના નાજુક પેશીઓને નુકસાન થઈ શકે છે. ઉપરાંત, લવિંગને લાંબા સમય સુધી મોંમાં રાખવાનું ટાળો.
લવિંગમાં બેક્ટેરિયા અને સૂક્ષ્મ જીવાણુઓને નષ્ટ કરવાની ક્ષમતા હોય છે. મોંમાં રહેલા હાનિકારક બેક્ટેરિયા દાંત સડવા અને પેઢામાં સોજો આવવા જેવી સમસ્યાઓ પેદા કરી શકે છે. લવિંગનો નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી મોંની દુર્ગંધ ઓછી થાય છે અને દાંત સ્વસ્થ રહે છે. તે મોંના ચેપ સામે પણ રક્ષણ આપે છે.
લવિંગના તેલનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો
લવિંગના તેલમાં યુજેનોલનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય છે, તેથી જ કેટલાક લોકો દાંતના દુખાવામાં રાહત મેળવવા માટે તેનો સીધો ઉપયોગ કરે છે. જોકે, તેને સીધા દાંત કે પેઢા પર લગાવવું જોઈએ નહીં. લવિંગનું તેલ ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. તેને સીધું લગાવવાથી પેઢામાં સોજો આવી શકે છે, એલર્જી થઈ શકે છે અથવા પેશીઓને નુકસાન થઈ શકે છે. બાળકોએ તેનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો જોઈએ. લવિંગનું તેલ ગળી જવું પણ જોખમી હોઈ શકે છે. દાંતની સમસ્યાઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જ હિતાવહ છે.
તમે આ ઘરેલું ઉપાયો પણ અજમાવી શકો છો
હૂંફાળા મીઠાવાળા પાણીથી કોગળા કરો – જો તમને દાંતનો દુખાવો હોય અથવા પેઢાંમાં સોજો આવ્યો હોય, તો હૂંફાળા મીઠાવાળા પાણીથી કોગળા કરવાથી રાહત મળી શકે છે. મીઠાવાળું પાણી મોઢામાં ફસાયેલા ખોરાકના કણોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે અને મોઢાની સ્વચ્છતા જાળવવામાં સહાયરૂપ થાય છે. એક ગ્લાસ હૂંફાળા પાણીમાં અડધી ચમચી મીઠું ભેળવો. આ પાણીને મોઢામાં ફેરવો, થોડીવાર કોગળા કરો અને પછી તેને થૂંકી દો. તેને પીશો નહીં. કૃપા કરીને ધ્યાન રાખો કે નાના બાળકોએ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં, કારણ કે તેઓ મીઠાવાળું પાણી ગળી જાય તેવું જોખમ રહેલું છે.
ઠંડો શેક સોજો ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે
જો તમને દાંતના દુખાવાની સાથે ગાલ પર સોજો આવ્યો હોય, તો ઠંડો શેક કરવાથી રાહત મળી શકે છે. જો દાંતમાં ઈજા થવાને કારણે કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ સોજો આવ્યો હોય, તો આ ઉપાય ખાસ કરીને ફાયદાકારક છે. એક સ્વચ્છ અને નરમ કપડામાં બરફના થોડા ટુકડા વીંટાળો. તેને તમારા ગાલની બહારની બાજુએ (જે બાજુએ દુખાવો કરતો દાંત હોય ત્યાં) 10 થી 15 મિનિટ સુધી રાખો. થોડો વિરામ લો અને પછી ફરીથી ઠંડો શેક કરો. આનાથી સોજો અને દુખાવો બંને ઘટાડવામાં મદદ મળશે. બરફને ક્યારેય સીધો તમારા દાંત પર ન લગાવો.
દાંતની વચ્ચે ફસાયેલો ખોરાક દૂર કરો
ઘણીવાર દાંતની વચ્ચે ખોરાક ફસાઈ જવાથી દુખાવો અને અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. આવું ખાસ કરીને માંસ અથવા રેસાવાળા શાકભાજી ખાધા પછી થતું હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, મોઢું સ્વચ્છ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. દાંતની વચ્ચે ફસાયેલો ખોરાક કાઢવા માટે હૂંફાળા પાણીથી કોગળા કરો. જો કંઈક ફસાયેલું રહી જાય, તો તેને હળવા હાથે દૂર કરવા માટે 'ડેન્ટલ ફ્લોસ'નો ઉપયોગ કરો. પિન, સોય કે ટૂથપિક જેવી ધારદાર વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો નહીં, કારણ કે તેનાથી તમારા પેઢાંને ઈજા થઈ શકે છે. અસરગ્રસ્ત ભાગ પર ખૂબ જ હળવા હાથે બ્રશ કરો. જોરથી ઘસશો નહીં.
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