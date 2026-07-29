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તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં? એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે જાણો

એક્સપર્ટ્સ કહે છે તાવ હોય ત્યારે નાહવું સલામત છે પરંતુ ખૂબ ગરમ કે ખૂબ ઠંડા પાણીને બદલે નવસેકા પાણીથી જ નાહવું, જેથી શરીરને રાહત મળે.

તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં?
તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 5:08 PM IST

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હૈદરાબાદ: માનસૂનમાં ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, વાયરલ તાવ અને કન્જન્ક્ટિવાઇટિસ જેવી બીમારીઓ સામાન્ય બની જાય છે. આ સમયે તાવ આવે તો ઘણા લોકો નાહવાનું ટાળે છે. વડીલો પણ તાવમાં નાહવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે આ એક ગેરસમજ છે. યોગ્ય રીતે નાહવાથી શરીરને ઘણી રાહત મળી શકે છે. તો તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં, જાણો એક્સપર્ટ્સનો મત.

તાવ હોય ત્યારે નાહવું સલામત છે, પણ આ નિયમોનું પાલન કરો
એક્સપર્ટ્સના મતે તાવ હોય ત્યારે નાહવું સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. પરંતુ તેના માટે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં?
તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં? (GETTY IMAGES)
  • ગુનગુના પાણીથી નાહો: તાવમાં ખૂબ ગરમ કે ખૂબ ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ ન કરો. માત્ર ગુનગુના પાણીથી જ નાહો. ગુનગુના પાણીથી નાહવાથી શરીરનું તાપમાન ધીમે-ધીમે ઓછું થાય છે, આરામ મળે છે અને સારી ઊંઘ આવે છે. આનાથી થોડા સમય માટે રાહત મળે છે, પરંતુ તે તાવનો સંપૂર્ણ ઈલાજ નથી.
  • ઠંડા કે બરફ જેવા પાણીથી ન નાહો: ખૂબ ઠંડા કે બરફ જેવા ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ ન કરો. આઈસ પેક કે ખૂબ ઠંડા પાણીથી શરીરનું તાપમાન અચાનક ઘટી શકે છે. કંપનીથી શરીરનું અંદરનું તાપમાન વધી શકે છે, જેનાથી બેચેની વધે છે.
  • ખૂબ ગરમ પાણીથી બચો: ખૂબ ગરમ પાણીથી નાહવાથી શરીરનું તાપમાન વધુ વધી શકે છે અને શારીરિક થાક થઈ શકે છે. કેટલાક લોકો તાવ ઓછો કરવા માટે રબિંગ આલ્કોહોલ લગાવે છે. પરંતુ એક્સપર્ટ્સ આમ કરવાની ના પાડે છે. આલ્કોહોલ ત્વચા દ્વારા શરીરમાં શોષાઈ જાય છે અને ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને બાળકો માટે.

તાવ દરમિયાન કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ?

  • સાચું કારણ શોધો: તાવ પોતે કોઈ બીમારી નથી, તે માત્ર એક લક્ષણ છે. તે સામાન્ય રીતે વાયરલ કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનથી થાય છે. તાવનું સાચું કારણ શોધવું અને યોગ્ય સારવાર કરાવવી સૌથી જરૂરી છે.
  • ડોક્ટરની સલાહથી દવા લો: ડોક્ટરે જણાવેલી દવાઓની સાથે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રવાહી પીવું જરૂરી છે. પાણી, છાશ, નાળિયેર પાણી અને સૂપ જેવા પ્રવાહી વધુ પીવો. સાથે જ સુતરાઉ કે હળવા કપડા પહેરો. રૂમમાં હવાની અવર-જવર સારી રાખવાથી શરીરનું તાપમાન નિયંત્રિત રાખવામાં મદ મળે છે.
તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં?
તાવ હોય ત્યારે નાહવું જોઈએ કે નહીં? (GETTY IMAGES)

ડોક્ટરને ક્યારે બતાવવું?
સામાન્ય રીતે હળવા તાવની સારવાર ઘરે જ કરી શકાય છે. પરંતુ જો તાવ વધી જાય તો તરત ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. જો તાવ 2-3 દિવસથી વધુ રહે, અથવા તાવ સાથે મૂંઝવણ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, તીવ્ર માથાનો દુખાવો, સત ઉલ્ટી કે ત્વચા પર રેશ જેવા લક્ષણો હોય તો ડોક્ટરને મળો. 3 મહિનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને તાવ આવે તો તરત ડોક્ટર પાસે લઈ જવા જોઈએ.

આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

  • હાઇડ્રેશન: તાવ દરમિયાન શરીરમાં ઝડપથી પાણીની ઉણપ થાય છે. ઉકાળેલું પાણી, નાળિયેર પાણી, ORS, સૂપ કે છાશ વારંવાર પીતા રહો.
  • સ્પોન્જ બાથ: જો તમે સંપૂર્ણ રીતે નાહી ન શકો તો ગુનગુના પાણીમાં પલાળેલા નરમ કપડાથી શરીર લૂછવું પણ ફાયદાકારક છે.
  • ખોરાક: ગરમ અને સરળતાથી પચે તેવો ખોરાક ખાઓ. ઇડલી, દલિયા અને ખીચડી જેવા હળવા ખોરાકની સલાહ આપવામાં આવે છે.

નોંધ: આ રિપોર્ટમાં આપેલી તમામ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સલાહ માત્ર સામાન્ય માહિતી માટે છે. કોઈ પણ પદ્ધતિ અપનાવતા પહેલા કુશળ અને નિષ્ણાત ડોક્ટરની સલાહ લેવી વધુ સારી છે.

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