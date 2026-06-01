ડેટિંગની દુનિયામાં ઘોસ્ટિંગ કરતા પણ વધુ હેરાન કરનારો નવો ટ્રેન્ડ — સીગલિંગ
પ્રાણી સામ્રાજ્ય પરથી તેનું નામ ઉધાર લેવાનો સંબંધોની દુનિયામાં નવીનતમ ટ્રેન્ડ 'સીગલિંગ' છે.
Published : June 1, 2026 at 7:14 PM IST
હૈદરાબાદ : જો તમે ક્યારેય શાંતિથી બેઠા હોય અને અચાનક એક સીગલ તમારી સેન્ડવિચ ચોરીને લઈ જાય, તમારા ચહેરા પાસે ચીસ પાડે, અને આકાશમાં અદૃશ્ય થઈ જાય તો, આધુનિક ડેટિંગ પણ આવું જ કંઈક બની ગયું છે. ડેટિંગ વર્લ્ડમાં નવો ટ્રેન્ડ 'સીગલિંગ' છે. તે ઘોસ્ટિંગ કરતાં પણ વધુ હેરાન કરનારો છે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ ગાયબ થાય છે. 'સીગલિંગ'માં વ્યક્તિ થોડા સમય પછી ફરી પાછી આવે છે, માત્ર એટલા માટે કે તમે ભાવનાત્મક રીતે જોડાયેલા રહો અને પછી ફરીથી ગાયબ થઈ જાય છે.
અનપ્રિડિક્ટેબલ ઈન્ટરેસ્ટ
આધુનિક ડેટિંગમાં લોકો ભાવનાત્મક સંબંધના તમામ લાભો ઇચ્છે છે, પરંતુ કોઈપણ જવાબદારી વિના. કાઉન્સેલિંગ સાયકોલોજિસ્ટ દીપક કશ્યપે જણાવ્યું કે, "સીગલિંગ એ ડેટિંગમાં વધતા જતી એક પેટર્નને દર્શાવે છે, જ્યાં ભાવનાત્મક ઉપલબ્ધતાનો ઉપયોગ નિયંત્રણ, માન્યતા કે ધ્યાન માટે થાય છે, ન કે સાચા કનેક્શન માટે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, આ વર્તણૂક કરનાર વ્યક્તિને પણ ખબર હોતી નથી કે તેનો કેટલો ભાવનાત્મક પ્રભાવ પડે છે."
અનપ્રિડિક્ટેબલ રિવોર્ડ્સની શક્તિ
મનોવૈજ્ઞાનિકો લાંબા સમયથી જાણે છે કે અનપ્રિડિક્ટેબલ રિવોર્ડ્સ અત્યંત પાવરફુલ હોય છે. જ્યારે સ્નેહ અચાનક મળે છે, ત્યારે મગજ ભાવનાત્મક ઈનામ પાછળ ભાગવા લાગે છે. અચાનક તમે ત્રણ-શબ્દોના ટેક્સ્ટ મેસેજનું કલાકો સુધી વિશ્લેષણ કરો છો. શું તેમણે અંતમાં પૂર્ણ વિરામ મૂક્યો? સ્માઇલી ફેસનો અર્થ શું હતો? તેમણે રાત્રે 2:17 વાગ્યે મારી સ્ટોરી કેમ જોઈ? આ તબક્કે તમે ડેટિંગ નથી કરી રહ્યા, તમે ફોરેન્સિક સંશોધન કરી રહ્યા છો.
એક વર્ષ ચાલ્યું સીગલિંગ
મુંબઈની 23-વર્ષીય માર્કેટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ આન્યા શર્માએ લગભગ એક વર્ષ સીગલિંગમાં વિતાવ્યું. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે પણ હું આગળ વધવાનું નક્કી કરતી, તે ફરી આવતો. અમારી વાતચીત થતી, તે મને યાદ કરતો હોવાનું કહેતો, અને પછી ફરીથી ગાયબ થઈ જતો. હું સતત વિચારતી કે સંબંધ આગળ વધી રહ્યો છે, પરંતુ તે માત્ર ગોળગોળ ફરતો હતો."
લોકો ડરે છે કમિટમેન્ટથી
25-વર્ષીય સોફ્ટવેર ડેવલપર રાહિલ મહેતાએ જણાવ્યું કે, "લોકો ભાવનાત્મક જોડાણ ઇચ્છે છે, પરંતુ તેઓ કમિટમેન્ટથી ડરે છે. ક્યારેક એવું લાગે છે કે દરેક પાંચ બેકઅપ કન્વર્સેશન્સને જીવંત રાખી રહ્યો છે. કોઈ એક દરવાજો સંપૂર્ણ બંધ કરવા માંગતું નથી."
સીગલિંગથી કેવી રીતે બચશો?
સાયકોલોજિસ્ટ દીપક કશ્યપે સલાહ આપી કે, "વાસ્તવિક સંબંધો સ્પષ્ટતા, કોમ્યુનિકેશન અને પારસ્પરિક ઈરાદા પર બંધાય છે. જો કોઈ સંબંધ સતત ભાવનાત્મક દુવિધામાં મૂકે છે, તો જરૂરી છે કે તમે સીમાઓ પર ફરીથી વિચાર કરો એક પળની પ્રશંસાને બદલે તમારી ભાવનાત્મક સુખાકારીને પ્રાધાન્ય આપો તે જરૂરી છે."
મૂળભૂત રીતે, આનો અર્થ એ છે કે પ્રસંગોપાત હાવભાવ પર ઓછું અને સુસંગત વર્તન પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. કારણ કે વાસ્તવિક સંબંધો દેખાવ વિશે નથી. તેમાં વધુ ધ્યાન આપવા વિશે છે - જ્યારે પણ લાગણીઓ મુશ્કેલ બને છે ત્યારે અદૃશ્ય થવાની જરૂર નથી.
