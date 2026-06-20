શું તમને પણ જમ્યા પછી તરત જ 10-15 મિનિટ ચાલવાની આદત છે? જો એમ હોય, તો તમારે આ વાત ચોક્કસ જાણવી જોઈએ
જમ્યા પછી 10 મિનિટ ચાલવાની સરળ આદત પેટની ચરબીને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે...
Published : June 20, 2026 at 3:10 PM IST
હૈદરાબાદ : આપણામાંના ઘણા લોકોને જમ્યા પછી થોડીવાર ચાલવાની આદત હોય છે. આ નાનકડી પ્રવૃત્તિ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત લાભદાયક છે. તાજેતરના સંશોધનો અને નિષ્ણાતોના મત મુજબ, ખાધા પછી 10-15 મિનિટનું હળવું ચાલવું પાચનથી લઈને માનસિક શાંતિ સુધીના અનેક ફાયદા પહોંચાડે છે. ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ લ્યુક કૌટિન્હો જણાવે છે કે, ભોજન પછીની આ સરળ ટેવ શરીરને ઊર્જા માટે ગ્લુકોઝનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેના કારણે પેટની ચરબી ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.
જમ્યા પછી ચાલવાના મુખ્ય ફાયદાઃ
- પાચનમાં સુધારો
ખાધા પછી પેટમાં ભારે લાગવું એ ફક્ત દિમાગી વહેમ નથી, પણ પાચનતંત્રના કાર્યનો સંકેત છે. હળવું ચાલવાથી ખોરાક પેટ અને આંતરડામાં સરળતાથી ગતિ કરે છે, જેના લીધે ગેસ, વાયુ અને પેટ ફૂલવાની તકલીફ ઘટે છે. સંશોધન દર્શાવે છે કે આવું નિયમિત ચાલવું પાચનક્રિયાને યોગ્ય દિશામાં ચાલુ રાખે છે.
- બ્લડ સુગર નિયંત્રણ
ખાસ કરીને રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટવાળા ભોજન પછી શરીરમાં સુગરનું સ્તર કુદરતી રીતે વધી જાય છે. 10 મિનિટ ચાલવાથી તમારા સ્નાયુઓ વધારાની સુગર શોષી લે છે, જે બ્લડ સુગર લેવલને સ્થિર રાખે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે આ ખાસ લાભકારી છે, અને જેઓ ઓછી ઊર્જા કે માનસિક સુસ્તી અનુભવે છે તેમના માટે પણ ફાયદાકારી છે. આ આદત ઇન્સુલિનની કાર્યક્ષમતા સુધારવામાં પણ મદદ કરે છે.
- હૃદયની તંદુરસ્તી
જમ્યા બાદ નિયમિત ચાલવાથી બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર નિયંત્રિત રાખવામાં મદદ મળે છે. તે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમને તંદુરસ્ત રાખવા માટે જરૂરી રોજબરોજની શારીરિક પ્રવૃત્તિ પૂરી પાડે છે. ક્યારેક કરાતી સખત કસરત કરતાં આ દૈનિક હળવી વોકના દીર્ઘકાલીન ફાયદા વધુ ટકાઉ હોય છે.
- ધીમે ધીમે વજન નિયંત્રણ
જમ્યા પછી ચાલવું એ રાતોરાત ચરબી ઓગાળવાનો જાદુઈ ઉપાય નથી, પરંતુ તે શરીરને કેલરીનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવાની તાલીમ આપે છે. સમય જતાં, રોજ માત્ર 10-15 મિનિટની આ સરળ પ્રવૃત્તિ વજનને કુદરતી રીતે સંતુલિત કરવામાં મદદરૂપ બને છે. આ પ્રવૃત્તિ ઓછા પરિશ્રમવાળી હોવાથી કોઈપણ ઉંમર અને ફિટનેસ ધરાવતી વ્યક્તિ સરળતાથી અપનાવી શકે છે.
- તણાવ ઘટાડી મૂડ સુધારે
રાત્રિ ભોજન પછી થોડું ચાલવું એ માત્ર પાચન માટે જ નહીં, પણ તણાવ ઘટાડવા માટે પણ ઉત્તમ છે. તાજી હવા, બદલાતા દ્રશ્યો અથવા પોડકાસ્ટ સાંભળતા થોડી શાંત ક્ષણો વિતાવવાથી મૂડ સારો થાય છે અને માનસિક તણાવ ઘટે છે. જો ચાલવાની સાથે ધ્યાન કે હળવી વાતચીત કરવામાં આવે તો તેના ફાયદા શારીરિક સ્તરથી આગળ વધીને ઊંડી માનસિક શાંતિ પણ આપે છે.
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